Тур: 7. Стадион: Holstein Stadion. Зрители: 15034
2:3
Конец матча
0'
11' Желтая карточкаДордой Мартон
14' Желтая карточкаШульц Марвин
0:1
27' ГолПревляк Смаил
0:2
39' ГолБухалакис Андреас
1:2
54' ГолПихлер Бенедикт
2:2
57' ПенальтиСкрибски Стивен
65' Желтая карточкаКарбовник Михал
2:2
88' Не забитый пенальтиТабакович Харис
90' Желтая карточкаХолтби Льюис
2:3
90' ПенальтиРезе Фабиан
90' Желтая карточкаBence Dardai
90' Вторая желтая карточкаШульц Марвин
90' Желтая карточкаБеккер Тимо
90'+11
Ход матча
11'
14'
27'
0:1
39'
54'
1:2
57'
2:2
65'
88'
2:2
90'
90'
2:3
90'
90'
90'
Статистика матча
-
11 Удары по воротам 4
-
5 Удары в створ 7
-
2 Угловые 4
-
3 Офсайды 1
-
19 Нарушения правил 13
-
4 Жёлтые карточки 3
-
1 Красные карточки 0
-
437 Количество передач 370
-
55 Владение мячом, % 45
Прогноз на матч от Liveresult
15
Шульц
Марвин
17
Беккер
Тимо
18
Роте
Том
10
Холтби
Льюис
13
Матино
Сюто
12
Эрнст
Тьярк
11
Резе
Фабиан
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Шульц МарвинЗащитник
-
17 Беккер ТимоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Роте ТомЗащитник
-
10 Холтби ЛьюисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
13 Матино СютоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
20 Арп Янн-ФитеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Меес ДжошуаПолузащитник
-
-
Главный тренер: Рапп Марсель
- Основной состав
-
12 Эрнст ТьяркВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Резе ФабианПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
44 Гехтер ЛинусЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
24 Bence Dardai
-
Главный тренер: Дардаи Пал
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Хольштайн Киль
Герта
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
3
Голов в среднем за матч
0
3
Среднее время на гол
0
30
Всего голов
1
3
Голов в среднем за матч
1
3
Среднее время на гол
90
30
Бомбардиры внутри турнира
Хольштайн Киль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Скрибски Стивен
|3 (1)
|0.43
|Матино Сюто
|2 (1)
|0.29
|Пихлер Бенедикт
|2
|0.29
|Роте Том
|1
|0.14
|Холтби Льюис
|1
|0.14
|Фридьонссон Хольмберт
|1
|0.14
|Зандер Филипп
|1
|0.14
|Стернер Йонас
|1
|0.14
|Шульц Марвин
|0
|0
Герта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Табакович Харис
|7 (1)
|1
|Превляк Смаил
|2
|0.29
|Marten Winkler
|2
|0.29
|Резе Фабиан
|2 (1)
|0.29
|Бухалакис Андреас
|1
|0.14
|Дардаи Палко
|1
|0.14
|Хуссейн Билаль
|0
|0
|Кристенсен Густав
|0
|0
Карточки
Хольштайн Киль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Холтби Льюис
|3
|0
|Шульц Марвин
|1
|1
|Порат Финн
|2
|0
|Зандер Филипп
|2
|0
|Роте Том
|2
|0
|Симакала Ба-Муака
|1
|0
|Матино Сюто
|1
|0
|Беккер Тимо
|1
|0
|Marko Ivezic
|1
|0
Герта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дардаи Палко
|2
|0
|Дордой Мартон
|2
|0
|Marten Winkler
|2
|0
|Ляйстнер Тони
|1
|0
|Нидерлехнер Флориан
|1
|0
|Бухалакис Андреас
|1
|0
|Дуджак Джереми
|1
|0
|Кемпф Марк-Оливер
|1
|0
|Рихтер Марко
|1
|0
|Карбовник Михал
|1
|0
|Клеменс Паскаль
|1
|0
|Bence Dardai
|1
|0
Результаты матчей
Хольштайн Киль
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Герта
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
4
4
Хольштайн Киль
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Герта
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
5
1
Упущенные победы
3
8
Хольштайн Киль
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
0% (0)
43% (3)
Герта
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
0% (0)
