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  4. Вторая лига А 2023-2024

РОССИЯ: Вторая лига А

Тур: 10.
Ротор
0:1
Первый тайм: 11'
Велес Москва
0'
0:1
10' Гол

Ход матча

10'
0:1
Прогнозы 128
Ротор 76.6% (98)
X 18.8% (24)
Велес Москва 4.7% (6)
0
выиграет Велес Москва, со счетом 0:1
вот так
martik #
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ротор
Ничья
Велес Москва
5.20
3.60
5.60
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Ротор
Велес Москва

История личных встреч

Ротор
Велес Москва

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

История матчей

ВЛА
0:0
ПЛ
0:3
ПЛ
3:1

Голы

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

1.5
3

Среднее время на гол

60
30

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

1
1.33

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

90
67

Бомбардиры внутри турнира

Ротор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зуйков Сергей 3 0.33
Арсентьев Даниил 2 0.22
Никитин Алексей 1 0.11
Магомедов Рашид 1 0.11
Велес Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саркисян Геворк 2 0.22
Фролов Ярослав 1 0.11
Рубанов Денис 1 0.11

Карточки

Ротор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Велес Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты матчей

Ротор
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Велес Москва
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
0
Ротор
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Велес Москва
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

4
3
Ротор
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
89% (8)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
Велес Москва
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (6)
33% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

7
3

Голы по времени матча

Забито

3
1
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 8
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
7
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
2
29%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
2
50%
1
14%
61-75
1
25%
1
14%
76-90

Забито

4
3
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
6 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
1
25%
2
67%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
4
0 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
3 Не забивали 7
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
5
71%
0
0%
61-75
1
14%
2
50%
76-90

Пропущено

6
7
1 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
2
29%
31-45
1
17%
2
29%
46-60
3
50%
1
14%
61-75
1
17%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

Ротор
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Ротор - Легион Махачкала 3:0 Ротор - Чайка Песчанокопское 0:0 Спартак Кострома - Ротор 0:1 Ротор - Динамо Брянск 1:1
Астрахань - Ротор 0:1 Волга Ульяновск - Ротор 1:2 Ротор - Краснодар-2 1:2 Иртыш Омск - Ротор 1:0 Ротор - Уфа 1:1 Велес Москва - Ротор 0:0 Муром - Ротор 1:1 Осиповичи - Ротор 1:6 Ротор - Кубань Холдинг 1:0 Чайка Песчанокопское - Ротор 2:1 Ротор - Черноморец Нв 2:1 Форте - Ротор 1:2 Ротор - Биолог-Новокубанск 3:0 Форте - Ротор 0:0 Ротор - Ессентуки 3:0 Чайка Песчанокопское - Ротор 0:0
Велес Москва
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Велес Москва - Знамя Труда 1:1 Муром - Велес Москва 1:0 Велес Москва - Краснодар-2 3:0 Чайка Песчанокопское - Велес Москва 5:0
Пересвет Домодедово - Велес Москва 2:5 Велес Москва - Иртыш Омск 0:0 Спартак Кострома - Велес Москва 0:0 Велес Москва - Уфа 0:0 Динамо Брянск - Велес Москва 0:1 Велес Москва - Ротор 0:0 Волга Ульяновск - Велес Москва 1:0 Балтика - Велес Москва 2:1 Велес Москва - Акрон 1:2 Краснодар-2 - Велес Москва 5:2 Велес Москва - СКА-Хабаровск 1:0 Арсенал Тула - Велес Москва 1:1 Велес Москва - Шинник 1:1 Волгарь - Велес Москва 2:1 КАМАЗ - Велес Москва 0:2 Велес Москва - Алания 1:2

Результаты матчей

Ротор
Велес Москва

Точный счет

1:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
0:0
3 раза 75%
3:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
0
3 раза 75%
3
1 раз 25%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
0
4 раза 80%
1
1 раз 20%

Точный счет

1:1
3 раза 33%
0:0
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
0:0
4 раза 44%
1:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%

Точное количество голов

1
5 раз 56%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
0
7 раз 78%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Ротор
Велес Москва

