Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.

Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

Первый тайм

53' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

53' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

53' Удар от ворот произведет Кальяри

52' Товен Флорьян оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

52' Уолас Соуза создает голевую возможность для своего партнера по команде.

51' Дзаппа Габриэле выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' Удар от ворот произведет Удинезе

49' Макумбу Антуан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Матч возобновлен

49' Ох, нехорошо это выглядит. Эбосс Энцо получил травму и медбригада забирает его с поля.

49' Эбосс Энцо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

48' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

47' Ветеска Матеуш выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

47' Удар от ворот произведет Удинезе

47' Оооо... вот это был удар! Дейола Алессандро должен был забить с этой позиции.

47' Лувумбо Зито из команды Кальяри своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

47' Лувумбо Зито создает голевую возможность для своего партнера по команде.

47' Кальяри идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' Удар от ворот произведет Удинезе

46' Оооо... вот это был удар! Доссена Альберто должен был забить с этой позиции.

46' Доссена Альберто наносит удар головой чуть выше перекладины. Почти гол!

45' Кальяри совершает вбрасывание на своей половине поля

43' Удинезе совершает вбрасывание на своей половине поля

43' Кальяри совершает вбрасывание на половине поля противника

43' Радунович Борис взял и забрал мяч на выходе

42' ШТАНГА! Так было близко к голу - Лувумбо Зито нанес удар в каркас ворот!

42' Удар от ворот произведет Кальяри

41' Камара Ассан из команды Удинезе своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

40' Камара Ассан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' Удинезе совершает вбрасывание на половине поля противника

39' Ауджелло Томмазо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Матч возобновлен

37' Кабаселе Кристиан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

36' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

35' Удинезе совершает вбрасывание на своей половине поля

34' Удар от ворот произведет Кальяри

33' Кальяри совершает вбрасывание на своей половине поля

32' Удинезе совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Бийол Яка выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Радунович Борис взял и забрал мяч на выходе

30' Сильвестри Марко взял и забрал мяч на выходе

30' Ауджелло Томмазо из команды Кальяри своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

29' Прати Маттео выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Матч возобновится спорным мячом

29' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

28' Камара Ассан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Удар от ворот произведет Кальяри

26' Удинезе совершает вбрасывание на своей половине поля

26' Перес Неуэн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Кальяри совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Радунович Борис взял и забрал мяч на выходе

25' Матч возобновлен

24' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

23' Кальяри совершает вбрасывание на своей половине поля

23' Удар от ворот произведет Удинезе

23' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

22' Матч возобновится спорным мячом

22' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

21' Кальяри совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Радунович Борис взял и забрал мяч на выходе

20' Удинезе совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Удинезе совершает вбрасывание на своей половине поля

19' Удар от ворот произведет Кальяри

18' Удинезе идет вперед с потенциально опасной атакой.

18' Удар от ворот произведет Удинезе

16' Матч возобновлен

15' Перес Неуэн на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

15' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

14' Удар от ворот произведет Кальяри

14' Уолас Соуза выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Ветеска Матеуш выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Удар от ворот произведет Удинезе

12' Оооо... вот это был удар! Дейола Алессандро должен был забить с этой позиции.

12' Дейола Алессандро наносит удар головой рядом со штангой. Почти гол!

12' Дзаппа Габриэле создает голевую возможность для своего партнера по команде.

12' Дзаппа Габриэле из команды Кальяри своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

11' Кальяри совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Кальяри идет вперед с потенциально опасной атакой.

10' Удар от ворот произведет Кальяри

9' Лукка Лоренцо создает голевую возможность для своего партнера по команде.

9' Удинезе идет вперед с потенциально опасной атакой.

7' Кальяри совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Удинезе совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Бийол Яка выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Кальяри совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Кальяри совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Кальяри совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Кальяри совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Кальяри совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Удинезе начинает с центра поля