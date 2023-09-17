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  4. Серия A 2023-2024

Италия: Серия A
2023-2024

Тур: 4. Стадион: . Главный судья: Сакки Хуан
Рома
2:0
Первый тайм: 13'
Эмполи
0'
1:0
2' Пенальти
Дибала Пауло
2:0
8' Гол
Саншеш Ренату
1:0. Гол Пауло Дибалы с пенальти...

Ход матча

2'
Дибала Пауло
1:0
8'
Саншеш Ренату
(Кристенсен Расмус)
2:0

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 77 Владение мячом, % 23

Владение мячом

Прогнозы 133
Рома 98.5% (131)
X 1.5% (2)
Эмполи 0% (0)
0
выиграет Рома, со счетом 3:1
вот так
martik #
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Рома
Ничья
Эмполи
8.65
9.00
99.20
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Патрисиу
Руй
23
Манчини
Джанлука
14
Льоренте
Диего
5
Н'Дика
Эван
43
Кристенсен
Расмус
4
Кристанте
Бриан
16
Паредес
Леандро
20
Саншеш
Ренату
37
Спинаццола
Леонардо
21
Дибала
Пауло
90
Лукаку
Ромелу
99
Бериша
Этрит
19
Берешиньски
Бартош
4
Валюкевич
Себастьян
33
Луперто
Себастьяно
3
Пеццелла
Джузеппе
21
Фаццини
Якопо
5
Грасси
Альберто
29
Мале
Юссеф
20
Канчельери
Маттео
23
Дестро
Маттиа
28
Камбьяги
Николо
Рома
3-5-2
Эмполи
4-3-3

История личных встреч

Рома
Эмполи

13 матчей

92.3%
7.7%
2.6645352591004E-15%
12 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

84.6%
7.7%
7.7%
11 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

53.8%
30.8%
15.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 2 победы

15 матчей

80%
20%
12 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

73.3%
20%
6.7%
11 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

46.7%
40%
13.3%
7 побед 6 ничьих 2 победы

История матчей

СA
2:0
СA
1:2
СA
2:4
СA
2:0
СA
2:1
СA
0:2
СA
2:0
СA
0:0
СA
1:3
СA
3:1
СA
1:1
К
2:1
СA
0:1
СA
2:1
СA
2:2

Голы

Всего голов

16
14

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Всего голов

6
5

Голов в среднем за матч

0.86
0.63

Среднее время на гол

105
144

Всего голов

22
19

Голов в среднем за матч

1.47
1.27

Тотал матчей

2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
8
Больше 53%
Меньше 47%
7
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

61
71

Бомбардиры внутри турнира

Рома
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Белотти Андреа 2 0.5
Спинаццола Леонардо 1 0.25
Саншеш Ренату 1 0.25
Ауа Уссем 1 0.25
Дибала Пауло 1 (1) 0.25
Паредес Леандро 0 0
Льоренте Диего 0 0
Кристенсен Расмус 0 0
Бове Эдоардо 0 0
Эмполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Рома
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лукаку Ромелу 1 0
Дибала Пауло 1 0
Паредес Леандро 1 0
Пеллегрини Лоренцо 1 0
Ауа Уссем 1 0
Эмполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дестро Маттиа 1 0
Берешиньски Бартош 1 0
Гьяси Эммануэль 1 0
Хаас Николас 1 0
Грасси Альберто 1 0
Какаче Либерато 1 0
Бальданци Томмазо 1 0

Результаты матчей

Рома
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Эмполи
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
0
Рома
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Эмполи
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

0
0
Рома
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Эмполи
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

3
0

Голы по времени матча

Забито

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Пропущено

4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
50%
31-45
2
50%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

