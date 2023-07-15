  1. Футбол
  2. Матчи
  3. РОССИЯ
  4. Первая лига 2023-2024

РОССИЯ: Первая лига
2023-2024

Тур: 1.
Черноморец Нв
 
Позже
Алания
Прогнозы 76
Черноморец Нв 15.8% (12)
X 11.8% (9)
Алания 72.4% (55)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Черноморец Нв
Ничья
Алания
4.20
3.60
1.89
Все Коэффициенты

История личных встреч

Черноморец Нв
Алания

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
75%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 5 побед

10 матчей

40%
20%
40%
4 победы 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

30%
70%
3 победы 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

30%
20%
50%
3 победы 2 ничьи 5 побед

История матчей

ВДЗЮ
0:1
ВДЗЮ
1:2
ВДЗЮ
2:1
ВДЗЮ
0:3
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
2:0
ПЛ
0:0

Голы

Всего голов

4
6

Голов в среднем за матч

0.8
1.2

Среднее время на гол

112
75

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

0.8
0.8

Среднее время на гол

112
112

Всего голов

8
10

Голов в среднем за матч

0.8
1

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
3
Больше 30%
Меньше 70%
7

Среднее время на гол

112
90

Результаты последних матчей

Черноморец Нв
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Черноморец Нв - ФДС Виста 4:2 Черноморец Нв - Ростов 1:4 Форте - Черноморец Нв 0:1 Черноморец Нв - Биолог-Новокубанск 3:0
Ротор - Черноморец Нв 2:1 Черноморец Нв - Чайка Песчанокопское 0:1 Черноморец Нв - Кубань Холдинг 4:1 Черноморец Нв - Легион-Динамо 2:0 Дружба - Черноморец Нв 0:3 Черноморец Нв - Алания-2 2:1 Кубань Холдинг - Черноморец Нв 1:1 Черноморец Нв - Биолог-Новокубанск 2:2 Ротор - Черноморец Нв 0:0 Черноморец Нв - Спартак-Нальчик 2:0 Форте - Черноморец Нв 1:2 ФДС Виста - Черноморец Нв 1:2 Черноморец Нв - СКА-2 Хабаровск 2:1 Черноморец Нв - Ессентуки 2:1 Чайка Песчанокопское - Черноморец Нв 1:2 Черноморец Нв - СКА-Ростов 4:0
Алания
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Шахтёр Солигорск - Алания 0:1 Энергетик-БГУ - Алания 1:2 Динамо Махачкала - Алания 1:2 Алания - Балтика 3:1
Акрон - Алания 0:0 Алания - Краснодар-2 5:2 СКА-Хабаровск - Алания 0:0 Алания - Арсенал Тула 2:1 Шинник - Алания 0:1 Алания - Волгарь 2:2 Велес Москва - Алания 1:2 КАМАЗ - Алания 1:0 Алания - Рубин 0:0 Волга Ульяновск - Алания 2:1 Алания - ФК Кубань 1:1 Нефтехимик - Алания 0:0 СКА-Хабаровск - Алания 2:4 Алания - Алай Ош 2:0 Динамо Москва - Алания 3:2 Алания - Кызыл-Жар 3:1
Команда И В Н П Г О
1.
Динамо Махачкала
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Тюмень
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Химки
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Ленинградец
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Родина Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Сокол
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Арсенал Тула
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Нефтехимик
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Алания
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Волгарь
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Енисей
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Акрон
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
КАМАЗ
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
СКА-Хабаровск
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Шинник
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Торпедо Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
ФК Кубань
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Черноморец Нв
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда И В Н П Г О
1.
Черноморец Нв
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Химки
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Ленинградец
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Родина Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Сокол
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Арсенал Тула
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Нефтехимик
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Алания
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Тюмень
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Волгарь
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Акрон
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
КАМАЗ
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
СКА-Хабаровск
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Шинник
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Торпедо Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
ФК Кубань
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Енисей
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Динамо Махачкала
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда И В Н П Г О
1.
Черноморец Нв
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Химки
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Ленинградец
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Родина Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Сокол
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Арсенал Тула
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Нефтехимик
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Алания
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Тюмень
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Волгарь
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Акрон
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
КАМАЗ
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
СКА-Хабаровск
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Шинник
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Торпедо Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
ФК Кубань
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Енисей
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Динамо Махачкала
 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в Премьер-лигу
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
  • — Вылет во Вторую лигу
  • Текстовая онлайн трансляция матча Черноморец Нв - Алания от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 17 июля 2023, осталось 2 дня 10 часов 17 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:2 – на это поставили 29.9% пользователей.
    Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
    BetBoom
    ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 76
    Черноморец Нв 15.8% (12)
    X 11.8% (9)
    Алания 72.4% (55)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Черноморец Нв
    Ничья
    Алания
    4.20
    3.60
    1.89
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Черноморец Нв - Алания онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Черноморец Нв - Алания

    Исход игры
    Черноморец Нв
    16.9% (13)
    Ничья
    11.7% (9)
    Алания
    71.4% (55)
    Тотал 2.5
    Больше
    47.89% (34)
    Меньше
    52.11% (37)
    Обе команды забьют
    Да
    57.75% (41)
    Нет
    42.25% (30)
    Популярный счёт
    1:2 Алания
    29.9% (23)
    0:1 Алания
    22.1% (17)
    1:1 Ничья
    10.4% (8)
    0:2 Алания
    10.4% (8)
    2:1 Черноморец Нв
    7.8% (6)
    1:0 Черноморец Нв
    2.6% (2)
    3:2 Черноморец Нв
    2.6% (2)
    2:3 Алания
    2.6% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Черноморец Нв
    Алания
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Получай до 50 000 рублей
    и 15% возврата каждый месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    1000 рублей - бесплатная ставка






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     