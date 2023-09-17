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  4. Серия A 2023-2024

Италия: Серия A
2023-2024

Тур: 4. Стадион: . Главный судья: Пронтера Алессандро
Фрозиноне
4:2
Конец матча
Сассуоло
0'
0:1
7' Гол
Пинамонти Андреа
0:2
24' Гол
Пинамонти Андреа
34' Желтая карточка
Романьоли Симоне
1:2
45' Пенальти
Хеддира Валид
45' Желтая карточка
Нето Руан
55' Желтая карточка
Барренечеа Энцо
2:2
70' Гол
Маццители Лука
3:2
76' Гол
Маццители Лука
80' Желтая карточка
Касо Джузеппе
80' Желтая карточка
Эрлич Мартин
82' Желтая карточка
Джелли Франческо
4:2
90' Гол
Лирола Поль
90'+9
3:2. Гол Луки Мадзителли (видео)...
1:2. Гол с пенальти Валида Хедди...

Ход матча

7'
0:1
Пинамонти Андреа
(Винья Матиас)
24'
0:2
Пинамонти Андреа
(Тольян Йереми)
34'
Романьоли Симоне
 
45'
Хеддира Валид
1:2
45'
 
Нето Руан
46'
Касо Джузеппе
Баэс Хайме
 
46'
Околи Меме
Монтеризи Иларио
 
52'
 
Педерсен Маркус Гольмгрен
Винья Матиас
52'
 
Сейде Эмиль Конрадсен
Лорьенте Арман
53'
 
Торстведт Кристиан
Байрами Недим
55'
Барренечеа Энцо
 
66'
 
Кастильехо Самуэль
Болока Даниэль
69'
Гарритано Лука
Барренечеа Энцо
 
70'
Маццители Лука
(Соуле Матиас)
2:2
76'
Маццители Лука
3:2
80'
Касо Джузеппе
 
80'
 
Эрлич Мартин
80'
 
Мулаттьери Самуэле
Пинамонти Андреа
82'
Джелли Франческо
 
82'
Брешанини Марко
Джелли Франческо
 
86'
Лирола Поль
Маццители Лука
 
90'
Лирола Поль
(Хеддира Валид)
4:2

Статистика матча

  • 4 Голы 2
  • 8 Удары по воротам 6
  • 6 Удары в створ 7
  • 5 Угловые 6
  • 5 Офсайды 2
  • 10 Нарушения правил 9
  • 4 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 58 Владение мячом, % 42

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 121
Фрозиноне 19.8% (24)
X 43.8% (53)
Сассуоло 36.4% (44)
0
выиграет Сассуоло, со счетом 1:3
вот так
martik #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
80
Турати
Стефано
22
Ойоно
Энтони
30
Монтеризи
Иларио
6
Романьоли
Симоне
3
Марчицца
Риккардо
36
Маццители
Лука
45
Барренечеа
Энцо
18
Соуле
Матиас
7
Баэс
Хайме
14
Джелли
Франческо
70
Хеддира
Валид
28
Краньо
Алессио
22
Тольян
Йереми
5
Эрлич
Мартин
44
Нето
Руан
17
Винья
Матиас
10
Берарди
Доменико
24
Болока
Даниэль
7
Энрике
Матеус
45
Лорьенте
Арман
9
Пинамонти
Андреа
11
Байрами
Недим
Фрозиноне
4-2-3-1
Сассуоло
4-4-2

История личных встреч

Фрозиноне
Сассуоло

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

300%
300%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 7 побед

10 матчей

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

История матчей

СA
2:2
СA
0:2
СA
0:1
СA
2:2
СB
1:2
СB
5:3
СB
2:1
СB
0:3
СB
1:1
СB
2:2

Голы

Всего голов

3
9

Голов в среднем за матч

0.6
1.8

Среднее время на гол

150
50

Всего голов

12
10

Голов в среднем за матч

2.4
2

Среднее время на гол

37
45

Всего голов

15
19

Голов в среднем за матч

1.5
1.9

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

60
47

Бомбардиры внутри турнира

Фрозиноне
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маццители Лука 2 0.5
Харрауи Абдау 2 (1) 0.5
Хеддира Валид 1 (1) 0.25
Лирола Поль 1 0.25
Монтеризи Иларио 1 0.25
Романьоли Симоне 0 0
Марчицца Риккардо 0 0
Соуле Матиас 0 0
Сассуоло
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пинамонти Андреа 3 0.75
Берарди Доменико 2 (1) 0.5
Тольян Йереми 0 0
Винья Матиас 0 0
Лорьенте Арман 0 0

