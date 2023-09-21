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  3. РОССИЯ
  4. Вторая лига А 2023-2024

РОССИЯ: Вторая лига А

Тур: 11.
Уфа
 
Позже
Ротор
Прогнозы 52
Уфа 48.1% (25)
X 40.4% (21)
Ротор 11.5% (6)
Все прогнозы

История личных встреч

Уфа
Ротор

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

7 матчей

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

14.3%
71.4%
14.3%
1 победа 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы

История матчей

ВЛА
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
3:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1

Голы

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

1.33
0.75

Среднее время на гол

67
120

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

0.75
0.67

Среднее время на гол

120
135

Всего голов

7
5

Голов в среднем за матч

1
0.71

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

90
126

Бомбардиры внутри турнира

Уфа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Перченок Александр 3 0.3
Мирошниченко Дмитрий 1 0.1
Троянов Константин 1 0.1
Теняев Александр 1 0.1
Гуренко Артём 1 0.1
Хлебородов Иван 1 0.1
Емельянов Данила 1 0.1
Пасевич Роман 1 0.1
Агеян Мигран 1 0.1
Ротор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зуйков Сергей 3 0.3
Арсентьев Даниил 3 0.3
Гаджимурадов Рамазан 2 0.2
Никитин Алексей 1 0.1
Магомедов Рашид 1 0.1
Агеев Михаил 1 0.1

Карточки

Уфа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ботака-Иобома Эрвинг 0 1
Ротор
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты матчей

Уфа
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Ротор
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

2
1
Уфа
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
Ротор
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

4
6
Уфа
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
70% (7)
10% (1)
Ротор
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
10% (1)
80% (8)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

6
7

Голы по времени матча

Забито

6
4
5 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
4
67%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
1
17%
1
25%
76-90

Пропущено

3
2
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

5
7
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 1
7 Не забивали 6
1
20%
1
14%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
4
57%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

5
6
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
60%
1
17%
31-45
1
20%
1
17%
46-60
1
20%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

11
11
9 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 4
4 Не забивали 3
5
45%
1
9%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
2
18%
1
9%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
0
0%
6
55%
61-75
2
18%
1
9%
76-90

Пропущено

8
8
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
1
13%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
50%
1
13%
31-45
1
13%
2
25%
46-60
1
13%
3
38%
61-75
1
13%
1
13%
76-90

Результаты последних матчей

Уфа
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Муром - Уфа 0:3 Волга Ульяновск - Уфа 0:0 Уфа - Спартак Кострома 2:0 Динамо Брянск - Уфа 1:0
Уфа - Волга Ульяновск 0:1 Уфа - Носта 0:0 Краснодар-2 - Уфа 1:0 Уфа - Иртыш Омск 2:0 Велес Москва - Уфа 0:0 Ротор - Уфа 1:1 Уфа - Муром 2:2 Чайка Песчанокопское - Уфа 2:1 КАМАЗ - Уфа 3:2 Уфа - Кубань 1:2 Нефтехимик - Уфа 2:0 Уфа - КАМАЗ 1:0 Уфа - Енисей 2:2 Родина Москва - Уфа 2:1 Уфа - Динамо Махачкала 3:0 Балтика - Уфа 3:2
Ротор
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Ротор - Велес Москва 4:2 Ротор - Легион Махачкала 3:0 Ротор - Чайка Песчанокопское 0:0 Спартак Кострома - Ротор 0:1
Ротор - Динамо Брянск 1:1 Астрахань - Ротор 0:1 Волга Ульяновск - Ротор 1:2 Ротор - Краснодар-2 1:2 Иртыш Омск - Ротор 1:0 Ротор - Уфа 1:1 Велес Москва - Ротор 0:0 Муром - Ротор 1:1 Осиповичи - Ротор 1:6 Ротор - Кубань Холдинг 1:0 Чайка Песчанокопское - Ротор 2:1 Ротор - Черноморец Нв 2:1 Форте - Ротор 1:2 Ротор - Биолог-Новокубанск 3:0 Форте - Ротор 0:0 Ротор - Ессентуки 3:0

Результаты матчей

Уфа
Ротор

Точный счет

2:0
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
1:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%

Точное количество голов

2
3 раза 75%
0
1 раз 25%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

1:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%

Точный счет

1:0
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
1:1
3 раза 30%
0:0
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%

Точное количество голов

0
4 раза 40%
2
3 раза 30%
1
2 раза 20%
3
1 раз 10%
1
5 раз 50%
0
3 раза 30%
2
1 раз 10%
4
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Уфа
Ротор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
4
1
3
1
1.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
3
2
1
5
1.5
1
4
1
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
7
3
4
6
1.5
2
8
1
9
2.5
1
9

Группа золото

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Волга Ульяновск
 Заявка 10 6 0 4 12 - 10 18
2.
Динамо Брянск
 Заявка 10 5 2 3 10 - 7 17
3.
Краснодар-2
 Заявка 10 4 4 2 12 - 12 16
4.
Муром
 Заявка 10 4 3 3 12 - 14 15
5.
Чайка Песчанокопское
 Заявка 10 3 5 2 14 - 10 14
6.
Ротор
 Заявка 10 3 5 2 11 - 9 14
7.
Уфа
 Заявка 10 3 3 4 11 - 8 12
8.
Иртыш Омск
 Заявка 10 3 3 4 10 - 11 12
9.
Велес Москва
 Заявка 10 2 4 4 6 - 11 10
10.
Спартак Кострома
 Заявка 10 1 3 6 7 - 13 6

