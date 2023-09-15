Тур: 10.
Позже
История личных встреч
Ротор
Велес Москва
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
1.5
3
Среднее время на гол
60
30
Всего голов
3
4
Голов в среднем за матч
1
1.33
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
90
67
Бомбардиры внутри турнира
Ротор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зуйков Сергей
|3
|0.33
|Арсентьев Даниил
|2
|0.22
|Никитин Алексей
|1
|0.11
|Магомедов Рашид
|1
|0.11
Велес Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Саркисян Геворк
|2
|0.22
|Фролов Ярослав
|1
|0.11
|Рубанов Денис
|1
|0.11
Карточки
Ротор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Велес Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Результаты матчей
Ротор
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Велес Москва
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
0
Ротор
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Велес Москва
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
4
3
Ротор
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
89% (8)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
Велес Москва
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (6)
33% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
7
3
Голы по времени матча
Забито
3
1
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 8
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
7
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
2
29%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
2
50%
1
14%
61-75
1
25%
1
14%
76-90
Забито
4
3
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
6 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
1
25%
2
67%
76-90
Пропущено
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
7
4
0 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
3 Не забивали 7
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
5
71%
0
0%
61-75
1
14%
2
50%
76-90
Пропущено
6
7
1 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
2
29%
31-45
1
17%
2
29%
46-60
3
50%
1
14%
61-75
1
17%
1
14%
76-90
Результаты последних матчей
Ротор
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Ротор - Легион Махачкала 3:0 Ротор - Чайка Песчанокопское 0:0 Спартак Кострома - Ротор 0:1 Ротор - Динамо Брянск 1:1
Астрахань - Ротор 0:1 Волга Ульяновск - Ротор 1:2 Ротор - Краснодар-2 1:2 Иртыш Омск - Ротор 1:0 Ротор - Уфа 1:1 Велес Москва - Ротор 0:0 Муром - Ротор 1:1 Осиповичи - Ротор 1:6 Ротор - Кубань Холдинг 1:0 Чайка Песчанокопское - Ротор 2:1 Ротор - Черноморец Нв 2:1 Форте - Ротор 1:2 Ротор - Биолог-Новокубанск 3:0 Форте - Ротор 0:0 Ротор - Ессентуки 3:0 Чайка Песчанокопское - Ротор 0:0
Велес Москва
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Велес Москва - Знамя Труда 1:1 Муром - Велес Москва 1:0 Велес Москва - Краснодар-2 3:0 Чайка Песчанокопское - Велес Москва 5:0
Пересвет Домодедово - Велес Москва 2:5 Велес Москва - Иртыш Омск 0:0 Спартак Кострома - Велес Москва 0:0 Велес Москва - Уфа 0:0 Динамо Брянск - Велес Москва 0:1 Велес Москва - Ротор 0:0 Волга Ульяновск - Велес Москва 1:0 Балтика - Велес Москва 2:1 Велес Москва - Акрон 1:2 Краснодар-2 - Велес Москва 5:2 Велес Москва - СКА-Хабаровск 1:0 Арсенал Тула - Велес Москва 1:1 Велес Москва - Шинник 1:1 Волгарь - Велес Москва 2:1 КАМАЗ - Велес Москва 0:2 Велес Москва - Алания 1:2
Результаты матчей
Ротор
Велес Москва
Точный счет
1:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
0:0
3 раза 75%
3:0
1 раз 25%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
0
3 раза 75%
3
1 раз 25%
Точный счет
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
0
4 раза 80%
1
1 раз 20%
Точный счет
1:1
3 раза 33%
0:0
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
0:0
4 раза 44%
1:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
Точное количество голов
1
5 раз 56%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
0
7 раз 78%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Ротор
Велес Москва
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
27
18
18
Группа золото
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|10 - 6
|17
|2.
|Заявка
|9
|5
|0
|4
|11 - 10
|15
|3.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|12 - 11
|15
|4.
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|13 - 9
|13
|5.
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|11 - 12
|13
|6.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|9 - 10
|11
|7.
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|7 - 7
|11
|8.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|4 - 7
|10
|9.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 8
|9
|10.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|7 - 12
|6
Группа серебро
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|7
|2
|0
|14 - 5
|23
|2.
|9
|5
|2
|2
|16 - 9
|17
|3.
|9
|4
|3
|2
|8 - 7
|15
|4.
|9
|3
|4
|2
|8 - 6
|13
|5.
|9
|3
|3
|3
|8 - 10
|12
|6.
|9
|2
|6
|1
|10 - 10
|12
|7.
|9
|2
|3
|4
|11 - 10
|9
|8.
|9
|2
|3
|4
|9 - 12
|9
|9.
|9
|1
|2
|6
|10 - 13
|5
|10.
|9
|1
|2
|6
|7 - 19
|5
Группа золото
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|4 - 2
|10
|2.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|5 - 5
|10
|3.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|6 - 5
|9
|4.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 7
|8
|5.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|6.
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|3 - 0
|6
|7.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|8.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|9.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|10.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
Группа серебро
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|8 - 2
|13
|2.
|5
|4
|0
|1
|7 - 2
|12
|3.
|4
|2
|2
|0
|6 - 2
|8
|4.
|5
|2
|2
|1
|9 - 3
|8
|5.
|5
|2
|2
|1
|10 - 6
|8
|6.
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|7.
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|8.
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|9.
|5
|1
|1
|3
|7 - 6
|4
|10.
|4
|0
|3
|1
|1 - 2
|3
Группа золото
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|4 - 3
|8
|2.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 7
|8
|3.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 5
|8
|4.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|5.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|6.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|7.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|7 - 6
|5
|8.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|1 - 7
|4
|9.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 5
|2
|10.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 6
|1
Группа серебро
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|6 - 3
|10
|2.
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|3.
|4
|3
|0
|1
|6 - 3
|9
|4.
|5
|2
|1
|2
|4 - 5
|7
|5.
|5
|0
|4
|1
|4 - 8
|4
|6.
|4
|0
|3
|1
|1 - 5
|3
|7.
|5
|0
|2
|3
|3 - 7
|2
|8.
|4
|0
|1
|3
|3 - 7
|1
|9.
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
|10.
|5
|0
|1
|4
|3 - 13
|1
|Чайка Песчанокопское
|Долгов Павел
|4
|Авангард Курск
|Мухин Евгений
|4
|Текстильщик
|Скворцов Алексей
|4
|Иртыш Омск
|Разборов Андрей
|4
|Муром
|Агуреев Даниил
|4
|Волга Ульяновск
|Воронин Евгений
|1
|Чайка Песчанокопское
|Шахтиев Халид
|1
|Форте
|Муслуев Идрис
|1
|Чайка Песчанокопское
|Ивашин Андрей
|1
|Авангард Курск
|Набатов Эмрах
|1
Прогнозы на матч Ротор - Велес Москва
Исход игры
Ротор
73.8% (45)
Ничья
23% (14)
Велес Москва
3.3% (2)
Тотал 2.5
Больше
31.58% (18)
Меньше
68.42% (39)
Обе команды забьют
Да
49.12% (28)
Нет
50.88% (29)
Популярный счёт
1:0 Ротор
37.7% (23)
2:1 Ротор
24.6% (15)
1:1 Ничья
16.4% (10)
2:0 Ротор
6.6% (4)
2:2 Ничья
3.3% (2)
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