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  4. Бундеслига 2 2023-2024

Германия: Бундеслига 2
2023-2024

Тур: 6. Стадион: .
Ганновер 96
7:0
Конец матча
Оснабрюк
0'
1:0
21' Гол
Нильсен Ховард
28' Желтая карточка
Айдини Басхким
35' Желтая карточка
Виманн Никлас
37' Красная карточка
Виманн Никлас
2:0
45' Гол
Нильсен Ховард
3:0
58' Гол
Шауб Луис
4:0
63' Гол
Тойхерт Седрик
63' Желтая карточка
Dave Gnaase
5:0
70' Пенальти
Тойхерт Седрик
6:0
77' Гол
Кён Деррик
7:0
80' Гол
Фогльзаммер Андреас
90'+4

Ход матча

21'
Нильсен Ховард
(Шауб Луис)
1:0
28'
 
Айдини Басхким
35'
 
Виманн Никлас
37'
 
Виманн Никлас
38'
 
Шато Патерсон
Конте Кристиан
45'
Нильсен Ховард
2:0
46'
 
Макридис Хараламбос
Lukas Kunze
46'
 
Erik Engelhardt
Вридт Квази
49'
Дамар Мухаммед
Enzo Leopold
 
58'
Шауб Луис
(Тойхерт Седрик)
3:0
63'
Тойхерт Седрик
(Нильсен Ховард)
4:0
63'
 
Dave Gnaase
64'
 
Кюизанс Микаэль
Теше Роберт
68'
Фогльзаммер Андреас
Нильсен Ховард
 
68'
Муроя Сэй
Дем Янник
 
70'
Тойхерт Седрик
5:0
71'
 
Florian Bahr
Ниманн Ноэль
75'
Kolja Oudenne
Тойхерт Седрик
 
75'
Antonio Foti
Шауб Луис
 
77'
Кён Деррик
(Antonio Foti)
6:0
80'
Фогльзаммер Андреас
(Kolja Oudenne)
7:0

Статистика матча

  • 9 Удары по воротам 3
  • 15 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 3
  • 2 Офсайды 1
  • 13 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 1
  • 541 Количество передач 327
  • 60 Владение мячом, % 40
Прогноз на матч от Liveresult
1
Цилер
Рон-Роберт
5
Нойман
Фил
23
Хальстенберг
Марсель
4
Аррей-Мби
Брайт
20
Дем
Янник
18
Кён
Деррик
6
Кунце
Фабиан
8
Enzo
Leopold
11
Шауб
Луис
36
Тойхерт
Седрик
16
Нильсен
Ховард
1
Грилль
Леннарт
5
Айдини
Басхким
4
Гьямфи
Максвелл
25
Виманн
Никлас
3
Florian
Kleinhansl
13
Lukas
Kunze
26
Dave
Gnaase
8
Теше
Роберт
7
Ниманн
Ноэль
10
Вридт
Квази
17
Конте
Кристиан
Ганновер 96
3-4-2-1
Оснабрюк
4-3-3

История личных встреч

Ганновер 96
Оснабрюк

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

8 матчей

50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

12.5%
62.5%
25%
1 победа 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 1 победа

История матчей

ТМК
1:1
Б2
1:0
Б2
2:1
Б2
2:4
Б2
0:0
ТМС
2:0
ММ(
1:0
ТМС
0:3

Голы

Всего голов

2
9

Голов в среднем за матч

0.67
1.8

Среднее время на гол

135
50

Всего голов

7
0

Голов в среднем за матч

1.4
0

Среднее время на гол

64
0

Всего голов

9
9

Голов в среднем за матч

1.13
1.13

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

80
80

Бомбардиры внутри турнира

Ганновер 96
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тойхерт Седрик 6 (5) 1
Нильсен Ховард 2 0.33
Nicolo Tresoldi 2 0.33
Кён Деррик 2 0.33
Шауб Луис 1 0.17
Фогльзаммер Андреас 1 0.17
Хальстенберг Марсель 1 0.17
Нойман Фил 1 0.17
Дем Янник 0 0
Кунце Фабиан 0 0
Antonio Foti 0 0
Kolja Oudenne 0 0
Оснабрюк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Конте Кристиан 2 0.33
Florian Kleinhansl 1 0.17
Теше Роберт 1 0.17
Dave Gnaase 1 0.17
Erik Engelhardt 1 0.17
Ферхук Йон 0 0
Тальхаммер Максимилиан 0 0

