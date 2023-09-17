Тур: 6. Стадион: Олимпиаштадион.
2:0
Перерыв
Ход матча
34'
38'
1:0
45'
2:0
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 3
-
6 Удары в створ 1
-
3 Угловые 2
-
1 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 4
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
61 Владение мячом, % 39
Прогноз на матч от Liveresult
27
Дардаи
Палко
11
Резе
Фабиан
19
Донкор
Антон
39
Краусе
Робин
44
Johan
Gomez
14
Уджа
Энтони
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Дардаи ПалкоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Резе ФабианНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
44 Гехтер ЛинусЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
24 Bence Dardai
-
43 Tim Goller
-
Главный тренер: Дардаи Пал
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Донкор АнтонЗащитник
- Полузащитник
-
39 Краусе РобинПолузащитник
- Полузащитник
-
44 Johan GomezПолузащитник
-
14 Уджа ЭнтониНападающий
- Запасные игроки
-
13 Касали ТиноВратарь
- Защитник
-
23 Виб ДанилоЗащитник
- Полузащитник
-
17 Амин ЮссефПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Jens Haertel
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Герта
Айнтрахт Бр
7 матчей
100%
7 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
7 побед 0 ничьих 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
10 матчей
70%
10%
20%
7 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
70%
20%
10%
7 побед 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
6
19
Голов в среднем за матч
2
2.71
Среднее время на гол
45
33
Всего голов
13
0
Голов в среднем за матч
1.86
0
Среднее время на гол
48
0
Всего голов
19
19
Голов в среднем за матч
1.9
1.9
Тотал матчей
2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
47
47
Бомбардиры внутри турнира
Герта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Табакович Харис
|5
|0.83
|Marten Winkler
|2
|0.33
|Превляк Смаил
|1
|0.17
|Резе Фабиан
|1
|0.17
|Дардаи Палко
|1
|0.17
|Кристенсен Густав
|0
|0
Айнтрахт Бр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уджа Энтони
|1
|0.17
|Кауфманн Фабио
|1
|0.17
|Хельгасон Торир
|1
|0.17
|Декарли Сауло
|0
|0
Карточки
Герта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дардаи Палко
|2
|0
|Marten Winkler
|2
|0
|Ляйстнер Тони
|1
|0
|Нидерлехнер Флориан
|1
|0
|Дуджак Джереми
|1
|0
|Кемпф Марк-Оливер
|1
|0
|Рихтер Марко
|1
|0
|Дордой Мартон
|1
|0
|Клеменс Паскаль
|1
|0
Айнтрахт Бр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Николау Яннис
|1
|1
|Берендт Бриан
|1
|1
|Hasan Kurucay
|1
|1
|Декарли Сауло
|2
|0
|Johan Gomez
|2
|0
|Иванов Роберт
|2
|0
|Риттмюллер Марвин
|1
|0
Результаты матчей
Герта
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Айнтрахт Бр
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
1
Герта
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Айнтрахт Бр
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
10
1
Упущенные победы
0
2
Герта
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Айнтрахт Бр
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
10
1
Упущенные победы
0
3
Голы по времени матча
Забито
5
1
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
100%
76-90
Пропущено
1
4
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
4
2
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
1
50%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
10
2
4 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
10%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
3
30%
1
50%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
2
20%
1
50%
76-90
Забито
9
3
5 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
1
33%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
1
11%
2
67%
76-90
Пропущено
11
6
4 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
1
9%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
3
27%
1
17%
31-45
3
27%
1
17%
46-60
1
9%
1
17%
61-75
3
27%
1
17%
76-90
Результаты последних матчей
Герта
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Герта Целендорф - Герта 1:4 Магдебург - Герта 6:4 Герта - Гройтер Фюрт 5:0 Гамбург - Герта 3:0
Карл Цейс - Герта 0:5 Герта - Веен Висбаден 0:1 Фортуна - Герта 1:0 Стандард - Герта 1:1 Антверпен - Герта 1:0 РВДМ 47 - Герта 1:2 Янг Бойз - Герта 4:2 Герта - Динамо Берлин 2:0 Айнтрахт Штансдорф - Герта 0:6 Вольфсбург - Герта 1:2 Герта - Бохум 1:1 Кёльн - Герта 5:2 Герта - Штутгарт 2:1 Бавария - Герта 2:0 Герта - Вердер 2:4 Шальке 04 - Герта 5:2
Айнтрахт Бр
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Айнтрахт Бр - Санкт-Паули 1:1 Карлсруэ - Айнтрахт Бр 2:0 Айнтрахт Бр - Шальке 04 1:0 Айнтрахт Бр - Шальке 04 1:3
Магдебург - Айнтрахт Бр 2:1 Айнтрахт Бр - Хольштайн Киль 0:1 Айнтрахт Бр - Рот-Вайсс Эссен 1:0 Айнтрахт Бр - Хапоэль Тель-Авив 0:0 Айнтрахт Бр - Бетис 3:1 Пройссен Мюнстер - Айнтрахт Бр 3:1 Айнтрахт Бр - Фортуна 0:1 Оснабрюк - Айнтрахт Бр 0:0 Касторф ФК - Айнтрахт Бр 0:6 Волкенроде - Айнтрахт Бр 1:14 Ганза - Айнтрахт Бр 2:1 Айнтрахт Бр - Ян 1:2 Гройтер Фюрт - Айнтрахт Бр 2:2 Айнтрахт Бр - Зандхаузен 2:1 Падерборн - Айнтрахт Бр 5:1 Айнтрахт Бр - Магдебург 1:2
Результаты матчей
Герта
Айнтрахт Бр
Точный счет
0:1
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
5
1 раз 50%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
1:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
6:4
1 раз 33%
2:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
4
1 раз 33%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
6:4
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
4
1 раз 20%
5
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
Тоталы голов в матче
Герта
Айнтрахт Бр
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
21
11
11
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
11
12
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
32
23
23
23
14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|4
|1
|1
|13 - 4
|13
|2.
