  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024

Италия: Серия A
2023-2024

Тур: 4. Стадион: . Главный судья: Маринелли Ливио
Монца
1:1
Конец матча
Лечче
0'
2' Желтая карточка
Кальдирола Лука
0:1
3' Пенальти
Крстович Никола
20' Желтая карточка
Мари Пабло
1:1
24' Гол
Колпани Андреа
45' Желтая карточка
Рафья Хамза
55' Красная карточка
Баскиротто Федерико
61' Желтая карточка
Биринделли Самуэле
69' Undefined phrase: football_event_
Карбони Андреа
76' Желтая карточка
Чиурриа Патрик
85' Вторая желтая карточка
Кальдирола Лука
87' Желтая карточка
Перейра Педру
90'+10
Баскиротто получил красную за же...
1:1. Гол Андреа Кольпани (видео)...

Ход матча

2'
Кальдирола Лука
 
3'
0:1
Крстович Никола
20'
Мари Пабло
 
24'
Колпани Андреа
(Коломбо Лоренцо)
1:1
26'
Мота Дани
Капрари Джанлука
 
45'
 
Рафья Хамза
46'
Карбони Андреа
Мари Пабло
 
54'
 
Блен Алексис
Рафья Хамза
55'
 
Баскиротто Федерико
61'
Биринделли Самуэле
 
67'
Марич Мирко
Коломбо Лоренцо
 
67'
Перейра Педру
Биринделли Самуэле
 
69'
Карбони Андреа
 
74'
 
Доргу Патрик
Галло Антонино
74'
 
Стрефецца Габриэль
Банда Ламек
76'
Чиурриа Патрик
 
78'
 
Пикколи Роберто
Крстович Никола
78'
 
Тоуба Ахмед
Алмквист Понтус
85'
Кальдирола Лука
 
87'
Перейра Педру
 
89'
Кирьякопулос Георгиос
Чиурриа Патрик
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 11 Удары по воротам 1
  • 5 Удары в створ 3
  • 10 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 18 Нарушения правил 11
  • 5 Жёлтые карточки 1
  • 1 Красные карточки 1
  • 5 Замены 5
  • 200 Количество передач 244
  • 53 Владение мячом, % 47

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 120
Монца 40.8% (49)
X 34.2% (41)
Лечче 25% (30)
0
матч окончится ничьей, со счетом 1:1
вот так
martik #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
23
Соррентино
Алессандро
4
Иццо
Армандо
22
Мари
Пабло
5
Кальдирола
Лука
19
Биринделли
Самуэле
84
Чиурриа
Патрик
6
Гальярдини
Роберто
32
Пессина
Маттео
28
Колпани
Андреа
10
Капрари
Джанлука
9
Коломбо
Лоренцо
30
Фальконе
Владимиро
17
Жендре
Валентен
5
Понграчич
Марин
6
Баскиротто
Федерико
25
Галло
Антонино
77
Каба
Мохамед
20
Рамадани
Юльбер
8
Рафья
Хамза
7
Алмквист
Понтус
9
Крстович
Никола
22
Банда
Ламек
Монца
3-4-2-1
Лечче
4-3-3

История личных встреч

Монца
Лечче

9 матчей

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
55.6%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

8 матчей

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

17 матчей

47.1%
35.3%
17.6%
8 побед 6 ничьих 3 победы

Первый тайм

35.3%
52.9%
11.8%
6 побед 9 ничьих 2 победы

Второй тайм

35.3%
35.3%
29.4%
6 побед 6 ничьих 5 побед

История матчей

СA
0:1
СA
1:1
СB
0:1
СB
3:0
СB
1:0
СB
0:0
ТМС
2:1
СC
4:0
СC
0:3
СD
2:0
СD
0:5
СD
3:3
СD
3:2
СCA
0:0
СCA
1:1
СCA
2:2
СCA
2:1

Голы

Всего голов

16
13

Голов в среднем за матч

1.78
1.63

Среднее время на гол

50
55

Всего голов

8
8

Голов в среднем за матч

1
0.89

Среднее время на гол

90
101

Всего голов

24
21

Голов в среднем за матч

1.41
1.24

Тотал матчей

2.5
15
Больше 88%
Меньше 12%
2
12
Больше 71%
Меньше 29%
5
9
Больше 53%
Меньше 47%
8
5
Больше 29%
Меньше 71%
12
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
16

