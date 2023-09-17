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  4. Серия A 2023-2024

Италия: Серия A
2023-2024

Тур: 4. Стадион: . Главный судья: Довери Даниэле
Кальяри
0:0
Конец матча
Удинезе
0'
60' Желтая карточка
Ветеска Матеуш
63' Желтая карточка
Товен Флорьян
90' Вторая желтая карточка
Ветеска Матеуш
90'+7
Ветеска получил вторую желтую ка...

Ход матча

38'
 
Эбосс Энцо
Кабаселе Кристиан
46'
 
Гессанд Аксель
Эбосс Энцо
60'
Шомуродов Элдор
Паволетти Леонардо
 
60'
Ветеска Матеуш
 
63'
 
Товен Флорьян
66'
Дентелло Пауло
Ауджелло Томмазо
 
72'
 
Пайеро Мартин
Ловрич Санди
72'
 
Феррейра Жоау
Эбоселе Фести
80'
Оберт Адам
Хацидиакос Пантелис
 
80'
Ди Пардо Алессандро
Прати Маттео
 
80'
Нандес Найтан
Дзаппа Габриэле
 
82'
 
Перейра Роберто
Товен Флорьян
90'
Ветеска Матеуш
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 7 Удары по воротам 9
  • 1 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 6
  • 3 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 1 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 357 Количество передач 454
  • 44 Владение мячом, % 56

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 127
Кальяри 23.6% (30)
X 54.3% (69)
Удинезе 22% (28)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Радунович
Борис
23
Ветеска
Матеуш
4
Доссена
Альберто
17
Хацидиакос
Пантелис
28
Дзаппа
Габриэле
14
Дейола
Алессандро
16
Прати
Маттео
29
Макумбу
Антуан
27
Ауджелло
Томмазо
30
Паволетти
Леонардо
77
Лувумбо
Зито
1
Сильвестри
Марко
18
Перес
Неуэн
29
Бийол
Яка
27
Кабаселе
Кристиан
2
Эбоселе
Фести
24
Самарджич
Лазар
11
Уолас
Соуза
4
Ловрич
Санди
12
Камара
Ассан
26
Товен
Флорьян
17
Лукка
Лоренцо
Кальяри
3-5-2
Удинезе
3-5-2

История личных встреч

Кальяри
Удинезе

11 матчей

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

54.5%
54.5%
6 побед 6 ничьих 0 побед

17 матчей

17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 14 побед

Первый тайм

35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 11 побед

Второй тайм

17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 13 побед

28 матчей

28.6%
21.4%
50%
8 побед 6 ничьих 14 побед

Первый тайм

28.6%
32.1%
39.3%
8 побед 9 ничьих 11 побед

Второй тайм

21.4%
32.1%
46.5%
6 побед 9 ничьих 13 побед

История матчей

СA
5:1
СA
0:4
СA
0:1
СA
1:1
СA
0:1
СA
2:1
СA
1:2
СA
2:0
СA
2:1
СA
0:1
СA
2:1
СA
2:1
СA
4:3
СA
2:2
СA
3:0
СA
2:0
СA
0:1
СA
4:1
СA
0:0
СA
0:0
СA
0:4
СA
1:1
СA
2:2
СA
2:1
СA
6:2
СA
2:0
СA
0:2
СA
0:1

Голы

Всего голов

17
14

Голов в среднем за матч

1.21
1

Среднее время на гол

74
90

Всего голов

28
21

Голов в среднем за матч

2
1.5

Среднее время на гол

45
60

Всего голов

45
35

Голов в среднем за матч

1.61
1.25

Тотал матчей

2.5
26
Больше 93%
Меньше 7%
2
21
Больше 75%
Меньше 25%
7
15
Больше 54%
Меньше 46%
13
8
Больше 29%
Меньше 71%
20
4
Больше 14%
Меньше 86%
24
3
Больше 11%
Меньше 89%
25
2
Больше 7%
Меньше 93%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
27

Среднее время на гол

56
72

Бомбардиры внутри турнира

Кальяри
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лувумбо Зито 1 0.25
Ветеска Матеуш 0 0
Удинезе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Самарджич Лазар 1 0.25
Лукка Лоренцо 0 0

Карточки

Кальяри
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ветеска Матеуш 1 1
Паволетти Леонардо 1 0
Макумбу Антуан 1 0
Лувумбо Зито 1 0
Сулемана Ибрахим 1 0
Удинезе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кабаселе Кристиан 3 0
Товен Флорьян 2 0
Феррейра Жоау 1 0
Уолас Соуза 1 0
Ловрич Санди 1 0

Результаты матчей

Кальяри
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Удинезе
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1
Кальяри
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Удинезе
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

0
0
Кальяри
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Удинезе
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

