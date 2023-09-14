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  4. Серия A 2023-2024

Италия: Серия A
2023-2024

Тур: 4. Стадион: . Главный судья: Сакки Хуан
Рома
 
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Эмполи
Прогнозы 57
Рома 100% (57)
X 0% (0)
Эмполи 0% (0)
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Рома
Ничья
Эмполи
8.50
4.70
8.60
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Рома
Эмполи

История личных встреч

Рома
Эмполи

13 матчей

92.3%
7.7%
2.6645352591004E-15%
12 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

84.6%
7.7%
7.7%
11 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

53.8%
30.8%
15.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 2 победы

15 матчей

80%
20%
12 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

73.3%
20%
6.7%
11 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

46.7%
40%
13.3%
7 побед 6 ничьих 2 победы

История матчей

СA
2:0
СA
1:2
СA
2:4
СA
2:0
СA
2:1
СA
0:2
СA
2:0
СA
0:0
СA
1:3
СA
3:1
СA
1:1
К
2:1
СA
0:1
СA
2:1
СA
2:2

Голы

Всего голов

16
14

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Всего голов

6
5

Голов в среднем за матч

0.86
0.63

Среднее время на гол

105
144

Всего голов

22
19

Голов в среднем за матч

1.47
1.27

Тотал матчей

2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
8
Больше 53%
Меньше 47%
7
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

61
71

Бомбардиры внутри турнира

Рома
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Белотти Андреа 2 0.67
Спинаццола Леонардо 1 0.33
Ауа Уссем 1 0.33
Паредес Леандро 0 0
Льоренте Диего 0 0
Бове Эдоардо 0 0
Эмполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Рома
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лукаку Ромелу 1 0
Дибала Пауло 1 0
Паредес Леандро 1 0
Пеллегрини Лоренцо 1 0
Ауа Уссем 1 0
Эмполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дестро Маттиа 1 0
Берешиньски Бартош 1 0
Гьяси Эммануэль 1 0
Хаас Николас 1 0
Грасси Альберто 1 0
Какаче Либерато 1 0
Бальданци Томмазо 1 0

Результаты матчей

Рома
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Эмполи
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
0
Рома
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Эмполи
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

0
0
Рома
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Эмполи
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

3
0

Голы по времени матча

Забито

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Пропущено

4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
50%
31-45
2
50%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

4
0
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

6
5
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
33%
1
20%
31-45
2
33%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Рома
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Рома - Милан 1:2 Верона - Рома 2:1 Рома - Салернитана 2:2 Рома - Партизани 2:1
Тулуза - Рома 2:1 Фаренсе - Рома 2:4 Рома - Эштрела 4:0 Брага - Рома 1:1 Рома - Специя 2:1 Севилья - Рома 1:1 Фиорентина - Рома 2:1 Рома - Салернитана 2:2 Байер Л - Рома 0:0 Болонья - Рома 0:0 Рома - Байер Л 1:0 Рома - Интер Милан 0:2 Монца - Рома 1:1 Рома - Милан 1:1 Аталанта - Рома 3:1 Рома - Фейеноорд 4:1
Эмполи
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Эмполи - Ювентус 0:2 Монца - Эмполи 2:0 Эмполи - Верона 0:1 Эмполи - Читтаделла 1:2
Фрайбург - Эмполи 3:2 Эмполи - Лилль 2:1 Хайденхайм - Эмполи 2:1 Эмполи - Лацио 0:2 Верона - Эмполи 1:1 Эмполи - Ювентус 4:1 Сампдория - Эмполи 1:1 Эмполи - Салернитана 2:1 Эмполи - Болонья 3:1 Сассуоло - Эмполи 2:1 Эмполи - Интер Милан 0:3 Кремонезе - Эмполи 1:0 Милан - Эмполи 0:0 Эмполи - Лечче 1:0 Аталанта - Эмполи 2:1 Эмполи - Удинезе 0:1

Результаты матчей

Рома
Эмполи

Точный счет

1:2
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
2 раза 100%

Точный счет

2:1
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
3 раза 100%

Тоталы голов в матче

Рома
Эмполи

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 3 3 0 0 8 - 0 9
2.
Милан
 Заявка 3 3 0 0 8 - 2 9
3.
Ювентус
 Заявка 3 2 1 0 6 - 1 7
4.
Лечче
 Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
5.
Аталанта
 Заявка 3 2 0 1 6 - 2 6
6.
Наполи
 Заявка 3 2 0 1 6 - 3 6
7.
Верона
 Заявка 3 2 0 1 4 - 4 6
8.
Фрозиноне
 Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
9.
Фиорентина
 Заявка 3 1 1 1 6 - 7 4
10.
Болонья
 Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
11.
Торино
 Заявка 3 1 1 1 2 - 4 4
12.
Лацио
 Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
13.
Сассуоло
 Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
14.
Монца
 Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3
15.
Дженоа
 Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3
16.
Салернитана
 Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
17.
Удинезе
 Заявка 3 0 2 1 1 - 4 2
18.
Рома
 Заявка 3 0 1 2 4 - 6 1
19.
Кальяри
 Заявка 3 0 1 2 1 - 4 1
20.
Эмполи
 Заявка 3 0 0 3 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
2.
Лечче
 Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
3.
Торино
 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
4.
Аталанта
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
5.
Милан
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
6.
Монца
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
7.
Верона
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Наполи
 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
9.
Сассуоло
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
10.
Болонья
 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
11.
Фрозиноне
 Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
12.
Фиорентина
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
13.
Салернитана
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Ювентус
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
15.
Рома
 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
16.
Удинезе
 Заявка 2 0 1 1 0 - 3 1
17.
Лацио
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
18.
Кальяри
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19.
Дженоа
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
20.
Эмполи
 Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
2.
Милан
 Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
3.
Интер Милан
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Наполи
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
5.
Аталанта
 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
6.
Дженоа
 Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
7.
Лацио
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
8.
Фиорентина
 Заявка 2 1 0 1 4 - 5 3
9.
Верона
 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
10.
Удинезе
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Лечче
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
12.
Болонья
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Фрозиноне
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
14.
Кальяри
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
15.
Салернитана
 Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
16.
Рома
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Эмполи
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Сассуоло
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19.
Торино
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
20.
Монца
 Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0
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  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
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  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 5
Милан Жиру Оливье 4 (1)
Наполи Осимхен Виктор 3
Салернитана Кандрева Антонио 2 (1)
Ювентус Влахович Душан 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Удинезе Кабаселе Кристиан 3
Милан Томори Фикайо 1 1
Монца Иццо Армандо 2
Дженоа Малиновский Руслан 2
Дженоа Бани Маттиа 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Рома - Эмполи от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 17 сентября 2023, осталось 2 дня 9 часов 18 минут.

    Главный судья: Сакки Хуан

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    • Прогнозы 57
    Рома 100% (57)
    X 0% (0)
    Эмполи 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Рома
    Ничья
    Эмполи
    8.50
    4.70
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    Прогнозы на матч Рома - Эмполи

    Исход игры
    Рома
    100% (57)
    Ничья
    0% (0)
    Эмполи
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    40% (22)
    Меньше
    60% (33)
    Обе команды забьют
    Да
    38.18% (21)
    Нет
    61.82% (34)
    Популярный счёт
    2:0 Рома
    42.1% (24)
    2:1 Рома
    33.3% (19)
    1:0 Рома
    15.8% (9)
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