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  4. Бундеслига 2 2023-2024

Германия: Бундеслига 2
2023-2024

Тур: 6. Стадион: .
Санкт-Паули
3:0
Перерыв
Хольштайн Киль
0'
1:0
4' Гол
Меткалф Коннор
2:0
7' Гол
Смит Эрик
16' Желтая карточка
Порат Финн
27' Желтая карточка
Смит Эрик
3:0
38' Гол
Oladapo Afolayan
45' Желтая карточка
Бурхерт Саша

Ход матча

4'
Меткалф Коннор
1:0
7'
Смит Эрик
2:0
16'
 
Порат Финн
27'
Смит Эрик
 
38'
Oladapo Afolayan
3:0
45'
Бурхерт Саша
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 0
  • 1 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 7
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 59 Владение мячом, % 41
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Санкт-Паули
Ничья
Хольштайн Киль
4.20
4.06
4.04
Все Коэффициенты
22
Василь
Никола
5
Валь
Хауке
8
Смит
Эрик
3
Метс
Кароль
23
Philipp
Treu
24
Меткалф
Коннор
10
Хартель
Марсель
21
Рицка
Ларс
17
Oladapo
Afolayan
11
Эггештайн
Йоханнес
26
Elias
Saad
1
Вайнер
Тимон
17
Беккер
Тимо
18
Роте
Том
3
Коменда
Марко
8
Порат
Финн
6
Marko
Ivezic
16
Зандер
Филипп
7
Скрибски
Стивен
15
Шульц
Марвин
9
Пихлер
Бенедикт
13
Матино
Сюто
Санкт-Паули
3-4-3
Хольштайн Киль
3-5-2

История личных встреч

Санкт-Паули
Хольштайн Киль

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
57.1%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 6 побед

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

15 матчей

33.3%
20%
46.7%
5 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

26.7%
33.3%
40%
4 победы 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
5 побед 5 ничьих 5 побед

История матчей

Б2
3:4
Б2
0:0
ТМК
2:0
Б2
3:0
Б2
3:0
Б2
4:0
Б2
1:1
ТМС
2:1
Б2
2:1
Б2
2:1
Б2
2:1
Б2
0:1
Б2
3:2
Б2
0:1
ТМС
1:1

Голы

Всего голов

9
9

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

19
5

Голов в среднем за матч

2.11
0.83

Среднее время на гол

42
108

Всего голов

28
14

Голов в среднем за матч

1.87
0.93

Тотал матчей

2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
9
Больше 60%
Меньше 40%
6
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

48
96

Бомбардиры внутри турнира

Санкт-Паули
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Elias Saad 2 0.33
Смит Эрик 1 0.17
Oladapo Afolayan 1 0.17
Меткалф Коннор 1 0.17
Хартель Марсель 1 (1) 0.17
Ирвайн Джексон 0 0
Хольштайн Киль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Матино Сюто 2 (1) 0.33
Скрибски Стивен 2 0.33
Роте Том 1 0.17
Фридьонссон Хольмберт 1 0.17
Пихлер Бенедикт 1 0.17
Зандер Филипп 1 0.17
Стернер Йонас 1 0.17

Карточки

Санкт-Паули
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ирвайн Джексон 3 0
Метс Кароль 1 1
Немет Давид 2 0
Меткалф Коннор 2 0
Салиакас Манолис 1 0
Смит Эрик 1 0
Синани Данел 1 0
Oladapo Afolayan 1 0
Бэнкс Скотт 1 0
Elias Saad 1 0
Хольштайн Киль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Порат Финн 2 0
Зандер Филипп 2 0
Холтби Льюис 1 0
Симакала Ба-Муака 1 0
Матино Сюто 1 0
Роте Том 1 0
Marko Ivezic 1 0

Результаты матчей

Санкт-Паули
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Хольштайн Киль
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Санкт-Паули
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Хольштайн Киль
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

3
4
Санкт-Паули
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Хольштайн Киль
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

