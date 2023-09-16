Тур: 7. Стадион: Меркур Арена.
0:1
Первый тайм: 45+'
Ход матча
17'
40'
0:1
45'
28
Шнегг
Давид
70
Дедич
Амар
30
Глух
Оскар
23
Шимич
Роко
19
Конате
Карим
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Шнегг ДавидЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Марич ЛукаВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Хорват ТомиПолузащитник
-
44 Данте АмадуПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Илзер Кристиан
- Основной состав
- Вратарь
-
70 Дедич АмарЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Глух ОскарПолузащитник
-
23 Шимич РокоНападающий
-
19 Конате КаримНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
22 Соле УмарЗащитник
-
10 Сучич ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Койта СекуНападающий
-
-
Главный тренер: Штрубер Герхард
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Бомбардиры внутри турнира
Штурм Грац
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Влодарчик Шимон
|4
|0.57
|Китеишвили Отар
|1
|0.14
|Саркария Манприт
|1 (1)
|0.14
|Фусейни Мохаммед II
|1
|0.14
|Вютрих Грегори
|1
|0.14
|Газибегович Юсуф
|1
|0.14
|Аффенгрубер Давид
|1
|0.14
|Хорват Томи
|1
|0.14
|Бовинг Виллиам
|0
|0
|Шнегг Давид
|0
|0
Зальцбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Конате Карим
|4
|0.57
|Дедич Амар
|2
|0.29
|Койта Секу
|2
|0.29
|Шимич Роко
|2
|0.29
|Беду Самсон
|2
|0.29
|Павлович Страхинья
|1
|0.14
|Доргелес Нене
|1
|0.14
|Глух Оскар
|1
|0.14
|Форсон Аманква
|1
|0.14
|Ратков Петар
|1
|0.14
|Кьергаард Мауриц
|0
|0
|Соле Умар
|0
|0
|Фернандо Педро
|0
|0
|Гурна-Дуат Люка
|0
|0
|Бидструп Мадс
|0
|0
Карточки
Штурм Грац
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Китеишвили Отар
|4
|0
|Горенц-Станкович Йон
|2
|0
|Газибегович Юсуф
|2
|0
|Прасс Александр
|2
|0
|Шнегг Давид
|0
|1
|Саркария Манприт
|1
|0
|Бовинг Виллиам
|1
|0
|Серрано Хавьер
|1
|0
Зальцбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Павлович Страхинья
|3
|0
|Конате Карим
|2
|0
|Ульмер Андреас
|1
|0
|Кьергаард Мауриц
|1
|0
|Глух Оскар
|1
|0
Результаты матчей
Штурм Грац
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Зальцбург
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
0
0
Штурм Грац
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Зальцбург
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
6
7
Штурм Грац
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Зальцбург
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
6
7
Голы по времени матча
Забито
6
9
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
17%
3
33%
46-60
1
17%
3
33%
61-75
2
33%
1
11%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
7
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
1
17%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
1
14%
31-45
1
17%
2
29%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
3
43%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
12
16
5 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 5
1 Не забивали 0
2
17%
1
6%
1-15
1
8%
1
6%
16-30
2
17%
2
13%
31-45
2
17%
5
31%
46-60
2
17%
3
19%
61-75
3
25%
4
25%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Штурм Грац
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Штурм Грац - СВ Лафниц 3:1 Альтах - Штурм Грац 1:2 Штурм Грац - Блау-Вайсс Линц 4:1 Аустрия Лустенау - Штурм Грац 0:1
