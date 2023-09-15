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  4. Серия A 2023-2024

Италия: Серия A
2023-2024

Тур: 4. Стадион: . Главный судья: Пайретто Лука
Фиорентина
 
Позже
Аталанта
Прогнозы 59
Фиорентина 54.2% (32)
X 30.5% (18)
Аталанта 15.3% (9)
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Фиорентина
Ничья
Аталанта
3.60
3.60
2.90
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Фиорентина
Аталанта

История личных встреч

Фиорентина
Аталанта

22 матча

77.3%
22.7%
3.5527136788005E-15%
17 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

59.1%
22.7%
18.2%
13 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

68.2%
18.2%
13.6%
15 побед 4 ничьи 0 побед

12 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

91.7%
8.3%
0 побед 11 ничьих 5 побед

Второй тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 10 побед

34 матча

50%
26.5%
23.5%
17 побед 9 ничьих 8 побед

Первый тайм

38.2%
47.1%
14.7%
13 побед 16 ничьих 5 побед

Второй тайм

44.1%
26.5%
29.4%
15 побед 9 ничьих 10 побед

История матчей

СA
1:1
СA
1:0
СA
1:0
К
2:3
СA
1:2
СA
2:3
СA
3:0
СA
1:2
К
2:1
СA
2:2
К
2:1
СA
3:1
К
3:3
СA
2:0
СA
1:1
СA
1:1
СA
0:0
СA
0:0
СA
2:3
СA
3:0
СA
3:2
К
3:1
СA
0:1
СA
2:0
СA
0:2
СA
0:2
СA
4:1
СA
2:0
СA
2:2
СA
2:1
СA
2:0
СA
1:2
СA
2:1
СA
2:2

Голы

Всего голов

34
23

Голов в среднем за матч

2
1.35

Среднее время на гол

45
66

Всего голов

24
18

Голов в среднем за матч

1.41
1.06

Среднее время на гол

63
85

Всего голов

58
41

Голов в среднем за матч

1.71
1.21

Тотал матчей

2.5
32
Больше 94%
Меньше 6%
2
29
Больше 85%
Меньше 15%
5
20
Больше 59%
Меньше 41%
14
11
Больше 32%
Меньше 68%
23
6
Больше 18%
Меньше 82%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
33

Среднее время на гол

52
74

Бомбардиры внутри турнира

Фиорентина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гонсалес Николас 2 0.67
Бонавентура Джакомо 1 0.33
Бираги Кристиано 1 0.33
Дункан Альфред 1 0.33
Мандрагора Роландо 1 0.33
Нзола М'Бала 0 0
Мело Артур 0 0
Аталанта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Скамакка Джанлука 2 0.67
Эдерсон Хонорато 1 0.33
Де Кетеларе Шарль 1 0.33
Сапата Дуван 1 0.33
Цортеа Надир 1 0.33
Руджери Маттео 0 0
Копмейнерс Тëн 0 0
Адопо Ндари 0 0

Карточки

Фиорентина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Итальяно Виченцо 1 0
Бонавентура Джакомо 1 0
Бираги Кристиано 1 0
Мартинес Лукас II 1 0
Миленкович Никола 1 0
Раньери Лука 1 0
Аталанта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Рон Мартен 1 0
Лукман Адемола 1 0

Результаты матчей

Фиорентина
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Аталанта
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
1
Фиорентина
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Аталанта
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

4
3
Фиорентина
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Аталанта
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

6
4

Голы по времени матча

Забито

2
3
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

4
3
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
2
67%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
0
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
60%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
6
5 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
3
50%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
2
33%
31-45
1
17%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

7
2
1 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
1
14%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
4
57%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Фиорентина
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Интер Милан - Фиорентина 4:0 Фиорентина - Рапид Вена 2:0 Фиорентина - Лечче 2:2 Рапид Вена - Фиорентина 1:0
Дженоа - Фиорентина 1:4 Фиорентина - ОФИ 1:1 Фиорентина - Сестри Леванте 7:1 Ницца - Фиорентина 1:2 Ньюкасл - Фиорентина 2:0 Гроссето - Фиорентина 0:4 Црвена Звезда - Фиорентина 5:0 Фиорентина - Катанзаро 3:0 Фиорентина - Парма 1:1 Фиорентина - Вест Хэм 1:2 Сассуоло - Фиорентина 1:3 Фиорентина - Рома 2:1 Фиорентина - Интер Милан 1:2 Торино - Фиорентина 1:1 Базель - Фиорентина 1:3 Фиорентина - Удинезе 2:0
Аталанта
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Аталанта - Монца 3:0 Фрозиноне - Аталанта 2:1 Сассуоло - Аталанта 0:2 Ювентус - Аталанта 0:0
Перджолеттезе - Аталанта 0:3 Унион Берлин - Аталанта 4:1 Аталанта - Про Сесто 3:0 Борнмут - Аталанта 1:3 Аталанта - Про Верчелли 6:0 Аталанта - Локарно 10:0 Аталанта - Монца 5:2 Интер Милан - Аталанта 3:2 Аталанта - Верона 3:1 Салернитана - Аталанта 1:0 Аталанта - Ювентус 0:2 Аталанта - Специя 3:2 Торино - Аталанта 1:2 Аталанта - Рома 3:1 Фиорентина - Аталанта 1:1 Аталанта - Болонья 0:2

