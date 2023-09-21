Тур: 11.
История личных встреч
Уфа
Ротор
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
7 матчей
42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
14.3%
71.4%
14.3%
1 победа 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
1.33
0.75
Среднее время на гол
67
120
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
0.75
0.67
Среднее время на гол
120
135
Всего голов
7
5
Голов в среднем за матч
1
0.71
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
90
126
Бомбардиры внутри турнира
Уфа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Перченок Александр
|3
|0.3
|Мирошниченко Дмитрий
|1
|0.1
|Троянов Константин
|1
|0.1
|Теняев Александр
|1
|0.1
|Гуренко Артём
|1
|0.1
|Хлебородов Иван
|1
|0.1
|Емельянов Данила
|1
|0.1
|Пасевич Роман
|1
|0.1
|Агеян Мигран
|1
|0.1
Ротор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зуйков Сергей
|3
|0.3
|Арсентьев Даниил
|3
|0.3
|Гаджимурадов Рамазан
|2
|0.2
|Никитин Алексей
|1
|0.1
|Магомедов Рашид
|1
|0.1
|Агеев Михаил
|1
|0.1
Карточки
Уфа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ботака-Иобома Эрвинг
|0
|1
Ротор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Результаты матчей
Уфа
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Ротор
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
2
1
Уфа
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
Ротор
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
4
6
Уфа
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
70% (7)
10% (1)
Ротор
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
10% (1)
80% (8)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
4
3
Упущенные победы
6
7
Голы по времени матча
Забито
6
4
5 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
4
67%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
1
17%
1
25%
76-90
Пропущено
3
2
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
5
7
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 1
7 Не забивали 6
1
20%
1
14%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
4
57%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
5
6
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
60%
1
17%
31-45
1
20%
1
17%
46-60
1
20%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Забито
11
11
9 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 4
4 Не забивали 3
5
45%
1
9%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
2
18%
1
9%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
0
0%
6
55%
61-75
2
18%
1
9%
76-90
Пропущено
8
8
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
1
13%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
50%
1
13%
31-45
1
13%
2
25%
46-60
1
13%
3
38%
61-75
1
13%
1
13%
76-90
Результаты последних матчей
Уфа
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Муром - Уфа 0:3 Волга Ульяновск - Уфа 0:0 Уфа - Спартак Кострома 2:0 Динамо Брянск - Уфа 1:0
Уфа - Волга Ульяновск 0:1 Уфа - Носта 0:0 Краснодар-2 - Уфа 1:0 Уфа - Иртыш Омск 2:0 Велес Москва - Уфа 0:0 Ротор - Уфа 1:1 Уфа - Муром 2:2 Чайка Песчанокопское - Уфа 2:1 КАМАЗ - Уфа 3:2 Уфа - Кубань 1:2 Нефтехимик - Уфа 2:0 Уфа - КАМАЗ 1:0 Уфа - Енисей 2:2 Родина Москва - Уфа 2:1 Уфа - Динамо Махачкала 3:0 Балтика - Уфа 3:2
Ротор
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Ротор - Велес Москва 4:2 Ротор - Легион Махачкала 3:0 Ротор - Чайка Песчанокопское 0:0 Спартак Кострома - Ротор 0:1
Ротор - Динамо Брянск 1:1 Астрахань - Ротор 0:1 Волга Ульяновск - Ротор 1:2 Ротор - Краснодар-2 1:2 Иртыш Омск - Ротор 1:0 Ротор - Уфа 1:1 Велес Москва - Ротор 0:0 Муром - Ротор 1:1 Осиповичи - Ротор 1:6 Ротор - Кубань Холдинг 1:0 Чайка Песчанокопское - Ротор 2:1 Ротор - Черноморец Нв 2:1 Форте - Ротор 1:2 Ротор - Биолог-Новокубанск 3:0 Форте - Ротор 0:0 Ротор - Ессентуки 3:0
Результаты матчей
Уфа
Ротор
Точный счет
2:0
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
1:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
Точное количество голов
2
3 раза 75%
0
1 раз 25%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Точный счет
1:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
Точный счет
1:0
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
1:1
3 раза 30%
0:0
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
Точное количество голов
0
4 раза 40%
2
3 раза 30%
1
2 раза 20%
3
1 раз 10%
1
5 раз 50%
0
3 раза 30%
2
1 раз 10%
4
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Уфа
Ротор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
41
31
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
32
15
14
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
73
46
28
19
19
Группа золото
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|6
|0
|4
|12 - 10
|18
|2.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|10 - 7
|17
|3.
