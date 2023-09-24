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  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2023-2024
Тур: 7. Стадион: .
Хольштайн Киль
0:2
Второй тайм: 51'
Герта
0'
11' Желтая карточка
Дордой Мартон
14' Желтая карточка
Шульц Марвин
0:1
27' Гол
Превляк Смаил
0:2
39' Гол
Бухалакис Андреас

Ход матча

11'
 
Дордой Мартон
14'
Шульц Марвин
 
27'
0:1
Превляк Смаил
(Резе Фабиан)
39'
0:2
Бухалакис Андреас
46'
Nicolai Remberg
Порат Финн
 
46'
Симакала Ба-Муака
Матино Сюто
 
46'
Коменда Марко
Marko Ivezic
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 4
  • 1 Угловые 2
  • 2 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 55 Владение мячом, % 45
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Хольштайн Киль
Ничья
Герта
2.25
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7.70
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4.30
Все Коэффициенты
1
Вайнер
Тимон
15
Шульц
Марвин
17
Беккер
Тимо
34
Colin
Kleine-Bekel
8
Порат
Финн
6
Marko
Ivezic
18
Роте
Том
10
Холтби
Льюис
7
Скрибски
Стивен
9
Пихлер
Бенедикт
13
Матино
Сюто
12
Эрнст
Тьярк
6
Карбовник
Михал
37
Ляйстнер
Тони
20
Кемпф
Марк-Оливер
19
Дуджак
Джереми
22
Marten
Winkler
5
Бухалакис
Андреас
31
Дордой
Мартон
11
Резе
Фабиан
25
Табакович
Харис
9
Превляк
Смаил
Хольштайн Киль
3-3-2-2
Герта
4-4-2

История личных встреч

Хольштайн Киль
Герта

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ТМК
1:3

Голы

Всего голов

0
3

Голов в среднем за матч

0
3

Среднее время на гол

0
30

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

1
3

Среднее время на гол

90
30

Бомбардиры внутри турнира

Хольштайн Киль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Скрибски Стивен 2 0.29
Матино Сюто 2 (1) 0.29
Роте Том 1 0.14
Холтби Льюис 1 0.14
Фридьонссон Хольмберт 1 0.14
Пихлер Бенедикт 1 0.14
Зандер Филипп 1 0.14
Стернер Йонас 1 0.14
Герта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Табакович Харис 7 (1) 1
Превляк Смаил 2 0.29
Marten Winkler 2 0.29
Резе Фабиан 1 0.14
Бухалакис Андреас 1 0.14
Дардаи Палко 1 0.14
Хуссейн Билаль 0 0
Кристенсен Густав 0 0

Карточки

Хольштайн Киль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Холтби Льюис 2 0
Порат Финн 2 0
Зандер Филипп 2 0
Роте Том 2 0
Шульц Марвин 1 0
Симакала Ба-Муака 1 0
Матино Сюто 1 0
Marko Ivezic 1 0
Герта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дардаи Палко 2 0
Дордой Мартон 2 0
Marten Winkler 2 0
Ляйстнер Тони 1 0
Нидерлехнер Флориан 1 0
Бухалакис Андреас 1 0
Дуджак Джереми 1 0
Кемпф Марк-Оливер 1 0
Рихтер Марко 1 0
Клеменс Паскаль 1 0

Результаты матчей

Хольштайн Киль
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Герта
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

2
4
Хольштайн Киль
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Герта
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

5
1

Упущенные победы

3
8
Хольштайн Киль
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)
Герта
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
0% (0)
83% (5)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

7
1

Упущенные победы

5
12

Голы по времени матча

Забито

6
4
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 5
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
33%
1
25%
31-45
1
17%
1
25%
46-60
3
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

6
10
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
2
33%
1
10%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
2
33%
1
10%
61-75
1
17%
2
20%
76-90

Забито

4
8
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
2
50%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
1
25%
1
13%
76-90