4
0
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

6
5
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
33%
1
20%
31-45
2
33%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Рома
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Рома - Милан 1:2 Верона - Рома 2:1 Рома - Салернитана 2:2 Рома - Партизани 2:1
Тулуза - Рома 2:1 Фаренсе - Рома 2:4 Рома - Эштрела 4:0 Брага - Рома 1:1 Рома - Специя 2:1 Севилья - Рома 1:1 Фиорентина - Рома 2:1 Рома - Салернитана 2:2 Байер Л - Рома 0:0 Болонья - Рома 0:0 Рома - Байер Л 1:0 Рома - Интер Милан 0:2 Монца - Рома 1:1 Рома - Милан 1:1 Аталанта - Рома 3:1 Рома - Фейеноорд 4:1
Эмполи
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Эмполи - Ювентус 0:2 Монца - Эмполи 2:0 Эмполи - Верона 0:1 Эмполи - Читтаделла 1:2
Фрайбург - Эмполи 3:2 Эмполи - Лилль 2:1 Хайденхайм - Эмполи 2:1 Эмполи - Лацио 0:2 Верона - Эмполи 1:1 Эмполи - Ювентус 4:1 Сампдория - Эмполи 1:1 Эмполи - Салернитана 2:1 Эмполи - Болонья 3:1 Сассуоло - Эмполи 2:1 Эмполи - Интер Милан 0:3 Кремонезе - Эмполи 1:0 Милан - Эмполи 0:0 Эмполи - Лечче 1:0 Аталанта - Эмполи 2:1 Эмполи - Удинезе 0:1

Результаты матчей

Рома
Эмполи

Точный счет

1:2
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
2 раза 100%

Точный счет

2:1
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
3 раза 100%

Тоталы голов в матче

Рома
Эмполи

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 4 4 0 0 13 - 1 12
2.
Ювентус
 Заявка 4 3 1 0 9 - 2 10
3.
Милан
 Заявка 4 3 0 1 9 - 7 9
4.
Лечче
 Заявка 4 2 2 0 7 - 4 8
5.
Наполи
 Заявка 4 2 1 1 8 - 5 7
6.
Фрозиноне
 Заявка 4 2 1 1 7 - 6 7
7.
Фиорентина
 Заявка 4 2 1 1 9 - 9 7
8.
Верона
 Заявка 3 2 0 1 4 - 4 6
9.
Аталанта
 Заявка 4 2 0 2 8 - 5 6
10.
Болонья
 Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
11.
Торино
 Заявка 3 1 1 1 2 - 4 4
12.
Рома
 2:0 Заявка 4 1 1 2 6 - 6 4
13.
Монца
 Заявка 4 1 1 2 3 - 6 4
14.
Дженоа
 Заявка 4 1 1 2 4 - 7 4
15.
Лацио
 Заявка 4 1 0 3 4 - 7 3
16.
Сассуоло
 Заявка 4 1 0 3 5 - 9 3
17.
Удинезе
 Заявка 4 0 3 1 1 - 4 3
18.
Салернитана
 Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
19.
Кальяри
 Заявка 4 0 2 2 1 - 4 2
20.
Эмполи
 0:2 Заявка 4 0 0 4 0 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 3 3 0 0 11 - 1 9
2.
Лечче
 Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
3.
Фрозиноне
 Заявка 3 2 0 1 7 - 6 6
4.
Ювентус
 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
5.
Монца
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
6.
Фиорентина
 Заявка 2 1 1 0 5 - 4 4
7.
Торино
 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
8.
Рома
 2:0 Заявка 3 1 1 1 5 - 4 4
9.
Аталанта
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
10.
Милан
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
11.
Верона
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
12.
Наполи
 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
13.
Сассуоло
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
14.
Болонья
 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
15.
Салернитана
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
16.
Кальяри
 Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
17.
Удинезе
 Заявка 2 0 1 1 0 - 3 1
18.
Дженоа
 Заявка 2 0 1 1 3 - 6 1
19.
Лацио
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
20.
Эмполи
 0:2 Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
2.
Милан
 Заявка 3 2 0 1 5 - 6 6
3.
Наполи
 Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
4.
Интер Милан
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Дженоа
 Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
6.
Верона
 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
7.
Фиорентина
 Заявка 2 1 0 1 4 - 5 3
8.
Аталанта
 Заявка 3 1 0 2 5 - 5 3
9.
Лацио
 Заявка 3 1 0 2 4 - 6 3
10.
Удинезе
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
11.
Лечче
 Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
12.
Болонья
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Фрозиноне
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
14.
Кальяри
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
15.
Салернитана
 Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
16.
Рома
 2:0 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Торино
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
18.
Сассуоло
 Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0
19.
Эмполи
 0:2 Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
20.
Монца
 Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 5 (1)
Милан Жиру Оливье 4 (2)
Ювентус Влахович Душан 4 (1)
Сассуоло Пинамонти Андреа 3
Ювентус Кьеза Федерико 3
Весь список

