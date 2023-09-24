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  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2023-2024
Тур: 7. Стадион: .
Кайзерслаутерн
2:1
Второй тайм: 55'
Ганза
0'
1:0
3' Гол
Рашль Тобиас
2:0
17' Гол
Краус Кевин II
2:1
29' Гол
Brumado Junior
42' Желтая карточка
Рашль Тобиас
45' Желтая карточка
Пухач Тымотеуш
54' Желтая карточка
Россбах Дамиан

Ход матча

3'
Рашль Тобиас
(Риттер Марлон)
1:0
17'
Краус Кевин II
(Пухач Тымотеуш)
2:0
29'
2:1
Brumado Junior
(Шумахер Кевин)
42'
Рашль Тобиас
 
45'
Пухач Тымотеуш
 
46'
Редондо Кенни
Рашль Тобиас
 
54'
 
Россбах Дамиан

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 8
  • 7 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 4
  • 1 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 6
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 46 Владение мячом, % 54
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Кайзерслаутерн
Ничья
Ганза
2.09
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5.70
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3.60
Все Коэффициенты
18
Краль
Юлиан
33
Эльведи
Ян
5
Краус
Кевин
II
2
Томяк
Борис
8
Циммер
Жан
15
Пухач
Тымотеуш
16
Нихус
Юлиан
20
Рашль
Тобиас
7
Риттер
Марлон
9
Ахе
Рагнар
29
Тачи
Ричмонд
1
Кольке
Маркус
22
Ван
дер
Верфф
Яспер
17
Давид
Йонас
4
Россбах
Дамиан
7
Найдхарт
Нико
13
Шумахер
Кевин
26
Бахманн
Яник
6
Dennis
Dressel
19
Василиадис
Себастиан
49
Brumado
Junior
18
Переа
Хуан
Кайзерслаутерн
3-4-1-2
Ганза
3-4-1-2

История личных встреч

Кайзерслаутерн
Ганза

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.1%
57.1%
4 победы 4 ничьи 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 5 побед

14 матчей

42.9%
14.3%
42.8%
6 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

28.6%
42.9%
28.5%
4 победы 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

28.6%
35.7%
35.7%
4 победы 5 ничьих 5 побед

История матчей

Б2
0:1
Б2
0:2
Б3
2:1
Б3
0:0
Б3
1:1
Б3
2:0
Б3
0:2
Б3
4:1
К
0:0
К
1:3
Б2
0:1
Б2
0:1
Б2
5:1
Б2
6:0

Голы

Всего голов

8
10

Голов в среднем за матч

1.33
1.25

Среднее время на гол

67
72

Всего голов

13
4

Голов в среднем за матч

1.63
0.67

Среднее время на гол

55
135

Всего голов

21
14

Голов в среднем за матч

1.5
1

Тотал матчей

2.5
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
9
Больше 64%
Меньше 36%
5
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
2
Больше 14%
Меньше 86%
12

Среднее время на гол

60
90

Бомбардиры внутри турнира

Кайзерслаутерн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ахе Рагнар 5 0.71
Краус Кевин II 2 (1) 0.29
Риттер Марлон 1 0.14
Циммер Жан 1 0.14
Пухач Тымотеуш 1 0.14
Тачи Ричмонд 1 0.14
Рашль Тобиас 1 0.14
Редондо Кенни 0 0
Ганслик Даниэль 0 0
Ганза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Переа Хуан 3 0.43
Штраус Джон-Патрик 1 0.14
Прёгер Кай 1 0.14
Фролинг Нильс 1 0.14
Ван дер Верфф Яспер 1 0.14
Brumado Junior 1 0.14
Хинтерзеер Лукас 0 0
Россбах Дамиан 0 0
Ингельссон Сванте 0 0
Шумахер Кевин 0 0

Карточки

Кайзерслаутерн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Томяк Борис 2 1
Пухач Тымотеуш 2 0
Нихус Юлиан 2 0
Луте Андреас 0 1
Бойд Терренс 1 0
Риттер Марлон 1 0
Циммер Жан 1 0
Редондо Кенни 1 0
Эльведи Ян 1 0
Цолински Бен 1 0
Опоку Аарон 1 0
Краль Юлиан 1 0
Тачи Ричмонд 1 0
Рашль Тобиас 1 0
Ганза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Россбах Дамиан 3 0
Найдхарт Нико 3 0
Ингельссон Сванте 3 0
Шумахер Кевин 3 0
Россипаль Александер 2 0
Прёгер Кай 1 0
Бахманн Яник 1 0
Ван дер Верфф Яспер 1 0
Кинсомби Кристиан 1 0
Dennis Dressel 1 0
Переа Хуан 1 0

