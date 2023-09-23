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  4. Вторая лига А 2023-2024
Тур: 11.
Уфа
2:0
Первый тайм: 43'
Ротор
0'
1:0
17' Гол
Агеян Мигран
2:0
30' Гол
Агеян Мигран

Ход матча

17'
Агеян Мигран
1:0
30'
Агеян Мигран
2:0
Прогнозы 125
Уфа 40% (50)
X 48% (60)
Ротор 12% (15)
0
матч окончится ничьей, со счетом 2:2
вот так
martik #
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Прогноз на матч от Liveresult
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История личных встреч

Уфа
Ротор

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

7 матчей

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

14.3%
71.4%
14.3%
1 победа 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы

История матчей

ВЛА
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
3:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1

Голы

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

1.33
0.75

Среднее время на гол

67
120

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

0.75
0.67

Среднее время на гол

120
135

Всего голов

7
5

Голов в среднем за матч

1
0.71

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

90
126

Бомбардиры внутри турнира

Уфа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Перченок Александр 3 0.27
Агеян Мигран 3 0.27
Мирошниченко Дмитрий 1 0.09
Троянов Константин 1 0.09
Теняев Александр 1 0.09
Гуренко Артём 1 0.09
Хлебородов Иван 1 0.09
Емельянов Данила 1 0.09
Пасевич Роман 1 0.09
Ротор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зуйков Сергей 3 0.27
Арсентьев Даниил 3 0.27
Гаджимурадов Рамазан 2 0.18
Никитин Алексей 1 0.09
Магомедов Рашид 1 0.09
Агеев Михаил 1 0.09

Карточки

Уфа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ботака-Иобома Эрвинг 0 1
Ротор
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты матчей

Уфа
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Ротор
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

2
1
Уфа
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
Ротор
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

4
6
Уфа
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
70% (7)
10% (1)
Ротор
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
10% (1)
80% (8)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

6
7

Голы по времени матча

Забито

6
4
5 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
4
67%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
1
17%
1
25%
76-90

Пропущено

3
2
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

5
7
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 1
7 Не забивали 6
1
20%
1
14%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
4
57%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

5
6
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
60%
1
17%
31-45
1
20%
1
17%
46-60
1
20%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

11
11
9 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 4
4 Не забивали 3
5
45%
1
9%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
2
18%
1
9%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
0
0%
6
55%
61-75
2
18%
1
9%
76-90

Пропущено

8
8
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
1
13%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
50%
1
13%
31-45
1
13%
2
25%
46-60
1
13%
3
38%
61-75
1
13%
1
13%
76-90

Результаты последних матчей

Уфа
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Муром - Уфа 0:3 Волга Ульяновск - Уфа 0:0 Уфа - Спартак Кострома 2:0 Динамо Брянск - Уфа 1:0
Уфа - Волга Ульяновск 0:1 Уфа - Носта 0:0 Краснодар-2 - Уфа 1:0 Уфа - Иртыш Омск 2:0 Велес Москва - Уфа 0:0 Ротор - Уфа 1:1 Уфа - Муром 2:2 Чайка Песчанокопское - Уфа 2:1 КАМАЗ - Уфа 3:2 Уфа - Кубань 1:2 Нефтехимик - Уфа 2:0 Уфа - КАМАЗ 1:0 Уфа - Енисей 2:2 Родина Москва - Уфа 2:1 Уфа - Динамо Махачкала 3:0 Балтика - Уфа 3:2
Ротор
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Ротор - Велес Москва 4:2 Ротор - Легион Махачкала 3:0 Ротор - Чайка Песчанокопское 0:0 Спартак Кострома - Ротор 0:1
Ротор - Динамо Брянск 1:1 Астрахань - Ротор 0:1 Волга Ульяновск - Ротор 1:2 Ротор - Краснодар-2 1:2 Иртыш Омск - Ротор 1:0 Ротор - Уфа 1:1 Велес Москва - Ротор 0:0 Муром - Ротор 1:1 Осиповичи - Ротор 1:6 Ротор - Кубань Холдинг 1:0 Чайка Песчанокопское - Ротор 2:1 Ротор - Черноморец Нв 2:1 Форте - Ротор 1:2 Ротор - Биолог-Новокубанск 3:0 Форте - Ротор 0:0 Ротор - Ессентуки 3:0