86% (6)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
7
3
Упущенные победы
7
12
Голы по времени матча
Забито
8
7
2 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 5
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
2
25%
2
29%
31-45
3
38%
1
14%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Пропущено
9
12
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
2
22%
1
8%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
1
11%
3
25%
31-45
0
0%
5
42%
46-60
2
22%
1
8%
61-75
2
22%
2
17%
76-90
Забито
4
8
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
2
50%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
1
25%
1
13%
76-90
Пропущено
5
1
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
100%
76-90
Забито
12
15
3 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
0 Не забивали 3
1
8%
1
7%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
2
17%
5
33%
31-45
5
42%
2
13%
46-60
3
25%
2
13%
61-75
1
8%
2
13%
76-90
Пропущено
14
13
8 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
4
29%
1
8%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
2
14%
3
23%
31-45
0
0%
5
38%
46-60
3
21%
1
8%
61-75
3
21%
3
23%
76-90
Результаты последних матчей
Хольштайн Киль
(20 матчей)
65%
35%
13 побед 0 ничьих 7 поражений
Санкт-Паули - Хольштайн Киль 5:1 Ротенбургер - Хольштайн Киль 0:5 Хольштайн Киль - Падерборн 2:1 Шальке 04 - Хольштайн Киль 0:2
Хольштайн Киль - Магдебург 2:4 Гютерсло - Хольштайн Киль 0:2 Хольштайн Киль - Гройтер Фюрт 2:1 Айнтрахт Бр - Хольштайн Киль 0:1 Унион Берлин - Хольштайн Киль 1:2 Аустрия Лустенау - Хольштайн Киль 1:6 Хольштайн Киль - Словацко 1:0 Хольштайн Киль - Ганновер 96 1:2 Вайхе - Хольштайн Киль 0:1 Ранцау - Хольштайн Киль 0:9 Ганновер 96 - Хольштайн Киль 1:5 Хольштайн Киль - Санкт-Паули 3:4 Хольштайн Киль - Карлсруэ 2:1 Фортуна - Хольштайн Киль 3:0 Хольштайн Киль - Дармштадт 0:3 Хайденхайм - Хольштайн Киль 3:0
Герта
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Герта - Айнтрахт Бр 3:0 Герта Целендорф - Герта 1:4 Магдебург - Герта 6:4 Герта - Гройтер Фюрт 5:0
Гамбург - Герта 3:0 Карл Цейс - Герта 0:5 Герта - Веен Висбаден 0:1 Фортуна - Герта 1:0 Стандард - Герта 1:1 Антверпен - Герта 1:0 РВДМ 47 - Герта 1:2 Янг Бойз - Герта 4:2 Герта - Динамо Берлин 2:0 Айнтрахт Штансдорф - Герта 0:6 Вольфсбург - Герта 1:2 Герта - Бохум 1:1 Кёльн - Герта 5:2 Герта - Штутгарт 2:1 Бавария - Герта 2:0 Герта - Вердер 2:4
Результаты матчей
Хольштайн Киль
Герта
Точный счет
2:1
2 раза 50%
2:3
1 раз 25%
2:4
1 раз 25%
0:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
Точное количество голов
2
4 раза 100%
0
1 раз 33%
3
1 раз 33%
5
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
6:4
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
2 раза 50%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Точный счет
2:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
3:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
6:4
1 раз 14%
Точное количество голов
2
5 раз 71%
1
2 раза 29%
0
3 раза 43%
3
2 раза 29%
4
1 раз 14%
5
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Хольштайн Киль
Герта
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
43
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Герта
|Табакович Харис
|7 (2)
|Ганновер 96
|Тойхерт Седрик
|7 (1)
|Кайзерслаутерн
|Ахе Рагнар
|6
|Гамбург
|Бенеш Ласло
|5 (3)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|5 (2)
|Магдебург
|Daniel Heber
|1 3
|Оснабрюк
|Айдини Басхким
|1 3
|Ганза
|Россбах Дамиан
|4
|Магдебург
|Атик Бариш
|4
|Эльвeрсберг
|Якобсен Торе
|4