Результаты матчей

Фиорентина
Аталанта

Точный счет

2:2
1 раз 100%
3:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Точный счет

1:4
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
4
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:4
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Фиорентина
Аталанта

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
1
1
1
2.5
1
1
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1.5
2
1
1
2
2.5
1
2
1
2
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 3 3 0 0 8 - 0 9
2.
Милан
 Заявка 3 3 0 0 8 - 2 9
3.
Ювентус
 Заявка 3 2 1 0 6 - 1 7
4.
Лечче
 Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
5.
Аталанта
 Заявка 3 2 0 1 6 - 2 6
6.
Наполи
 Заявка 3 2 0 1 6 - 3 6
7.
Верона
 Заявка 3 2 0 1 4 - 4 6
8.
Фрозиноне
 Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
9.
Фиорентина
 Заявка 3 1 1 1 6 - 7 4
10.
Болонья
 Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
11.
Торино
 Заявка 3 1 1 1 2 - 4 4
12.
Лацио
 Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
13.
Сассуоло
 Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
14.
Монца
 Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3
15.
Дженоа
 Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3
16.
Салернитана
 Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
17.
Удинезе
 Заявка 3 0 2 1 1 - 4 2
18.
Рома
 Заявка 3 0 1 2 4 - 6 1
19.
Кальяри
 Заявка 3 0 1 2 1 - 4 1
20.
Эмполи
 Заявка 3 0 0 3 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
2.
Лечче
 Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
3.
Торино
 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
4.
Аталанта
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
5.
Милан
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
6.
Монца
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
7.
Верона
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Наполи
 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
9.
Сассуоло
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
10.
Болонья
 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
11.
Фрозиноне
 Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
12.
Фиорентина
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
13.
Салернитана
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Ювентус
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
15.
Рома
 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
16.
Удинезе
 Заявка 2 0 1 1 0 - 3 1
17.
Лацио
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
18.
Кальяри
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19.
Дженоа
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
20.
Эмполи
 Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
2.
Милан
 Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
3.
Интер Милан
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Наполи
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
5.
Аталанта
 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
6.
Дженоа
 Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
7.
Лацио
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
8.
Фиорентина
 Заявка 2 1 0 1 4 - 5 3
9.
Верона
 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
10.
Удинезе
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Лечче
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
12.
Болонья
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Фрозиноне
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
14.
Кальяри
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
15.
Салернитана
 Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
16.
Рома
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Эмполи
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Сассуоло
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19.
Торино
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
20.
Монца
 Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0
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  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 5
Милан Жиру Оливье 4 (1)
Наполи Осимхен Виктор 3
Салернитана Кандрева Антонио 2 (1)
Ювентус Влахович Душан 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Удинезе Кабаселе Кристиан 3
Милан Томори Фикайо 1 1
Монца Иццо Армандо 2
Дженоа Малиновский Руслан 2
Дженоа Бани Маттиа 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Фиорентина - Аталанта от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 17 сентября 2023, осталось 2 дня 6 часов 33 минуты.

    Главный судья: Пайретто Лука

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    • Прогнозы 59
    Фиорентина 54.2% (32)
    X 30.5% (18)
    Аталанта 15.3% (9)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Фиорентина
    Ничья
    Аталанта
    3.60
    3.60
    2.90
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    Прогнозы на матч Фиорентина - Аталанта

    Исход игры
    Фиорентина
    53.3% (32)
    Ничья
    31.7% (19)
    Аталанта
    15% (9)
    Тотал 2.5
    Больше
    58.93% (33)
    Меньше
    41.07% (23)
    Обе команды забьют
    Да
    87.5% (49)
    Нет
    12.5% (7)
    Популярный счёт
    2:1 Фиорентина
    28.3% (17)
    1:1 Ничья
    26.7% (16)
    1:2 Аталанта
    11.7% (7)
    1:0 Фиорентина
    6.7% (4)
    3:1 Фиорентина
    3.3% (2)
    3:2 Фиорентина
    3.3% (2)
    2:2 Ничья
    3.3% (2)
    2:0 Фиорентина
    3.3% (2)
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