Тур: 4. Стадион: Бенито Стирпе. Главный судья: Пронтера Алессандро
0'
0:1
7' ГолПинамонти Андреа
0:2
24' ГолПинамонти Андреа
34' Желтая карточкаРоманьоли Симоне
1:2
45' ПенальтиХеддира Валид
45' Желтая карточкаНето Руан
Бонусы букмекеров
Ход матча
7'
0:1
24'
34'
45'
1:2
45'
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
4 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 5
-
2 Угловые 3
-
4 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
60 Владение мячом, % 40
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
22
Ойоно
Энтони
18
Соуле
Матиас
44
Нето
Руан
17
Винья
Матиас
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Ойоно ЭнтониЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Соуле МатиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
20 Лирола ПольЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Чуни МарвинНападающий
-
-
-
Главный тренер: Ди Франческо Эусебио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
44 Нето РуанЗащитник
-
17 Винья МатиасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Вити МаттиаЗащитник
- Полузащитник
-
14 Обьянг ПедроПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Дионизи Алессио
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Фрозиноне
Сассуоло
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
300%
300%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
9 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 7 побед
10 матчей
40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
9
Голов в среднем за матч
0.6
1.8
Среднее время на гол
150
50
Всего голов
12
10
Голов в среднем за матч
2.4
2
Среднее время на гол
37
45
Всего голов
15
19
Голов в среднем за матч
1.5
1.9
Тотал матчей
2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
60
47
Бомбардиры внутри турнира
Фрозиноне
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Харрауи Абдау
|2 (1)
|0.5
|Монтеризи Иларио
|1
|0.25
|Хеддира Валид
|1 (1)
|0.25
|Романьоли Симоне
|0
|0
|Марчицца Риккардо
|0
|0
Сассуоло
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пинамонти Андреа
|3
|0.75
|Берарди Доменико
|2 (1)
|0.5
|Тольян Йереми
|0
|0
|Винья Матиас
|0
|0
|Лорьенте Арман
|0
|0
Карточки
Фрозиноне
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Романьоли Симоне
|1
|0
|Маццители Лука
|1
|0
|Джелли Франческо
|1
|0
|Баэс Хайме
|1
|0
|Ойоно Энтони
|1
|0
|Соуле Матиас
|1
|0
|Барренечеа Энцо
|1
|0
Сассуоло
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нето Руан
|2
|0
|Лопес Максим
|0
|1
|Болока Даниэль
|1
|0
Результаты матчей
Фрозиноне
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сассуоло
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
1
0
Фрозиноне
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сассуоло
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
0
3
Фрозиноне
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сассуоло
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
1
3
Голы по времени матча
Забито
3
0
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
2
67%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
50%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Забито
3
3
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
2
67%
1
33%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
5
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
20%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
25%
2
40%
76-90
Результаты последних матчей
Фрозиноне
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Удинезе - Фрозиноне 0:0 Фрозиноне - Аталанта 2:1 Фрозиноне - Наполи 1:3 Фрозиноне - Пиза 1:0
Фрозиноне - Козенца 3:3 Фрозиноне - Салернитана 1:1 Фрозиноне - ФК Фьорентино 10:0 Фрозиноне - Мондрагон 7:0 Тернана - Фрозиноне 2:3 Фрозиноне - Дженоа 3:2 Пиза - Фрозиноне 1:3 Фрозиноне - Реджина 3:1 Фрозиноне - Зюйдтироль 0:0 Кальяри - Фрозиноне 0:0 Фрозиноне - Асколи 2:0 Перуджа - Фрозиноне 1:1 Фрозиноне - Козенца 0:1 Бари - Фрозиноне 0:0 Фрозиноне - Венеция 3:0 СПАЛ - Фрозиноне 0:2
Сассуоло
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Сассуоло - ФералпиСало 0:2 Сассуоло - Верона 3:1 Наполи - Сассуоло 2:0 Сассуоло - Аталанта 0:2
Козенца - Сассуоло 2:5 Вольфсбург - Сассуоло 1:1 Парма - Сассуоло 1:0 Сассуоло - Зюйдтироль 4:0 Сассуоло - Специя 2:3 Сассуоло - Пафос 2:1 Сассуоло - Реал Виченца 22:0 Сассуоло - Фиорентина 1:3 Сампдория - Сассуоло 2:2 Сассуоло - Монца 1:2 Интер Милан - Сассуоло 4:2 Сассуоло - Болонья 1:1 Лацио - Сассуоло 2:0 Сассуоло - Эмполи 2:1 Салернитана - Сассуоло 3:0 Сассуоло - Ювентус 1:0
Результаты матчей
Фрозиноне
Сассуоло
Точный счет
1:3
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
0:0
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
2 раза 67%
3
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Фрозиноне
Сассуоло
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
12
12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|13 - 1
|12
|2.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 2
|10
|3.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|9 - 7
|9
|4.
|1:1 Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 4
|8
|5.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|6.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 2
|6
|7.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|6
|8.
|2:1 Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 6
|6
|9.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 7
|4
|10.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|11.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 4
|4
|12.
|1:2 Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|13.
|1:1 Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|14.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|15.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 7
|3
|16.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|1 - 4
|3
|17.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|18.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|1 - 4
|2
|19.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 6
|1
|20.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|11 - 1
|9
|2.
|1:1 Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|3.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|4.
|1:1 Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|5.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|6.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|7.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|8.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|9.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|10.
|2:1 Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|11.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|12.
|1:2 Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|13.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|15.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|16.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|17.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 6
|1
|18.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|19.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|20.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|2.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 6
|6
|3.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|4.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|6.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|7.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|8.
|2:1 Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|9.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|3
|10.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|11.
|1:1 Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|12.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|13.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|1:2 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|15.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|16.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|17.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|19.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|20.
|1:1 Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Серию B
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|5 (1)
|Милан
|Жиру Оливье
|4 (2)
|Ювентус
|Влахович Душан
|4 (1)
|Сассуоло
|Пинамонти Андреа
|3
|Ювентус
|Кьеза Федерико
|3
|Удинезе
|Кабаселе Кристиан
|3
|Милан
|Эрнандес Тео
|3
|Лацио
|Пеллегрини Лука
|3
|Кальяри
|Ветеска Матеуш
|1 1
|Милан
|Томори Фикайо
|1 1
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Фрозиноне 1:2 Сассуоло
Исход игры
Фрозиноне
19.8% (24)
Ничья
43.8% (53)
Сассуоло
36.4% (44)
Тотал 2.5
Больше
41.03% (48)
Меньше
58.97% (69)
Обе команды забьют
Да
81.2% (95)
Нет
18.8% (22)
Популярный счёт
1:1 Ничья
38.8% (47)
1:2 Сассуоло
22.3% (27)
2:1 Фрозиноне
10.7% (13)
1:0 Фрозиноне
6.6% (8)
0:1 Сассуоло
5% (6)
0:2 Сассуоло
4.1% (5)
2:2 Ничья
3.3% (4)
1:3 Сассуоло
2.5% (3)
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