Тур: 6. Стадион: Heinz von Heiden-Arena.
2:0
Перерыв
0'
1:0
21' ГолНильсен Ховард
28' Желтая карточкаАйдини Басхким
35' Желтая карточкаВиманн Никлас
37' Красная карточкаВиманн Никлас
2:0
45' ГолНильсен Ховард
Ход матча
21'
1:0
28'
35'
37'
45'
2:0
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 2
-
1 Угловые 1
-
2 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 1
-
61 Владение мячом, % 39
Прогноз на матч от Liveresult
20
Дем
Янник
18
Кён
Деррик
11
Шауб
Луис
13
Lukas
Kunze
26
Dave
Gnaase
10
Вридт
Квази
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Дем ЯнникЗащитник
-
18 Кён ДеррикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Шауб ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Вейнкоф ЛеоВратарь
-
37 Эзех БруклинЗащитник
-
21 Муроя СэйЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
24 Antonio Foti
-
-
Главный тренер: Stefan Leitl
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Lukas KunzeПолузащитник
-
26 Dave GnaaseПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Вридт КвазиНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Кюн ФилиппВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Ферхук ЙонНападающий
-
16 Henry Rorig
-
28 Florian Bahr
-
32 Jannes Wulff
-
-
Главный тренер: Tobias Schweinsteiger
История личных встреч
Ганновер 96
Оснабрюк
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
8 матчей
50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
12.5%
62.5%
25%
1 победа 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
9
Голов в среднем за матч
0.67
1.8
Среднее время на гол
135
50
Всего голов
7
0
Голов в среднем за матч
1.4
0
Среднее время на гол
64
0
Всего голов
9
9
Голов в среднем за матч
1.13
1.13
Тотал матчей
2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
80
80
Бомбардиры внутри турнира
Ганновер 96
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тойхерт Седрик
|4 (4)
|0.67
|Nicolo Tresoldi
|2
|0.33
|Нильсен Ховард
|1
|0.17
|Хальстенберг Марсель
|1
|0.17
|Нойман Фил
|1
|0.17
|Кён Деррик
|1
|0.17
|Дем Янник
|0
|0
|Кунце Фабиан
|0
|0
|Шауб Луис
|0
|0
Оснабрюк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Конте Кристиан
|2
|0.33
|Florian Kleinhansl
|1
|0.17
|Теше Роберт
|1
|0.17
|Dave Gnaase
|1
|0.17
|Erik Engelhardt
|1
|0.17
|Ферхук Йон
|0
|0
|Тальхаммер Максимилиан
|0
|0
Карточки
Ганновер 96
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нойман Фил
|3
|0
|Дем Янник
|2
|0
|Кён Деррик
|1
|0
|Эзех Бруклин
|1
|0
|Enzo Leopold
|1
|0
|Yannik Luehrs
|1
|0
Оснабрюк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Айдини Басхким
|3
|1
|Виманн Никлас
|1
|1
|Вридт Квази
|1
|0
|Гьямфи Максвелл
|1
|0
|Florian Bahr
|1
|0
Результаты матчей
Ганновер 96
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Оснабрюк
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
2
Ганновер 96
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Оснабрюк
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
7
Упущенные победы
8
0
Ганновер 96
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Оснабрюк
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
7
Упущенные победы
10
2
Голы по времени матча
Забито
2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
50%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
33%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
33%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
8
4
5 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
1
13%
1
25%
1-15
4
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
13%
2
50%
76-90
Пропущено
3
7
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
1
14%
61-75
1
33%
3
43%
76-90
Забито
10
6
6 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
10%
1
17%
1-15
4
40%
0
0%
16-30
1
10%
1
17%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
10%
3
50%
76-90
Пропущено
6
10
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 5
0
0%
1
10%
1-15
1
17%
1
10%
16-30
1
17%
2
20%
31-45
1
17%
1
10%
46-60
2
33%
2
20%
61-75
1
17%
3
30%
76-90
Результаты последних матчей
Ганновер 96
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Ганновер 96 - Пройссен Мюнстер 1:1 Гройтер Фюрт - Ганновер 96 1:3 Ганновер 96 - Гамбург 0:1 Ганза - Ганновер 96 1:2