Карточки

Фрозиноне
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джелли Франческо 2 0
Барренечеа Энцо 2 0
Романьоли Симоне 1 0
Маццители Лука 1 0
Баэс Хайме 1 0
Касо Джузеппе 1 0
Ойоно Энтони 1 0
Соуле Матиас 1 0
Сассуоло
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нето Руан 2 0
Лопес Максим 0 1
Эрлич Мартин 1 0
Болока Даниэль 1 0

Результаты матчей

Фрозиноне
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сассуоло
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

1
2
Фрозиноне
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сассуоло
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

0
3
Фрозиноне
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сассуоло
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

1
5

Голы по времени матча

Забито

7
2
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 3
2
29%
1
50%
1-15
1
14%
1
50%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Пропущено

6
6
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
1
17%
16-30
1
17%
1
17%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
17%
2
33%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Забито

7
5
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
2
29%
2
40%
1-15
1
14%
1
20%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
2
40%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Пропущено

6
9
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
1
11%
16-30
1
17%
1
11%
31-45
1
17%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
1
17%
4
44%
76-90

Результаты последних матчей

Фрозиноне
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Удинезе - Фрозиноне 0:0 Фрозиноне - Аталанта 2:1 Фрозиноне - Наполи 1:3 Фрозиноне - Пиза 1:0
Фрозиноне - Козенца 3:3 Фрозиноне - Салернитана 1:1 Фрозиноне - ФК Фьорентино 10:0 Фрозиноне - Мондрагон 7:0 Тернана - Фрозиноне 2:3 Фрозиноне - Дженоа 3:2 Пиза - Фрозиноне 1:3 Фрозиноне - Реджина 3:1 Фрозиноне - Зюйдтироль 0:0 Кальяри - Фрозиноне 0:0 Фрозиноне - Асколи 2:0 Перуджа - Фрозиноне 1:1 Фрозиноне - Козенца 0:1 Бари - Фрозиноне 0:0 Фрозиноне - Венеция 3:0 СПАЛ - Фрозиноне 0:2
Сассуоло
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Сассуоло - ФералпиСало 0:2 Сассуоло - Верона 3:1 Наполи - Сассуоло 2:0 Сассуоло - Аталанта 0:2
Козенца - Сассуоло 2:5 Вольфсбург - Сассуоло 1:1 Парма - Сассуоло 1:0 Сассуоло - Зюйдтироль 4:0 Сассуоло - Специя 2:3 Сассуоло - Пафос 2:1 Сассуоло - Реал Виченца 22:0 Сассуоло - Фиорентина 1:3 Сампдория - Сассуоло 2:2 Сассуоло - Монца 1:2 Интер Милан - Сассуоло 4:2 Сассуоло - Болонья 1:1 Лацио - Сассуоло 2:0 Сассуоло - Эмполи 2:1 Салернитана - Сассуоло 3:0 Сассуоло - Ювентус 1:0

Результаты матчей

Фрозиноне
Сассуоло

Точный счет

1:3
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%
0:2
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 100%
2:0
1 раз 50%
4:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Фрозиноне
Сассуоло

