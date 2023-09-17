вот так
martik #
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зуйков Сергей
|3
|0.33
|Арсентьев Даниил
|2
|0.22
|Никитин Алексей
|1
|0.11
|Магомедов Рашид
|1
|0.11
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Саркисян Геворк
|2
|0.22
|Фролов Ярослав
|1
|0.11
|Рубанов Денис
|1
|0.11
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|10
|5
|3
|2
|10 - 6
|18
|2.
|0:0 Заявка
|10
|5
|1
|4
|11 - 10
|16
|3.
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|12 - 12
|16
|4.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|12 - 11
|15
|5.
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|14 - 10
|14
|6.
|1:0 Заявка
|10
|3
|4
|3
|5 - 7
|13
|7.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|10 - 11
|12
|8.
|0:1 Заявка
|10
|2
|5
|3
|7 - 8
|11
|9.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 8
|9
|10.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|7 - 13
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|7
|2
|1
|14 - 7
|23
|2.
|10
|5
|3
|2
|9 - 7
|18
|3.
|10
|5
|2
|3
|16 - 10
|17
|4.
|10
|3
|6
|1
|12 - 10
|15
|5.
|10
|3
|5
|2
|9 - 7
|14
|6.
|10
|3
|3
|4
|11 - 13
|12
|7.
|10
|3
|3
|4
|9 - 12
|12
|8.
|10
|2
|4
|4
|12 - 11
|10
|9.
|3:0
|10
|2
|2
|6
|10 - 19
|8
|10.
|0:3
|10
|1
|2
|7
|10 - 16
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|6
|3
|2
|1
|4 - 2
|11
|2.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|5 - 5
|10
|3.
|0:0 Заявка
|5
|3
|0
|2
|6 - 5
|9
|4.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 7
|8
|5.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|6.
|1:0 Заявка
|4
|1
|3
|0
|3 - 0
|6
|7.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|8.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 7
|5
|9.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|10.
|0:1 Заявка
|5
|0
|3
|2
|3 - 5
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|0
|1
|8 - 2
|15
|2.
|6
|4
|1
|1
|8 - 4
|13
|3.
|5
|3
|1
|1
|8 - 6
|10
|4.
|4
|2
|2
|0
|6 - 2
|8
|5.
|5
|2
|2
|1
|9 - 3
|8
|6.
|5
|2
|2
|1
|10 - 6
|8
|7.
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|8.
|3:0
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|9.
|5
|0
|4
|1
|2 - 3
|4
|10.
|0:3
|6
|1
|1
|4
|7 - 9
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|7 - 7
|11
|2.
|0:1 Заявка
|5
|2
|2
|1
|4 - 3
|8
|3.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 5
|8
|4.
|0:0 Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|5.
|0:0 Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|6.
|1:0 Заявка
|6
|2
|1
|3
|2 - 7
|7
|7.
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|8.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|7 - 6
|5
|9.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 5
|2
|10.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 6
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|6 - 3
|10
|2.
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|3.
|5
|3
|0
|2
|6 - 4
|9
|4.
|6
|2
|1
|3
|5 - 7
|7
|5.
|6
|1
|4
|1
|6 - 8
|7
|6.
|3:0
|6
|1
|1
|4
|6 - 13
|4
|7.
|4
|0
|3
|1
|1 - 5
|3
|8.
|5
|0
|2
|3
|3 - 7
|2
|9.
|5
|0
|2
|3
|3 - 8
|2
|10.
|0:3
|4
|0
|1
|3
|3 - 7
|1
|Чайка Песчанокопское
|Долгов Павел
|5
|Форте
|Володкин Пётр
|4
|Авангард Курск
|Мухин Евгений
|4
|Текстильщик
|Скворцов Алексей
|4
|Иртыш Омск
|Разборов Андрей
|4
|Волга Ульяновск
|Воронин Евгений
|1
|Чайка Песчанокопское
|Шахтиев Халид
|1
|Форте
|Муслуев Идрис
|1
|Чайка Песчанокопское
|Ивашин Андрей
|1
|Авангард Курск
|Набатов Эмрах
|1