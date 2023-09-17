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  4. Серия A 2023-2024

Италия: Серия A
2023-2024

Тур: 4. Стадион: . Главный судья: Пронтера Алессандро
Фрозиноне
1:2
Второй тайм: 46'
Сассуоло
0'
0:1
7' Гол
Пинамонти Андреа
0:2
24' Гол
Пинамонти Андреа
34' Желтая карточка
Романьоли Симоне
1:2
45' Пенальти
Хеддира Валид
45' Желтая карточка
Нето Руан
1:2. Гол с пенальти Валида Хедди...

Ход матча

7'
0:1
Пинамонти Андреа
(Винья Матиас)
24'
0:2
Пинамонти Андреа
(Тольян Йереми)
34'
Романьоли Симоне
 
45'
Хеддира Валид
1:2
45'
 
Нето Руан

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 4 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 5
  • 2 Угловые 3
  • 4 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 60 Владение мячом, % 40

Владение мячом

Прогнозы 121
Фрозиноне 19.8% (24)
X 43.8% (53)
Сассуоло 36.4% (44)
0
выиграет Сассуоло, со счетом 1:3
вот так
martik #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Фрозиноне
Ничья
Сассуоло
7.10
4.10
2.90
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
80
Турати
Стефано
22
Ойоно
Энтони
30
Монтеризи
Иларио
6
Романьоли
Симоне
3
Марчицца
Риккардо
36
Маццители
Лука
45
Барренечеа
Энцо
18
Соуле
Матиас
7
Баэс
Хайме
14
Джелли
Франческо
70
Хеддира
Валид
28
Краньо
Алессио
22
Тольян
Йереми
5
Эрлич
Мартин
44
Нето
Руан
17
Винья
Матиас
10
Берарди
Доменико
24
Болока
Даниэль
7
Энрике
Матеус
45
Лорьенте
Арман
9
Пинамонти
Андреа
11
Байрами
Недим
Фрозиноне
4-2-3-1
Сассуоло
4-4-2

История личных встреч

Фрозиноне
Сассуоло

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

300%
300%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 7 побед

10 матчей

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

История матчей

СA
2:2
СA
0:2
СA
0:1
СA
2:2
СB
1:2
СB
5:3
СB
2:1
СB
0:3
СB
1:1
СB
2:2

Голы

Всего голов

3
9

Голов в среднем за матч

0.6
1.8

Среднее время на гол

150
50

Всего голов

12
10

Голов в среднем за матч

2.4
2

Среднее время на гол

37
45

Всего голов

15
19

Голов в среднем за матч

1.5
1.9

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

60
47

Бомбардиры внутри турнира

Фрозиноне
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Харрауи Абдау 2 (1) 0.5
Монтеризи Иларио 1 0.25
Хеддира Валид 1 (1) 0.25
Романьоли Симоне 0 0
Марчицца Риккардо 0 0
Сассуоло
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пинамонти Андреа 3 0.75
Берарди Доменико 2 (1) 0.5
Тольян Йереми 0 0
Винья Матиас 0 0
Лорьенте Арман 0 0

Карточки

Фрозиноне
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Романьоли Симоне 1 0
Маццители Лука 1 0
Джелли Франческо 1 0
Баэс Хайме 1 0
Ойоно Энтони 1 0
Соуле Матиас 1 0
Барренечеа Энцо 1 0
Сассуоло
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нето Руан 2 0
Лопес Максим 0 1
Болока Даниэль 1 0

Результаты матчей

Фрозиноне
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сассуоло
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
0
Фрозиноне
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сассуоло
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

0
3
Фрозиноне
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сассуоло
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

1
3

Голы по времени матча

Забито

3
0
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
2
67%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
50%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Забито

3
3
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
2
67%
1
33%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
5
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
20%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
25%
2
40%
76-90

Результаты последних матчей

Фрозиноне
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Удинезе - Фрозиноне 0:0 Фрозиноне - Аталанта 2:1 Фрозиноне - Наполи 1:3 Фрозиноне - Пиза 1:0
Фрозиноне - Козенца 3:3 Фрозиноне - Салернитана 1:1 Фрозиноне - ФК Фьорентино 10:0 Фрозиноне - Мондрагон 7:0 Тернана - Фрозиноне 2:3 Фрозиноне - Дженоа 3:2 Пиза - Фрозиноне 1:3 Фрозиноне - Реджина 3:1 Фрозиноне - Зюйдтироль 0:0 Кальяри - Фрозиноне 0:0 Фрозиноне - Асколи 2:0 Перуджа - Фрозиноне 1:1 Фрозиноне - Козенца 0:1 Бари - Фрозиноне 0:0 Фрозиноне - Венеция 3:0 СПАЛ - Фрозиноне 0:2
Сассуоло
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Сассуоло - ФералпиСало 0:2 Сассуоло - Верона 3:1 Наполи - Сассуоло 2:0 Сассуоло - Аталанта 0:2
Козенца - Сассуоло 2:5 Вольфсбург - Сассуоло 1:1 Парма - Сассуоло 1:0 Сассуоло - Зюйдтироль 4:0 Сассуоло - Специя 2:3 Сассуоло - Пафос 2:1 Сассуоло - Реал Виченца 22:0 Сассуоло - Фиорентина 1:3 Сампдория - Сассуоло 2:2 Сассуоло - Монца 1:2 Интер Милан - Сассуоло 4:2 Сассуоло - Болонья 1:1 Лацио - Сассуоло 2:0 Сассуоло - Эмполи 2:1 Салернитана - Сассуоло 3:0 Сассуоло - Ювентус 1:0