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
1
1
2
2.5
1
1
1
2
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
2
2
1.5
2
2
1
3
2.5
1
3
1
3
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 4 4 0 0 13 - 1 12
2.
Ювентус
 Заявка 4 3 1 0 9 - 2 10
3.
Милан
 Заявка 4 3 0 1 9 - 7 9
4.
Лечче
 Заявка 4 2 2 0 7 - 4 8
5.
Наполи
 Заявка 4 2 1 1 8 - 5 7
6.
Фрозиноне
 Заявка 4 2 1 1 7 - 6 7
7.
Аталанта
 Заявка 3 2 0 1 6 - 2 6
8.
Верона
 Заявка 3 2 0 1 4 - 4 6
9.
Фиорентина
 Заявка 3 1 1 1 6 - 7 4
10.
Болонья
 Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
11.
Торино
 Заявка 3 1 1 1 2 - 4 4
12.
Дженоа
 Заявка 4 1 1 2 4 - 7 4
13.
Монца
 Заявка 4 1 1 2 3 - 6 4
14.
Лацио
 Заявка 4 1 0 3 4 - 7 3
15.
Сассуоло
 Заявка 4 1 0 3 5 - 9 3
16.
Удинезе
 Заявка 4 0 3 1 1 - 4 3
17.
Салернитана
 Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
18.
Кальяри
 Заявка 4 0 2 2 1 - 4 2
19.
Рома
 Заявка 3 0 1 2 4 - 6 1
20.
Эмполи
 Заявка 3 0 0 3 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 3 3 0 0 11 - 1 9
2.
Лечче
 Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
3.
Фрозиноне
 Заявка 3 2 0 1 7 - 6 6
4.
Ювентус
 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
5.
Монца
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
6.
Торино
 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
7.
Аталанта
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
8.
Милан
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
9.
Верона
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
10.
Наполи
 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
11.
Сассуоло
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
12.
Болонья
 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
13.
Салернитана
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Фиорентина
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
15.
Рома
 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
16.
Кальяри
 Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
17.
Удинезе
 Заявка 2 0 1 1 0 - 3 1
18.
Дженоа
 Заявка 2 0 1 1 3 - 6 1
19.
Лацио
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
20.
Эмполи
 Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
2.
Милан
 Заявка 3 2 0 1 5 - 6 6
3.
Наполи
 Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
4.
Интер Милан
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Аталанта
 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
6.
Дженоа
 Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
7.
Фиорентина
 Заявка 2 1 0 1 4 - 5 3
8.
Верона
 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
9.
Лацио
 Заявка 3 1 0 2 4 - 6 3
10.
Удинезе
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
11.
Лечче
 Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
12.
Болонья
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Фрозиноне
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
14.
Кальяри
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
15.
Салернитана
 Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
16.
Рома
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Эмполи
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Торино
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
19.
Сассуоло
 Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0
20.
Монца
 Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0
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  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 5 (1)
Милан Жиру Оливье 4 (2)
Ювентус Влахович Душан 4 (1)
Сассуоло Пинамонти Андреа 3
Ювентус Кьеза Федерико 3
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Топ нарушителей
Монца Кальдирола Лука 1 2
Удинезе Кабаселе Кристиан 3
Милан Эрнандес Тео 3
Лацио Пеллегрини Лука 3
Кальяри Ветеска Матеуш 1 1
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 99'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 99'
    Удар от ворот произведет Фрозиноне
  • 98'
    Берарди Доменико из команды Сассуоло наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.
  • 98'
    Сассуоло контролирует мяч.
  • 97'
    Контроль мяча: Фрозиноне: 55%, Сассуоло: 45%.
  • 97'
    Лирола Поль удалось забить из легкой позиции.
  • 96'
    Валид Кеддира сделал результативную передачу.
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    • 96'
      Матч возобновлен
    • 95'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 95'
      Стефано Турати взял и забрал мяч на выходе
    • 95'
      Сассуоло идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 93'
      Мулаттьери Самуэле создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 93'
      Удар от ворот произведет Сассуоло
    • 93'
      Стефано Турати делает важнейший сейв!
    • 93'
      Сейде Эмиль Конрадсен нанес удар головой, но Стефано Турати спокойно отбил мяч.
    • 92'
      ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Лирола Поль и попал в перекладину!
    • 92'
      Хорошую попытку сделал Касо Джузеппе. Удар в створ, но вратарь начеку
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Benito Stirpe. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 121
    Фрозиноне 19.8% (24)
    X 43.8% (53)
    Сассуоло 36.4% (44)
    0
    выиграет Сассуоло, со счетом 1:3
    вот так
    martik #
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Фрозиноне 4:2 Сассуоло

    Исход игры
    Фрозиноне
    19.8% (24)
    Ничья
    43.8% (53)
    Сассуоло
    36.4% (44)
    Тотал 2.5
    Больше
    41.03% (48)
    Меньше
    58.97% (69)
    Обе команды забьют
    Да
    81.2% (95)
    Нет
    18.8% (22)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    38.8% (47)
    1:2 Сассуоло
    22.3% (27)
    2:1 Фрозиноне
    10.7% (13)
    1:0 Фрозиноне
    6.6% (8)
    0:1 Сассуоло
    5% (6)
    0:2 Сассуоло
    4.1% (5)
    2:2 Ничья
    3.3% (4)
    1:3 Сассуоло
    2.5% (3)
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