Топ нарушителей
Монца Кальдирола Лука 1 2
Удинезе Кабаселе Кристиан 3
Милан Эрнандес Тео 3
Лацио Пеллегрини Лука 3
Кальяри Ветеска Матеуш 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 15'
    Лукаку пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч полетел точно по центру и не очень сильно, Бериша выловил его без особого труда. 
  • Офсайд
    14'
    Спинаццола при развитии атаки по левой половине поля выполнил передачу на ход Лукаку, форвард "Ромы" забрался в небольшой офсайд. 
  • Угловой
    13'
    Угловой у ворот "Ромы". Пеццелла выполнил подачу на ближний угол вратарской, Кристенсен хорошо выпрыгнул и головой выбил мяч на левый фланг. 
  • Фол, нарушение
    12'
    Против Канчелльери были нарушены правила в центре поля. Сам Маттео быстро разыграл стандарт. 
  • 11'
    "Рома" показала отличный настрой на первые минуты матча и забила два гола, но теперь будет интересно посмотреть и на "Эмполи", сможет ли команда Паоло Дзанетти выдержать этот удар. 
  • Фол, нарушение
    10'
    Льоренте в центре поля нарушил правила против Берешиньски. Игроки "Эмполи" не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
  • Описание гола
    9'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 2:0!!! Саншеш!!! Саншеш прошёл вперёд по центру и затем выполнил передачу к правому углу штрафной площади на Кристенсена, Расмус подработал мяч и выполнил шикарную ответную подачу на Ренату, который в свою очередь головой отправил мяч в угол ворот. 
  • 8'
    Спинаццола с левого фланга выполнил подачу к правому углу штрафной площади, Дибала в касание пробил по воротам, Валюкевич на этот раз в рамках правил блокировал попытку. 
  • 7'
    "Рома" после забитого мяча продолжает играть первым номером, пока что команда Жозе Моуринью старается развить своё преимущество и забить второй гол.
  • 6'
    Спинаццола при входе в штрафную площадь с левого фланга попытался дважды подряд отыграться с Лукаку, но второй пас на Ромелу уже не прошёл, защитники "Эмполи" сыграли внимательно и перехватили мяч. 
  • 5'
    Из центра поля последовал заброс на ход Дестро к правому углу штрафной площади "Ромы", Льоренте за счёт грамотной позиции перехватил мяч и спокойно отыгрался с Патрисиу. 
  • 4'
    Великолепное начало матча получается для "Ромы", но конечно же встреча только начинается, а поэтому терять хватку "волкам" нельзя. 
  • Пенальти
    3'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1:0!!! Дибала!!! Пауло Дибала с "точки" уверенно пробил под левую девятку, Бериша угадал направление удара, но такое потащить было невозможно. 
  • Пенальти!
    2'
    Пенальти назначается в ворота "Эмполи"! С правого фланга последовала подача в центр штрафной площади на Лукаку, Валюкевич неудачно сыграл на перехвате мяча и подыграл себе рукой, Юан Лука Сакки сразу же дал свисток и указал на "точку". 
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня "Рома" при своих болельщиках конечно же обязан переигрывать "Эмполи" как можно более уверенно, учитывая, что уже совсем близок старт в еврокубках. Однако, "Эмполи" также на данный момент очень опасен, команду Паоло Дзанетти наверняка не радует быть клубом, который никак не может забить и заработать очки. 
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    Прогнозы на матч Рома 2:0 Эмполи

    Исход игры
    Рома
    98.5% (131)
    Ничья
    1.5% (2)
    Эмполи
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    42.28% (52)
    Меньше
    57.72% (71)
    Обе команды забьют
    Да
    39.02% (48)
    Нет
    60.98% (75)
    Популярный счёт
    2:0 Рома
    39.8% (53)
    2:1 Рома
    29.3% (39)
    1:0 Рома
    12.8% (17)
    3:1 Рома
    3.8% (5)
    3:0 Рома
    3% (4)
    4:1 Рома
    1.5% (2)
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