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|12 - 12
|16
|4.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|12 - 14
|15
|5.
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|14 - 10
|14
|6.
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|11 - 9
|14
|7.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|11 - 8
|12
|8.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|10 - 11
|12
|9.
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|6 - 11
|10
|10.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|7 - 13
|6
Группа серебро
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|7
|2
|1
|14 - 7
|23
|2.
|10
|5
|3
|2
|9 - 7
|18
|3.
|10
|5
|2
|3
|16 - 10
|17
|4.
|10
|3
|6
|1
|12 - 10
|15
|5.
|10
|3
|5
|2
|9 - 7
|14
|6.
|10
|3
|3
|4
|11 - 13
|12
|7.
|10
|3
|3
|4
|9 - 12
|12
|8.
|10
|2
|4
|4
|12 - 11
|10
|9.
|10
|2
|2
|6
|11 - 19
|8
|10.
|10
|1
|2
|7
|10 - 17
|5
Группа золото
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|4 - 3
|10
|2.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|5 - 8
|10
|3.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|6 - 5
|9
|4.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 7
|8
|5.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|6.
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|3 - 0
|6
|7.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|7 - 6
|6
|8.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|9.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 7
|5
|10.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
Группа серебро
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|0
|1
|8 - 2
|15
|2.
|6
|4
|1
|1
|8 - 4
|13
|3.
|5
|3
|1
|1
|8 - 6
|10
|4.
|4
|2
|2
|0
|6 - 2
|8
|5.
|5
|2
|2
|1
|9 - 3
|8
|6.
|5
|2
|2
|1
|10 - 6
|8
|7.
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|8.
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|9.
|5
|0
|4
|1
|2 - 3
|4
|10.
|6
|1
|1
|4
|7 - 10
|4
Группа золото
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|7 - 7
|11
|2.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|6 - 5
|9
|3.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|4 - 3
|8
|4.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 5
|8
|5.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|6.
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|7.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|7 - 6
|5
|8.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 5
|5
|9.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|3 - 11
|4
|10.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 6
|1
Группа серебро
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|6 - 3
|10
|2.
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|3.
|5
|3
|0
|2
|6 - 4
|9
|4.
|6
|2
|1
|3
|5 - 7
|7
|5.
|6
|1
|4
|1
|6 - 8
|7
|6.
|6
|1
|1
|4
|7 - 13
|4
|7.
|4
|0
|3
|1
|1 - 5
|3
|8.
|5
|0
|2
|3
|3 - 7
|2
|9.
|5
|0
|2
|3
|3 - 8
|2
|10.
|4
|0
|1
|3
|3 - 7
|1
|Чайка Песчанокопское
|Долгов Павел
|5
|Форте
|Володкин Пётр
|4
|Авангард Курск
|Мухин Евгений
|4
|Текстильщик
|Скворцов Алексей
|4
|Иртыш Омск
|Разборов Андрей
|4
|Волга Ульяновск
|Воронин Евгений
|1
|Чайка Песчанокопское
|Шахтиев Халид
|1
|Форте
|Муслуев Идрис
|1
|Чайка Песчанокопское
|Ивашин Андрей
|1
|Авангард Курск
|Набатов Эмрах
|1
Прогнозы на матч Уфа - Ротор
Исход игры
Уфа
47.1% (24)
Ничья
41.2% (21)
Ротор
11.8% (6)
Тотал 2.5
Больше
18.75% (9)
Меньше
81.25% (39)
Обе команды забьют
Да
54.17% (26)
Нет
45.83% (22)
Популярный счёт
1:1 Ничья
33.3% (17)
1:0 Уфа
27.5% (14)
2:1 Уфа
9.8% (5)
0:0 Ничья
7.8% (4)
2:0 Уфа
5.9% (3)
1:2 Ротор
5.9% (3)
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