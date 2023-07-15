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  4. Первая лига 2023-2024

РОССИЯ: Первая лига
2023-2024

Тур: 1.
Тюмень
 
Позже
Химки
Прогнозы 73
Тюмень 11% (8)
X 30.1% (22)
Химки 58.9% (43)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Тюмень
Ничья
Химки
3.90
3.50
1.98
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История личных встреч

Тюмень
Химки

3 матча

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

История матчей

ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
ПЛ
3:2
К
3:0

Голы

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

1
0.75

Среднее время на гол

90
120

Всего голов

9
3

Голов в среднем за матч

2.25
1

Среднее время на гол

40
90

Всего голов

12
6

Голов в среднем за матч

1.71
0.86

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

52
105

Результаты последних матчей

Тюмень
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Новосибирск - Тюмень 0:2 Тюмень - Челябинск 7:0 Амкар - Тюмень 0:2 Тюмень - Иртыш Омск 2:2
Тюмень - Торпедо Миасс 1:1 Амкар - Тюмень 0:2 Тюмень - Челябинск 2:1 Тюмень - Химик-Август 2:1 Новосибирск - Тюмень 0:0 Тюмень - Зенит-Ижевск 1:1 Енисей (мол.) - Тюмень 0:2 Оренбург-2 - Тюмень 0:2 Тюмень - Иртыш Омск 4:0 Тюмень - Динамо Барнаул 1:0 Носта - Тюмень 0:2 Торпедо Миасс - Тюмень 0:4 Урал-2 - Тюмень 2:2 Тюмень - Волгарь 0:3 Тюмень - Урал-2 2:2 Тюмень - Торпедо Миасс 1:2
Химки
(20 матчей)
5%
25%
70%
1 победа 5 ничьих 14 поражений
Химки - Енисей 2:2 Пари НН - Химки 2:0 Химки - Урал 0:3 Ахмат - Химки 3:0
Химки - Спартак Москва 1:1 Химки - Динамо Москва 0:1 Локомотив Москва - Химки 5:1 Химки - Торпедо Москва 4:2 Крылья Советов - Химки 0:0 ЦСКА Москва - Химки 3:0 Химки - Краснодар 0:6 Химки - Ростов 0:1 Зенит - Химки 3:2 Факел - Химки 1:1 Химки - Сочи 0:2 Химки - Оренбург 2:5 Химки - Астана 0:3 Химки - Кайсар 2:2 Динамо Москва - Химки 4:2 Химки - Мактаарал 2:3
Команда И В Н П Г О
1.
Динамо Махачкала
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Тюмень
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Химки
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Ленинградец
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Родина Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Сокол
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Арсенал Тула
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Нефтехимик
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Алания
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Волгарь
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Енисей
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Акрон
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
КАМАЗ
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
СКА-Хабаровск
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Шинник
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Торпедо Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
ФК Кубань
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Черноморец Нв
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда И В Н П Г О
1.
Черноморец Нв
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Химки
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Ленинградец
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Родина Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Сокол
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Арсенал Тула
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Нефтехимик
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Алания
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Тюмень
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Волгарь
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Акрон
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
КАМАЗ
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
СКА-Хабаровск
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Шинник
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Торпедо Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
ФК Кубань
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Енисей
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Динамо Махачкала
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда И В Н П Г О
1.
Черноморец Нв
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Химки
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Ленинградец
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Родина Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Сокол
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Арсенал Тула
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Нефтехимик
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Алания
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Тюмень
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Волгарь
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Акрон
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
КАМАЗ
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
СКА-Хабаровск
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Шинник
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Торпедо Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
ФК Кубань
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Енисей
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Динамо Махачкала
 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в Премьер-лигу
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
  • — Вылет во Вторую лигу
  • Текстовая онлайн трансляция матча Тюмень - Химки от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 17 июля 2023, осталось 2 дня 7 часов 47 минут.



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    • Прогнозы 73
    Тюмень 11% (8)
    X 30.1% (22)
    Химки 58.9% (43)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Тюмень
    Ничья
    Химки
    3.90
    3.50
    1.98
    Все Коэффициенты
    Новости LiveResult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Тюмень - Химки

    Исход игры
    Тюмень
    11% (8)
    Ничья
    30.1% (22)
    Химки
    58.9% (43)
    Тотал 2.5
    Больше
    45.71% (32)
    Меньше
    54.29% (38)
    Обе команды забьют
    Да
    70% (49)
    Нет
    30% (21)
    Популярный счёт
    1:2 Химки
    34.2% (25)
    1:1 Ничья
    24.7% (18)
    0:1 Химки
    15.1% (11)
    2:1 Тюмень
    5.5% (4)
    1:0 Тюмень
    4.1% (3)
    0:2 Химки
    4.1% (3)
    0:0 Ничья
    2.7% (2)
    2:2 Ничья
    2.7% (2)
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