Результаты матчей

Кайзерслаутерн
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Ганза
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

1
0
Кайзерслаутерн
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Ганза
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
6

Упущенные победы

3
4
Кайзерслаутерн
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Ганза
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

6
7

Упущенные победы

4
4

Голы по времени матча

Забито

7
2
4 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
4
57%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
2
100%
76-90

Пропущено

5
3
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
33%
31-45
2
40%
2
67%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
5
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
33%
1
20%
46-60
1
33%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
7
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
20%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
2
29%
76-90

Забито

10
7
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
1
10%
0
0%
1-15
4
40%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
10%
1
14%
46-60
3
30%
1
14%
61-75
1
10%
2
29%
76-90

Пропущено

10
10
3 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
1
10%
0
0%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
2
20%
3
30%
31-45
2
20%
3
30%
46-60
4
40%
0
0%
61-75
1
10%
2
20%
76-90

Результаты последних матчей

Кайзерслаутерн
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Карлсруэ - Кайзерслаутерн 1:1 Виктория Кельн - Кайзерслаутерн 1:2 Кайзерслаутерн - Нюрнберг 3:1 Падерборн - Кайзерслаутерн 1:2
Кайзерслаутерн - Эльвeрсберг 3:2 Рот-Вайсс Кобленц - Кайзерслаутерн 0:5 Шальке 04 - Кайзерслаутерн 3:0 Кайзерслаутерн - Санкт-Паули 1:2 Хомбург-08 - Кайзерслаутерн 1:4 Кайзерслаутерн - Норвич 0:0 Миннесота Юнайтед - Кайзерслаутерн 2:1 Луисвилл Сити - Кайзерслаутерн 1:2 Кайзерслаутерн - Фортуна 0:3 Карлсруэ - Кайзерслаутерн 2:0 Кайзерслаутерн - Арминия 1:2 Нюрнберг - Кайзерслаутерн 3:3 Кайзерслаутерн - Ганза 0:1 Ян - Кайзерслаутерн 0:0 Кайзерслаутерн - Гамбург 2:0 Айнтрахт Бр - Кайзерслаутерн 1:0
Ганза
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Ганза - Фортуна 1:3 Гамбург - Ганза 2:0 Ганза - Оснабрюк 2:1 Ганза - Ганновер 96 1:2
Франкфурт - Ганза 1:1 Эльвeрсберг - Ганза 1:2 Ганза - Нюрнберг 2:0 Ганза - Севилья 2:1 Ганза - Динамо Берлин 1:1 Ганза - Погонь Щецин 2:0 Альтглинике - Ганза 3:2 Мальховер - Ганза 0:9 Элменхорст - Ганза 0:17 Ганза - Айнтрахт Бр 2:1 Нюрнберг - Ганза 0:0 Зандхаузен - Ганза 1:2 Ганза - Ян 2:0 Кайзерслаутерн - Ганза 0:1 Ганза - Гройтер Фюрт 2:0 Падерборн - Ганза 3:0

Результаты матчей

Кайзерслаутерн
Ганза

Точный счет

1:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

3
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%

Точный счет

1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:2
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
1:2
2 раза 33%
2:0
2 раза 33%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Кайзерслаутерн
Ганза

