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  4. Бундеслига 2 2023-2024

Германия: Бундеслига 2
2023-2024

Тур: 6. Стадион: .
Герта
2:0
Перерыв
Айнтрахт Бр
0'
34' Желтая карточка
Дардаи Палко
1:0
38' Гол
Табакович Харис
2:0
45' Пенальти
Табакович Харис

Ход матча

34'
Дардаи Палко
 
38'
Табакович Харис
1:0
40'
Bence Dardai
Дардаи Палко
 
45'
Табакович Харис
2:0

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 3
  • 6 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 61 Владение мячом, % 39
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Герта
Ничья
Айнтрахт Бр
4.60
6.00
53.00
Все Коэффициенты
33
Квасигрох
Роберт
19
Дуджак
Джереми
37
Ляйстнер
Тони
20
Кемпф
Марк-Оливер
6
Карбовник
Михал
5
Бухалакис
Андреас
31
Дордой
Мартон
27
Дардаи
Палко
22
Marten
Winkler
25
Табакович
Харис
11
Резе
Фабиан
1
Хофманн
Роб-Торбен
30
Берендт
Бриан
26
Маркс
Ян-Хендрик
29
Hasan
Kurucay
20
Хельгасон
Торир
19
Донкор
Антон
33
Гризбек
Себастьян
39
Краусе
Робин
10
Крюгер
Флориан
44
Johan
Gomez
14
Уджа
Энтони
Герта
4-3-3
Айнтрахт Бр
3-4-2-1

История личных встреч

Герта
Айнтрахт Бр

7 матчей

100%
7 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
7 побед 0 ничьих 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

10 матчей

70%
10%
20%
7 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

70%
20%
10%
7 побед 2 ничьи 1 победа

История матчей

ТМК
1:0
К
4:4
К
5:4
ТМК
1:4
К
1:2
ТМК
1:2
Б
2:0
Б
0:2
Б2
3:0
Б2
1:1

Голы

Всего голов

6
19

Голов в среднем за матч

2
2.71

Среднее время на гол

45
33

Всего голов

13
0

Голов в среднем за матч

1.86
0

Среднее время на гол

48
0

Всего голов

19
19

Голов в среднем за матч

1.9
1.9

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

47
47

Бомбардиры внутри турнира

Герта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Табакович Харис 5 0.83
Marten Winkler 2 0.33
Превляк Смаил 1 0.17
Резе Фабиан 1 0.17
Дардаи Палко 1 0.17
Кристенсен Густав 0 0
Айнтрахт Бр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уджа Энтони 1 0.17
Кауфманн Фабио 1 0.17
Хельгасон Торир 1 0.17
Декарли Сауло 0 0

Карточки

Герта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дардаи Палко 2 0
Marten Winkler 2 0
Ляйстнер Тони 1 0
Нидерлехнер Флориан 1 0
Дуджак Джереми 1 0
Кемпф Марк-Оливер 1 0
Рихтер Марко 1 0
Дордой Мартон 1 0
Клеменс Паскаль 1 0
Айнтрахт Бр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Николау Яннис 1 1
Берендт Бриан 1 1
Hasan Kurucay 1 1
Декарли Сауло 2 0
Johan Gomez 2 0
Иванов Роберт 2 0
Риттмюллер Марвин 1 0

Результаты матчей

Герта
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Айнтрахт Бр
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1
Герта
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Айнтрахт Бр
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

10
1

Упущенные победы

0
2
Герта
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Айнтрахт Бр
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

10
1

Упущенные победы

0
3

Голы по времени матча

Забито

5
1
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
100%
76-90

Пропущено

1
4
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

4
2
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
1
50%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

10
2
4 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
10%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
3
30%
1
50%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
2
20%
1
50%
76-90

Забито

9
3
5 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
1
33%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
1
11%
2
67%
76-90

Пропущено

11
6
4 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
1
9%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
3
27%
1
17%
31-45
3
27%
1
17%
46-60
1
9%
1
17%
61-75
3
27%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Герта
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Герта Целендорф - Герта 1:4 Магдебург - Герта 6:4 Герта - Гройтер Фюрт 5:0 Гамбург - Герта 3:0
Карл Цейс - Герта 0:5 Герта - Веен Висбаден 0:1 Фортуна - Герта 1:0 Стандард - Герта 1:1 Антверпен - Герта 1:0 РВДМ 47 - Герта 1:2 Янг Бойз - Герта 4:2 Герта - Динамо Берлин 2:0 Айнтрахт Штансдорф - Герта 0:6 Вольфсбург - Герта 1:2 Герта - Бохум 1:1 Кёльн - Герта 5:2 Герта - Штутгарт 2:1 Бавария - Герта 2:0 Герта - Вердер 2:4 Шальке 04 - Герта 5:2
Айнтрахт Бр
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Айнтрахт Бр - Санкт-Паули 1:1 Карлсруэ - Айнтрахт Бр 2:0 Айнтрахт Бр - Шальке 04 1:0 Айнтрахт Бр - Шальке 04 1:3
Магдебург - Айнтрахт Бр 2:1 Айнтрахт Бр - Хольштайн Киль 0:1 Айнтрахт Бр - Рот-Вайсс Эссен 1:0 Айнтрахт Бр - Хапоэль Тель-Авив 0:0 Айнтрахт Бр - Бетис 3:1 Пройссен Мюнстер - Айнтрахт Бр 3:1 Айнтрахт Бр - Фортуна 0:1 Оснабрюк - Айнтрахт Бр 0:0 Касторф ФК - Айнтрахт Бр 0:6 Волкенроде - Айнтрахт Бр 1:14 Ганза - Айнтрахт Бр 2:1 Айнтрахт Бр - Ян 1:2 Гройтер Фюрт - Айнтрахт Бр 2:2 Айнтрахт Бр - Зандхаузен 2:1 Падерборн - Айнтрахт Бр 5:1 Айнтрахт Бр - Магдебург 1:2