Результаты матчей

Фрозиноне
Сассуоло

Точный счет

1:3
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Фрозиноне
Сассуоло

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1
2
1.5
1
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 4 4 0 0 13 - 1 12
2.
Ювентус
 Заявка 4 3 1 0 9 - 2 10
3.
Милан
 Заявка 4 3 0 1 9 - 7 9
4.
Лечче
 1:1 Заявка 4 2 2 0 7 - 4 8
5.
Наполи
 Заявка 4 2 1 1 8 - 5 7
6.
Аталанта
 Заявка 3 2 0 1 6 - 2 6
7.
Верона
 Заявка 3 2 0 1 4 - 4 6
8.
Сассуоло
 2:1 Заявка 4 2 0 2 5 - 6 6
9.
Фиорентина
 Заявка 3 1 1 1 6 - 7 4
10.
Болонья
 Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
11.
Торино
 Заявка 3 1 1 1 2 - 4 4
12.
Фрозиноне
 1:2 Заявка 4 1 1 2 4 - 6 4
13.
Монца
 1:1 Заявка 4 1 1 2 3 - 6 4
14.
Дженоа
 Заявка 4 1 1 2 4 - 7 4
15.
Лацио
 Заявка 4 1 0 3 4 - 7 3
16.
Удинезе
 Заявка 4 0 3 1 1 - 4 3
17.
Салернитана
 Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
18.
Кальяри
 Заявка 4 0 2 2 1 - 4 2
19.
Рома
 Заявка 3 0 1 2 4 - 6 1
20.
Эмполи
 Заявка 3 0 0 3 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 3 3 0 0 11 - 1 9
2.
Лечче
 1:1 Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
3.
Ювентус
 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
4.
Монца
 1:1 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
5.
Торино
 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
6.
Аталанта
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
7.
Милан
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
8.
Верона
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Наполи
 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
10.
Сассуоло
 2:1 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
11.
Болонья
 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
12.
Фрозиноне
 1:2 Заявка 3 1 0 2 4 - 6 3
13.
Салернитана
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Фиорентина
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
15.
Рома
 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
16.
Кальяри
 Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
17.
Дженоа
 Заявка 2 0 1 1 3 - 6 1
18.
Удинезе
 Заявка 2 0 1 1 0 - 3 1
19.
Лацио
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
20.
Эмполи
 Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
2.
Милан
 Заявка 3 2 0 1 5 - 6 6
3.
Наполи
 Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
4.
Интер Милан
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Аталанта
 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
6.
Дженоа
 Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
7.
Верона
 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
8.
Сассуоло
 2:1 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
9.
Фиорентина
 Заявка 2 1 0 1 4 - 5 3
10.
Лацио
 Заявка 3 1 0 2 4 - 6 3
11.
Лечче
 1:1 Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
12.
Удинезе
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
13.
Болонья
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Фрозиноне
 1:2 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
15.
Кальяри
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
16.
Салернитана
 Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
17.
Рома
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Эмполи
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19.
Торино
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
20.
Монца
 1:1 Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0
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  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 5 (1)
Милан Жиру Оливье 4 (2)
Ювентус Влахович Душан 4 (1)
Сассуоло Пинамонти Андреа 3
Ювентус Кьеза Федерико 3
Весь список

Топ нарушителей
Удинезе Кабаселе Кристиан 3
Милан Эрнандес Тео 3
Лацио Пеллегрини Лука 3
Кальяри Ветеска Матеуш 1 1
Милан Томори Фикайо 1 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 50'
    Пинамонти Андреа выиграл воздушное противоборство у Барренечеа Энцо.
  • 50'
    Контроль мяча: Фрозиноне: 61%, Сассуоло: 39%.
  • 49'
    Г О О О О О Л - Валид Кеддира из команды Фрозиноне забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Алессио Краньо прыгнул не в ту сторону.
  • 48'
    Нето Руан получил желтую карточку от судьи
  • 48'
    ПЕНАЛЬТИ - Нето Руан из команды Сассуоло привез своей команде пенальти, толкнув соперника. Пострадал Валид Кеддира.
  • 47'
    После проверки VAR судья изменил решение - Фрозиноне пробьет пенальти!
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
  • 45'
    VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Фрозиноне.
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    Прогнозы 121
    Фрозиноне 19.8% (24)
    X 43.8% (53)
    Сассуоло 36.4% (44)
    0
    выиграет Сассуоло, со счетом 1:3
    вот так
    martik #
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Фрозиноне
    Ничья
    Сассуоло
    7.10
    4.10
    2.90
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Фрозиноне 1:2 Сассуоло

    Исход игры
    Фрозиноне
    19.8% (24)
    Ничья
    43.8% (53)
    Сассуоло
    36.4% (44)
    Тотал 2.5
    Больше
    41.03% (48)
    Меньше
    58.97% (69)
    Обе команды забьют
    Да
    81.2% (95)
    Нет
    18.8% (22)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    38.8% (47)
    1:2 Сассуоло
    22.3% (27)
    2:1 Фрозиноне
    10.7% (13)
    1:0 Фрозиноне
    6.6% (8)
    0:1 Сассуоло
    5% (6)
    0:2 Сассуоло
    4.1% (5)
    2:2 Ничья
    3.3% (4)
    1:3 Сассуоло
    2.5% (3)
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