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  4. Серия A 2023-2024

Италия: Серия A
2023-2024

Тур: 4. Стадион: . Главный судья: Маринелли Ливио
Монца
1:1
Второй тайм: 49'
Лечче
0'
2' Желтая карточка
Кальдирола Лука
0:1
3' Пенальти
Крстович Никола
20' Желтая карточка
Мари Пабло
1:1
24' Гол
Колпани Андреа
45' Желтая карточка
Рафья Хамза
1:1. Гол Андреа Кольпани (видео)...

Ход матча

2'
Кальдирола Лука
 
3'
0:1
Крстович Никола
20'
Мари Пабло
 
24'
Колпани Андреа
(Коломбо Лоренцо)
1:1
27'
Мота Дани
Капрари Джанлука
 
45'
 
Рафья Хамза

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 6
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 200 Количество передач 244
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

Прогнозы 120
Монца 40.8% (49)
X 34.2% (41)
Лечче 25% (30)
0
матч окончится ничьей, со счетом 1:1
вот так
martik #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Монца
Ничья
Лечче
2.46
3.35
4.20
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
23
Соррентино
Алессандро
4
Иццо
Армандо
22
Мари
Пабло
5
Кальдирола
Лука
19
Биринделли
Самуэле
84
Чиурриа
Патрик
6
Гальярдини
Роберто
32
Пессина
Маттео
28
Колпани
Андреа
10
Капрари
Джанлука
9
Коломбо
Лоренцо
30
Фальконе
Владимиро
17
Жендре
Валентен
5
Понграчич
Марин
6
Баскиротто
Федерико
25
Галло
Антонино
77
Каба
Мохамед
20
Рамадани
Юльбер
8
Рафья
Хамза
7
Алмквист
Понтус
9
Крстович
Никола
22
Банда
Ламек
Монца
3-4-2-1
Лечче
4-3-3

История личных встреч

Монца
Лечче

9 матчей

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
55.6%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

8 матчей

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

17 матчей

47.1%
35.3%
17.6%
8 побед 6 ничьих 3 победы

Первый тайм

35.3%
52.9%
11.8%
6 побед 9 ничьих 2 победы

Второй тайм

35.3%
35.3%
29.4%
6 побед 6 ничьих 5 побед

История матчей

СA
0:1
СA
1:1
СB
0:1
СB
3:0
СB
1:0
СB
0:0
ТМС
2:1
СC
4:0
СC
0:3
СD
2:0
СD
0:5
СD
3:3
СD
3:2
СCA
0:0
СCA
1:1
СCA
2:2
СCA
2:1

Голы

Всего голов

16
13

Голов в среднем за матч

1.78
1.63

Среднее время на гол

50
55

Всего голов

8
8

Голов в среднем за матч

1
0.89

Среднее время на гол

90
101

Всего голов

24
21

Голов в среднем за матч

1.41
1.24

Тотал матчей

2.5
15
Больше 88%
Меньше 12%
2
12
Больше 71%
Меньше 29%
5
9
Больше 53%
Меньше 47%
8
5
Больше 29%
Меньше 71%
12
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
16

Среднее время на гол

63
72

Бомбардиры внутри турнира

Монца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Колпани Андреа 3 0.75
Чиурриа Патрик 0 0
Биринделли Самуэле 0 0
Коломбо Лоренцо 0 0
Лечче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крстович Никола 3 (1) 0.75
Ди Франческо Федерико 1 0.25
Алмквист Понтус 1 0.25
Рафья Хамза 1 0.25
Стрефецца Габриэль 1 (1) 0.25
Банда Ламек 0 0
Галло Антонино 0 0
Жендре Валентен 0 0
Бурнете Каталин 0 0

Карточки

Монца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мари Пабло 2 0
Кальдирола Лука 2 0
Иццо Армандо 2 0
Пессина Маттео 1 0
Лечче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Понграчич Марин 2 0
Гонсалес Джоан 2 0
Роберто Д'Аверса 1 0
Каба Мохамед 1 0
Стрефецца Габриэль 1 0
Жендре Валентен 1 0
Банда Ламек 1 0
Рафья Хамза 1 0
Доргу Патрик 1 0

Результаты матчей

Монца
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Лечче
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
2
Монца
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Лечче
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

0
4
Монца
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Лечче
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

0
6

Голы по времени матча

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
75%
76-90

Пропущено

5
1
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

2
6
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 0
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
4
67%
76-90

Пропущено

5
3
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
20%
1
33%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Монца
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Аталанта - Монца 3:0 Монца - Эмполи 2:0 Интер Милан - Монца 2:0 Монца - Реджо-Аудаче 1:2
Монца - Милан 1:1 Монца - Вис Пезаро 3:0 Монца - Джиана Эрминио 5:1 Монца - Реал Виченца 5:0 Монца - Нува Камуния 11:0 Аталанта - Монца 5:2 Монца - Лечче 0:1 Сассуоло - Монца 1:2 Монца - Наполи 2:0 Торино - Монца 1:1 Монца - Рома 1:1 Специя - Монца 0:2 Монца - Фиорентина 3:2 Интер Милан - Монца 0:1 Удинезе - Монца 2:2 Монца - Лацио 0:2
Лечче
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Лечче - Салернитана 2:0 Фиорентина - Лечче 2:2 Лечче - Лацио 2:1 Лечче - Комо 1:0
Кадис - Лечче 1:1 Читтаделла - Лечче 0:3 Лечче - Падова 4:0 Лечче - Болонья 2:3 Монца - Лечче 0:1 Лечче - Специя 0:0 Лацио - Лечче 2:2 Лечче - Верона 0:1 Ювентус - Лечче 2:1 Лечче - Удинезе 1:0 Милан - Лечче 2:0 Лечче - Сампдория 1:1 Лечче - Наполи 1:2 Эмполи - Лечче 1:0 Фиорентина - Лечче 1:0 Лечче - Торино 0:2

