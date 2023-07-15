Тур: 1.
Позже
История личных встреч
Черноморец Нв
Алания
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
75%
75%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 5 побед
10 матчей
40%
20%
40%
4 победы 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
30%
70%
3 победы 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
30%
20%
50%
3 победы 2 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
4
6
Голов в среднем за матч
0.8
1.2
Среднее время на гол
112
75
Всего голов
4
4
Голов в среднем за матч
0.8
0.8
Среднее время на гол
112
112
Всего голов
8
10
Голов в среднем за матч
0.8
1
Тотал матчей
2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
Среднее время на гол
112
90
Результаты последних матчей
Черноморец Нв
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Черноморец Нв - ФДС Виста 4:2 Черноморец Нв - Ростов 1:4 Форте - Черноморец Нв 0:1 Черноморец Нв - Биолог-Новокубанск 3:0
Ротор - Черноморец Нв 2:1 Черноморец Нв - Чайка Песчанокопское 0:1 Черноморец Нв - Кубань Холдинг 4:1 Черноморец Нв - Легион-Динамо 2:0 Дружба - Черноморец Нв 0:3 Черноморец Нв - Алания-2 2:1 Кубань Холдинг - Черноморец Нв 1:1 Черноморец Нв - Биолог-Новокубанск 2:2 Ротор - Черноморец Нв 0:0 Черноморец Нв - Спартак-Нальчик 2:0 Форте - Черноморец Нв 1:2 ФДС Виста - Черноморец Нв 1:2 Черноморец Нв - СКА-2 Хабаровск 2:1 Черноморец Нв - Ессентуки 2:1 Чайка Песчанокопское - Черноморец Нв 1:2 Черноморец Нв - СКА-Ростов 4:0
Алания
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Шахтёр Солигорск - Алания 0:1 Энергетик-БГУ - Алания 1:2 Динамо Махачкала - Алания 1:2 Алания - Балтика 3:1
Акрон - Алания 0:0 Алания - Краснодар-2 5:2 СКА-Хабаровск - Алания 0:0 Алания - Арсенал Тула 2:1 Шинник - Алания 0:1 Алания - Волгарь 2:2 Велес Москва - Алания 1:2 КАМАЗ - Алания 1:0 Алания - Рубин 0:0 Волга Ульяновск - Алания 2:1 Алания - ФК Кубань 1:1 Нефтехимик - Алания 0:0 СКА-Хабаровск - Алания 2:4 Алания - Алай Ош 2:0 Динамо Москва - Алания 3:2 Алания - Кызыл-Жар 3:1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
- — Выход в Премьер-лигу
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
- — Вылет во Вторую лигу
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Черноморец Нв - Алания
Исход игры
Черноморец Нв
16.9% (13)
Ничья
11.7% (9)
Алания
71.4% (55)
Тотал 2.5
Больше
47.89% (34)
Меньше
52.11% (37)
Обе команды забьют
Да
57.75% (41)
Нет
42.25% (30)
Популярный счёт
1:2 Алания
29.9% (23)
0:1 Алания
22.1% (17)
1:1 Ничья
10.4% (8)
0:2 Алания
10.4% (8)
2:1 Черноморец Нв
7.8% (6)
1:0 Черноморец Нв
2.6% (2)
3:2 Черноморец Нв
2.6% (2)
2:3 Алания
2.6% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!