Зандхаузен - Ганновер 96 3:3 Нюрнберг - Ганновер 96 2:2 Ганновер 96 - Эльвeрсберг 2:2 Ганновер 96 - Вильярреал 3:0 Ганновер 96 - Дуйсбург 3:0 Кёльн - Ганновер 96 0:1 Ганновер 96 - Гурник Забже 3:0 Унтерахинг - Ганновер 96 2:2 Хольштайн Киль - Ганновер 96 1:2 Боруссия Хильдесхайм - Ганновер 96 0:4 Рамлинген-Элерсхаузен - Ганновер 96 0:3 Ганновер 96 - Хольштайн Киль 1:5 Фортуна - Ганновер 96 3:3 Ганновер 96 - Дармштадт 2:1 Карлсруэ - Ганновер 96 2:1 Ганновер 96 - Нюрнберг 3:0
Оснабрюк
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Оснабрюк - Эльвeрсберг 0:1 Ганза - Оснабрюк 2:1 Оснабрюк - Нюрнберг 2:3 Оснабрюк - Кёльн 1:3
Падерборн - Оснабрюк 1:1 Оснабрюк - Карлсруэ 2:3 Оснабрюк - Виктория Кельн 1:0 Оснабрюк - Милтон-Кейнс Донс 1:0 Оснабрюк - Эммен 5:0 Фортуна - Оснабрюк 1:1 Оснабрюк - Айнтрахт Бр 0:0 Лотте - Оснабрюк 0:5 Оснабрюк - Боруссия-2 Д 2:1 Виктория Кельн - Оснабрюк 0:2 Оснабрюк - Меппен 2:2 Ферль - Оснабрюк 0:1 Оснабрюк - Цвиккау 4:3 Галлешер - Оснабрюк 0:1 Оснабрюк - Эльвeрсберг 1:0 Мюнхен-1860 - Оснабрюк 3:0
Результаты матчей
Ганновер 96
Оснабрюк
Точный счет
0:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
2:3
2 раза 67%
0:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
1:2
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
3
1 раз 33%
1
2 раза 100%
Точный счет
2:2
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:3
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
Точное количество голов
2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Ганновер 96
Оснабрюк
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
21
11
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
41
41
23
14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|4
|1
|1
|13 - 4
|13
|2.
|6
|4
|1
|1
|14 - 7
|13
|3.
|0:3
|6
|4
|0
|2
|9 - 9
|12
|4.
|6
|3
|2
|1
|16 - 12
|11
|5.
|2:0
|6
|3
|2
|1
|11 - 7
|11
|6.
|6
|3
|1
|2
|10 - 10
|10
|7.
|3:0
|6
|2
|4
|0
|6 - 2
|10
|8.
|6
|3
|0
|3
|8 - 9
|9
|9.
|6
|2
|2
|2
|9 - 9
|8
|10.
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|11.
|6
|2
|2
|2
|9 - 11
|8
|12.
|6
|2
|1
|3
|11 - 12
|7
|13.
|6
|2
|1
|3
|7 - 12
|7
|14.
|6
|2
|1
|3
|8 - 13
|7
|15.
|2:0
|6
|2
|0
|4
|11 - 11
|6
|16.
|6
|1
|2
|3
|8 - 11
|5
|17.
|0:2
|6
|1
|1
|4
|3 - 8
|4
|18.
|0:2
|6
|0
|1
|5
|6 - 12
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|10 - 3
|9
|2.
|2
|2
|0
|0
|8 - 5
|6
|3.
|2:0
|3
|2
|0
|1
|7 - 1
|6
|4.
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|5.
|3
|2
|0
|1
|7 - 5
|6
|6.
|3
|2
|0
|1
|7 - 5
|6
|7.
|0:3
|3
|2
|0
|1
|6 - 6
|6
|8.
|4
|2
|0
|2
|6 - 6
|6
|9.
|3:0
|3
|1
|2
|0
|3 - 0
|5
|10.
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|11.
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|12.
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|13.
|3
|1
|1
|1
|6 - 3
|4
|14.
|2:0
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|15.
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|16.
|0:2
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|17.
|3
|1
|0
|2
|3 - 8
|3
|18.
|0:2
|3
|0
|0
|3
|4 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|8 - 1
|7
|2.
|2:0
|3
|2
|1
|0
|7 - 4
|7
|3.
|0:3
|3
|2
|0
|1
|3 - 3
|6
|4.
|3:0
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|5.
|4
|1
|2
|1
|8 - 7
|5
|6.
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|7.
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|8.
|3
|1
|1
|1
|3 - 5
|4
|9.
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|10.
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|11.
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|12.
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|13.
|3
|1
|0
|2
|3 - 8
|3
|14.
|3
|0
|1
|2
|4 - 7
|1
|15.
|0:2
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|16.
|3
|0
|1
|2
|2 - 8
|1
|17.
|0:2
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
|18.
|2:0
|3
|0
|0
|3
|4 - 10
|0
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Герта
|Табакович Харис
|5 (2)
|Гамбург
|Бенеш Ласло
|5 (2)
|Кайзерслаутерн
|Ахе Рагнар
|5
|Гамбург
|Глацель Роберт
|4 (2)
|Магдебург
|Шулер Лука
|4 (1)
|Магдебург
|Daniel Heber
|1 3
|Оснабрюк
|Айдини Басхким
|1 3
|Магдебург
|Атик Бариш
|4
|Падерборн
|Хеуэр Яннис
|4
|Кайзерслаутерн
|Томяк Борис
|1 2