3
4

Голы по времени матча

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
5 Не забивали 3
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
6
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
2
67%
1
17%
46-60
1
33%
3
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
6
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
2
33%
61-75
1
50%
1
17%
76-90

Забито

3
9
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 0
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
2
67%
2
22%
46-60
1
33%
3
33%
61-75
0
0%
1
11%
76-90

Пропущено

2
6
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
2
33%
61-75
1
50%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Санкт-Паули
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Айнтрахт Бр - Санкт-Паули 1:1 Санкт-Паули - Магдебург 0:0 Гройтер Фюрт - Санкт-Паули 0:0 Дельменхорст - Санкт-Паули 0:5
Санкт-Паули - Фортуна 0:0 Кайзерслаутерн - Санкт-Паули 1:2 Санкт-Паули - Хапоэль Тель-Авив 3:0 Арминия - Санкт-Паули 0:2 Аустрия Лустенау - Санкт-Паули 1:7 Санкт-Паули - Раннерс 4:1 Ольденбург - Санкт-Паули 0:6 Данфермлин - Санкт-Паули 0:3 Санкт-Паули - Карлсруэ 1:1 Хольштайн Киль - Санкт-Паули 3:4 Санкт-Паули - Фортуна 0:0 Дармштадт - Санкт-Паули 0:3 Санкт-Паули - Арминия 2:1 Гамбург - Санкт-Паули 4:3 Санкт-Паули - Айнтрахт Бр 1:2 Хайденхайм - Санкт-Паули 0:1
Хольштайн Киль
(20 матчей)
70%
30%
14 побед 0 ничьих 6 поражений
Ротенбургер - Хольштайн Киль 0:5 Хольштайн Киль - Падерборн 2:1 Шальке 04 - Хольштайн Киль 0:2 Хольштайн Киль - Магдебург 2:4
Гютерсло - Хольштайн Киль 0:2 Хольштайн Киль - Гройтер Фюрт 2:1 Айнтрахт Бр - Хольштайн Киль 0:1 Унион Берлин - Хольштайн Киль 1:2 Аустрия Лустенау - Хольштайн Киль 1:6 Хольштайн Киль - Словацко 1:0 Хольштайн Киль - Ганновер 96 1:2 Вайхе - Хольштайн Киль 0:1 Ранцау - Хольштайн Киль 0:9 Ганновер 96 - Хольштайн Киль 1:5 Хольштайн Киль - Санкт-Паули 3:4 Хольштайн Киль - Карлсруэ 2:1 Фортуна - Хольштайн Киль 3:0 Хольштайн Киль - Дармштадт 0:3 Хайденхайм - Хольштайн Киль 3:0 Хольштайн Киль - Нюрнберг 2:1