Среднее время на гол

63
72

Бомбардиры внутри турнира

Монца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Колпани Андреа 3 0.75
Чиурриа Патрик 0 0
Биринделли Самуэле 0 0
Коломбо Лоренцо 0 0
Лечче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крстович Никола 3 (1) 0.75
Ди Франческо Федерико 1 0.25
Алмквист Понтус 1 0.25
Рафья Хамза 1 0.25
Стрефецца Габриэль 1 (1) 0.25
Банда Ламек 0 0
Галло Антонино 0 0
Жендре Валентен 0 0
Бурнете Каталин 0 0

Карточки

Монца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кальдирола Лука 2 1
Мари Пабло 2 0
Иццо Армандо 2 0
Чиурриа Патрик 1 0
Пессина Маттео 1 0
Перейра Педру II 1 0
Биринделли Самуэле 1 0
Лечче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Понграчич Марин 2 0
Гонсалес Джоан 2 0
Баскиротто Федерико 0 1
Роберто Д'Аверса 1 0
Каба Мохамед 1 0
Стрефецца Габриэль 1 0
Жендре Валентен 1 0
Банда Ламек 1 0
Рафья Хамза 1 0
Доргу Патрик 1 0

Результаты матчей

Монца
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Лечче
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
3
Монца
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Лечче
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

0
4
Монца
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Лечче
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

1
7

Голы по времени матча

Забито

3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
33%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
100%
1
33%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
75%
76-90

Пропущено

5
1
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

3
7
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 0
0
0%
2
29%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
4
57%
76-90

Пропущено

6
4
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
2
33%
1
25%
1-15
0
0%
3
75%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Монца
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Аталанта - Монца 3:0 Монца - Эмполи 2:0 Интер Милан - Монца 2:0 Монца - Реджо-Аудаче 1:2
Монца - Милан 1:1 Монца - Вис Пезаро 3:0 Монца - Джиана Эрминио 5:1 Монца - Реал Виченца 5:0 Монца - Нува Камуния 11:0 Аталанта - Монца 5:2 Монца - Лечче 0:1 Сассуоло - Монца 1:2 Монца - Наполи 2:0 Торино - Монца 1:1 Монца - Рома 1:1 Специя - Монца 0:2 Монца - Фиорентина 3:2 Интер Милан - Монца 0:1 Удинезе - Монца 2:2 Монца - Лацио 0:2
Лечче
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Лечче - Салернитана 2:0 Фиорентина - Лечче 2:2 Лечче - Лацио 2:1 Лечче - Комо 1:0
Кадис - Лечче 1:1 Читтаделла - Лечче 0:3 Лечче - Падова 4:0 Лечче - Болонья 2:3 Монца - Лечче 0:1 Лечче - Специя 0:0 Лацио - Лечче 2:2 Лечче - Верона 0:1 Ювентус - Лечче 2:1 Лечче - Удинезе 1:0 Милан - Лечче 2:0 Лечче - Сампдория 1:1 Лечче - Наполи 1:2 Эмполи - Лечче 1:0 Фиорентина - Лечче 1:0 Лечче - Торино 0:2

Результаты матчей

Монца
Лечче

Точный счет

1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
2 раза 100%

Точный счет

2:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

2:0
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
2
3 раза 75%
1
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Монца
Лечче