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
1
4
1
4
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
2
7
1
8
1.5
1
8

Группа золото

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Брянск
 0:0 Заявка 10 5 3 2 10 - 6 18
2.
Волга Ульяновск
 0:0 Заявка 10 5 1 4 11 - 10 16
3.
Краснодар-2
 Заявка 10 4 4 2 12 - 12 16
4.
Муром
 Заявка 9 4 3 2 12 - 11 15
5.
Чайка Песчанокопское
 Заявка 10 3 5 2 14 - 10 14
6.
Велес Москва
 1:0 Заявка 10 3 4 3 5 - 7 13
7.
Иртыш Омск
 Заявка 10 3 3 4 10 - 11 12
8.
Ротор
 0:1 Заявка 10 2 5 3 7 - 8 11
9.
Уфа
 Заявка 9 2 3 4 8 - 8 9
10.
Спартак Кострома
 Заявка 10 1 3 6 7 - 13 6

Группа серебро

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Новосибирск
 10 7 2 1 14 - 7 23
2.
Родина-2 Москва
 10 5 3 2 9 - 7 18
3.
Авангард Курск
 10 5 2 3 16 - 10 17
4.
Текстильщик
 10 3 6 1 12 - 10 15
5.
Амкар Пермь
 10 3 5 2 9 - 7 14
6.
Челябинск
 10 3 3 4 11 - 13 12
7.
Металлург Липецк
 10 3 3 4 9 - 12 12
8.
Чертаново
 10 2 4 4 12 - 11 10
9.
Форте
 3:0 10 2 2 6 10 - 19 8
10.
Салют
 0:3 10 1 2 7 10 - 16 5

Группа золото

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Брянск
 0:0 Заявка 6 3 2 1 4 - 2 11
2.
Муром
 Заявка 5 3 1 1 5 - 5 10
3.
Волга Ульяновск
 0:0 Заявка 5 3 0 2 6 - 5 9
4.
Чайка Песчанокопское
 Заявка 6 2 2 2 10 - 7 8
5.
Уфа
 Заявка 4 2 1 1 6 - 3 7
6.
Велес Москва
 1:0 Заявка 4 1 3 0 3 - 0 6
7.
Краснодар-2
 Заявка 4 1 2 1 5 - 5 5
8.
Спартак Кострома
 Заявка 6 1 2 3 5 - 7 5
9.
Иртыш Омск
 Заявка 4 1 1 2 4 - 6 4
10.
Ротор
 0:1 Заявка 5 0 3 2 3 - 5 3

Группа серебро

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Родина-2 Москва
 6 5 0 1 8 - 2 15
2.
Новосибирск
 6 4 1 1 8 - 4 13
3.
Челябинск
 5 3 1 1 8 - 6 10
4.
Текстильщик
 4 2 2 0 6 - 2 8
5.
Чертаново
 5 2 2 1 9 - 3 8
6.
Авангард Курск
 5 2 2 1 10 - 6 8
7.
Металлург Липецк
 4 1 2 1 4 - 5 5
8.
Форте
 3:0 4 1 1 2 4 - 6 4
9.
Амкар Пермь
 5 0 4 1 2 - 3 4
10.
Салют
 0:3 6 1 1 4 7 - 9 4

Группа золото

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар-2
 Заявка 6 3 2 1 7 - 7 11
2.
Ротор
 0:1 Заявка 5 2 2 1 4 - 3 8
3.
Иртыш Омск
 Заявка 6 2 2 2 6 - 5 8
4.
Динамо Брянск
 0:0 Заявка 4 2 1 1 6 - 4 7
5.
Волга Ульяновск
 0:0 Заявка 5 2 1 2 5 - 5 7
6.
Велес Москва
 1:0 Заявка 6 2 1 3 2 - 7 7
7.
Чайка Песчанокопское
 Заявка 4 1 3 0 4 - 3 6
8.
Муром
 Заявка 4 1 2 1 7 - 6 5
9.
Уфа
 Заявка 5 0 2 3 2 - 5 2
10.
Спартак Кострома
 Заявка 4 0 1 3 2 - 6 1

