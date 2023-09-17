Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Валид Кеддира создает голевую возможность для своего партнера по команде.

Стефано Турати взял и забрал мяч на выходе

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

92' Соуле Матиас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

92' Хорошую попытку сделал Кастильехо Самуэль . Удар в створ, но вратарь начеку

92' Берарди Доменико создает голевую возможность для своего партнера по команде.

91' Фрозиноне совершает вбрасывание на половине поля противника

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [8] минут(а)

89' Сассуоло идет вперед с потенциально опасной атакой.

88' Сассуоло совершает вбрасывание на своей половине поля

87' Сассуоло совершает вбрасывание на своей половине поля

87' Матч возобновлен

86' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

85' Близко! Соуле Матиас нанес отличный удар издали, но попал в штангу!

85' Фрозиноне идет вперед с потенциально опасной атакой.

84' Удар от ворот произведет Фрозиноне

83' Фрозиноне совершает вбрасывание на своей половине поля

83' Матч возобновлен

82' Джелли Франческо - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

81' Джелли Франческо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

81' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

81' Фрозиноне совершает вбрасывание на половине поля противника

81' Матч возобновлен

80' Эрлич Мартин получает желтую карточку за неспортивное поведение

80' Касо Джузеппе получает желтую карточку за неспортивное поведение

79' Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.

79' Валид Кеддира выиграл воздушное противоборство у Эрлич Мартин

76' Г О О О О Л - Маццители Лука первый реагирует на отскок и посылает его в ворота левой ногой!

76' Маццители Лука не смог попасть в створ ударом издали

75' Удар от ворот произведет Фрозиноне

74' Педерсен Маркус Гольмгрен оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

74' Сассуоло идет вперед с потенциально опасной атакой.

74' Сассуоло совершает вбрасывание на половине поля противника

73' Матч возобновлен

72' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

70' Г О О О О Л - Маццители Лука забивает с правой ноги!

70' Фрозиноне совершает вбрасывание на половине поля противника

69' Джелли Франческо навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

68' Валид Кеддира наказан за толчок Нето Руан

67' Сассуоло совершает вбрасывание на своей половине поля

67' Удар от ворот произведет Фрозиноне

66' Удар от ворот произведет Сассуоло

65' Фрозиноне совершает вбрасывание на половине поля противника

64' Сассуоло совершает вбрасывание на своей половине поля

62' Эрлич Мартин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

62' Фрозиноне совершает вбрасывание на половине поля противника

62' Фрозиноне совершает вбрасывание на половине поля противника

61' Фрозиноне совершает вбрасывание на половине поля противника

60' Фрозиноне совершает вбрасывание на половине поля противника

60' Болока Даниэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

60' Джелли Франческо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

59' Сассуоло совершает вбрасывание на половине поля противника

58' Краньо Алессио взял и забрал мяч на выходе

58' Фрозиноне идет вперед с потенциально опасной атакой.

57' Удар от ворот произведет Фрозиноне

55' Барренечеа Энцо получил желтую карточку от судьи

55' Удар от ворот произведет Сассуоло

54' Берарди Доменико навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

52' Валид Кеддира из команды Фрозиноне в офсайде

52' Удар от ворот произведет Сассуоло

51' Фрозиноне совершает вбрасывание на половине поля противника

51' Фрозиноне идет вперед с потенциально опасной атакой.

48' Марчицца Риккардо из команды Фрозиноне наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.