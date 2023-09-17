Тур: 6. Стадион: Millerntor Stadion.
3:0
Перерыв
0'
1:0
4' ГолМеткалф Коннор
2:0
7' ГолСмит Эрик
16' Желтая карточкаПорат Финн
27' Желтая карточкаСмит Эрик
3:0
38' ГолOladapo Afolayan
45' Желтая карточкаБурхерт Саша
Ход матча
4'
1:0
7'
2:0
16'
27'
38'
3:0
45'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 2
-
2 Угловые 0
-
1 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 7
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
59 Владение мячом, % 41
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.85 Победа «Санкт-Паули»
-
23
Philipp
Treu
21
Рицка
Ларс
26
Elias
Saad
17
Беккер
Тимо
18
Роте
Том
15
Шульц
Марвин
13
Матино
Сюто
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Philipp TreuПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Рицка ЛарсПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
26 Elias SaadНападающий
- Запасные игроки
-
30 Бурхерт СашаВратарь
-
25 Джигала АдамЗащитник
-
15 Синани ДанелПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Fabian Hurzeler
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Беккер ТимоЗащитник
-
18 Роте ТомЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Шульц МарвинПолузащитник
- Нападающий
-
13 Матино СютоНападающий
- Запасные игроки
-
21 Дене ТомасВратарь
- Защитник
-
20 Арп Янн-ФитеЗащитник
-
10 Холтби ЛьюисПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Меес ДжошуаПолузащитник
- Нападающий
-
-
28 Aurel Wagbe
-
Главный тренер: Рапп Марсель
История личных встреч
Санкт-Паули
Хольштайн Киль
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.1%
57.1%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
8 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
Первый тайм
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 6 побед
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
15 матчей
33.3%
20%
46.7%
5 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
26.7%
33.3%
40%
4 победы 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
5 побед 5 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
9
9
Голов в среднем за матч
1.5
1
Среднее время на гол
60
90
Всего голов
19
5
Голов в среднем за матч
2.11
0.83
Среднее время на гол
42
108
Всего голов
28
14
Голов в среднем за матч
1.87
0.93
Тотал матчей
2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
9
Больше 60%
Меньше 40%
6
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
Среднее время на гол
48
96
Бомбардиры внутри турнира
Санкт-Паули
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Elias Saad
|2
|0.33
|Смит Эрик
|1
|0.17
|Oladapo Afolayan
|1
|0.17
|Меткалф Коннор
|1
|0.17
|Хартель Марсель
|1 (1)
|0.17
|Ирвайн Джексон
|0
|0
Хольштайн Киль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Матино Сюто
|2 (1)
|0.33
|Скрибски Стивен
|2
|0.33
|Роте Том
|1
|0.17
|Фридьонссон Хольмберт
|1
|0.17
|Пихлер Бенедикт
|1
|0.17
|Зандер Филипп
|1
|0.17
|Стернер Йонас
|1
|0.17
Карточки
Санкт-Паули
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ирвайн Джексон
|3
|0
|Метс Кароль
|1
|1
|Немет Давид
|2
|0
|Меткалф Коннор
|2
|0
|Салиакас Манолис
|1
|0
|Смит Эрик
|1
|0
|Синани Данел
|1
|0
|Oladapo Afolayan
|1
|0
|Бэнкс Скотт
|1
|0
|Elias Saad
|1
|0
Хольштайн Киль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Порат Финн
|2
|0
|Зандер Филипп
|2
|0
|Холтби Льюис
|1
|0
|Симакала Ба-Муака
|1
|0
|Матино Сюто
|1
|0
|Роте Том
|1
|0
|Marko Ivezic
|1
|0
Результаты матчей
Санкт-Паули
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Хольштайн Киль
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Санкт-Паули
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Хольштайн Киль
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
4
Упущенные победы
3
4
Санкт-Паули
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Хольштайн Киль
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
4
Упущенные победы
3
4
Голы по времени матча
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
5 Не забивали 3
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
6
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
2
67%
1
17%
46-60
1
33%
3
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
6
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
2
33%
61-75
1
50%
1
17%
76-90
Забито
3
9
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 0
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
2
67%
2
22%
46-60
1
33%
3
33%
61-75
0
0%
1
11%
76-90
Пропущено
2
6
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