Результаты матчей

Санкт-Паули
Хольштайн Киль

Точный счет

0:0
2 раза 100%
2:1
2 раза 67%
2:4
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
2
3 раза 100%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
0:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:0
3 раза 60%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
2
4 раза 80%
1
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Санкт-Паули
Хольштайн Киль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
1
4
1.5
4
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фортуна
 6 4 1 1 13 - 4 13
2.
Гамбург
 6 4 1 1 14 - 7 13
3.
Хольштайн Киль
 0:3 6 4 0 2 9 - 9 12
4.
Магдебург
 6 3 2 1 16 - 12 11
5.
Ганновер 96
 2:0 6 3 2 1 11 - 7 11
6.
Кайзерслаутерн
 6 3 1 2 10 - 10 10
7.
Санкт-Паули
 3:0 6 2 4 0 6 - 2 10
8.
Ганза
 6 3 0 3 8 - 9 9
9.
Карлсруэ
 6 2 2 2 9 - 9 8
10.
Веен Висбаден
 6 2 2 2 6 - 6 8
11.
Нюрнберг
 6 2 2 2 9 - 11 8
12.
Шальке 04
 6 2 1 3 11 - 12 7
13.
Падерборн
 6 2 1 3 7 - 12 7
14.
Эльвeрсберг
 6 2 1 3 8 - 13 7
15.
Герта
 2:0 6 2 0 4 11 - 11 6
16.
Гройтер Фюрт
 6 1 2 3 8 - 11 5
17.
Айнтрахт Бр
 0:2 6 1 1 4 3 - 8 4
18.
Оснабрюк
 0:2 6 0 1 5 6 - 12 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гамбург
 3 3 0 0 10 - 3 9
2.
Магдебург
 2 2 0 0 8 - 5 6
3.
Герта
 2:0 3 2 0 1 7 - 1 6
4.
Фортуна
 3 2 0 1 5 - 3 6
5.
Кайзерслаутерн
 3 2 0 1 7 - 5 6
6.
Шальке 04
 3 2 0 1 7 - 5 6
7.
Хольштайн Киль
 0:3 3 2 0 1 6 - 6 6
8.
Ганза
 4 2 0 2 6 - 6 6
9.
Санкт-Паули
 3:0 3 1 2 0 3 - 0 5
10.
Карлсруэ
 3 1 2 0 5 - 3 5
11.
Веен Висбаден
 3 1 2 0 3 - 2 5
12.
Нюрнберг
 3 1 2 0 5 - 4 5
13.
Гройтер Фюрт
 3 1 1 1 6 - 3 4
14.
Ганновер 96
 2:0 3 1 1 1 4 - 3 4
15.
Падерборн
 3 1 1 1 4 - 4 4
16.
Айнтрахт Бр
 0:2 3 1 1 1 2 - 2 4
17.
Эльвeрсберг
 3 1 0 2 3 - 8 3
18.
Оснабрюк
 0:2 3 0 0 3 4 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фортуна
 3 2 1 0 8 - 1 7
2.
Ганновер 96
 2:0 3 2 1 0 7 - 4 7
3.
Хольштайн Киль
 0:3 3 2 0 1 3 - 3 6
4.
Санкт-Паули
 3:0 3 1 2 0 3 - 2 5
5.
Магдебург
 4 1 2 1 8 - 7 5
6.
Эльвeрсберг
 3 1 1 1 5 - 5 4
7.
Гамбург
 3 1 1 1 4 - 4 4
8.
Кайзерслаутерн
 3 1 1 1 3 - 5 4
9.
Ганза
 2 1 0 1 2 - 3 3
10.
Веен Висбаден
 3 1 0 2 3 - 4 3
11.
Карлсруэ
 3 1 0 2 4 - 6 3
12.
Нюрнберг
 3 1 0 2 4 - 7 3
13.
Падерборн
 3 1 0 2 3 - 8 3
14.
Шальке 04
 3 0 1 2 4 - 7 1
15.
Оснабрюк
 0:2 3 0 1 2 2 - 5 1
16.
Гройтер Фюрт
 3 0 1 2 2 - 8 1
17.
Айнтрахт Бр
 0:2 3 0 0 3 1 - 6 0
18.
Герта
 2:0 3 0 0 3 4 - 10 0
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Герта Табакович Харис 5 (2)
Гамбург Бенеш Ласло 5 (2)
Кайзерслаутерн Ахе Рагнар 5
Гамбург Глацель Роберт 4 (2)
Магдебург Шулер Лука 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Магдебург Daniel Heber 1 3
Оснабрюк Айдини Басхким 1 3
Магдебург Атик Бариш 4
Падерборн Хеуэр Яннис 4
Кайзерслаутерн Томяк Борис 1 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 48'
    Г О О О О Л - Хартель Марсель бьет в цель!
  • 47'
    Бурхерт Саша получил желтую карточку от судьи
  • 38'
    Г О О О О Л - Oladapo Afolayan бьет в цель!
  • 28'
    Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
  • 27'
    Смит Эрик получил желтую карточку от судьи
  • 16'
    Порат Финн получил желтую карточку от судьи
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Санкт-Паули
Ничья
Хольштайн Киль
4.20
4.06
4.04
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