Группа серебро

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Новосибирск
 4 3 1 0 6 - 3 10
2.
Амкар Пермь
 5 3 1 1 7 - 4 10
3.
Авангард Курск
 5 3 0 2 6 - 4 9
4.
Металлург Липецк
 6 2 1 3 5 - 7 7
5.
Текстильщик
 6 1 4 1 6 - 8 7
6.
Форте
 3:0 6 1 1 4 6 - 13 4
7.
Родина-2 Москва
 4 0 3 1 1 - 5 3
8.
Челябинск
 5 0 2 3 3 - 7 2
9.
Чертаново
 5 0 2 3 3 - 8 2
10.
Салют
 0:3 4 0 1 3 3 - 7 1

Топ бомбардиров
Чайка Песчанокопское Долгов Павел 5
Форте Володкин Пётр 4
Авангард Курск Мухин Евгений 4
Текстильщик Скворцов Алексей 4
Иртыш Омск Разборов Андрей 4
Весь список

Топ нарушителей
Волга Ульяновск Воронин Евгений 1
Чайка Песчанокопское Шахтиев Халид 1
Форте Муслуев Идрис 1
Чайка Песчанокопское Ивашин Андрей 1
Авангард Курск Набатов Эмрах 1
Весь список
  • Первый тайм
  • Описание гола
    10'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    0:1!!!
    САРКИСЯН!!! Карасёв справа вошёл в штрафную площадь и сделал пас на Саркисяна. Геворк чуть сместился к центру и с двенадцати метров сильно пробил в дальний верхний угол.
  • Опасный момент
    10'
    Хозяева разыграли штрафной удар. Гаджимурадов справа навесил к дальней штанге, где Пяткин головой пробил рядом со стойкой.
  • Фол, нарушение
    9'
    Кутепов ударил по ногам Арсентьева. Около тридцати двух метров до ворот.
  • 8'
    "Велес" подержал мяч на чужой половине поля, но ни каких обостряющих действий гости не предприняли.
  • 7'
    Котельников справа не смог пройти двух соперников, но заработал аут для своей команды.
  • 6'
    Макеев справа отправился вперёд, где мяч у него выбил Шильников.
  • Офсайд
    5'
    Шубин слева с пятнадцати метров низом точно пробил в дальний угол, но арбитры усмотрели офсайд у Ивакина, который был автором голевой передачи. Гол не засчитан.
  • 4'

    Подачу Гаджимурадова справа со штрафного нейтрализовал Матвеев, выбивший мяч к центральному кругу.

  • Фол, нарушение
    3'
    Ивакин на фланге сбил Гаджимурадова.
  • 2'
    "Ротор" играет в голубых футболках и тёмно-синих трусах, "Велес" - в бордовой форме с голубыми кантами.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Волгоград Арене"!
  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию матча десятого тура Российской второй лиги А, в котором сыграют волгоградский «Ротор» и московский «Велес». Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 62% завершится победой Велес Москва.
    Поставить на это событие можно в букмекерской конторе BetBoom с коэффициентом 1.62. Новички получат приятный бонус!
    BetBoom
    1.62 ПОСТАВИТЬ
Прогнозы 128
Ротор 76.6% (98)
X 18.8% (24)
Велес Москва 4.7% (6)
0
выиграет Велес Москва, со счетом 0:1
вот так
martik #
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ротор
Ничья
Велес Москва
5.20
3.60
5.60
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Где смотреть матч Ротор 0:1 Велес Москва онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Ротор 0:1 Велес Москва

Исход игры
Ротор
76.2% (99)
Ничья
19.2% (25)
Велес Москва
4.6% (6)
Тотал 2.5
Больше
30.83% (37)
Меньше
69.17% (83)
Обе команды забьют
Да
45% (54)
Нет
55% (66)
Популярный счёт
1:0 Ротор
42.3% (55)
2:1 Ротор
23.8% (31)
1:1 Ничья
13.1% (17)
2:0 Ротор
4.6% (6)
1:2 Велес Москва
3.1% (4)
0:0 Ничья
2.3% (3)
0:1 Велес Москва
1.5% (2)
2:2 Ничья
1.5% (2)
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