Результаты матчей

Монца
Лечче

Точный счет

2:0
1 раз 100%
2:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
2
2 раза 100%

Точный счет

2:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

2:0
2 раза 67%
3:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
2
3 раза 100%

Тоталы голов в матче

Монца
Лечче

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 4 4 0 0 13 - 1 12
2.
Ювентус
 Заявка 4 3 1 0 9 - 2 10
3.
Милан
 Заявка 4 3 0 1 9 - 7 9
4.
Лечче
 1:1 Заявка 4 2 2 0 7 - 4 8
5.
Наполи
 Заявка 4 2 1 1 8 - 5 7
6.
Аталанта
 Заявка 3 2 0 1 6 - 2 6
7.
Верона
 Заявка 3 2 0 1 4 - 4 6
8.
Сассуоло
 2:1 Заявка 4 2 0 2 5 - 6 6
9.
Фиорентина
 Заявка 3 1 1 1 6 - 7 4
10.
Болонья
 Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
11.
Торино
 Заявка 3 1 1 1 2 - 4 4
12.
Фрозиноне
 1:2 Заявка 4 1 1 2 4 - 6 4
13.
Монца
 1:1 Заявка 4 1 1 2 3 - 6 4
14.
Дженоа
 Заявка 4 1 1 2 4 - 7 4
15.
Лацио
 Заявка 4 1 0 3 4 - 7 3
16.
Удинезе
 Заявка 4 0 3 1 1 - 4 3
17.
Салернитана
 Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
18.
Кальяри
 Заявка 4 0 2 2 1 - 4 2
19.
Рома
 Заявка 3 0 1 2 4 - 6 1
20.
Эмполи
 Заявка 3 0 0 3 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 3 3 0 0 11 - 1 9
2.
Лечче
 1:1 Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
3.
Ювентус
 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
4.
Монца
 1:1 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
5.
Торино
 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
6.
Аталанта
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
7.
Милан
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
8.
Верона
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Наполи
 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
10.
Сассуоло
 2:1 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
11.
Болонья
 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
12.
Фрозиноне
 1:2 Заявка 3 1 0 2 4 - 6 3
13.
Салернитана
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Фиорентина
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
15.
Рома
 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
16.
Кальяри
 Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
17.
Дженоа
 Заявка 2 0 1 1 3 - 6 1
18.
Удинезе
 Заявка 2 0 1 1 0 - 3 1
19.
Лацио
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
20.
Эмполи
 Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
2.
Милан
 Заявка 3 2 0 1 5 - 6 6
3.
Наполи
 Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
4.
Интер Милан
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Аталанта
 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
6.
Дженоа
 Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
7.
Верона
 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
8.
Сассуоло
 2:1 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
9.
Фиорентина
 Заявка 2 1 0 1 4 - 5 3
10.
Лацио
 Заявка 3 1 0 2 4 - 6 3
11.
Лечче
 1:1 Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
12.
Удинезе
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
13.
Болонья
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Фрозиноне
 1:2 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
15.
Кальяри
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
16.
Салернитана
 Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
17.
Рома
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Эмполи
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19.
Торино
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
20.
Монца
 1:1 Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 5 (1)
Милан Жиру Оливье 4 (2)
Ювентус Влахович Душан 4 (1)
Сассуоло Пинамонти Андреа 3
Ювентус Кьеза Федерико 3
Весь список

Топ нарушителей
Удинезе Кабаселе Кристиан 3
Милан Эрнандес Тео 3
Лацио Пеллегрини Лука 3
Кальяри Ветеска Матеуш 1 1
Милан Томори Фикайо 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 50'
    Контроль мяча: Монца: 47%, Лечче: 53%.
  • 49'
    Хорошую попытку сделал Мота Дани. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 49'
    Коломбо Лоренцо создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • 49'
    Монца пытается что-то создать.
  • 48'
    Монца совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 48'
    Лечче контролирует мяч.
  • 48'
    Гальярдини Роберто задерживает мяч рукой
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 47'
      Хамза Рафья получил желтую карточку от судьи
    • 47'
      Хамза Рафья из команды Лечче заходит слишком далеко, он валит Гальярдини Роберто.
    • 47'
      Лечче пытается что-то создать.
    • 46'
      Каба Мохамед выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
    • 45'
      Контроль мяча: Монца: 50%, Лечче: 50%.
    • 45'
      Баскиротто Федерико успешно блокирует удар.
    • 45'
      Колпани Андреа нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 44'
      Монца совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 43'
      Хорошую попытку сделал Ламек Банда. Удар в створ, но вратарь начеку
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на U-Power Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 120
    Монца 40.8% (49)
    X 34.2% (41)
    Лечче 25% (30)
    0
    матч окончится ничьей, со счетом 1:1
    вот так
    martik #
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Монца
    Ничья
    Лечче
    2.46
    3.35
    4.20
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Монца 1:1 Лечче

    Исход игры
    Монца
    40.8% (49)
    Ничья
    34.2% (41)
    Лечче
    25% (30)
    Тотал 2.5
    Больше
    35.9% (42)
    Меньше
    64.1% (75)
    Обе команды забьют
    Да
    68.38% (80)
    Нет
    31.62% (37)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    31.7% (38)
    2:1 Монца
    17.5% (21)
    1:0 Монца
    17.5% (21)
    1:2 Лечче
    15% (18)
    0:1 Лечче
    7.5% (9)
    2:0 Монца
    4.2% (5)
    2:2 Ничья
    1.7% (2)
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    Лечче
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