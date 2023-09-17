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  4. Серия A 2023-2024

Италия: Серия A
2023-2024

Тур: 4. Стадион: . Главный судья: Довери Даниэле
Кальяри
0:0
Первый тайм: 16'
Удинезе
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

Прогнозы 125
Кальяри 23.2% (29)
X 54.4% (68)
Удинезе 22.4% (28)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Кальяри
Ничья
Удинезе
3.35
3.27
2.80
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Радунович
Борис
23
Ветеска
Матеуш
4
Доссена
Альберто
17
Хацидиакос
Пантелис
28
Дзаппа
Габриэле
14
Дейола
Алессандро
16
Прати
Маттео
29
Макумбу
Антуан
27
Ауджелло
Томмазо
30
Паволетти
Леонардо
77
Лувумбо
Зито
1
Сильвестри
Марко
18
Перес
Неуэн
29
Бийол
Яка
27
Кабаселе
Кристиан
2
Эбоселе
Фести
24
Самарджич
Лазар
11
Уолас
Соуза
4
Ловрич
Санди
12
Камара
Ассан
26
Товен
Флорьян
17
Лукка
Лоренцо
Кальяри
3-5-2
Удинезе
3-5-2

История личных встреч

Кальяри
Удинезе

11 матчей

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

54.5%
54.5%
6 побед 6 ничьих 0 побед

17 матчей

17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 14 побед

Первый тайм

35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 11 побед

Второй тайм

17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 13 побед

28 матчей

28.6%
21.4%
50%
8 побед 6 ничьих 14 побед

Первый тайм

28.6%
32.1%
39.3%
8 побед 9 ничьих 11 побед

Второй тайм

21.4%
32.1%
46.5%
6 побед 9 ничьих 13 побед

История матчей

СA
5:1
СA
0:4
СA
0:1
СA
1:1
СA
0:1
СA
2:1
СA
1:2
СA
2:0
СA
2:1
СA
0:1
СA
2:1
СA
2:1
СA
4:3
СA
2:2
СA
3:0
СA
2:0
СA
0:1
СA
4:1
СA
0:0
СA
0:0
СA
0:4
СA
1:1
СA
2:2
СA
2:1
СA
6:2
СA
2:0
СA
0:2
СA
0:1

Голы

Всего голов

17
14

Голов в среднем за матч

1.21
1

Среднее время на гол

74
90

Всего голов

28
21

Голов в среднем за матч

2
1.5

Среднее время на гол

45
60

Всего голов

45
35

Голов в среднем за матч

1.61
1.25

Тотал матчей

2.5
26
Больше 93%
Меньше 7%
2
21
Больше 75%
Меньше 25%
7
15
Больше 54%
Меньше 46%
13
8
Больше 29%
Меньше 71%
20
4
Больше 14%
Меньше 86%
24
3
Больше 11%
Меньше 89%
25
2
Больше 7%
Меньше 93%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
27

Среднее время на гол

56
72

Бомбардиры внутри турнира

Кальяри
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лувумбо Зито 1 0.33
Ветеска Матеуш 0 0
Удинезе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Самарджич Лазар 1 0.33
Лукка Лоренцо 0 0

Карточки

Кальяри
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паволетти Леонардо 1 0
Макумбу Антуан 1 0
Лувумбо Зито 1 0
Сулемана Ибрахим 1 0
Удинезе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кабаселе Кристиан 3 0
Феррейра Жоау 1 0
Товен Флорьян 1 0
Уолас Соуза 1 0
Ловрич Санди 1 0

Результаты матчей

Кальяри
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Удинезе
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1
Кальяри
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Удинезе
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

0
0
Кальяри
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Удинезе
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

0
1

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
4
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
2
50%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Кальяри
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Болонья - Кальяри 2:1 Кальяри - Интер Милан 0:2 Торино - Кальяри 0:0 Кальяри - Палермо 2:1
Брест - Кальяри 1:1 Кальяри - Комо 2:1 Кальяри - Ювентус (до 23 лет) 3:0 Кальяри - Рома (до 19 лет) 4:1 Ольбия - Кальяри 0:2 Бари - Кальяри 0:1 Кальяри - Бари 1:1 Парма - Кальяри 0:0 Кальяри - Парма 3:2 Кальяри - Венеция 2:1 Козенца - Кальяри 0:1 Кальяри - Палермо 2:1 Перуджа - Кальяри 0:5 Кальяри - Тернана 2:1 Парма - Кальяри 2:1 Кальяри - Фрозиноне 0:0
Удинезе
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Удинезе - Фрозиноне 0:0 Салернитана - Удинезе 1:1 Удинезе - Ювентус 0:3 Удинезе - Катанзаро 4:1
Удинезе - Аль-Райян 2:1 Удинезе - Унион Берлин 0:1 РБ Лейпциг - Удинезе 1:2 Удинезе - Пафос 2:0 АСК Клагенфурт - Удинезе 1:5 Удинезе - Ювентус 0:1 Салернитана - Удинезе 3:2 Удинезе - Лацио 0:1 Фиорентина - Удинезе 2:0 Удинезе - Сампдория 2:0 Удинезе - Наполи 1:1 Лечче - Удинезе 1:0 Удинезе - Кремонезе 3:0 Рома - Удинезе 3:0 Удинезе - Монца 2:2 Болонья - Удинезе 3:0

