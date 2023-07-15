Тур: 1.
История личных встреч
Тюмень
Химки
3 матча
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
7 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
1
0.75
Среднее время на гол
90
120
Всего голов
9
3
Голов в среднем за матч
2.25
1
Среднее время на гол
40
90
Всего голов
12
6
Голов в среднем за матч
1.71
0.86
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
52
105
Результаты последних матчей
Тюмень
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Новосибирск - Тюмень 0:2 Тюмень - Челябинск 7:0 Амкар - Тюмень 0:2 Тюмень - Иртыш Омск 2:2
Тюмень - Торпедо Миасс 1:1 Амкар - Тюмень 0:2 Тюмень - Челябинск 2:1 Тюмень - Химик-Август 2:1 Новосибирск - Тюмень 0:0 Тюмень - Зенит-Ижевск 1:1 Енисей (мол.) - Тюмень 0:2 Оренбург-2 - Тюмень 0:2 Тюмень - Иртыш Омск 4:0 Тюмень - Динамо Барнаул 1:0 Носта - Тюмень 0:2 Торпедо Миасс - Тюмень 0:4 Урал-2 - Тюмень 2:2 Тюмень - Волгарь 0:3 Тюмень - Урал-2 2:2 Тюмень - Торпедо Миасс 1:2
Химки
(20 матчей)
5%
25%
70%
1 победа 5 ничьих 14 поражений
Химки - Енисей 2:2 Пари НН - Химки 2:0 Химки - Урал 0:3 Ахмат - Химки 3:0
Химки - Спартак Москва 1:1 Химки - Динамо Москва 0:1 Локомотив Москва - Химки 5:1 Химки - Торпедо Москва 4:2 Крылья Советов - Химки 0:0 ЦСКА Москва - Химки 3:0 Химки - Краснодар 0:6 Химки - Ростов 0:1 Зенит - Химки 3:2 Факел - Химки 1:1 Химки - Сочи 0:2 Химки - Оренбург 2:5 Химки - Астана 0:3 Химки - Кайсар 2:2 Динамо Москва - Химки 4:2 Химки - Мактаарал 2:3
|Команда
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|Команда
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|0
|14.
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|15.
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|0
|0
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|0
|16.
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|0 - 0
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|17.
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|Команда
|И
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- — Выход в Премьер-лигу
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
- — Вылет во Вторую лигу
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Тюмень - Химки
Исход игры
Тюмень
11% (8)
Ничья
30.1% (22)
Химки
58.9% (43)
Тотал 2.5
Больше
45.71% (32)
Меньше
54.29% (38)
Обе команды забьют
Да
70% (49)
Нет
30% (21)
Популярный счёт
1:2 Химки
34.2% (25)
1:1 Ничья
24.7% (18)
0:1 Химки
15.1% (11)
2:1 Тюмень
5.5% (4)
1:0 Тюмень
4.1% (3)
0:2 Химки
4.1% (3)
0:0 Ничья
2.7% (2)
2:2 Ничья
2.7% (2)
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