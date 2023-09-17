Тур: 4. Стадион: Ю Повер Стадиум. Главный судья: Маринелли Ливио
0'
2' Желтая карточкаКальдирола Лука
0:1
3' ПенальтиКрстович Никола
20' Желтая карточкаМари Пабло
1:1
24' ГолКолпани Андреа
45' Желтая карточкаРафья Хамза
55' Красная карточкаБаскиротто Федерико
61' Желтая карточкаБиринделли Самуэле
69' Undefined phrase: football_event_Карбони Андреа
76' Желтая карточкаЧиурриа Патрик
85' Вторая желтая карточкаКальдирола Лука
87' Желтая карточкаПерейра Педру
90'+10
Бонусы букмекеров
Ход матча
3'
0:1
20'
24'
45'
69'
76'
85'
87'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
11 Удары по воротам 1
-
5 Удары в створ 3
-
10 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
18 Нарушения правил 11
-
5 Жёлтые карточки 1
-
1 Красные карточки 1
-
5 Замены 5
-
200 Количество передач 244
-
53 Владение мячом, % 47
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
22
Мари
Пабло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Мари ПаблоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
66 Гори СтефаноВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
38 Бондо ВарренПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Марич МиркоНападающий
-
47 Мота ДаниНападающий
-
Главный тренер: Палладино Раффаэле
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Каба МохамедПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
22 Банда ЛамекНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
13 Доргу ПатрикЗащитник
-
59 Тоуба АхмедЗащитник
-
10 Уден РемиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Блен АлексисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Д'Аверса Роберто
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Монца
Лечче
9 матчей
88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
55.6%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
8 матчей
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
17 матчей
47.1%
35.3%
17.6%
8 побед 6 ничьих 3 победы
Первый тайм
35.3%
52.9%
11.8%
6 побед 9 ничьих 2 победы
Второй тайм
35.3%
35.3%
29.4%
6 побед 6 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
16
13
Голов в среднем за матч
1.78
1.63
Среднее время на гол
50
55
Всего голов
8
8
Голов в среднем за матч
1
0.89
Среднее время на гол
90
101
Всего голов
24
21
Голов в среднем за матч
1.41
1.24
Тотал матчей
2.5
15
Больше 88%
Меньше 12%
2
12
Больше 71%
Меньше 29%
5
9
Больше 53%
Меньше 47%
8
5
Больше 29%
Меньше 71%
12
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
Среднее время на гол
63
72
Бомбардиры внутри турнира
Монца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Колпани Андреа
|3
|0.75
|Чиурриа Патрик
|0
|0
|Биринделли Самуэле
|0
|0
|Коломбо Лоренцо
|0
|0
Лечче
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Крстович Никола
|3 (1)
|0.75
|Ди Франческо Федерико
|1
|0.25
|Алмквист Понтус
|1
|0.25
|Рафья Хамза
|1
|0.25
|Стрефецца Габриэль
|1 (1)
|0.25
|Банда Ламек
|0
|0
|Галло Антонино
|0
|0
|Жендре Валентен
|0
|0
|Бурнете Каталин
|0
|0
Карточки
Монца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кальдирола Лука
|2
|1
|Мари Пабло
|2
|0
|Иццо Армандо
|2
|0
|Чиурриа Патрик
|1
|0
|Пессина Маттео
|1
|0
|Перейра Педру II
|1
|0
|Биринделли Самуэле
|1
|0
Лечче
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Понграчич Марин
|2
|0
|Гонсалес Джоан
|2
|0
|Баскиротто Федерико
|0
|1
|Роберто Д'Аверса
|1
|0
|Каба Мохамед
|1
|0
|Стрефецца Габриэль
|1
|0
|Жендре Валентен
|1
|0
|Банда Ламек
|1
|0
|Рафья Хамза
|1
|0
|Доргу Патрик
|1
|0
Результаты матчей
Монца
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Лечче
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
3
Монца
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Лечче
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
0
4
Монца
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Лечче
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
1
7
Голы по времени матча
Забито
3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
33%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
1
3
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
100%
1
33%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
4
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
75%
76-90
Пропущено
5
1
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
3
7
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 0
0
0%
2
29%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
4
57%
76-90
Пропущено
6
4
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
2
33%
1
25%
1-15
0
0%
3
75%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Монца
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Аталанта - Монца 3:0 Монца - Эмполи 2:0 Интер Милан - Монца 2:0 Монца - Реджо-Аудаче 1:2
Монца - Милан 1:1 Монца - Вис Пезаро 3:0 Монца - Джиана Эрминио 5:1 Монца - Реал Виченца 5:0 Монца - Нува Камуния 11:0 Аталанта - Монца 5:2 Монца - Лечче 0:1 Сассуоло - Монца 1:2 Монца - Наполи 2:0 Торино - Монца 1:1 Монца - Рома 1:1 Специя - Монца 0:2 Монца - Фиорентина 3:2 Интер Милан - Монца 0:1 Удинезе - Монца 2:2 Монца - Лацио 0:2
