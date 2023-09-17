Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

Хорошую попытку сделал Ламек Банда. Удар в створ, но вратарь начеку

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

42' Лечче совершает вбрасывание на половине поля противника

42' Монца совершает вбрасывание на своей половине поля

41' Монца совершает вбрасывание на своей половине поля

41' Монца совершает вбрасывание на своей половине поля

41' Ламек Банда создает голевую возможность для своего партнера по команде.

41' Хамза Рафья из команды Лечче подал угловой справа.

40' Лечче совершает вбрасывание на половине поля противника

40' Чиурриа Патрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Монца совершает вбрасывание на половине поля противника

36' Хамза Рафья наказан за толчок Гальярдини Роберто

34' Матч возобновлен

34' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

33' Ламек Банда пробует нанести удар издали, но Alessandro Sorentino держит все под контролем

32' Монца совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Удар от ворот произведет Лечче

30' Удар от ворот произведет Лечче

30' Коломбо Лоренцо оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

29' Alessandro Sorentino из команды Монца перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

29' Лечче совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Удар от ворот произведет Лечче

28' Чиурриа Патрик не смог попасть в створ ударом издали

28' Колпани Андреа навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

27' Матч возобновлен

25' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

24' Г О О О О Л - Колпани Андреа забивает с левой ноги!

24' Коломбо Лоренцо создает голевую возможность для своего партнера по команде.

22' Удар от ворот произведет Монца

22' Биринделли Самуэле выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Рамадани Юльбер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Монца совершает вбрасывание на своей половине поля

21' Удар от ворот произведет Лечче

20' Мари Пабло получил желтую карточку от судьи

19' Монца совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Матч возобновлен

15' Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.

14' Удар от ворот произведет Лечче

14' Капрари Джанлука из команды Монца своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

12' Монца совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Монца совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Колпани Андреа навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

10' Матч возобновлен

10' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

9' Монца совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Alessandro Sorentino взял и забрал мяч на выходе

5' Удар от ворот произведет Лечче

5' Биринделли Самуэле оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

4' Монца совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Г О О О О О Л - Крстович Никола из команды Лечче забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Alessandro Sorentino прыгнул не в ту сторону.

2' Кальдирола Лука получил желтую карточку от судьи

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Лечче начинает с центра поля