Пропущено

5
1
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
100%
76-90

Забито

10
12
3 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
0 Не забивали 3
1
10%
1
8%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
2
20%
4
33%
31-45
3
30%
2
17%
46-60
3
30%
2
17%
61-75
1
10%
1
8%
76-90

Пропущено

11
11
6 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
4
36%
1
9%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
1
9%
3
27%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
3
27%
1
9%
61-75
2
18%
3
27%
76-90

Результаты последних матчей

Хольштайн Киль
(20 матчей)
65%
35%
13 побед 0 ничьих 7 поражений
Санкт-Паули - Хольштайн Киль 5:1 Ротенбургер - Хольштайн Киль 0:5 Хольштайн Киль - Падерборн 2:1 Шальке 04 - Хольштайн Киль 0:2
Хольштайн Киль - Магдебург 2:4 Гютерсло - Хольштайн Киль 0:2 Хольштайн Киль - Гройтер Фюрт 2:1 Айнтрахт Бр - Хольштайн Киль 0:1 Унион Берлин - Хольштайн Киль 1:2 Аустрия Лустенау - Хольштайн Киль 1:6 Хольштайн Киль - Словацко 1:0 Хольштайн Киль - Ганновер 96 1:2 Вайхе - Хольштайн Киль 0:1 Ранцау - Хольштайн Киль 0:9 Ганновер 96 - Хольштайн Киль 1:5 Хольштайн Киль - Санкт-Паули 3:4 Хольштайн Киль - Карлсруэ 2:1 Фортуна - Хольштайн Киль 3:0 Хольштайн Киль - Дармштадт 0:3 Хайденхайм - Хольштайн Киль 3:0
Герта
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Герта - Айнтрахт Бр 3:0 Герта Целендорф - Герта 1:4 Магдебург - Герта 6:4 Герта - Гройтер Фюрт 5:0
Гамбург - Герта 3:0 Карл Цейс - Герта 0:5 Герта - Веен Висбаден 0:1 Фортуна - Герта 1:0 Стандард - Герта 1:1 Антверпен - Герта 1:0 РВДМ 47 - Герта 1:2 Янг Бойз - Герта 4:2 Герта - Динамо Берлин 2:0 Айнтрахт Штансдорф - Герта 0:6 Вольфсбург - Герта 1:2 Герта - Бохум 1:1 Кёльн - Герта 5:2 Герта - Штутгарт 2:1 Бавария - Герта 2:0 Герта - Вердер 2:4

Результаты матчей

Хольштайн Киль
Герта

Точный счет

2:1
2 раза 67%
2:4
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%

Точное количество голов

2
3 раза 100%
0
1 раз 33%
3
1 раз 33%
5
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
6:4
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
2 раза 67%
4
1 раз 33%

Точный счет

2:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
3:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
6:4
1 раз 17%

Точное количество голов

2
4 раза 67%
1
2 раза 33%
0
3 раза 50%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
5
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Хольштайн Киль
Герта

