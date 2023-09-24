Тур: 7. Стадион: Эсприт-Арена.
0:1
Второй тайм: 53'
0'
0:1
7' ГолТойхерт Седрик
40' Желтая карточкаНильсен Ховард
44' Желтая карточкаКён Деррик
45' Желтая карточкаYannik Engelhardt
49' Желтая карточкаЙоханнессон Исак-Бергманн
Ход матча
7'
40'
44'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 3
-
1 Удары в створ 2
-
2 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 4
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
57 Владение мячом, % 43
Прогноз на матч от Liveresult
11
Клаус
Феликс
20
Дем
Янник
18
Кён
Деррик
11
Шауб
Луис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Клаус ФеликсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Обердорф ТимЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Jona Niemiec
-
Главный тренер: Daniel Thioune
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Дем ЯнникЗащитник
-
18 Кён ДеррикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Шауб ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Вейнкоф ЛеоВратарь
-
21 Муроя СэйЗащитник
-
37 Эзех БруклинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
24 Antonio Foti
-
-
Главный тренер: Stefan Leitl
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Фортуна
Ганновер 96
7 матчей
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед
14 матчей
28.6%
28.6%
42.8%
4 победы 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
14.3%
35.7%
50%
2 победы 5 ничьих 7 побед
Второй тайм
35.7%
28.6%
35.7%
5 побед 4 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
13
2
Голов в среднем за матч
2.17
0.25
Среднее время на гол
41
360
Всего голов
18
10
Голов в среднем за матч
2.25
1.67
Среднее время на гол
40
54
Всего голов
31
12
Голов в среднем за матч
2.21
0.86
Тотал матчей
2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
9
Больше 64%
Меньше 36%
5
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
Среднее время на гол
40
105
Бомбардиры внутри турнира
Фортуна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Цолис Христос
|4 (1)
|0.57
|Де Вейс Йорди
|2
|0.29
|Гинчек Даниэль
|1
|0.14
|Клаус Феликс
|1
|0.14
|Хоффманн Андре
|1
|0.14
|Вермейж Винсент
|1
|0.14
|Yannik Engelhardt
|1
|0.14
|Jona Niemiec
|1
|0.14
|Аппелькамп Синта
|0
|0
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|0
|0
|Циммерман Маттиас
|0
|0
|Ястржембски Деннис
|0
|0
Ганновер 96
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тойхерт Седрик
|7 (5)
|1
|Нильсен Ховард
|2
|0.29
|Nicolo Tresoldi
|2
|0.29
|Кён Деррик
|2
|0.29
|Хальстенберг Марсель
|1
|0.14
|Шауб Луис
|1
|0.14
|Фогльзаммер Андреас
|1
|0.14
|Нойман Фил
|1
|0.14
|Дем Янник
|0
|0
|Кунце Фабиан
|0
|0
|Antonio Foti
|0
|0
|Kolja Oudenne
|0
|0
Карточки
Фортуна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Николя Гавори
|2
|0
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|2
|0
|Yannik Engelhardt
|2
|0
|Клаус Феликс
|1
|0
|Хоффманн Андре
|1
|0
|Takashi Uchino
|1
|0
|Де Вейс Йорди
|1
|0
|Зоботка Марсель
|1
|0
|Обердорф Тим
|1
|0
Ганновер 96
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нойман Фил
|3
|0
|Дем Янник
|2
|0
|Кён Деррик
|2
|0
|Нильсен Ховард
|1
|0
|Эзех Бруклин
|1
|0
|Enzo Leopold
|1
|0
|Yannik Luehrs
|1
|0
Результаты матчей
Фортуна
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Ганновер 96
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
1
2
Фортуна
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Ганновер 96
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
8
9
Фортуна
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Ганновер 96
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
9
11
Голы по времени матча
Забито
4
8
1 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
1
25%
1
13%
1-15
0
0%
4
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
75%
2
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Пропущено
4
3
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
8
9
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
1
11%
16-30
2
25%
2
22%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
1
13%
2
22%
61-75
2
25%
2
22%
76-90
Пропущено
1
3
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
100%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
12
17
6 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 4
1 Не забивали 1
3
25%
1
6%
1-15
1
8%
5
29%
29%
16-30
2
17%
2
12%
31-45
3
25%
4
24%
46-60
1
8%
2
12%
61-75
2
17%
3
18%
76-90
Пропущено
5
6
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
20%
1
17%
31-45
2
40%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Результаты последних матчей
