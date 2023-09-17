Первый тайм

10' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

0:1!!!

САРКИСЯН!!! Карасёв справа вошёл в штрафную площадь и сделал пас на Саркисяна. Геворк чуть сместился к центру и с двенадцати метров сильно пробил в дальний верхний угол.

10' Хозяева разыграли штрафной удар. Гаджимурадов справа навесил к дальней штанге, где Пяткин головой пробил рядом со стойкой.

9' Кутепов ударил по ногам Арсентьева. Около тридцати двух метров до ворот.

8' "Велес" подержал мяч на чужой половине поля, но ни каких обостряющих действий гости не предприняли.

7' Котельников справа не смог пройти двух соперников, но заработал аут для своей команды.

6' Макеев справа отправился вперёд, где мяч у него выбил Шильников.