Результаты матчей

Кальяри
Удинезе

Точный счет

0:2
1 раз 100%
0:0
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
2 раза 100%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Кальяри
Удинезе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
1
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 4 4 0 0 13 - 1 12
2.
Ювентус
 Заявка 4 3 1 0 9 - 2 10
3.
Милан
 Заявка 4 3 0 1 9 - 7 9
4.
Лечче
 Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
5.
Наполи
 Заявка 4 2 1 1 8 - 5 7
6.
Аталанта
 Заявка 3 2 0 1 6 - 2 6
7.
Верона
 Заявка 3 2 0 1 4 - 4 6
8.
Фрозиноне
 Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
9.
Фиорентина
 Заявка 3 1 1 1 6 - 7 4
10.
Болонья
 Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
11.
Торино
 Заявка 3 1 1 1 2 - 4 4
12.
Дженоа
 Заявка 4 1 1 2 4 - 7 4
13.
Сассуоло
 Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
14.
Монца
 Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3
15.
Лацио
 Заявка 4 1 0 3 4 - 7 3
16.
Удинезе
 0:0 Заявка 4 0 3 1 1 - 4 3
17.
Салернитана
 Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
18.
Кальяри
 0:0 Заявка 4 0 2 2 1 - 4 2
19.
Рома
 Заявка 3 0 1 2 4 - 6 1
20.
Эмполи
 Заявка 3 0 0 3 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 3 3 0 0 11 - 1 9
2.
Лечче
 Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
3.
Ювентус
 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
4.
Торино
 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
5.
Аталанта
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
6.
Милан
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
7.
Монца
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
8.
Верона
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Наполи
 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
10.
Сассуоло
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
11.
Болонья
 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
12.
Фрозиноне
 Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
13.
Фиорентина
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
14.
Салернитана
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
15.
Рома
 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
16.
Кальяри
 0:0 Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
17.
Удинезе
 0:0 Заявка 2 0 1 1 0 - 3 1
18.
Дженоа
 Заявка 2 0 1 1 3 - 6 1
19.
Лацио
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
20.
Эмполи
 Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
2.
Милан
 Заявка 3 2 0 1 5 - 6 6
3.
Наполи
 Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
4.
Интер Милан
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Аталанта
 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
6.
Дженоа
 Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
7.
Фиорентина
 Заявка 2 1 0 1 4 - 5 3
8.
Верона
 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
9.
Лацио
 Заявка 3 1 0 2 4 - 6 3
10.
Удинезе
 0:0 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
11.
Лечче
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
12.
Болонья
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Фрозиноне
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
14.
Кальяри
 0:0 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
15.
Салернитана
 Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
16.
Рома
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Эмполи
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Сассуоло
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19.
Торино
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
20.
Монца
 Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0
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  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 5 (1)
Милан Жиру Оливье 4 (2)
Ювентус Влахович Душан 4 (1)
Ювентус Кьеза Федерико 3
Наполи Осимхен Виктор 3
Весь список

Топ нарушителей
Удинезе Кабаселе Кристиан 3
Милан Эрнандес Тео 3
Лацио Пеллегрини Лука 3
Милан Томори Фикайо 1 1
Дженоа Бадель Милан 2
Весь список
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    Прогнозы 125
    Кальяри 23.2% (29)
    X 54.4% (68)
    Удинезе 22.4% (28)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Кальяри
    Ничья
    Удинезе
    3.35
    3.27
    2.80
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Кальяри 0:0 Удинезе

    Исход игры
    Кальяри
    23.6% (30)
    Ничья
    54.3% (69)
    Удинезе
    22% (28)
    Тотал 2.5
    Больше
    27.5% (33)
    Меньше
    72.5% (87)
    Обе команды забьют
    Да
    79.17% (95)
    Нет
    20.83% (25)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    48.8% (62)
    2:1 Кальяри
    14.2% (18)
    1:2 Удинезе
    10.2% (13)
    0:1 Удинезе
    7.9% (10)
    1:0 Кальяри
    7.1% (9)
    0:0 Ничья
    3.1% (4)
    0:2 Удинезе
    1.6% (2)
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