Фортуна
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Ганза - Фортуна 1:3 Фортуна - Фортуна Ситтард 1:0 Фортуна - Карлсруэ 3:1 Эльвeрсберг - Фортуна 0:5
Фортуна - Падерборн 1:2 Иллертиссен - Фортуна 1:3 Санкт-Паули - Фортуна 0:0 Фортуна - Герта 1:0 Фортуна - Бохум 3:1 Фортуна - Пушкаш-Академи 5:0 Фортуна - Слован Либерец 2:1 Фортуна - Оснабрюк 1:1 Айнтрахт Бр - Фортуна 0:1 Дюссельдорф - Фортуна 2:6 Кайзерслаутерн - Фортуна 0:3 Фортуна - Ганновер 96 3:3 Санкт-Паули - Фортуна 0:0 Фортуна - Хольштайн Киль 3:0 Фортуна - Карлсруэ 3:2 Нюрнберг - Фортуна 2:0
Ганновер 96
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Ганновер 96 - Оснабрюк 7:0 Ганновер 96 - Пройссен Мюнстер 1:1 Гройтер Фюрт - Ганновер 96 1:3 Ганновер 96 - Гамбург 0:1
Ганза - Ганновер 96 1:2 Зандхаузен - Ганновер 96 3:3 Нюрнберг - Ганновер 96 2:2 Ганновер 96 - Эльвeрсберг 2:2 Ганновер 96 - Вильярреал 3:0 Ганновер 96 - Дуйсбург 3:0 Кёльн - Ганновер 96 0:1 Ганновер 96 - Гурник Забже 3:0 Унтерахинг - Ганновер 96 2:2 Хольштайн Киль - Ганновер 96 1:2 Боруссия Хильдесхайм - Ганновер 96 0:4 Рамлинген-Элерсхаузен - Ганновер 96 0:3 Ганновер 96 - Хольштайн Киль 1:5 Фортуна - Ганновер 96 3:3 Ганновер 96 - Дармштадт 2:1 Карлсруэ - Ганновер 96 2:1
Результаты матчей
Фортуна
Ганновер 96
Точный счет
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
7:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
7
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
0:5
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
3
1 раз 33%
5
1 раз 33%
2
2 раза 67%
3
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 17%
0:5
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
2:2
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
7:0
1 раз 17%
Точное количество голов
3
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
5
1 раз 17%
2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
7
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Фортуна
Ганновер 96
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
21
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
21
12
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
51
33
51
33
24
15
15
15
15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|7
|4
|2
|1
|17 - 7
|14
|2.
|0:1
|7
|4
|1
|2
|13 - 5
|13
|3.
|7
|4
|1
|2
|15 - 9
|13
|4.
|2:1
|7
|4
|1
|2
|12 - 11
|13
|5.
|7
|3
|4
|0
|11 - 4
|13
|6.
|0:2
|7
|4
|0
|3
|10 - 13
|12
|7.
|7
|3
|3
|1
|17 - 13
|12
|8.
|7
|3
|1
|3
|10 - 13
|10
|9.
|2:0
|7
|3
|0
|4
|14 - 11
|9
|10.
|1:2
|7
|3
|0
|4
|9 - 11
|9
|11.
|7
|2
|3
|2
|11 - 13
|9
|12.
|7
|2
|2
|3
|12 - 13
|8
|13.
|7
|2
|2
|3
|12 - 14
|8
|14.
|7
|2
|2
|3
|6 - 8
|8
|15.
|7
|2
|2
|3
|8 - 13
|8
|16.
|7
|2
|1
|4
|12 - 15
|7
|17.
|7
|1
|2
|4
|5 - 11
|5
|18.
|7
|1
|1
|5
|8 - 18
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|10 - 3
|9
|2.
|2:1
|4
|3
|0
|1
|9 - 6
|9
|3.
|4
|2
|2
|0
|8 - 2
|8
|4.
|3
|2
|1
|0
|9 - 6
|7
|5.
|4
|2
|1
|1
|10 - 6
|7
|6.
|2:0
|3
|2
|0
|1
|8 - 1
|6
|7.
|3
|2
|0
|1
|7 - 5
|6
|8.
|0:1
|4
|2
|0
|2
|5 - 4
|6
|9.
|1:2
|4
|2
|0
|2
|6 - 6
|6
|10.
|0:2
|4
|2
|0
|2
|6 - 8
|6
|11.
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|12.
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|13.
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|14.
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|15.
|1:0
|3
|1
|1
|1
|9 - 3
|4
|16.
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|17.
|3
|1
|0
|2
|3 - 8
|3
|18.
|4
|1
|0
|3
|6 - 8
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|4
|3
|1
|0
|8 - 4
|10
|2.
|0:1
|3
|2
|1
|0
|8 - 1
|7
|3.
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|4.
|0:2
|3
|2
|0
|1
|4 - 5
|6
|5.
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|6.
|4
|1
|2
|1
|8 - 7
|5
|7.
|2:1
|3
|1
|1
|1
|3 - 5
|4
|8.
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|9.
|4
|1
|1
|2
|6 - 9
|4
|10.
|4
|1
|1
|2
|4 - 9
|4
|11.
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|12.
|1:2
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|13.
|4
|1
|0
|3
|7 - 10
|3
|14.
|2:0
|4
|1
|0
|3
|6 - 10
|3
|15.
|3
|0
|1
|2
|2 - 8
|1
|16.
|3
|0
|1
|2
|2 - 10
|1
|17.
|4
|0
|1
|3
|5 - 10
|1
|18.
|3
|0
|0
|3
|1 - 7
|0
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Герта
|Табакович Харис
|7 (2)
|Ганновер 96
|Тойхерт Седрик
|7 (1)
|Гамбург
|Бенеш Ласло
|5 (3)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|5 (2)
|Кайзерслаутерн
|Ахе Рагнар
|5
|Магдебург
|Daniel Heber
|1 3
|Оснабрюк
|Айдини Басхким
|1 3
|Магдебург
|Атик Бариш
|4
|Эльвeрсберг
|Якобсен Торе
|4
|Веен Висбаден
|Карстенс Флориан
|4