2
33%
61-75
1
50%
1
17%
76-90
Результаты последних матчей
Санкт-Паули
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Айнтрахт Бр - Санкт-Паули 1:1 Санкт-Паули - Магдебург 0:0 Гройтер Фюрт - Санкт-Паули 0:0 Дельменхорст - Санкт-Паули 0:5
Санкт-Паули - Фортуна 0:0 Кайзерслаутерн - Санкт-Паули 1:2 Санкт-Паули - Хапоэль Тель-Авив 3:0 Арминия - Санкт-Паули 0:2 Аустрия Лустенау - Санкт-Паули 1:7 Санкт-Паули - Раннерс 4:1 Ольденбург - Санкт-Паули 0:6 Данфермлин - Санкт-Паули 0:3 Санкт-Паули - Карлсруэ 1:1 Хольштайн Киль - Санкт-Паули 3:4 Санкт-Паули - Фортуна 0:0 Дармштадт - Санкт-Паули 0:3 Санкт-Паули - Арминия 2:1 Гамбург - Санкт-Паули 4:3 Санкт-Паули - Айнтрахт Бр 1:2 Хайденхайм - Санкт-Паули 0:1
Хольштайн Киль
(20 матчей)
70%
30%
14 побед 0 ничьих 6 поражений
Ротенбургер - Хольштайн Киль 0:5 Хольштайн Киль - Падерборн 2:1 Шальке 04 - Хольштайн Киль 0:2 Хольштайн Киль - Магдебург 2:4
Гютерсло - Хольштайн Киль 0:2 Хольштайн Киль - Гройтер Фюрт 2:1 Айнтрахт Бр - Хольштайн Киль 0:1 Унион Берлин - Хольштайн Киль 1:2 Аустрия Лустенау - Хольштайн Киль 1:6 Хольштайн Киль - Словацко 1:0 Хольштайн Киль - Ганновер 96 1:2 Вайхе - Хольштайн Киль 0:1 Ранцау - Хольштайн Киль 0:9 Ганновер 96 - Хольштайн Киль 1:5 Хольштайн Киль - Санкт-Паули 3:4 Хольштайн Киль - Карлсруэ 2:1 Фортуна - Хольштайн Киль 3:0 Хольштайн Киль - Дармштадт 0:3 Хайденхайм - Хольштайн Киль 3:0 Хольштайн Киль - Нюрнберг 2:1
Результаты матчей
Санкт-Паули
Хольштайн Киль
Точный счет
0:0
2 раза 100%
2:1
2 раза 67%
2:4
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 100%
2
3 раза 100%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
0:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:0
3 раза 60%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
2
4 раза 80%
1
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Санкт-Паули
Хольштайн Киль
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
14
41
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|4
|1
|1
|13 - 4
|13
|2.
|6
|4
|1
|1
|14 - 7
|13
|3.
|0:3
|6
|4
|0
|2
|9 - 9
|12
|4.
|6
|3
|2
|1
|16 - 12
|11
|5.
|2:0
|6
|3
|2
|1
|11 - 7
|11
|6.
|6
|3
|1
|2
|10 - 10
|10
|7.
|3:0
|6
|2
|4
|0
|6 - 2
|10
|8.
|6
|3
|0
|3
|8 - 9
|9
|9.
|6
|2
|2
|2
|9 - 9
|8
|10.
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|11.
|6
|2
|2
|2
|9 - 11
|8
|12.
|6
|2
|1
|3
|11 - 12
|7
|13.
|6
|2
|1
|3
|7 - 12
|7
|14.
|6
|2
|1
|3
|8 - 13
|7
|15.
|2:0
|6
|2
|0
|4
|11 - 11
|6
|16.
|6
|1
|2
|3
|8 - 11
|5
|17.
|0:2
|6
|1
|1
|4
|3 - 8
|4
|18.
|0:2
|6
|0
|1
|5
|6 - 12
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|10 - 3
|9
|2.
|2
|2
|0
|0
|8 - 5
|6
|3.
|2:0
|3
|2
|0
|1
|7 - 1
|6
|4.
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|5.
|3
|2
|0
|1
|7 - 5
|6
|6.
|3
|2
|0
|1
|7 - 5
|6
|7.
|0:3
|3
|2
|0
|1
|6 - 6
|6
|8.
|4
|2
|0
|2
|6 - 6
|6
|9.
|3:0
|3
|1
|2
|0
|3 - 0
|5
|10.
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|11.
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|12.
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|13.
|3
|1
|1
|1
|6 - 3
|4
|14.
|2:0
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|15.
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|16.
|0:2
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|17.
|3
|1
|0
|2
|3 - 8
|3
|18.
|0:2
|3
|0
|0
|3
|4 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|8 - 1
|7
|2.
|2:0
|3
|2
|1
|0
|7 - 4
|7
|3.
|0:3
|3
|2
|0
|1
|3 - 3
|6
|4.
|3:0
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|5.
|4
|1
|2
|1
|8 - 7
|5
|6.
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|7.
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|8.
|3
|1
|1
|1
|3 - 5
|4
|9.
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|10.
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|11.
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|12.
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|13.
|3
|1
|0
|2
|3 - 8
|3
|14.
|3
|0
|1
|2
|4 - 7
|1
|15.
|0:2
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|16.
|3
|0
|1
|2
|2 - 8
|1
|17.
|0:2
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
|18.
|2:0
|3
|0
|0
|3
|4 - 10
|0
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Герта
|Табакович Харис
|5 (2)
|Гамбург
|Бенеш Ласло
|5 (2)
|Кайзерслаутерн
|Ахе Рагнар
|5
|Гамбург
|Глацель Роберт
|4 (2)
|Магдебург
|Шулер Лука
|4 (1)
|Магдебург
|Daniel Heber
|1 3
|Оснабрюк
|Айдини Басхким
|1 3
|Магдебург
|Атик Бариш
|4
|Падерборн
|Хеуэр Яннис
|4
|Кайзерслаутерн
|Томяк Борис
|1 2
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.85 Победа «Санкт-Паули»
-