Карточки

Ганновер 96
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нойман Фил 3 0
Дем Янник 2 0
Кён Деррик 1 0
Эзех Бруклин 1 0
Enzo Leopold 1 0
Yannik Luehrs 1 0
Оснабрюк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Айдини Басхким 3 1
Виманн Никлас 1 1
Вридт Квази 1 0
Dave Gnaase 1 0
Гьямфи Максвелл 1 0
Florian Bahr 1 0

Результаты матчей

Ганновер 96
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Оснабрюк
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
2
Ганновер 96
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Оснабрюк
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
7

Упущенные победы

8
0
Ганновер 96
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Оснабрюк
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
7

Упущенные победы

10
2

Голы по времени матча

Забито

9
2
3 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
1
50%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
2
22%
1
50%
76-90

Пропущено

3
10
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
2
20%
16-30
1
33%
1
10%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
1
33%
3
30%
61-75
0
0%
2
20%
76-90

Забито

8
4
5 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
1
13%
1
25%
1-15
4
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
13%
2
50%
76-90

Пропущено

3
7
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
1
14%
61-75
1
33%
3
43%
76-90

Забито

17
6
8 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
6%
1
17%
1-15
5
29%
29%
0
0%
16-30
2
12%
1
17%
31-45
4
24%
0
0%
46-60
2
12%
1
17%
61-75
3
18%
3
50%
76-90

Пропущено

6
17
2 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 6
0
0%
1
6%
1-15
1
17%
2
12%
16-30
1
17%
3
18%
31-45
1
17%
2
12%
46-60
2
33%
4
24%
61-75
1
17%
5
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Ганновер 96
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Ганновер 96 - Пройссен Мюнстер 1:1 Гройтер Фюрт - Ганновер 96 1:3 Ганновер 96 - Гамбург 0:1 Ганза - Ганновер 96 1:2
Зандхаузен - Ганновер 96 3:3 Нюрнберг - Ганновер 96 2:2 Ганновер 96 - Эльвeрсберг 2:2 Ганновер 96 - Вильярреал 3:0 Ганновер 96 - Дуйсбург 3:0 Кёльн - Ганновер 96 0:1 Ганновер 96 - Гурник Забже 3:0 Унтерахинг - Ганновер 96 2:2 Хольштайн Киль - Ганновер 96 1:2 Боруссия Хильдесхайм - Ганновер 96 0:4 Рамлинген-Элерсхаузен - Ганновер 96 0:3 Ганновер 96 - Хольштайн Киль 1:5 Фортуна - Ганновер 96 3:3 Ганновер 96 - Дармштадт 2:1 Карлсруэ - Ганновер 96 2:1 Ганновер 96 - Нюрнберг 3:0
Оснабрюк
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Оснабрюк - Эльвeрсберг 0:1 Ганза - Оснабрюк 2:1 Оснабрюк - Нюрнберг 2:3 Оснабрюк - Кёльн 1:3
Падерборн - Оснабрюк 1:1 Оснабрюк - Карлсруэ 2:3 Оснабрюк - Виктория Кельн 1:0 Оснабрюк - Милтон-Кейнс Донс 1:0 Оснабрюк - Эммен 5:0 Фортуна - Оснабрюк 1:1 Оснабрюк - Айнтрахт Бр 0:0 Лотте - Оснабрюк 0:5 Оснабрюк - Боруссия-2 Д 2:1 Виктория Кельн - Оснабрюк 0:2 Оснабрюк - Меппен 2:2 Ферль - Оснабрюк 0:1 Оснабрюк - Цвиккау 4:3 Галлешер - Оснабрюк 0:1 Оснабрюк - Эльвeрсберг 1:0 Мюнхен-1860 - Оснабрюк 3:0

Результаты матчей

Ганновер 96
Оснабрюк

Точный счет

0:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
7:0
1 раз 33%
2:3
2 раза 67%
0:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
7
1 раз 33%
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

1:2
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
7:0
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
3
1 раз 33%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

2:2
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
7:0
1 раз 17%
2:3
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
7:0
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
7
1 раз 17%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%

