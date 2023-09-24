Тур: 7. Стадион: Holstein Stadion.
0:2
Второй тайм: 51'
0'
11' Желтая карточкаДордой Мартон
14' Желтая карточкаШульц Марвин
0:1
27' ГолПревляк Смаил
0:2
39' ГолБухалакис Андреас
Ход матча
11'
14'
27'
0:1
39'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 4
-
1 Угловые 2
-
2 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
55 Владение мячом, % 45
Прогноз на матч от Liveresult
15
Шульц
Марвин
17
Беккер
Тимо
18
Роте
Том
10
Холтби
Льюис
13
Матино
Сюто
12
Эрнст
Тьярк
11
Резе
Фабиан
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Шульц МарвинЗащитник
-
17 Беккер ТимоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Роте ТомЗащитник
-
10 Холтби ЛьюисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
13 Матино СютоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
20 Арп Янн-ФитеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Меес ДжошуаПолузащитник
-
-
Главный тренер: Рапп Марсель
- Основной состав
-
12 Эрнст ТьяркВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Резе ФабианПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
44 Гехтер ЛинусЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
24 Bence Dardai
-
Главный тренер: Дардаи Пал
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Хольштайн Киль
Герта
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
3
Голов в среднем за матч
0
3
Среднее время на гол
0
30
Всего голов
1
3
Голов в среднем за матч
1
3
Среднее время на гол
90
30
Бомбардиры внутри турнира
Хольштайн Киль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Скрибски Стивен
|2
|0.29
|Матино Сюто
|2 (1)
|0.29
|Роте Том
|1
|0.14
|Холтби Льюис
|1
|0.14
|Фридьонссон Хольмберт
|1
|0.14
|Пихлер Бенедикт
|1
|0.14
|Зандер Филипп
|1
|0.14
|Стернер Йонас
|1
|0.14
Герта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Табакович Харис
|7 (1)
|1
|Превляк Смаил
|2
|0.29
|Marten Winkler
|2
|0.29
|Резе Фабиан
|1
|0.14
|Бухалакис Андреас
|1
|0.14
|Дардаи Палко
|1
|0.14
|Хуссейн Билаль
|0
|0
|Кристенсен Густав
|0
|0
Карточки
Хольштайн Киль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Холтби Льюис
|2
|0
|Порат Финн
|2
|0
|Зандер Филипп
|2
|0
|Роте Том
|2
|0
|Шульц Марвин
|1
|0
|Симакала Ба-Муака
|1
|0
|Матино Сюто
|1
|0
|Marko Ivezic
|1
|0
Герта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дардаи Палко
|2
|0
|Дордой Мартон
|2
|0
|Marten Winkler
|2
|0
|Ляйстнер Тони
|1
|0
|Нидерлехнер Флориан
|1
|0
|Бухалакис Андреас
|1
|0
|Дуджак Джереми
|1
|0
|Кемпф Марк-Оливер
|1
|0
|Рихтер Марко
|1
|0
|Клеменс Паскаль
|1
|0
Результаты матчей
Хольштайн Киль
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Герта
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
2
4
Хольштайн Киль
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Герта
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
5
1
Упущенные победы
3
8
Хольштайн Киль
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)
Герта
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
0% (0)
83% (5)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
7
1
Упущенные победы
5
12
Голы по времени матча
Забито
6
4
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 5
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
33%
1
25%
31-45
1
17%
1
25%
46-60
3
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
6
10
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
2
33%
1
10%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
2
33%
1
10%
61-75
1
17%
2
20%
76-90
Забито
4
8
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
2
50%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
1
25%
1
13%
76-90
Пропущено
5
1
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
100%
76-90
Забито
10
12
3 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
0 Не забивали 3
1
10%
1
8%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
2
20%
4
33%
31-45
3
30%
2
17%
46-60
3
30%
2
17%
61-75
1
10%
1
8%
76-90
Пропущено
11
11
6 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
4
36%
1
9%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
1
9%
3
27%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
3
27%
1
9%
61-75
2
18%
3
27%
76-90
Результаты последних матчей
Хольштайн Киль
(20 матчей)
65%
35%
13 побед 0 ничьих 7 поражений
Санкт-Паули - Хольштайн Киль 5:1 Ротенбургер - Хольштайн Киль 0:5 Хольштайн Киль - Падерборн 2:1 Шальке 04 - Хольштайн Киль 0:2
Хольштайн Киль - Магдебург 2:4 Гютерсло - Хольштайн Киль 0:2 Хольштайн Киль - Гройтер Фюрт 2:1 Айнтрахт Бр - Хольштайн Киль 0:1 Унион Берлин - Хольштайн Киль 1:2 Аустрия Лустенау - Хольштайн Киль 1:6 Хольштайн Киль - Словацко 1:0 Хольштайн Киль - Ганновер 96 1:2 Вайхе - Хольштайн Киль 0:1 Ранцау - Хольштайн Киль 0:9 Ганновер 96 - Хольштайн Киль 1:5 Хольштайн Киль - Санкт-Паули 3:4 Хольштайн Киль - Карлсруэ 2:1 Фортуна - Хольштайн Киль 3:0 Хольштайн Киль - Дармштадт 0:3 Хайденхайм - Хольштайн Киль 3:0
Герта
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Герта - Айнтрахт Бр 3:0 Герта Целендорф - Герта 1:4 Магдебург - Герта 6:4 Герта - Гройтер Фюрт 5:0
Гамбург - Герта 3:0 Карл Цейс - Герта 0:5 Герта - Веен Висбаден 0:1 Фортуна - Герта 1:0 Стандард - Герта 1:1 Антверпен - Герта 1:0 РВДМ 47 - Герта 1:2 Янг Бойз - Герта 4:2 Герта - Динамо Берлин 2:0 Айнтрахт Штансдорф - Герта 0:6 Вольфсбург - Герта 1:2 Герта - Бохум 1:1 Кёльн - Герта 5:2 Герта - Штутгарт 2:1 Бавария - Герта 2:0 Герта - Вердер 2:4
Результаты матчей
Хольштайн Киль
Герта
Точный счет
2:1
2 раза 67%
2:4
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
Точное количество голов
2
3 раза 100%
0
1 раз 33%
3
1 раз 33%
5
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
6:4
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
2 раза 67%
4
1 раз 33%
Точный счет
2:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
3:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
6:4
1 раз 17%
Точное количество голов
2
4 раза 67%
1
2 раза 33%
0
3 раза 50%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
5
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Хольштайн Киль
Герта
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
33
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|7
|4
|2
|1
|17 - 7
|14
|2.