Результаты матчей

Уфа
Ротор

Точный счет

2:0
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
1:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%

Точное количество голов

2
3 раза 75%
0
1 раз 25%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

1:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%

Точный счет

1:0
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
1:1
3 раза 30%
0:0
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%

Точное количество голов

0
4 раза 40%
2
3 раза 30%
1
2 раза 20%
3
1 раз 10%
1
5 раз 50%
0
3 раза 30%
2
1 раз 10%
4
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Уфа
Ротор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
4
1
3
1
1.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
3
2
1
5
1.5
1
4
1
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
7
3
4
6
1.5
2
8
1
9
2.5
1
9

Группа золото

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Брянск
 1:0 Заявка 11 6 2 3 11 - 7 20
2.
Волга Ульяновск
 Заявка 10 6 0 4 12 - 10 18
3.
Краснодар-2
 Заявка 10 4 4 2 12 - 12 16
4.
Муром
 0:0 Заявка 11 4 4 3 12 - 14 16
5.
Уфа
 2:0 Заявка 11 4 3 4 13 - 8 15
6.
Чайка Песчанокопское
 Заявка 10 3 5 2 14 - 10 14
7.
Ротор
 0:2 Заявка 11 3 5 3 11 - 11 14
8.
Иртыш Омск
 0:0 Заявка 11 3 4 4 10 - 11 13
9.
Велес Москва
 0:1 Заявка 11 2 4 5 6 - 12 10
10.
Спартак Кострома
 Заявка 10 1 3 6 7 - 13 6

Группа серебро

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Новосибирск
 10 7 2 1 14 - 7 23
2.
Родина-2 Москва
 10 5 3 2 9 - 7 18
3.
Авангард Курск
 10 5 2 3 16 - 10 17
4.
Текстильщик
 10 3 6 1 12 - 10 15
5.
Амкар Пермь
 10 3 5 2 9 - 7 14
6.
Челябинск
 10 3 3 4 11 - 13 12
7.
Металлург Липецк
 10 3 3 4 9 - 12 12
8.
Чертаново
 10 2 4 4 12 - 11 10
9.
Форте
 10 2 2 6 11 - 19 8
10.
Салют
 10 1 2 7 10 - 17 5

Группа золото

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уфа
 2:0 Заявка 5 3 1 1 8 - 3 10
2.
Динамо Брянск
 1:0 Заявка 6 3 1 2 4 - 3 10
3.
Муром
 0:0 Заявка 6 3 1 2 5 - 8 10
4.
Волга Ульяновск
 Заявка 5 3 0 2 6 - 5 9
5.
Чайка Песчанокопское
 Заявка 6 2 2 2 10 - 7 8
6.
Велес Москва
 0:1 Заявка 5 1 3 1 3 - 1 6
7.
Ротор
 0:2 Заявка 5 1 3 1 7 - 6 6
8.
Краснодар-2
 Заявка 4 1 2 1 5 - 5 5
9.
Иртыш Омск
 0:0 Заявка 5 1 2 2 4 - 6 5
10.
Спартак Кострома
 Заявка 6 1 2 3 5 - 7 5

Группа серебро

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Родина-2 Москва
 6 5 0 1 8 - 2 15
2.
Новосибирск
 6 4 1 1 8 - 4 13
3.
Челябинск
 5 3 1 1 8 - 6 10
4.
Текстильщик
 4 2 2 0 6 - 2 8
5.
Чертаново
 5 2 2 1 9 - 3 8
6.
Авангард Курск
 5 2 2 1 10 - 6 8
7.
Металлург Липецк
 4 1 2 1 4 - 5 5
8.
Форте
 4 1 1 2 4 - 6 4
9.
Амкар Пермь
 5 0 4 1 2 - 3 4
10.
Салют
 6 1 1 4 7 - 10 4

