Штрафной с левого фланга исполнили волгоградцы, однако Никитин нарушил правила против Минаева, удар с подбора случился уже после свистка.

"Уфа" в лайв-таблице обходит "Ротор" в таблице, добираясь до первой шестерки, а вот волгоградцы в лайв-режиме вылетают в "серебро".

Помощь врачей требуется Григорьеву по итогам одного из столкновений, однако ничего серьезного с Даниилом не случилось.

Матч первого круга в конце июля завершился ничейным исходом - на гол Зуйкова во втором тайме ответил Григорьев, 1:1.

В последние минуты "Ротор" мячом стал владеть побольше, однако пока добраться до штрафной Баклова волгоградцам совсем не удается.

Параллельно у нас стартовали еще две игры в "золоте", брянское "Динамо" обыгрывает на выезде "Велес", а "Иртыш" и "Муром" обходятся без голов.

"Ротор" не проигрывает во Второй лиге на протяжении пяти туров, аккурат после смены тренера, плюс продолжает успешно продвигаться по кубковой сетке.

Пасевич на левом фланге атаки уходит от Пелиха и подает в штрафную, однако партнеры до мяча не добираются.

Редкая по последним минутам атака "Ротора" завершается неудачной подачей Арсентьев с левого фланга - мяч улетает за ворота Баклова.

ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:0! МИГРАН АГЕЯН! Пасевич прорвался по левому флангу и исполнил подачу на дальний угол вратарской, Агеяна снова все позабыли, и юный воспитанник "Уфы" оформляет первый дубль во взрослой карьере!

Лучшим бомбардиром "Уфы" с тремя забитыми мячами теперь становится Агеян, хороший месяц получается у 19-летнего уфимца.

В растерянности находятся футболисты "Ротора", за исключением активностей на старте матча у гостей не получается вообще ничего.

Гаджимурадов получает первую желтую карточку в матче, жестко сыграл Рамазан против Пасевича.

При этом сам Гаджимурадов получил травму и, судя по всему, встречу продолжит не сможет. Пасевич исполняет подачу с левого фланга, но Никитин обстановку на втором этаже разряжает.

23' Перченок и Дворецков столкнулись головами в верховой борьбе, помощь врачей требуется участникам эпизода.

22' Солидное преимущество у "Уфы" по ходу первого тайма, что находит свое отражение в счёте на табло.

21' Классная атака сходу удается хозяевам поля, Агеян катит мяч к линии штрафной на Перченка, который в касание пробивает в руки Аверкиеву.

19' В прошлом туре в Муроме "Уфа" вовсе отличилась до перерыва трижды, добившисть крупной победы, ранее команда Евгения Харлачёва прошла по пенальти в Кубке ульяновскую "Волгу", а еще ранее была домашняя победа над костромским "Спартаком".

18' До сегодняшнего дня 7 последних голов "Уфа" забивала исключительно в первых таймах, сегодня эта тенденция продолжается.

17' ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0! МЕГРАН АГЕЯН!

Шаваев с углового исполняет перевод на правый край штрафной, Агеян остался без опеки и нанес отличный удар слёта в дальнюю "девятку"!

16' Теперь Шаваев подает на ближнюю штангу, в этот раз волгоградцам удается выбить мяч подальше от своих ворот.

15' Шаваев с углового грузит мяч к линии вратарской, снаряд от головы Никитина летит над перекладиной, еще один корнер.

14' Снова "Уфа" доставляется мяч до штрафной, Минаеву пробить не позволяют, Агеян оказался на газоне, но в итоге арбитр назначает угловой.