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
2
2
2
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1
2
1.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
5
1
3
3
1.5
3
3
2
4
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ганновер 96
 1:0 7 4 2 1 17 - 7 14
2.
Фортуна
 0:1 7 4 1 2 13 - 5 13
3.
Гамбург
 7 4 1 2 15 - 9 13
4.
Кайзерслаутерн
 2:1 7 4 1 2 12 - 11 13
5.
Санкт-Паули
 7 3 4 0 11 - 4 13
6.
Хольштайн Киль
 0:2 7 4 0 3 10 - 13 12
7.
Магдебург
 7 3 3 1 17 - 13 12
8.
Эльвeрсберг
 7 3 1 3 10 - 13 10
9.
Герта
 2:0 7 3 0 4 14 - 11 9
10.
Ганза
 1:2 7 3 0 4 9 - 11 9
11.
Нюрнберг
 7 2 3 2 11 - 13 9
12.
Карлсруэ
 7 2 2 3 12 - 13 8
13.
Гройтер Фюрт
 7 2 2 3 12 - 14 8
14.
Веен Висбаден
 7 2 2 3 6 - 8 8
15.
Падерборн
 7 2 2 3 8 - 13 8
16.
Шальке 04
 7 2 1 4 12 - 15 7
17.
Айнтрахт Бр
 7 1 2 4 5 - 11 5
18.
Оснабрюк
 7 1 1 5 8 - 18 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гамбург
 3 3 0 0 10 - 3 9
2.
Кайзерслаутерн
 2:1 4 3 0 1 9 - 6 9
3.
Санкт-Паули
 4 2 2 0 8 - 2 8
4.
Магдебург
 3 2 1 0 9 - 6 7
5.
Гройтер Фюрт
 4 2 1 1 10 - 6 7
6.
Герта
 2:0 3 2 0 1 8 - 1 6
7.
Шальке 04
 3 2 0 1 7 - 5 6
8.
Фортуна
 0:1 4 2 0 2 5 - 4 6
9.
Ганза
 1:2 4 2 0 2 6 - 6 6
10.
Хольштайн Киль
 0:2 4 2 0 2 6 - 8 6
11.
Карлсруэ
 3 1 2 0 5 - 3 5
12.
Нюрнберг
 3 1 2 0 5 - 4 5
13.
Айнтрахт Бр
 4 1 2 1 4 - 4 5
14.
Веен Висбаден
 4 1 2 1 3 - 4 5
15.
Ганновер 96
 1:0 3 1 1 1 9 - 3 4
16.
Падерборн
 3 1 1 1 4 - 4 4
17.
Эльвeрсберг
 3 1 0 2 3 - 8 3
18.
Оснабрюк
 4 1 0 3 6 - 8 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ганновер 96
 1:0 4 3 1 0 8 - 4 10
2.
Фортуна
 0:1 3 2 1 0 8 - 1 7
3.
Эльвeрсберг
 4 2 1 1 7 - 5 7
4.
Хольштайн Киль
 0:2 3 2 0 1 4 - 5 6
5.
Санкт-Паули
 3 1 2 0 3 - 2 5
6.
Магдебург
 4 1 2 1 8 - 7 5
7.
Кайзерслаутерн
 2:1 3 1 1 1 3 - 5 4
8.
Гамбург
 4 1 1 2 5 - 6 4
9.
Нюрнберг
 4 1 1 2 6 - 9 4
10.
Падерборн
 4 1 1 2 4 - 9 4
11.
Веен Висбаден
 3 1 0 2 3 - 4 3
12.
Ганза
 1:2 3 1 0 2 3 - 5 3
13.
Карлсруэ
 4 1 0 3 7 - 10 3
14.
Герта
 2:0 4 1 0 3 6 - 10 3
15.
Гройтер Фюрт
 3 0 1 2 2 - 8 1
16.
Оснабрюк
 3 0 1 2 2 - 10 1
17.
Шальке 04
 4 0 1 3 5 - 10 1
18.
Айнтрахт Бр
 3 0 0 3 1 - 7 0
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Герта Табакович Харис 7 (2)
Ганновер 96 Тойхерт Седрик 7 (1)
Гамбург Бенеш Ласло 5 (3)
Гамбург Глацель Роберт 5 (2)
Кайзерслаутерн Ахе Рагнар 5
Весь список

Топ нарушителей
Магдебург Daniel Heber 1 3
Оснабрюк Айдини Басхким 1 3
Магдебург Атик Бариш 4
Эльвeрсберг Якобсен Торе 4
Веен Висбаден Карстенс Флориан 4
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  • Второй тайм
  • 54'
    Россбах Дамиан получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Тобиас Рашль уходит с поля. Редондо Кенни выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 48'
    Пухач Тымотеуш получил желтую карточку от судьи
  • 42'
    Тобиас Рашль получил желтую карточку от судьи
  • 29'
    Шумахер Кевин сделал результативную передачу.
  • 29'
    Г О О О О Л - Brumado Junior бьет в цель!
  • 17'
    Пухач Тымотеуш сделал результативную передачу.
  • 17'
    Г О О О О Л - Краус Кевин II бьет в цель!
  • 3'
    Риттер Марлон сделал результативную передачу.
  • 3'
    Г О О О О Л - Тобиас Рашль бьет в цель!
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 49% завершится победой Кайзерслаутерн.
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Кайзерслаутерн
Ничья
Ганза
2.09
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5.70
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3.60
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