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  4. Бундеслига 2023-2024

Австрия: Бундеслига
2023-2024

Тур: 7. Стадион: .
Штурм Грац
0:1
Первый тайм: 45+'
Зальцбург
0'
17' Желтая карточка
Газибегович Юсуф
0:1
40' Гол
Беду Самсон
45' Желтая карточка
Christian Ilzer

Ход матча

17'
Газибегович Юсуф
 
40'
0:1
Беду Самсон
45'
Christian Ilzer
 
Лучшие коэффициенты
Штурм Грац
Ничья
Зальцбург
6.30
4.40
3.70
Все Коэффициенты
1
Схерпен
Кьелл
22
Газибегович
Юсуф
42
Аффенгрубер
Давид
5
Вютрих
Грегори
28
Шнегг
Давид
25
Хирлендер
Штефан
4
Горенц-Станкович
Йон
10
Китеишвили
Отар
8
Прасс
Александр
11
Саркария
Манприт
9
Влодарчик
Шимон
24
Шлагер
Александер
70
Дедич
Амар
4
Пёнтковски
Камиль
6
Беду
Самсон
3
Терзич
Алекса
18
Бидструп
Мадс
27
Гурна-Дуат
Люка
14
Кьергаард
Мауриц
30
Глух
Оскар
23
Шимич
Роко
19
Конате
Карим
Штурм Грац
4-4-2
Зальцбург
4-3-1-2

Бомбардиры внутри турнира

Штурм Грац
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Влодарчик Шимон 4 0.57
Китеишвили Отар 1 0.14
Саркария Манприт 1 (1) 0.14
Фусейни Мохаммед II 1 0.14
Вютрих Грегори 1 0.14
Газибегович Юсуф 1 0.14
Аффенгрубер Давид 1 0.14
Хорват Томи 1 0.14
Бовинг Виллиам 0 0
Шнегг Давид 0 0
Зальцбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Конате Карим 4 0.57
Дедич Амар 2 0.29
Койта Секу 2 0.29
Шимич Роко 2 0.29
Беду Самсон 2 0.29
Павлович Страхинья 1 0.14
Доргелес Нене 1 0.14
Глух Оскар 1 0.14
Форсон Аманква 1 0.14
Ратков Петар 1 0.14
Кьергаард Мауриц 0 0
Соле Умар 0 0
Фернандо Педро 0 0
Гурна-Дуат Люка 0 0
Бидструп Мадс 0 0

Карточки

Штурм Грац
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Китеишвили Отар 4 0
Горенц-Станкович Йон 2 0
Газибегович Юсуф 2 0
Прасс Александр 2 0
Шнегг Давид 0 1
Саркария Манприт 1 0
Бовинг Виллиам 1 0
Серрано Хавьер 1 0
Зальцбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Павлович Страхинья 3 0
Конате Карим 2 0
Ульмер Андреас 1 0
Кьергаард Мауриц 1 0
Глух Оскар 1 0

Результаты матчей

Штурм Грац
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Зальцбург
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

0
0
Штурм Грац
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Зальцбург
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

6
7
Штурм Грац
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Зальцбург
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

6
7

Голы по времени матча

Забито

6
9
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
17%
3
33%
46-60
1
17%
3
33%
61-75
2
33%
1
11%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
7
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
1
17%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
1
14%
31-45
1
17%
2
29%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
3
43%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

12
16
5 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 5
1 Не забивали 0
2
17%
1
6%
1-15
1
8%
1
6%
16-30
2
17%
2
13%
31-45
2
17%
5
31%
46-60
2
17%
3
19%
61-75
3
25%
4
25%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Штурм Грац
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Штурм Грац - СВ Лафниц 3:1 Альтах - Штурм Грац 1:2 Штурм Грац - Блау-Вайсс Линц 4:1 Аустрия Лустенау - Штурм Грац 0:1
Штурм Грац - ПСВ 1:3 Штурм Грац - Аустрия Клагенфурт 0:0 ПСВ - Штурм Грац 4:1 Штурм Грац - ЛАСК 2:0 Аустрия Вена - Штурм Грац 0:3 Страсбург - Штурм Грац 3:0 САК Клагенфурт - Штурм Грац 2:7 Штурм Грац - Маккаби Петах-Тиква 0:2 Хайлигенкройц - Штурм Грац 6:1 Штурм Грац - Галатасарай 2:0 Халадаш - Штурм Грац 1:1 Штурм Грац - Арис Салоники 2:0 Штурм Грац - Партизан 2:1 Штурм Грац - ТСК 2:1 Штурм Грац - Спартак Трнава 4:0 Белтинци - Штурм Грац 7:3
Зальцбург
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Зальцбург - Рапид Вена 2:0 Вольфсбергер - Зальцбург 1:2 Хартберг - Зальцбург 1:5 Зальцбург - Аустрия Вена 2:0
Зальцбург - Интер Милан 3:4 Зальцбург - Сваровски Тироль 3:0 Альтах - Зальцбург 0:2 Ардаггер - Зальцбург 0:6 Зальцбург - Словацко 0:3 Зальцбург - Гамбург 4:1 Зальцбург - Норшелланн 0:2 Зальцбург - Легия 0:2 Зальцбург - Ференцварош 2:1 Аустрия Вена - Зальцбург 1:1 Зальцбург - Аустрия Клагенфурт 3:2 Зальцбург - Штурм-2 2:1 ЛАСК - Зальцбург 0:1 Зальцбург - Рапид Вена 2:1 Рапид Вена - Зальцбург 1:1 Штурм-2 - Зальцбург 0:2