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5
3
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 4 4 0 0 13 - 1 12
2.
Ювентус
 Заявка 4 3 1 0 9 - 2 10
3.
Милан
 Заявка 4 3 0 1 9 - 7 9
4.
Лечче
 Заявка 4 2 2 0 7 - 4 8
5.
Наполи
 Заявка 4 2 1 1 8 - 5 7
6.
Фрозиноне
 Заявка 4 2 1 1 7 - 6 7
7.
Аталанта
 Заявка 3 2 0 1 6 - 2 6
8.
Верона
 Заявка 3 2 0 1 4 - 4 6
9.
Фиорентина
 Заявка 3 1 1 1 6 - 7 4
10.
Болонья
 Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
11.
Торино
 Заявка 3 1 1 1 2 - 4 4
12.
Дженоа
 Заявка 4 1 1 2 4 - 7 4
13.
Монца
 Заявка 4 1 1 2 3 - 6 4
14.
Лацио
 Заявка 4 1 0 3 4 - 7 3
15.
Сассуоло
 Заявка 4 1 0 3 5 - 9 3
16.
Удинезе
 Заявка 4 0 3 1 1 - 4 3
17.
Салернитана
 Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
18.
Кальяри
 Заявка 4 0 2 2 1 - 4 2
19.
Рома
 Заявка 3 0 1 2 4 - 6 1
20.
Эмполи
 Заявка 3 0 0 3 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 3 3 0 0 11 - 1 9
2.
Лечче
 Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
3.
Фрозиноне
 Заявка 3 2 0 1 7 - 6 6
4.
Ювентус
 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
5.
Монца
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
6.
Торино
 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
7.
Аталанта
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
8.
Милан
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
9.
Верона
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
10.
Наполи
 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
11.
Сассуоло
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
12.
Болонья
 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
13.
Салернитана
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Фиорентина
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
15.
Рома
 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
16.
Кальяри
 Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
17.
Удинезе
 Заявка 2 0 1 1 0 - 3 1
18.
Дженоа
 Заявка 2 0 1 1 3 - 6 1
19.
Лацио
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
20.
Эмполи
 Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
2.
Милан
 Заявка 3 2 0 1 5 - 6 6
3.
Наполи
 Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
4.
Интер Милан
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Аталанта
 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
6.
Дженоа
 Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
7.
Фиорентина
 Заявка 2 1 0 1 4 - 5 3
8.
Верона
 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
9.
Лацио
 Заявка 3 1 0 2 4 - 6 3
10.
Удинезе
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
11.
Лечче
 Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
12.
Болонья
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Фрозиноне
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
14.
Кальяри
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
15.
Салернитана
 Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
16.
Рома
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Эмполи
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Торино
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
19.
Сассуоло
 Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0
20.
Монца
 Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 5 (1)
Милан Жиру Оливье 4 (2)
Ювентус Влахович Душан 4 (1)
Сассуоло Пинамонти Андреа 3
Ювентус Кьеза Федерико 3
Весь список

Топ нарушителей
Монца Кальдирола Лука 1 2
Удинезе Кабаселе Кристиан 3
Милан Эрнандес Тео 3
Лацио Пеллегрини Лука 3
Кальяри Ветеска Матеуш 1 1
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 100'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 100'
    Контроль мяча: Монца: 59%, Лечче: 41%.
  • 99'
    Patrick Dorgu ослабляет давление, выбив мяч.
  • 99'
    Монца совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 99'
    Монца пытается что-то создать.
  • 98'
    Удар от ворот произведет Лечче
  • 98'
    Монца пытается что-то создать.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 95'
      Пикколи Роберто из команды Лечче перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 94'
      Колпани Андреа из команды Монца разыграл угловой с правого угла.
    • 94'
      Понграчич Марин ослабляет давление, выбив мяч.
    • 94'
      Монца пытается что-то создать.
    • 94'
      Монца контролирует мяч.
    • 93'
      Alessandro Sorentino взял и забрал мяч на выходе
    • 93'
      Монца совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 92'
      Перейра Педру II выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 91'
      Удар от ворот произведет Лечче
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [9] минут(а)
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на U-Power Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 120
    Монца 40.8% (49)
    X 34.2% (41)
    Лечче 25% (30)
    0
    матч окончится ничьей, со счетом 1:1
    вот так
    martik #
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
    Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
    Где смотреть матч Монца 1:1 Лечче онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Монца 1:1 Лечче

    Исход игры
    Монца
    40.8% (49)
    Ничья
    34.2% (41)
    Лечче
    25% (30)
    Тотал 2.5
    Больше
    35.9% (42)
    Меньше
    64.1% (75)
    Обе команды забьют
    Да
    68.38% (80)
    Нет
    31.62% (37)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    31.7% (38)
    2:1 Монца
    17.5% (21)
    1:0 Монца
    17.5% (21)
    1:2 Лечче
    15% (18)
    0:1 Лечче
    7.5% (9)
    2:0 Монца
    4.2% (5)
    2:2 Ничья
    1.7% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     