Лечче
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Лечче - Салернитана 2:0 Фиорентина - Лечче 2:2 Лечче - Лацио 2:1 Лечче - Комо 1:0
Кадис - Лечче 1:1 Читтаделла - Лечче 0:3 Лечче - Падова 4:0 Лечче - Болонья 2:3 Монца - Лечче 0:1 Лечче - Специя 0:0 Лацио - Лечче 2:2 Лечче - Верона 0:1 Ювентус - Лечче 2:1 Лечче - Удинезе 1:0 Милан - Лечче 2:0 Лечче - Сампдория 1:1 Лечче - Наполи 1:2 Эмполи - Лечче 1:0 Фиорентина - Лечче 1:0 Лечче - Торино 0:2
Результаты матчей
Монца
Лечче
Точный счет
1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
2 раза 100%
Точный счет
2:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
Точное количество голов
0
2 раза 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
2:0
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
2
3 раза 75%
1
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Монца
Лечче
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
13
31
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|13 - 1
|12
|2.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 2
|10
|3.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|9 - 7
|9
|4.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 4
|8
|5.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|6.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 6
|7
|7.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 2
|6
|8.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|6
|9.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 7
|4
|10.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|11.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 4
|4
|12.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|13.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|14.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 7
|3
|15.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 9
|3
|16.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|1 - 4
|3
|17.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|18.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|1 - 4
|2
|19.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 6
|1
|20.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|11 - 1
|9
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|3.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 6
|6
|4.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|5.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|6.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|7.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|8.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|9.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|10.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|11.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|12.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|13.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|15.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|16.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|17.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|18.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 6
|1
|19.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|20.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|2.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 6
|6
|3.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|4.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|6.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|7.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|3
|8.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|9.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|10.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|11.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|12.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|14.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|15.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|16.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|19.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|20.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Серию B
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|5 (1)
|Милан
|Жиру Оливье
|4 (2)
|Ювентус
|Влахович Душан
|4 (1)
|Сассуоло
|Пинамонти Андреа
|3
|Ювентус
|Кьеза Федерико
|3
|Монца
|Кальдирола Лука
|1 2
|Удинезе
|Кабаселе Кристиан
|3
|Милан
|Эрнандес Тео
|3
|Лацио
|Пеллегрини Лука
|3
|Кальяри
|Ветеска Матеуш
|1 1
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Монца 1:1 Лечче
Исход игры
Монца
40.8% (49)
Ничья
34.2% (41)
Лечче
25% (30)
Тотал 2.5
Больше
35.9% (42)
Меньше
64.1% (75)
Обе команды забьют
Да
68.38% (80)
Нет
31.62% (37)
Популярный счёт
1:1 Ничья
31.7% (38)
2:1 Монца
17.5% (21)
1:0 Монца
17.5% (21)
1:2 Лечче
15% (18)
0:1 Лечче
7.5% (9)
2:0 Монца
4.2% (5)
2:2 Ничья
1.7% (2)
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