Группа золото

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар-2
 Заявка 6 3 2 1 7 - 7 11
2.
Динамо Брянск
 1:0 Заявка 5 3 1 1 7 - 4 10
3.
Волга Ульяновск
 Заявка 5 3 0 2 6 - 5 9
4.
Иртыш Омск
 0:0 Заявка 6 2 2 2 6 - 5 8
5.
Ротор
 0:2 Заявка 6 2 2 2 4 - 5 8
6.
Чайка Песчанокопское
 Заявка 4 1 3 0 4 - 3 6
7.
Муром
 0:0 Заявка 5 1 3 1 7 - 6 6
8.
Уфа
 2:0 Заявка 6 1 2 3 5 - 5 5
9.
Велес Москва
 0:1 Заявка 6 1 1 4 3 - 11 4
10.
Спартак Кострома
 Заявка 4 0 1 3 2 - 6 1

Группа серебро

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Новосибирск
 4 3 1 0 6 - 3 10
2.
Амкар Пермь
 5 3 1 1 7 - 4 10
3.
Авангард Курск
 5 3 0 2 6 - 4 9
4.
Металлург Липецк
 6 2 1 3 5 - 7 7
5.
Текстильщик
 6 1 4 1 6 - 8 7
6.
Форте
 6 1 1 4 7 - 13 4
7.
Родина-2 Москва
 4 0 3 1 1 - 5 3
8.
Челябинск
 5 0 2 3 3 - 7 2
9.
Чертаново
 5 0 2 3 3 - 8 2
10.
Салют
 4 0 1 3 3 - 7 1

Топ бомбардиров
Чайка Песчанокопское Долгов Павел 5
Форте Володкин Пётр 4
Авангард Курск Мухин Евгений 4
Текстильщик Скворцов Алексей 4
Иртыш Омск Разборов Андрей 4
Весь список