Тоталы голов в матче

Ганновер 96
Оснабрюк

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
2
1
1.5
2
1
1
2
2.5
1
2
3.5
1
2
4.5
1
2
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
2.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
2
5
1
1.5
2
4
2
4
2.5
1
5
3.5
1
5
4.5
1
5
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фортуна
 6 4 1 1 13 - 4 13
2.
Гамбург
 6 4 1 1 14 - 7 13
3.
Хольштайн Киль
 6 4 0 2 10 - 11 12
4.
Ганновер 96
 6 3 2 1 16 - 7 11
5.
Магдебург
 6 3 2 1 16 - 12 11
6.
Кайзерслаутерн
 6 3 1 2 10 - 10 10
7.
Санкт-Паули
 6 2 4 0 8 - 3 10
8.
Ганза
 6 3 0 3 8 - 9 9
9.
Карлсруэ
 6 2 2 2 9 - 9 8
10.
Веен Висбаден
 6 2 2 2 6 - 6 8
11.
Нюрнберг
 6 2 2 2 9 - 11 8
12.
Шальке 04
 6 2 1 3 11 - 12 7
13.
Падерборн
 6 2 1 3 7 - 12 7
14.
Эльвeрсберг
 6 2 1 3 8 - 13 7
15.
Герта
 6 2 0 4 12 - 11 6
16.
Гройтер Фюрт
 6 1 2 3 8 - 11 5
17.
Айнтрахт Бр
 6 1 1 4 3 - 9 4
18.
Оснабрюк
 6 0 1 5 6 - 17 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гамбург
 3 3 0 0 10 - 3 9
2.
Магдебург
 2 2 0 0 8 - 5 6
3.
Герта
 3 2 0 1 8 - 1 6
4.
Фортуна
 3 2 0 1 5 - 3 6
5.
Кайзерслаутерн
 3 2 0 1 7 - 5 6
6.
Шальке 04
 3 2 0 1 7 - 5 6
7.
Хольштайн Киль
 3 2 0 1 6 - 6 6
8.
Ганза
 4 2 0 2 6 - 6 6
9.
Санкт-Паули
 3 1 2 0 5 - 1 5
10.
Карлсруэ
 3 1 2 0 5 - 3 5
11.
Веен Висбаден
 3 1 2 0 3 - 2 5
12.
Нюрнберг
 3 1 2 0 5 - 4 5
13.
Ганновер 96
 3 1 1 1 9 - 3 4
14.
Гройтер Фюрт
 3 1 1 1 6 - 3 4
15.
Падерборн
 3 1 1 1 4 - 4 4
16.
Айнтрахт Бр
 3 1 1 1 2 - 2 4
17.
Эльвeрсберг
 3 1 0 2 3 - 8 3
18.
Оснабрюк
 3 0 0 3 4 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фортуна
 3 2 1 0 8 - 1 7
2.
Ганновер 96
 3 2 1 0 7 - 4 7
3.
Хольштайн Киль
 3 2 0 1 4 - 5 6
4.
Санкт-Паули
 3 1 2 0 3 - 2 5
5.
Магдебург
 4 1 2 1 8 - 7 5
6.
Эльвeрсберг
 3 1 1 1 5 - 5 4
7.
Гамбург
 3 1 1 1 4 - 4 4
8.
Кайзерслаутерн
 3 1 1 1 3 - 5 4
9.
Ганза
 2 1 0 1 2 - 3 3
10.
Веен Висбаден
 3 1 0 2 3 - 4 3
11.
Карлсруэ
 3 1 0 2 4 - 6 3
12.
Нюрнберг
 3 1 0 2 4 - 7 3
13.
Падерборн
 3 1 0 2 3 - 8 3
14.
Шальке 04
 3 0 1 2 4 - 7 1
15.
Гройтер Фюрт
 3 0 1 2 2 - 8 1
16.
Оснабрюк
 3 0 1 2 2 - 10 1
17.
Герта
 3 0 0 3 4 - 10 0
18.
Айнтрахт Бр
 3 0 0 3 1 - 7 0
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Топ бомбардиров
Герта Табакович Харис 7 (2)
Ганновер 96 Тойхерт Седрик 6 (1)
Гамбург Бенеш Ласло 5 (2)
Кайзерслаутерн Ахе Рагнар 5
Гамбург Глацель Роберт 4 (2)
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Топ нарушителей
Магдебург Daniel Heber 1 3
Оснабрюк Айдини Басхким 1 3
Магдебург Атик Бариш 4
Падерборн Хеуэр Яннис 4
Кайзерслаутерн Томяк Борис 1 2
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