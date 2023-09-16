Тур: 7. Стадион: Меркур Арена. Зрители: 15500
2:2
Конец матча
0'
16' Желтая карточкаГазибегович Юсуф
0:1
40' ГолБеду Самсон
45' Желтая карточкаChristian Ilzer
45' Желтая карточкаКонате Карим
1:1
53' ГолКитеишвили Отар
2:1
63' ГолСаркария Манприт
71' Желтая карточкаГоренц-Станкович Йон
2:2
73' ПенальтиКойта Секу
77' Желтая карточкаШнегг Давид
77' Желтая карточкаВютрих Грегори
77' Желтая карточкаГурна-Дуат Люка
77' Желтая карточкаДедич Амар
85' Желтая карточкаХирлендер Штефан
90' Желтая карточкаПрасс Александр
90'+7
Ход матча
16'
40'
0:1
45'
45'
53'
63'
73'
2:2
74'
77'
77'
77'
77'
85'
90'
28
Шнегг
Давид
70
Дедич
Амар
30
Глух
Оскар
23
Шимич
Роко
19
Конате
Карим
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Шнегг ДавидЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Марич ЛукаВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Хорват ТомиПолузащитник
-
44 Данте АмадуПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Илзер Кристиан
- Основной состав
- Вратарь
-
70 Дедич АмарЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Глух ОскарПолузащитник
-
23 Шимич РокоНападающий
-
19 Конате КаримНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
22 Соле УмарЗащитник
-
10 Сучич ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Койта СекуНападающий
-
-
Главный тренер: Штрубер Герхард
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Бомбардиры внутри турнира
Штурм Грац
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Влодарчик Шимон
|4
|0.57
|Китеишвили Отар
|2
|0.29
|Саркария Манприт
|2 (1)
|0.29
|Фусейни Мохаммед II
|1
|0.14
|Вютрих Грегори
|1
|0.14
|Газибегович Юсуф
|1
|0.14
|Аффенгрубер Давид
|1
|0.14
|Хорват Томи
|1
|0.14
|Бовинг Виллиам
|0
|0
|Шнегг Давид
|0
|0
Зальцбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Конате Карим
|4
|0.57
|Койта Секу
|3 (1)
|0.43
|Дедич Амар
|2
|0.29
|Шимич Роко
|2
|0.29
|Беду Самсон
|2
|0.29
|Павлович Страхинья
|1
|0.14
|Доргелес Нене
|1
|0.14
|Глух Оскар
|1
|0.14
|Форсон Аманква
|1
|0.14
|Ратков Петар
|1
|0.14
|Кьергаард Мауриц
|0
|0
|Соле Умар
|0
|0
|Фернандо Педро
|0
|0
|Гурна-Дуат Люка
|0
|0
|Бидструп Мадс
|0
|0
Карточки
Штурм Грац
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Китеишвили Отар
|4
|0
|Горенц-Станкович Йон
|3
|0
|Прасс Александр
|3
|0
|Шнегг Давид
|1
|1
|Газибегович Юсуф
|2
|0
|Хирлендер Штефан
|1
|0
|Вютрих Грегори
|1
|0
|Саркария Манприт
|1
|0
|Бовинг Виллиам
|1
|0
|Christian Ilzer
|1
|0
|Серрано Хавьер
|1
|0
Зальцбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Павлович Страхинья
|3
|0
|Конате Карим
|3
|0
|Ульмер Андреас
|1
|0
|Дедич Амар
|1
|0
|Кьергаард Мауриц
|1
|0
|Гурна-Дуат Люка
|1
|0
|Глух Оскар
|1
|0
Результаты матчей
Штурм Грац
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Зальцбург
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
2
2
Штурм Грац
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Зальцбург
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
6
7
Штурм Грац
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Зальцбург
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
8
9
Голы по времени матча
Забито
8
11
2 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
1
9%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
2
25%
3
27%
46-60
2
25%
4
36%
61-75
2
25%
1
9%
76-90
Пропущено
3
4
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
33%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
7
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
1
17%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
1
14%
31-45
1
17%
2
29%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
3
43%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
14
18
5 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 6
1 Не забивали 0
2
14%
1
6%
1-15
1
7%
1
6%
16-30
2
14%
3
17%
31-45
3
21%
5
28%
46-60
3
21%
4
22%
61-75
3
21%
4
22%
76-90
Пропущено
4
4
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
25%
1
25%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Штурм Грац
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Штурм Грац - СВ Лафниц 3:1 Альтах - Штурм Грац 1:2 Штурм Грац - Блау-Вайсс Линц 4:1 Аустрия Лустенау - Штурм Грац 0:1
Штурм Грац - ПСВ 1:3 Штурм Грац - Аустрия Клагенфурт 0:0 ПСВ - Штурм Грац 4:1 Штурм Грац - ЛАСК 2:0 Аустрия Вена - Штурм Грац 0:3 Страсбург - Штурм Грац 3:0 САК Клагенфурт - Штурм Грац 2:7 Штурм Грац - Маккаби Петах-Тиква 0:2 Хайлигенкройц - Штурм Грац 6:1 Штурм Грац - Галатасарай 2:0 Халадаш - Штурм Грац 1:1 Штурм Грац - Арис Салоники 2:0 Штурм Грац - Партизан 2:1 Штурм Грац - ТСК 2:1 Штурм Грац - Спартак Трнава 4:0 Белтинци - Штурм Грац 7:3
Зальцбург
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Зальцбург - Рапид Вена 2:0 Вольфсбергер - Зальцбург 1:2 Хартберг - Зальцбург 1:5 Зальцбург - Аустрия Вена 2:0
Зальцбург - Интер Милан 3:4 Зальцбург - Сваровски Тироль 3:0 Альтах - Зальцбург 0:2 Ардаггер - Зальцбург 0:6 Зальцбург - Словацко 0:3 Зальцбург - Гамбург 4:1 Зальцбург - Норшелланн 0:2 Зальцбург - Легия 0:2 Зальцбург - Ференцварош 2:1 Аустрия Вена - Зальцбург 1:1 Зальцбург - Аустрия Клагенфурт 3:2 Зальцбург - Штурм-2 2:1 ЛАСК - Зальцбург 0:1 Зальцбург - Рапид Вена 2:1 Рапид Вена - Зальцбург 1:1 Штурм-2 - Зальцбург 0:2
Результаты матчей
Штурм Грац
Зальцбург
Точный счет
0:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
2:0
2 раза 67%
3:0
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
4
1 раз 25%
2
2 раза 67%
3
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
0:2
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:5
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
2
3 раза 75%
5
1 раз 25%
Точный счет
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
2:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:5
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
2
5 раз 71%
3
1 раз 14%
5
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Штурм Грац
Зальцбург
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
13
12
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
52
25
25
16
16
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Аустрия Клагенфурт
|Sinan Karweina
|5 (3)
|Хартберг
|Энтруп Максимилиан
|5 (1)
|Зальцбург
|Конате Карим
|4 (1)
|Штурм Грац
|Влодарчик Шимон
|4
|Аустрия Клагенфурт
|Andy Irving
|3 (2)
|ЛАСК
|Хорват Саша
|4
|Штурм Грац
|Китеишвили Отар
|4
|Хартберг
|Диаките Усман
|4
|ЛАСК
|Цуль Роберт
|3
|Аустрия Клагенфурт
|Бенателли Рико
|3