Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 2:0!!! Саншеш!!! Саншеш прошёл вперёд по центру и затем выполнил передачу к правому углу штрафной площади на Кристенсена, Расмус подработал мяч и выполнил шикарную ответную подачу на Ренату, который в свою очередь головой отправил мяч в угол ворот.

Льоренте в центре поля нарушил правила против Берешиньски. Игроки "Эмполи" не стали торопиться при розыгрыше мяча.

"Рома" показала отличный настрой на первые минуты матча и забила два гола, но теперь будет интересно посмотреть и на "Эмполи", сможет ли команда Паоло Дзанетти выдержать этот удар.

Против Канчелльери были нарушены правила в центре поля. Сам Маттео быстро разыграл стандарт.

Угловой у ворот "Ромы". Пеццелла выполнил подачу на ближний угол вратарской, Кристенсен хорошо выпрыгнул и головой выбил мяч на левый фланг.

Спинаццола при развитии атаки по левой половине поля выполнил передачу на ход Лукаку, форвард "Ромы" забрался в небольшой офсайд.

Лукаку пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч полетел точно по центру и не очень сильно, Бериша выловил его без особого труда.

8' Спинаццола с левого фланга выполнил подачу к правому углу штрафной площади, Дибала в касание пробил по воротам, Валюкевич на этот раз в рамках правил блокировал попытку.

7' "Рома" после забитого мяча продолжает играть первым номером, пока что команда Жозе Моуринью старается развить своё преимущество и забить второй гол.

6' Спинаццола при входе в штрафную площадь с левого фланга попытался дважды подряд отыграться с Лукаку, но второй пас на Ромелу уже не прошёл, защитники "Эмполи" сыграли внимательно и перехватили мяч.

5' Из центра поля последовал заброс на ход Дестро к правому углу штрафной площади "Ромы", Льоренте за счёт грамотной позиции перехватил мяч и спокойно отыгрался с Патрисиу.

4' Великолепное начало матча получается для "Ромы", но конечно же встреча только начинается, а поэтому терять хватку "волкам" нельзя.

3' Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1:0!!! Дибала!!! Пауло Дибала с "точки" уверенно пробил под левую девятку, Бериша угадал направление удара, но такое потащить было невозможно.

2' Пенальти назначается в ворота "Эмполи"! С правого фланга последовала подача в центр штрафной площади на Лукаку, Валюкевич неудачно сыграл на перехвате мяча и подыграл себе рукой, Юан Лука Сакки сразу же дал свисток и указал на "точку".