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
1.5
Больше Меньше
3
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ганновер 96
 1:0 7 4 2 1 17 - 7 14
2.
Фортуна
 0:1 7 4 1 2 13 - 5 13
3.
Гамбург
 7 4 1 2 15 - 9 13
4.
Кайзерслаутерн
 2:1 7 4 1 2 12 - 11 13
5.
Санкт-Паули
 7 3 4 0 11 - 4 13
6.
Хольштайн Киль
 0:2 7 4 0 3 10 - 13 12
7.
Магдебург
 7 3 3 1 17 - 13 12
8.
Эльвeрсберг
 7 3 1 3 10 - 13 10
9.
Герта
 2:0 7 3 0 4 14 - 11 9
10.
Ганза
 1:2 7 3 0 4 9 - 11 9
11.
Нюрнберг
 7 2 3 2 11 - 13 9
12.
Карлсруэ
 7 2 2 3 12 - 13 8
13.
Гройтер Фюрт
 7 2 2 3 12 - 14 8
14.
Веен Висбаден
 7 2 2 3 6 - 8 8
15.
Падерборн
 7 2 2 3 8 - 13 8
16.
Шальке 04
 7 2 1 4 12 - 15 7
17.
Айнтрахт Бр
 7 1 2 4 5 - 11 5
18.
Оснабрюк
 7 1 1 5 8 - 18 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гамбург
 3 3 0 0 10 - 3 9
2.
Кайзерслаутерн
 2:1 4 3 0 1 9 - 6 9
3.
Санкт-Паули
 4 2 2 0 8 - 2 8
4.
Магдебург
 3 2 1 0 9 - 6 7
5.
Гройтер Фюрт
 4 2 1 1 10 - 6 7
6.
Герта
 2:0 3 2 0 1 8 - 1 6
7.
Шальке 04
 3 2 0 1 7 - 5 6
8.
Фортуна
 0:1 4 2 0 2 5 - 4 6
9.
Ганза
 1:2 4 2 0 2 6 - 6 6
10.
Хольштайн Киль
 0:2 4 2 0 2 6 - 8 6
11.
Карлсруэ
 3 1 2 0 5 - 3 5
12.
Нюрнберг
 3 1 2 0 5 - 4 5
13.
Айнтрахт Бр
 4 1 2 1 4 - 4 5
14.
Веен Висбаден
 4 1 2 1 3 - 4 5
15.
Ганновер 96
 1:0 3 1 1 1 9 - 3 4
16.
Падерборн
 3 1 1 1 4 - 4 4
17.
Эльвeрсберг
 3 1 0 2 3 - 8 3
18.
Оснабрюк
 4 1 0 3 6 - 8 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ганновер 96
 1:0 4 3 1 0 8 - 4 10
2.
Фортуна
 0:1 3 2 1 0 8 - 1 7
3.
Эльвeрсберг
 4 2 1 1 7 - 5 7
4.
Хольштайн Киль
 0:2 3 2 0 1 4 - 5 6
5.
Санкт-Паули
 3 1 2 0 3 - 2 5
6.
Магдебург
 4 1 2 1 8 - 7 5
7.
Кайзерслаутерн
 2:1 3 1 1 1 3 - 5 4
8.
Гамбург
 4 1 1 2 5 - 6 4
9.
Нюрнберг
 4 1 1 2 6 - 9 4
10.
Падерборн
 4 1 1 2 4 - 9 4
11.
Веен Висбаден
 3 1 0 2 3 - 4 3
12.
Ганза
 1:2 3 1 0 2 3 - 5 3
13.
Карлсруэ
 4 1 0 3 7 - 10 3
14.
Герта
 2:0 4 1 0 3 6 - 10 3
15.
Гройтер Фюрт
 3 0 1 2 2 - 8 1
16.
Оснабрюк
 3 0 1 2 2 - 10 1
17.
Шальке 04
 4 0 1 3 5 - 10 1
18.
Айнтрахт Бр
 3 0 0 3 1 - 7 0
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Герта Табакович Харис 7 (2)
Ганновер 96 Тойхерт Седрик 7 (1)
Гамбург Бенеш Ласло 5 (3)
Гамбург Глацель Роберт 5 (2)
Кайзерслаутерн Ахе Рагнар 5
Весь список

Топ нарушителей
Магдебург Daniel Heber 1 3
Оснабрюк Айдини Басхким 1 3
Магдебург Атик Бариш 4
Эльвeрсберг Якобсен Торе 4
Веен Висбаден Карстенс Флориан 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 39'
    Г О О О О Л - Бухалакис Андреас бьет в цель!
  • 27'
    Резе Фабиан сделал результативную передачу.
  • 27'
    Г О О О О Л - Превляк Смаил бьет в цель!
  • 14'
    Шульц Марвин получил желтую карточку от судьи
  • 11'
    Дордой Мартон получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 45% завершится победой Хольштайн Киль.
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Ничья
Герта
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