Топ нарушителей
Волга Ульяновск Воронин Евгений 1
Чайка Песчанокопское Шахтиев Халид 1
Форте Муслуев Идрис 1
Чайка Песчанокопское Ивашин Андрей 1
Авангард Курск Набатов Эмрах 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 43'
    Параллельно у нас стартовали еще две игры в "золоте", брянское "Динамо" обыгрывает на выезде "Велес", а "Иртыш" и "Муром" обходятся без голов.
  • 42'
    В последние минуты "Ротор" мячом стал владеть побольше, однако пока добраться до штрафной Баклова волгоградцам совсем не удается.
  • 40'
    Матч первого круга в конце июля завершился ничейным исходом - на гол Зуйкова во втором тайме ответил Григорьев, 1:1.
  • Травма, повреждение
    38'
    Помощь врачей требуется Григорьеву по итогам одного из столкновений, однако ничего серьезного с Даниилом не случилось.
  • 37'
    "Уфа" в лайв-таблице обходит "Ротор" в таблице, добираясь до первой шестерки, а вот волгоградцы в лайв-режиме вылетают в "серебро".
  • Фол, нарушение
    36'
    Штрафной с левого фланга исполнили волгоградцы, однако Никитин нарушил правила против Минаева, удар с подбора случился уже после свистка.
  • Замена
    35'
    Кирилл Родионов появляется на поле вместо Рамазана Гаджимурадова.
  • Травма, повреждение
    34'
    При этом сам Гаджимурадов получил травму и, судя по всему, встречу продолжит не сможет. Пасевич исполняет подачу с левого фланга, но Никитин обстановку на втором этаже разряжает.
  • Желтая карточка
    33'
    Гаджимурадов получает первую желтую карточку в матче, жестко сыграл Рамазан против Пасевича.
  • 32'
    В растерянности находятся футболисты "Ротора", за исключением активностей на старте матча у гостей не получается вообще ничего.
  • 31'
    Лучшим бомбардиром "Уфы" с тремя забитыми мячами теперь становится Агеян, хороший месяц получается у 19-летнего уфимца.
  • 2 гола - дубль!
    30'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:0! МИГРАН АГЕЯН!
    Пасевич прорвался по левому флангу и исполнил подачу на дальний угол вратарской, Агеяна снова все позабыли, и юный воспитанник "Уфы" оформляет первый дубль во взрослой карьере!
  • 28'
    Редкая по последним минутам атака "Ротора" завершается неудачной подачей Арсентьев с левого фланга - мяч улетает за ворота Баклова.
  • 27'
    Пасевич на левом фланге атаки уходит от Пелиха и подает в штрафную, однако партнеры до мяча не добираются.
  • 25'
    "Ротор" не проигрывает во Второй лиге на протяжении пяти туров, аккурат после смены тренера, плюс продолжает успешно продвигаться по кубковой сетке.
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    • Травма, повреждение
      23'
      Перченок и Дворецков столкнулись головами в верховой борьбе, помощь врачей требуется участникам эпизода.
    • 22'
      Солидное преимущество у "Уфы" по ходу первого тайма, что находит свое отражение в счёте на табло.
    • 21'
      Классная атака сходу удается хозяевам поля, Агеян катит мяч к линии штрафной на Перченка, который в касание пробивает в руки Аверкиеву.
    • 19'
      В прошлом туре в Муроме "Уфа" вовсе отличилась до перерыва трижды, добившисть крупной победы, ранее команда Евгения Харлачёва прошла по пенальти в Кубке ульяновскую "Волгу", а еще ранее была домашняя победа над костромским "Спартаком".
    • 18'
      До сегодняшнего дня 7 последних голов "Уфа" забивала исключительно в первых таймах, сегодня эта тенденция продолжается.
    • Описание гола
      17'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0! МЕГРАН АГЕЯН!
      Шаваев с углового исполняет перевод на правый край штрафной, Агеян остался без опеки и нанес отличный удар слёта в дальнюю "девятку"!
    • Угловой
      16'
      Теперь Шаваев подает на ближнюю штангу, в этот раз волгоградцам удается выбить мяч подальше от своих ворот.
    • Угловой
      15'
      Шаваев с углового грузит мяч к линии вратарской, снаряд от головы Никитина летит над перекладиной, еще один корнер.
    • 14'
      Снова "Уфа" доставляется мяч до штрафной, Минаеву пробить не позволяют, Агеян оказался на газоне, но в итоге арбитр назначает угловой.
    • Угловой
      12'
      Разыгрывают хозяева угловой на правом фланг, после чего следует подача Самсонова с првого фланга - Аверкиев играет кулаком на выходе.
    • 11'
      Продолжает "Уфа" лезть в атаку, Пасевич простреливает с левого фланга, однако мяч уходит за лицевую линию от игрока хозяев.
    • Опасный момент
      10'
      Агеян после заброса из глубины в борьбе с двумя соперникам выбрался на ударную позицию и пробил с 12 метров - Аверкиев ногой отводит угрозу!
    • Угловой
      8'
      Шаваев с углового исполняет передачу в штрафную низом, однако Завезён разряжает обстановку в волгоградской штрафной.
    • Угловой
      5'
      Гаджимурадов подает угловой с левого фланга, мяч вылетает из штрафной, а с подбора дальний удар Зуйкова заставил прыгнуть Баклова, но снаряд прошел рядом со штангой.
    • 4'
      После навеса Гаджумурадова со штрафного и верхового единоборства мяч отскакивает к Дворецкову, удар которого заблокирован соперниками.
    • Фол, нарушение
      3'
      Дворецков ловит на себе фол на правом фланге атаки, вынужден был нарушить правила в этом моменте Григорьев.
    • 2'
      Сразу же острый момент создают хозяева поля, Минаев отмечается ударом с правого края штрафной, однако мяч прокатывается мимо дальнего угла.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали!
    • До матча
    • Приветствуем всех любителей футбола! Сегодня в матче 11-го тура Золотого дивизиона Второй лиги "Уфа" принимает "Ротор". Текстовую трансляцию для Вас проведёт комментатор Антон Сазонтов. Добро пожаловать!
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 48% завершится ничьей.
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    Прогнозы 125
    Уфа 40% (50)
    X 48% (60)
    Ротор 12% (15)
    0
    матч окончится ничьей, со счетом 2:2
    вот так
    martik #
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Уфа
    Ничья
    Ротор
    3.25
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    7.30
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    3.20
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Уфа 2:0 Ротор

    Исход игры
    Уфа
    40.5% (51)
    Ничья
    47.6% (60)
    Ротор
    11.9% (15)
    Тотал 2.5
    Больше
    23.08% (27)
    Меньше
    76.92% (90)
    Обе команды забьют
    Да
    69.23% (81)
    Нет
    30.77% (36)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    42.9% (54)
    1:0 Уфа
    20.6% (26)
    2:1 Уфа
    13.5% (17)
    1:2 Ротор
    5.6% (7)
    0:0 Ничья
    3.2% (4)
    0:1 Ротор
    2.4% (3)
    2:0 Уфа
    2.4% (3)
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