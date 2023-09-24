Тур: 7. Стадион: Фритц-Вальтер-Штадион.
2:1
Второй тайм: 55'
0'
1:0
3' ГолРашль Тобиас
2:0
17' ГолКраус Кевин II
2:1
29' ГолBrumado Junior
42' Желтая карточкаРашль Тобиас
45' Желтая карточкаПухач Тымотеуш
54' Желтая карточкаРоссбах Дамиан
Ход матча
3'
1:0
17'
2:0
29'
2:1
42'
45'
54'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 8
-
7 Удары в створ 1
-
3 Угловые 4
-
1 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 6
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
46 Владение мячом, % 54
Прогноз на матч от Liveresult
18
Краль
Юлиан
33
Эльведи
Ян
16
Нихус
Юлиан
20
Рашль
Тобиас
29
Тачи
Ричмонд
17
Давид
Йонас
26
Бахманн
Яник
18
Переа
Хуан
- Основной состав
-
18 Краль ЮлианВратарь
-
33 Эльведи ЯнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Нихус ЮлианПолузащитник
-
20 Рашль ТобиасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Тачи РичмондНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
31 Цолински БенПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Цук ХендрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Бойд ТерренсНападающий
-
Главный тренер: Шустер Дирк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
17 Давид ЙонасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Бахманн ЯникПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Переа ХуанНападающий
- Запасные игроки
-
23 Кёрбер НильсВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Шварц Алоис
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Кайзерслаутерн
Ганза
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
57.1%
57.1%
4 победы 4 ничьи 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 5 побед
14 матчей
42.9%
14.3%
42.8%
6 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
28.6%
42.9%
28.5%
4 победы 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
28.6%
35.7%
35.7%
4 победы 5 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
10
Голов в среднем за матч
1.33
1.25
Среднее время на гол
67
72
Всего голов
13
4
Голов в среднем за матч
1.63
0.67
Среднее время на гол
55
135
Всего голов
21
14
Голов в среднем за матч
1.5
1
Тотал матчей
2.5
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
9
Больше 64%
Меньше 36%
5
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
Среднее время на гол
60
90
Бомбардиры внутри турнира
Кайзерслаутерн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ахе Рагнар
|5
|0.71
|Краус Кевин II
|2 (1)
|0.29
|Риттер Марлон
|1
|0.14
|Циммер Жан
|1
|0.14
|Пухач Тымотеуш
|1
|0.14
|Тачи Ричмонд
|1
|0.14
|Рашль Тобиас
|1
|0.14
|Редондо Кенни
|0
|0
|Ганслик Даниэль
|0
|0
Ганза
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Переа Хуан
|3
|0.43
|Штраус Джон-Патрик
|1
|0.14
|Прёгер Кай
|1
|0.14
|Фролинг Нильс
|1
|0.14
|Ван дер Верфф Яспер
|1
|0.14
|Brumado Junior
|1
|0.14
|Хинтерзеер Лукас
|0
|0
|Россбах Дамиан
|0
|0
|Ингельссон Сванте
|0
|0
|Шумахер Кевин
|0
|0
Карточки
Кайзерслаутерн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Томяк Борис
|2
|1
|Пухач Тымотеуш
|2
|0
|Нихус Юлиан
|2
|0
|Луте Андреас
|0
|1
|Бойд Терренс
|1
|0
|Риттер Марлон
|1
|0
|Циммер Жан
|1
|0
|Редондо Кенни
|1
|0
|Эльведи Ян
|1
|0
|Цолински Бен
|1
|0
|Опоку Аарон
|1
|0
|Краль Юлиан
|1
|0
|Тачи Ричмонд
|1
|0
|Рашль Тобиас
|1
|0
Ганза
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Россбах Дамиан
|3
|0
|Найдхарт Нико
|3
|0
|Ингельссон Сванте
|3
|0
|Шумахер Кевин
|3
|0
|Россипаль Александер
|2
|0
|Прёгер Кай
|1
|0
|Бахманн Яник
|1
|0
|Ван дер Верфф Яспер
|1
|0
|Кинсомби Кристиан
|1
|0
|Dennis Dressel
|1
|0
|Переа Хуан
|1
|0
Результаты матчей
Кайзерслаутерн
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Ганза
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
1
0
Кайзерслаутерн
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Ганза
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
6
Упущенные победы
3
4
Кайзерслаутерн
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Ганза
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
6
7
Упущенные победы
4
4
Голы по времени матча
Забито
7
2
4 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
4
57%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
2
100%
76-90
Пропущено
5
3
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
33%
31-45
2
40%
2
67%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
5
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
33%
1
20%
46-60
1
33%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
7
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
20%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