|6
|4
|1
|1
|14 - 7
|13
|3.
|0:3
|6
|4
|0
|2
|9 - 9
|12
|4.
|6
|3
|2
|1
|16 - 12
|11
|5.
|2:0
|6
|3
|2
|1
|11 - 7
|11
|6.
|6
|3
|1
|2
|10 - 10
|10
|7.
|3:0
|6
|2
|4
|0
|6 - 2
|10
|8.
|6
|3
|0
|3
|8 - 9
|9
|9.
|6
|2
|2
|2
|9 - 9
|8
|10.
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|11.
|6
|2
|2
|2
|9 - 11
|8
|12.
|6
|2
|1
|3
|11 - 12
|7
|13.
|6
|2
|1
|3
|7 - 12
|7
|14.
|6
|2
|1
|3
|8 - 13
|7
|15.
|2:0
|6
|2
|0
|4
|11 - 11
|6
|16.
|6
|1
|2
|3
|8 - 11
|5
|17.
|0:2
|6
|1
|1
|4
|3 - 8
|4
|18.
|0:2
|6
|0
|1
|5
|6 - 12
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|10 - 3
|9
|2.
|2
|2
|0
|0
|8 - 5
|6
|3.
|2:0
|3
|2
|0
|1
|7 - 1
|6
|4.
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|5.
|3
|2
|0
|1
|7 - 5
|6
|6.
|3
|2
|0
|1
|7 - 5
|6
|7.
|0:3
|3
|2
|0
|1
|6 - 6
|6
|8.
|4
|2
|0
|2
|6 - 6
|6
|9.
|3:0
|3
|1
|2
|0
|3 - 0
|5
|10.
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|11.
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|12.
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|13.
|3
|1
|1
|1
|6 - 3
|4
|14.
|2:0
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|15.
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|16.
|0:2
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|17.
|3
|1
|0
|2
|3 - 8
|3
|18.
|0:2
|3
|0
|0
|3
|4 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|8 - 1
|7
|2.
|2:0
|3
|2
|1
|0
|7 - 4
|7
|3.
|0:3
|3
|2
|0
|1
|3 - 3
|6
|4.
|3:0
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|5.
|4
|1
|2
|1
|8 - 7
|5
|6.
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|7.
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|8.
|3
|1
|1
|1
|3 - 5
|4
|9.
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|10.
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|11.
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|12.
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|13.
|3
|1
|0
|2
|3 - 8
|3
|14.
|3
|0
|1
|2
|4 - 7
|1
|15.
|0:2
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|16.
|3
|0
|1
|2
|2 - 8
|1
|17.
|0:2
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
|18.
|2:0
|3
|0
|0
|3
|4 - 10
|0
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Герта
|Табакович Харис
|5 (2)
|Гамбург
|Бенеш Ласло
|5 (2)
|Кайзерслаутерн
|Ахе Рагнар
|5
|Гамбург
|Глацель Роберт
|4 (2)
|Магдебург
|Шулер Лука
|4 (1)
|Магдебург
|Daniel Heber
|1 3
|Оснабрюк
|Айдини Басхким
|1 3
|Магдебург
|Атик Бариш
|4
|Падерборн
|Хеуэр Яннис
|4
|Кайзерслаутерн
|Томяк Борис
|1 2