Штурм Грац - ПСВ 1:3 Штурм Грац - Аустрия Клагенфурт 0:0 ПСВ - Штурм Грац 4:1 Штурм Грац - ЛАСК 2:0 Аустрия Вена - Штурм Грац 0:3 Страсбург - Штурм Грац 3:0 САК Клагенфурт - Штурм Грац 2:7 Штурм Грац - Маккаби Петах-Тиква 0:2 Хайлигенкройц - Штурм Грац 6:1 Штурм Грац - Галатасарай 2:0 Халадаш - Штурм Грац 1:1 Штурм Грац - Арис Салоники 2:0 Штурм Грац - Партизан 2:1 Штурм Грац - ТСК 2:1 Штурм Грац - Спартак Трнава 4:0 Белтинци - Штурм Грац 7:3
Зальцбург
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Зальцбург - Рапид Вена 2:0 Вольфсбергер - Зальцбург 1:2 Хартберг - Зальцбург 1:5 Зальцбург - Аустрия Вена 2:0
Зальцбург - Интер Милан 3:4 Зальцбург - Сваровски Тироль 3:0 Альтах - Зальцбург 0:2 Ардаггер - Зальцбург 0:6 Зальцбург - Словацко 0:3 Зальцбург - Гамбург 4:1 Зальцбург - Норшелланн 0:2 Зальцбург - Легия 0:2 Зальцбург - Ференцварош 2:1 Аустрия Вена - Зальцбург 1:1 Зальцбург - Аустрия Клагенфурт 3:2 Зальцбург - Штурм-2 2:1 ЛАСК - Зальцбург 0:1 Зальцбург - Рапид Вена 2:1 Рапид Вена - Зальцбург 1:1 Штурм-2 - Зальцбург 0:2
Результаты матчей
Штурм Грац
Зальцбург
Точный счет
0:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
2:0
2 раза 67%
3:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
2
2 раза 67%
3
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
1:5
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
2
2 раза 67%
5
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
2:0
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:5
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
Точное количество голов
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
2
4 раза 67%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Штурм Грац
Зальцбург
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
12
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
42
24
24
15
15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|7
|7
|0
|0
|17 - 2
|21
|2.
|0:1
|7
|5
|1
|1
|12 - 3
|16
|3.
|7
|4
|2
|1
|11 - 5
|14
|4.
|7
|2
|4
|1
|12 - 9
|10
|5.
|6
|2
|2
|2
|11 - 5
|8
|6.
|6
|2
|2
|2
|10 - 13
|8
|7.
|7
|2
|2
|3
|7 - 10
|8
|8.
|6
|1
|3
|2
|6 - 9
|6
|9.
|6
|1
|2
|3
|4 - 9
|5
|10.
|7
|1
|2
|4
|10 - 19
|5
|11.
|6
|0
|2
|4
|5 - 13
|2
|12.
|6
|0
|2
|4
|3 - 11
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|7 - 1
|10
|2.
|1:0
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|3.
|0:1
|4
|2
|1
|1
|6 - 2
|7
|4.
|3
|1
|1
|1
|5 - 2
|4
|5.
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|6.
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|7.
|3
|0
|2
|1
|4 - 6
|2
|8.
|3
|0
|2
|1
|2 - 5
|2
|9.
|3
|0
|2
|1
|4 - 9
|2
|10.
|3
|0
|1
|2
|4 - 8
|1
|11.
|3
|0
|1
|2
|3 - 10
|1
|12.
|3
|0
|0
|3
|0 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|4
|4
|0
|0
|10 - 2
|12
|2.
|0:1
|3
|3
|0
|0
|6 - 1
|9
|3.
|4
|2
|2
|0
|8 - 3
|8
|4.
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|5.
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|6.
|3
|1
|1
|1
|6 - 3
|4
|7.
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|8.
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|9.
|4
|1
|0
|3
|6 - 10
|3
|10.
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|11.
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|12.
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Аустрия Клагенфурт
|Sinan Karweina
|5 (3)
|Хартберг
|Энтруп Максимилиан
|5 (1)
|Зальцбург
|Конате Карим
|4 (1)
|Штурм Грац
|Влодарчик Шимон
|4
|Аустрия Клагенфурт
|Andy Irving
|3 (2)
|ЛАСК
|Хорват Саша
|4
|Штурм Грац
|Китеишвили Отар
|4
|Хартберг
|Диаките Усман
|4
|ЛАСК
|Цуль Роберт
|3
|Аустрия Клагенфурт
|Бенателли Рико
|3