Тур: 6. Стадион: Олимпиаштадион.
3:0
Конец матча
0'
33' Желтая карточкаДардаи Палко
1:0
38' ГолТабакович Харис
2:0
45' ПенальтиТабакович Харис
55' Желтая карточкаБухалакис Андреас
3:0
71' ГолТабакович Харис
90'+5
Ход матча
33'
38'
1:0
45'
2:0
71'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 10
-
8 Удары в створ 4
-
4 Угловые 9
-
3 Офсайды 0
-
11 Нарушения правил 11
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
395 Количество передач 332
-
54 Владение мячом, % 46
Прогноз на матч от Liveresult
27
Дардаи
Палко
11
Резе
Фабиан
19
Донкор
Антон
39
Краусе
Робин
44
Johan
Gomez
14
Уджа
Энтони
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Дардаи ПалкоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Резе ФабианНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
44 Гехтер ЛинусЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
24 Bence Dardai
-
43 Tim Goller
-
Главный тренер: Дардаи Пал
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Донкор АнтонЗащитник
- Полузащитник
-
39 Краусе РобинПолузащитник
- Полузащитник
-
44 Johan GomezПолузащитник
-
14 Уджа ЭнтониНападающий
- Запасные игроки
-
13 Касали ТиноВратарь
- Защитник
-
23 Виб ДанилоЗащитник
- Полузащитник
-
17 Амин ЮссефПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Jens Haertel
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Герта
Айнтрахт Бр
7 матчей
100%
7 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
7 побед 0 ничьих 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
10 матчей
70%
10%
20%
7 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
70%
20%
10%
7 побед 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
6
19
Голов в среднем за матч
2
2.71
Среднее время на гол
45
33
Всего голов
13
0
Голов в среднем за матч
1.86
0
Среднее время на гол
48
0
Всего голов
19
19
Голов в среднем за матч
1.9
1.9
Тотал матчей
2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
47
47
Бомбардиры внутри турнира
Герта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Табакович Харис
|7 (1)
|1.17
|Marten Winkler
|2
|0.33
|Превляк Смаил
|1
|0.17
|Резе Фабиан
|1
|0.17
|Дардаи Палко
|1
|0.17
|Хуссейн Билаль
|0
|0
|Кристенсен Густав
|0
|0
Айнтрахт Бр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уджа Энтони
|1
|0.17
|Кауфманн Фабио
|1
|0.17
|Хельгасон Торир
|1
|0.17
|Декарли Сауло
|0
|0
Карточки
Герта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дардаи Палко
|2
|0
|Marten Winkler
|2
|0
|Ляйстнер Тони
|1
|0
|Нидерлехнер Флориан
|1
|0
|Бухалакис Андреас
|1
|0
|Дуджак Джереми
|1
|0
|Кемпф Марк-Оливер
|1
|0
|Рихтер Марко
|1
|0
|Дордой Мартон
|1
|0
|Клеменс Паскаль
|1
|0
Айнтрахт Бр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Николау Яннис
|1
|1
|Берендт Бриан
|1
|1
|Hasan Kurucay
|1
|1
|Декарли Сауло
|2
|0
|Johan Gomez
|2
|0
|Иванов Роберт
|2
|0
|Риттмюллер Марвин
|1
|0
Результаты матчей
Герта
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Айнтрахт Бр
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
1
Герта
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Айнтрахт Бр
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
10
1
Упущенные победы
0
2
Герта
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
0% (0)
17% (1)
Айнтрахт Бр
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
10
1
Упущенные победы
0
3
Голы по времени матча
Забито
8
1
4 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
1
100%
76-90
Пропущено
1
7
0 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
4
2
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
1
50%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
10
2
4 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
10%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
3
30%
1
50%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
2
20%
1
50%
76-90
Забито
12
3
7 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
1
8%
0
0%
1-15
2
17%
1
33%
16-30
4
33%
0
0%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
1
8%
2
67%
76-90
Пропущено
11
9
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 5
1
9%
0
0%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
3
27%
3
33%
31-45
3
27%
1
11%
46-60
1
9%
2
22%
61-75
3
27%
1
11%
76-90
Результаты последних матчей
Герта
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Герта Целендорф - Герта 1:4 Магдебург - Герта 6:4 Герта - Гройтер Фюрт 5:0 Гамбург - Герта 3:0
Карл Цейс - Герта 0:5 Герта - Веен Висбаден 0:1 Фортуна - Герта 1:0 Стандард - Герта 1:1 Антверпен - Герта 1:0 РВДМ 47 - Герта 1:2 Янг Бойз - Герта 4:2 Герта - Динамо Берлин 2:0 Айнтрахт Штансдорф - Герта 0:6 Вольфсбург - Герта 1:2 Герта - Бохум 1:1 Кёльн - Герта 5:2 Герта - Штутгарт 2:1 Бавария - Герта 2:0 Герта - Вердер 2:4 Шальке 04 - Герта 5:2
Айнтрахт Бр
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Айнтрахт Бр - Санкт-Паули 1:1 Карлсруэ - Айнтрахт Бр 2:0 Айнтрахт Бр - Шальке 04 1:0 Айнтрахт Бр - Шальке 04 1:3
Магдебург - Айнтрахт Бр 2:1 Айнтрахт Бр - Хольштайн Киль 0:1 Айнтрахт Бр - Рот-Вайсс Эссен 1:0 Айнтрахт Бр - Хапоэль Тель-Авив 0:0 Айнтрахт Бр - Бетис 3:1 Пройссен Мюнстер - Айнтрахт Бр 3:1 Айнтрахт Бр - Фортуна 0:1 Оснабрюк - Айнтрахт Бр 0:0 Касторф ФК - Айнтрахт Бр 0:6 Волкенроде - Айнтрахт Бр 1:14 Ганза - Айнтрахт Бр 2:1 Айнтрахт Бр - Ян 1:2 Гройтер Фюрт - Айнтрахт Бр 2:2 Айнтрахт Бр - Зандхаузен 2:1 Падерборн - Айнтрахт Бр 5:1 Айнтрахт Бр - Магдебург 1:2
Результаты матчей
Герта
Айнтрахт Бр
Точный счет
0:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
3
1 раз 33%
5
1 раз 33%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
1:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
6:4
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
4
1 раз 33%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
3:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
6:4
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
5
1 раз 17%
0
3 раза 50%
1
3 раза 50%
Тоталы голов в матче
Герта
Айнтрахт Бр
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
21
21
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
12
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
33
33
33
24
15
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Герта
|Табакович Харис
|7 (2)
|Ганновер 96
|Тойхерт Седрик
|6 (1)
|Гамбург
|Бенеш Ласло
|5 (2)
|Кайзерслаутерн
|Ахе Рагнар
|5
|Гамбург
|Глацель Роберт
|4 (2)
|Магдебург
|Daniel Heber
|1 3
|Оснабрюк
|Айдини Басхким
|1 3
|Магдебург
|Атик Бариш
|4
|Падерборн
|Хеуэр Яннис
|4
|Кайзерслаутерн
|Томяк Борис
|1 2