2
29%
76-90
Забито
10
7
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
1
10%
0
0%
1-15
4
40%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
10%
1
14%
46-60
3
30%
1
14%
61-75
1
10%
2
29%
76-90
Пропущено
10
10
3 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
1
10%
0
0%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
2
20%
3
30%
31-45
2
20%
3
30%
46-60
4
40%
0
0%
61-75
1
10%
2
20%
76-90
Результаты последних матчей
Кайзерслаутерн
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Карлсруэ - Кайзерслаутерн 1:1 Виктория Кельн - Кайзерслаутерн 1:2 Кайзерслаутерн - Нюрнберг 3:1 Падерборн - Кайзерслаутерн 1:2
Кайзерслаутерн - Эльвeрсберг 3:2 Рот-Вайсс Кобленц - Кайзерслаутерн 0:5 Шальке 04 - Кайзерслаутерн 3:0 Кайзерслаутерн - Санкт-Паули 1:2 Хомбург-08 - Кайзерслаутерн 1:4 Кайзерслаутерн - Норвич 0:0 Миннесота Юнайтед - Кайзерслаутерн 2:1 Луисвилл Сити - Кайзерслаутерн 1:2 Кайзерслаутерн - Фортуна 0:3 Карлсруэ - Кайзерслаутерн 2:0 Кайзерслаутерн - Арминия 1:2 Нюрнберг - Кайзерслаутерн 3:3 Кайзерслаутерн - Ганза 0:1 Ян - Кайзерслаутерн 0:0 Кайзерслаутерн - Гамбург 2:0 Айнтрахт Бр - Кайзерслаутерн 1:0
Ганза
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Ганза - Фортуна 1:3 Гамбург - Ганза 2:0 Ганза - Оснабрюк 2:1 Ганза - Ганновер 96 1:2
Франкфурт - Ганза 1:1 Эльвeрсберг - Ганза 1:2 Ганза - Нюрнберг 2:0 Ганза - Севилья 2:1 Ганза - Динамо Берлин 1:1 Ганза - Погонь Щецин 2:0 Альтглинике - Ганза 3:2 Мальховер - Ганза 0:9 Элменхорст - Ганза 0:17 Ганза - Айнтрахт Бр 2:1 Нюрнберг - Ганза 0:0 Зандхаузен - Ганза 1:2 Ганза - Ян 2:0 Кайзерслаутерн - Ганза 0:1 Ганза - Гройтер Фюрт 2:0 Падерборн - Ганза 3:0
Результаты матчей
Кайзерслаутерн
Ганза
Точный счет
1:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
3
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
Точный счет
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
1:2
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
1:2
2 раза 33%
2:0
2 раза 33%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Кайзерслаутерн
Ганза
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
22
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
11
12
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
51
33
33
24
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|7
|4
|2
|1
|17 - 7
|14
|2.
|0:1
|7
|4
|1
|2
|13 - 5
|13
|3.
|7
|4
|1
|2
|15 - 9
|13
|4.
|2:1
|7
|4
|1
|2
|12 - 11
|13
|5.
|7
|3
|4
|0
|11 - 4
|13
|6.
|0:2
|7
|4
|0
|3
|10 - 13
|12
|7.
|7
|3
|3
|1
|17 - 13
|12
|8.
|7
|3
|1
|3
|10 - 13
|10
|9.
|2:0
|7
|3
|0
|4
|14 - 11
|9
|10.
|1:2
|7
|3
|0
|4
|9 - 11
|9
|11.
|7
|2
|3
|2
|11 - 13
|9
|12.
|7
|2
|2
|3
|12 - 13
|8
|13.
|7
|2
|2
|3
|12 - 14
|8
|14.
|7
|2
|2
|3
|6 - 8
|8
|15.
|7
|2
|2
|3
|8 - 13
|8
|16.
|7
|2
|1
|4
|12 - 15
|7
|17.
|7
|1
|2
|4
|5 - 11
|5
|18.
|7
|1
|1
|5
|8 - 18
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|10 - 3
|9
|2.
|2:1
|4
|3
|0
|1
|9 - 6
|9
|3.
|4
|2
|2
|0
|8 - 2
|8
|4.
|3
|2
|1
|0
|9 - 6
|7
|5.
|4
|2
|1
|1
|10 - 6
|7
|6.
|2:0
|3
|2
|0
|1
|8 - 1
|6
|7.
|3
|2
|0
|1
|7 - 5
|6
|8.
|0:1
|4
|2
|0
|2
|5 - 4
|6
|9.
|1:2
|4
|2
|0
|2
|6 - 6
|6
|10.
|0:2
|4
|2
|0
|2
|6 - 8
|6
|11.
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|12.
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|13.
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|14.
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|15.
|1:0
|3
|1
|1
|1
|9 - 3
|4
|16.
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|17.
|3
|1
|0
|2
|3 - 8
|3
|18.
|4
|1
|0
|3
|6 - 8
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|4
|3
|1
|0
|8 - 4
|10
|2.
|0:1
|3
|2
|1
|0
|8 - 1
|7
|3.
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|4.
|0:2
|3
|2
|0
|1
|4 - 5
|6
|5.
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|6.
|4
|1
|2
|1
|8 - 7
|5
|7.
|2:1
|3
|1
|1
|1
|3 - 5
|4
|8.
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|9.
|4
|1
|1
|2
|6 - 9
|4
|10.
|4
|1
|1
|2
|4 - 9
|4
|11.
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|12.
|1:2
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|13.
|4
|1
|0
|3
|7 - 10
|3
|14.
|2:0
|4
|1
|0
|3
|6 - 10
|3
|15.
|3
|0
|1
|2
|2 - 8
|1
|16.
|3
|0
|1
|2
|2 - 10
|1
|17.
|4
|0
|1
|3
|5 - 10
|1
|18.
|3
|0
|0
|3
|1 - 7
|0
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Герта
|Табакович Харис
|7 (2)
|Ганновер 96
|Тойхерт Седрик
|7 (1)
|Гамбург
|Бенеш Ласло
|5 (3)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|5 (2)
|Кайзерслаутерн
|Ахе Рагнар
|5
|Магдебург
|Daniel Heber
|1 3
|Оснабрюк
|Айдини Басхким
|1 3
|Магдебург
|Атик Бариш
|4
|Эльвeрсберг
|Якобсен Торе
|4
|Веен Висбаден
|Карстенс Флориан
|4