Результаты матчей

Штурм Грац
Зальцбург

Точный счет

0:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
2:0
2 раза 67%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
2
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
1:5
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
2
2 раза 67%
5
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
2:0
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:5
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%

Точное количество голов

2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
2
4 раза 67%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Штурм Грац
Зальцбург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1.5
1
2
2.5
1
2
1
2
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2
2.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
2
1.5
2
4
2.5
2
4
1
5
3.5
1
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зальцбург
 1:0 7 7 0 0 17 - 2 21
2.
Штурм Грац
 0:1 7 5 1 1 12 - 3 16
3.
ЛАСК
 7 4 2 1 11 - 5 14
4.
Аустрия Клагенфурт
 7 2 4 1 12 - 9 10
5.
Рапид Вена
 6 2 2 2 11 - 5 8
6.
Хартберг
 6 2 2 2 10 - 13 8
7.
Альтах
 7 2 2 3 7 - 10 8
8.
Вольфсбергер
 6 1 3 2 6 - 9 6
9.
Аустрия Вена
 6 1 2 3 4 - 9 5
10.
Блау-Вайсс Линц
 7 1 2 4 10 - 19 5
11.
Сваровски Тироль
 6 0 2 4 5 - 13 2
12.
Аустрия Лустенау
 6 0 2 4 3 - 11 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЛАСК
 4 3 1 0 7 - 1 10
2.
Зальцбург
 1:0 3 3 0 0 7 - 0 9
3.
Штурм Грац
 0:1 4 2 1 1 6 - 2 7
4.
Рапид Вена
 3 1 1 1 5 - 2 4
5.
Вольфсбергер
 4 1 1 2 4 - 7 4
6.
Альтах
 3 1 0 2 2 - 4 3
7.
Аустрия Клагенфурт
 3 0 2 1 4 - 6 2
8.
Аустрия Вена
 3 0 2 1 2 - 5 2
9.
Блау-Вайсс Линц
 3 0 2 1 4 - 9 2
10.
Сваровски Тироль
 3 0 1 2 4 - 8 1
11.
Хартберг
 3 0 1 2 3 - 10 1
12.
Аустрия Лустенау
 3 0 0 3 0 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зальцбург
 1:0 4 4 0 0 10 - 2 12
2.
Штурм Грац
 0:1 3 3 0 0 6 - 1 9
3.
Аустрия Клагенфурт
 4 2 2 0 8 - 3 8
4.
Хартберг
 3 2 1 0 7 - 3 7
5.
Альтах
 4 1 2 1 5 - 6 5
6.
Рапид Вена
 3 1 1 1 6 - 3 4
7.
ЛАСК
 3 1 1 1 4 - 4 4
8.
Аустрия Вена
 3 1 0 2 2 - 4 3
9.
Блау-Вайсс Линц
 4 1 0 3 6 - 10 3
10.
Вольфсбергер
 2 0 2 0 2 - 2 2
11.
Аустрия Лустенау
 3 0 2 1 3 - 5 2
12.
Сваровски Тироль
 3 0 1 2 1 - 5 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Аустрия Клагенфурт Sinan Karweina 5 (3)
Хартберг Энтруп Максимилиан 5 (1)
Зальцбург Конате Карим 4 (1)
Штурм Грац Влодарчик Шимон 4
Аустрия Клагенфурт Andy Irving 3 (2)
Весь список

Топ нарушителей
ЛАСК Хорват Саша 4
Штурм Грац Китеишвили Отар 4
Хартберг Диаките Усман 4
ЛАСК Цуль Роберт 3
Аустрия Клагенфурт Бенателли Рико 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 45'
    Кристиан Ильцер получил желтую карточку от судьи
  • 40'
    Г О О О О Л - Беду Самсон бьет в цель!
  • 17'
    Газибегович Юсуф получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Штурм Грац
Ничья
Зальцбург
6.30
4.40
3.70
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Штурм Грац 0:1 Зальцбург онлайн

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Штурм Грац
Зальцбург
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