|0:1
|7
|4
|1
|2
|13 - 5
|13
|3.
|7
|4
|1
|2
|15 - 9
|13
|4.
|2:1
|7
|4
|1
|2
|12 - 11
|13
|5.
|7
|3
|4
|0
|11 - 4
|13
|6.
|0:2
|7
|4
|0
|3
|10 - 13
|12
|7.
|7
|3
|3
|1
|17 - 13
|12
|8.
|7
|3
|1
|3
|10 - 13
|10
|9.
|2:0
|7
|3
|0
|4
|14 - 11
|9
|10.
|1:2
|7
|3
|0
|4
|9 - 11
|9
|11.
|7
|2
|3
|2
|11 - 13
|9
|12.
|7
|2
|2
|3
|12 - 13
|8
|13.
|7
|2
|2
|3
|12 - 14
|8
|14.
|7
|2
|2
|3
|6 - 8
|8
|15.
|7
|2
|2
|3
|8 - 13
|8
|16.
|7
|2
|1
|4
|12 - 15
|7
|17.
|7
|1
|2
|4
|5 - 11
|5
|18.
|7
|1
|1
|5
|8 - 18
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|10 - 3
|9
|2.
|2:1
|4
|3
|0
|1
|9 - 6
|9
|3.
|4
|2
|2
|0
|8 - 2
|8
|4.
|3
|2
|1
|0
|9 - 6
|7
|5.
|4
|2
|1
|1
|10 - 6
|7
|6.
|2:0
|3
|2
|0
|1
|8 - 1
|6
|7.
|3
|2
|0
|1
|7 - 5
|6
|8.
|0:1
|4
|2
|0
|2
|5 - 4
|6
|9.
|1:2
|4
|2
|0
|2
|6 - 6
|6
|10.
|0:2
|4
|2
|0
|2
|6 - 8
|6
|11.
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|12.
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|13.
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|14.
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|15.
|1:0
|3
|1
|1
|1
|9 - 3
|4
|16.
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|17.
|3
|1
|0
|2
|3 - 8
|3
|18.
|4
|1
|0
|3
|6 - 8
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|4
|3
|1
|0
|8 - 4
|10
|2.
|0:1
|3
|2
|1
|0
|8 - 1
|7
|3.
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|4.
|0:2
|3
|2
|0
|1
|4 - 5
|6
|5.
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|6.
|4
|1
|2
|1
|8 - 7
|5
|7.
|2:1
|3
|1
|1
|1
|3 - 5
|4
|8.
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|9.
|4
|1
|1
|2
|6 - 9
|4
|10.
|4
|1
|1
|2
|4 - 9
|4
|11.
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|12.
|1:2
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|13.
|4
|1
|0
|3
|7 - 10
|3
|14.
|2:0
|4
|1
|0
|3
|6 - 10
|3
|15.
|3
|0
|1
|2
|2 - 8
|1
|16.
|3
|0
|1
|2
|2 - 10
|1
|17.
|4
|0
|1
|3
|5 - 10
|1
|18.
|3
|0
|0
|3
|1 - 7
|0
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Герта
|Табакович Харис
|7 (2)
|Ганновер 96
|Тойхерт Седрик
|7 (1)
|Гамбург
|Бенеш Ласло
|5 (3)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|5 (2)
|Кайзерслаутерн
|Ахе Рагнар
|5
|Магдебург
|Daniel Heber
|1 3
|Оснабрюк
|Айдини Басхким
|1 3
|Магдебург
|Атик Бариш
|4
|Эльвeрсберг
|Якобсен Торе
|4
|Веен Висбаден
|Карстенс Флориан
|4