Результаты матчей

Герта
Айнтрахт Бр

Точный счет

0:1
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
5
1 раз 50%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

1:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
6:4
1 раз 33%
2:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
4
1 раз 33%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
6:4
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
4
1 раз 20%
5
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%

Тоталы голов в матче

Герта
Айнтрахт Бр

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1
1
1.5
1
1
2.5
1
1
3.5
1
1
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
1
1
1
2
1.5
1
2
2.5
1
2
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
3
2
2
3
1.5
2
3
2.5
2
3
3.5
1
4
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фортуна
 6 4 1 1 13 - 4 13
2.
Гамбург
 6 4 1 1 14 - 7 13
3.
Хольштайн Киль
 0:3 6 4 0 2 9 - 9 12
4.
Магдебург
 6 3 2 1 16 - 12 11
5.
Ганновер 96
 2:0 6 3 2 1 11 - 7 11
6.
Кайзерслаутерн
 6 3 1 2 10 - 10 10
7.
Санкт-Паули
 3:0 6 2 4 0 6 - 2 10
8.
Ганза
 6 3 0 3 8 - 9 9
9.
Карлсруэ
 6 2 2 2 9 - 9 8
10.
Веен Висбаден
 6 2 2 2 6 - 6 8
11.
Нюрнберг
 6 2 2 2 9 - 11 8
12.
Шальке 04
 6 2 1 3 11 - 12 7
13.
Падерборн
 6 2 1 3 7 - 12 7
14.
Эльвeрсберг
 6 2 1 3 8 - 13 7
15.
Герта
 2:0 6 2 0 4 11 - 11 6
16.
Гройтер Фюрт
 6 1 2 3 8 - 11 5
17.
Айнтрахт Бр
 0:2 6 1 1 4 3 - 8 4
18.
Оснабрюк
 0:2 6 0 1 5 6 - 12 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гамбург
 3 3 0 0 10 - 3 9
2.
Магдебург
 2 2 0 0 8 - 5 6
3.
Герта
 2:0 3 2 0 1 7 - 1 6
4.
Фортуна
 3 2 0 1 5 - 3 6
5.
Кайзерслаутерн
 3 2 0 1 7 - 5 6
6.
Шальке 04
 3 2 0 1 7 - 5 6
7.
Хольштайн Киль
 0:3 3 2 0 1 6 - 6 6
8.
Ганза
 4 2 0 2 6 - 6 6
9.
Санкт-Паули
 3:0 3 1 2 0 3 - 0 5
10.
Карлсруэ
 3 1 2 0 5 - 3 5
11.
Веен Висбаден
 3 1 2 0 3 - 2 5
12.
Нюрнберг
 3 1 2 0 5 - 4 5
13.
Гройтер Фюрт
 3 1 1 1 6 - 3 4
14.
Ганновер 96
 2:0 3 1 1 1 4 - 3 4
15.
Падерборн
 3 1 1 1 4 - 4 4
16.
Айнтрахт Бр
 0:2 3 1 1 1 2 - 2 4
17.
Эльвeрсберг
 3 1 0 2 3 - 8 3
18.
Оснабрюк
 0:2 3 0 0 3 4 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фортуна
 3 2 1 0 8 - 1 7
2.
Ганновер 96
 2:0 3 2 1 0 7 - 4 7
3.
Хольштайн Киль
 0:3 3 2 0 1 3 - 3 6
4.
Санкт-Паули
 3:0 3 1 2 0 3 - 2 5
5.
Магдебург
 4 1 2 1 8 - 7 5
6.
Эльвeрсберг
 3 1 1 1 5 - 5 4
7.
Гамбург
 3 1 1 1 4 - 4 4
8.
Кайзерслаутерн
 3 1 1 1 3 - 5 4
9.
Ганза
 2 1 0 1 2 - 3 3
10.
Веен Висбаден
 3 1 0 2 3 - 4 3
11.
Карлсруэ
 3 1 0 2 4 - 6 3
12.
Нюрнберг
 3 1 0 2 4 - 7 3
13.
Падерборн
 3 1 0 2 3 - 8 3
14.
Шальке 04
 3 0 1 2 4 - 7 1
15.
Оснабрюк
 0:2 3 0 1 2 2 - 5 1
16.
Гройтер Фюрт
 3 0 1 2 2 - 8 1
17.
Айнтрахт Бр
 0:2 3 0 0 3 1 - 6 0
18.
Герта
 2:0 3 0 0 3 4 - 10 0
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Герта Табакович Харис 5 (2)
Гамбург Бенеш Ласло 5 (2)
Кайзерслаутерн Ахе Рагнар 5
Гамбург Глацель Роберт 4 (2)
Магдебург Шулер Лука 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Магдебург Daniel Heber 1 3
Оснабрюк Айдини Басхким 1 3
Магдебург Атик Бариш 4
Падерборн Хеуэр Яннис 4
Кайзерслаутерн Томяк Борис 1 2
Весь список
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Герта
Ничья
Айнтрахт Бр
4.60
6.00
53.00
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Герта 2:0 Айнтрахт Бр онлайн

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