Группа серебро

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Новосибирск
 10 7 2 1 14 - 7 23
2.
Родина-2 Москва
 10 5 3 2 9 - 7 18
3.
Авангард Курск
 10 5 2 3 16 - 10 17
4.
Текстильщик
 10 3 6 1 12 - 10 15
5.
Амкар Пермь
 10 3 5 2 9 - 7 14
6.
Челябинск
 10 3 3 4 11 - 13 12
7.
Металлург Липецк
 10 3 3 4 9 - 12 12
8.
Чертаново
 10 2 4 4 12 - 11 10
9.
Форте
 10 2 2 6 11 - 19 8
10.
Салют
 10 1 2 7 10 - 17 5

Группа золото

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Брянск
 Заявка 6 3 1 2 4 - 3 10
2.
Муром
 Заявка 6 3 1 2 5 - 8 10
3.
Волга Ульяновск
 Заявка 5 3 0 2 6 - 5 9
4.
Чайка Песчанокопское
 Заявка 6 2 2 2 10 - 7 8
5.
Уфа
 Заявка 4 2 1 1 6 - 3 7
6.
Велес Москва
 Заявка 4 1 3 0 3 - 0 6
7.
Ротор
 Заявка 5 1 3 1 7 - 6 6
8.
Краснодар-2
 Заявка 4 1 2 1 5 - 5 5
9.
Спартак Кострома
 Заявка 6 1 2 3 5 - 7 5
10.
Иртыш Омск
 Заявка 4 1 1 2 4 - 6 4

Группа серебро

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Родина-2 Москва
 6 5 0 1 8 - 2 15
2.
Новосибирск
 6 4 1 1 8 - 4 13
3.
Челябинск
 5 3 1 1 8 - 6 10
4.
Текстильщик
 4 2 2 0 6 - 2 8
5.
Чертаново
 5 2 2 1 9 - 3 8
6.
Авангард Курск
 5 2 2 1 10 - 6 8
7.
Металлург Липецк
 4 1 2 1 4 - 5 5
8.
Форте
 4 1 1 2 4 - 6 4
9.
Амкар Пермь
 5 0 4 1 2 - 3 4
10.
Салют
 6 1 1 4 7 - 10 4

Группа золото

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар-2
 Заявка 6 3 2 1 7 - 7 11
2.
Волга Ульяновск
 Заявка 5 3 0 2 6 - 5 9
3.
Ротор
 Заявка 5 2 2 1 4 - 3 8
4.
Иртыш Омск
 Заявка 6 2 2 2 6 - 5 8
5.
Динамо Брянск
 Заявка 4 2 1 1 6 - 4 7
6.
Чайка Песчанокопское
 Заявка 4 1 3 0 4 - 3 6
7.
Муром
 Заявка 4 1 2 1 7 - 6 5
8.
Уфа
 Заявка 6 1 2 3 5 - 5 5
9.
Велес Москва
 Заявка 6 1 1 4 3 - 11 4
10.
Спартак Кострома
 Заявка 4 0 1 3 2 - 6 1

Группа серебро

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Новосибирск
 4 3 1 0 6 - 3 10
2.
Амкар Пермь
 5 3 1 1 7 - 4 10
3.
Авангард Курск
 5 3 0 2 6 - 4 9
4.
Металлург Липецк
 6 2 1 3 5 - 7 7
5.
Текстильщик
 6 1 4 1 6 - 8 7
6.
Форте
 6 1 1 4 7 - 13 4
7.
Родина-2 Москва
 4 0 3 1 1 - 5 3
8.
Челябинск
 5 0 2 3 3 - 7 2
9.
Чертаново
 5 0 2 3 3 - 8 2
10.
Салют
 4 0 1 3 3 - 7 1

Топ бомбардиров
Чайка Песчанокопское Долгов Павел 5
Форте Володкин Пётр 4
Авангард Курск Мухин Евгений 4
Текстильщик Скворцов Алексей 4
Иртыш Омск Разборов Андрей 4
Весь список

Топ нарушителей
Волга Ульяновск Воронин Евгений 1
Чайка Песчанокопское Шахтиев Халид 1
Форте Муслуев Идрис 1
Чайка Песчанокопское Ивашин Андрей 1
Авангард Курск Набатов Эмрах 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Уфа - Ротор от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 23 сентября 2023, осталось 2 дня 6 часов 46 минут.



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    • Прогнозы 52
    Уфа 48.1% (25)
    X 40.4% (21)
    Ротор 11.5% (6)
    Все прогнозы
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    Прогнозы на матч Уфа - Ротор

    Исход игры
    Уфа
    47.1% (24)
    Ничья
    41.2% (21)
    Ротор
    11.8% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    18.75% (9)
    Меньше
    81.25% (39)
    Обе команды забьют
    Да
    54.17% (26)
    Нет
    45.83% (22)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    33.3% (17)
    1:0 Уфа
    27.5% (14)
    2:1 Уфа
    9.8% (5)
    0:0 Ничья
    7.8% (4)
    2:0 Уфа
    5.9% (3)
    1:2 Ротор
    5.9% (3)
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    Уфа
    Ротор
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