0
1

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
4
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
2
50%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Кальяри
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Болонья - Кальяри 2:1 Кальяри - Интер Милан 0:2 Торино - Кальяри 0:0 Кальяри - Палермо 2:1
Брест - Кальяри 1:1 Кальяри - Комо 2:1 Кальяри - Ювентус (до 23 лет) 3:0 Кальяри - Рома (до 19 лет) 4:1 Ольбия - Кальяри 0:2 Бари - Кальяри 0:1 Кальяри - Бари 1:1 Парма - Кальяри 0:0 Кальяри - Парма 3:2 Кальяри - Венеция 2:1 Козенца - Кальяри 0:1 Кальяри - Палермо 2:1 Перуджа - Кальяри 0:5 Кальяри - Тернана 2:1 Парма - Кальяри 2:1 Кальяри - Фрозиноне 0:0
Удинезе
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Удинезе - Фрозиноне 0:0 Салернитана - Удинезе 1:1 Удинезе - Ювентус 0:3 Удинезе - Катанзаро 4:1
Удинезе - Аль-Райян 2:1 Удинезе - Унион Берлин 0:1 РБ Лейпциг - Удинезе 1:2 Удинезе - Пафос 2:0 АСК Клагенфурт - Удинезе 1:5 Удинезе - Ювентус 0:1 Салернитана - Удинезе 3:2 Удинезе - Лацио 0:1 Фиорентина - Удинезе 2:0 Удинезе - Сампдория 2:0 Удинезе - Наполи 1:1 Лечче - Удинезе 1:0 Удинезе - Кремонезе 3:0 Рома - Удинезе 3:0 Удинезе - Монца 2:2 Болонья - Удинезе 3:0

Результаты матчей

Кальяри
Удинезе

Точный счет

0:0
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
0
2 раза 100%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:0
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:0
2 раза 50%
0:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Кальяри
Удинезе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
0.5
Больше Меньше
1
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 4 4 0 0 13 - 1 12
2.
Ювентус
 Заявка 4 3 1 0 9 - 2 10
3.
Милан
 Заявка 4 3 0 1 9 - 7 9
4.
Лечче
 1:1 Заявка 4 2 2 0 7 - 4 8
5.
Наполи
 Заявка 4 2 1 1 8 - 5 7
6.
Аталанта
 Заявка 3 2 0 1 6 - 2 6
7.
Верона
 Заявка 3 2 0 1 4 - 4 6
8.
Сассуоло
 2:1 Заявка 4 2 0 2 5 - 6 6
9.
Фиорентина
 Заявка 3 1 1 1 6 - 7 4
10.
Болонья
 Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
11.
Торино
 Заявка 3 1 1 1 2 - 4 4
12.
Фрозиноне
 1:2 Заявка 4 1 1 2 4 - 6 4
13.
Монца
 1:1 Заявка 4 1 1 2 3 - 6 4
14.
Дженоа
 Заявка 4 1 1 2 4 - 7 4
15.
Лацио
 Заявка 4 1 0 3 4 - 7 3
16.
Удинезе
 Заявка 4 0 3 1 1 - 4 3
17.
Салернитана
 Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
18.
Кальяри
 Заявка 4 0 2 2 1 - 4 2
19.
Рома
 Заявка 3 0 1 2 4 - 6 1
20.
Эмполи
 Заявка 3 0 0 3 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 3 3 0 0 11 - 1 9
2.
Лечче
 1:1 Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
3.
Ювентус
 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
4.
Монца
 1:1 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
5.
Торино
 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
6.
Аталанта
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
7.
Милан
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
8.
Верона
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Наполи
 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
10.
Сассуоло
 2:1 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
11.
Болонья
 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
12.
Фрозиноне
 1:2 Заявка 3 1 0 2 4 - 6 3
13.
Салернитана
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Фиорентина
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
15.
Рома
 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
16.
Кальяри
 Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
17.
Дженоа
 Заявка 2 0 1 1 3 - 6 1
18.
Удинезе
 Заявка 2 0 1 1 0 - 3 1
19.
Лацио
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
20.
Эмполи
 Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
2.
Милан
 Заявка 3 2 0 1 5 - 6 6
3.
Наполи
 Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
4.
Интер Милан
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Аталанта
 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
6.
Дженоа
 Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
7.
Верона
 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
8.
Сассуоло
 2:1 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
9.
Фиорентина
 Заявка 2 1 0 1 4 - 5 3
10.
Лацио
 Заявка 3 1 0 2 4 - 6 3
11.
Лечче
 1:1 Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
12.
Удинезе
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
13.
Болонья
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Фрозиноне
 1:2 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
15.
Кальяри
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
16.
Салернитана
 Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
17.
Рома
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Эмполи
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19.
Торино
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
20.
Монца
 1:1 Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0
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Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 5 (1)
Милан Жиру Оливье 4 (2)
Ювентус Влахович Душан 4 (1)
Сассуоло Пинамонти Андреа 3
Ювентус Кьеза Федерико 3
Весь список

Топ нарушителей
Удинезе Кабаселе Кристиан 3
Милан Эрнандес Тео 3
Лацио Пеллегрини Лука 3
Кальяри Ветеска Матеуш 1 1
Милан Томори Фикайо 1 1
Весь список
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    Прогнозы 127
    Кальяри 23.6% (30)
    X 54.3% (69)
    Удинезе 22% (28)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Кальяри 0:0 Удинезе

    Исход игры
    Кальяри
    23.6% (30)
    Ничья
    54.3% (69)
    Удинезе
    22% (28)
    Тотал 2.5
    Больше
    27.5% (33)
    Меньше
    72.5% (87)
    Обе команды забьют
    Да
    79.17% (95)
    Нет
    20.83% (25)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    48.8% (62)
    2:1 Кальяри
    14.2% (18)
    1:2 Удинезе
    10.2% (13)
    0:1 Удинезе
    7.9% (10)
    1:0 Кальяри
    7.1% (9)
    0:0 Ничья
    3.1% (4)
    0:2 Удинезе
    1.6% (2)
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