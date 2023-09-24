Тур: 7. Стадион: Эсприт-Арена. Зрители: 35444
1:1
Конец матча
0'
0:1
7' ГолТойхерт Седрик
40' Желтая карточкаНильсен Ховард
44' Желтая карточкаКён Деррик
45' Желтая карточкаYannik Engelhardt
49' Желтая карточкаЙоханнессон Исак-Бергманн
1:1
59' ПенальтиЦолис Христос
88' Желтая карточкаХальстенберг Марсель
90'+6
Ход матча
7'
40'
44'
59'
1:1
Статистика матча
-
12 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 2
-
5 Угловые 2
-
1 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 10
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
574 Количество передач 380
-
56 Владение мячом, % 44
Прогноз на матч от Liveresult
11
Клаус
Феликс
20
Дем
Янник
18
Кён
Деррик
11
Шауб
Луис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Клаус ФеликсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Обердорф ТимЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Jona Niemiec
-
Главный тренер: Daniel Thioune
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Дем ЯнникЗащитник
-
18 Кён ДеррикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Шауб ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Вейнкоф ЛеоВратарь
-
21 Муроя СэйЗащитник
-
37 Эзех БруклинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
24 Antonio Foti
-
-
Главный тренер: Stefan Leitl
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Фортуна
Ганновер 96
7 матчей
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед
14 матчей
28.6%
28.6%
42.8%
4 победы 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
14.3%
35.7%
50%
2 победы 5 ничьих 7 побед
Второй тайм
35.7%
28.6%
35.7%
5 побед 4 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
13
2
Голов в среднем за матч
2.17
0.25
Среднее время на гол
41
360
Всего голов
18
10
Голов в среднем за матч
2.25
1.67
Среднее время на гол
40
54
Всего голов
31
12
Голов в среднем за матч
2.21
0.86
Тотал матчей
2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
9
Больше 64%
Меньше 36%
5
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
Среднее время на гол
40
105
Бомбардиры внутри турнира
Фортуна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Цолис Христос
|5 (2)
|0.71
|Де Вейс Йорди
|2
|0.29
|Гинчек Даниэль
|1
|0.14
|Клаус Феликс
|1
|0.14
|Хоффманн Андре
|1
|0.14
|Вермейж Винсент
|1
|0.14
|Yannik Engelhardt
|1
|0.14
|Jona Niemiec
|1
|0.14
|Аппелькамп Синта
|0
|0
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|0
|0
|Циммерман Маттиас
|0
|0
|Ястржембски Деннис
|0
|0
Ганновер 96
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тойхерт Седрик
|7 (5)
|1
|Нильсен Ховард
|2
|0.29
|Nicolo Tresoldi
|2
|0.29
|Кён Деррик
|2
|0.29
|Хальстенберг Марсель
|1
|0.14
|Шауб Луис
|1
|0.14
|Фогльзаммер Андреас
|1
|0.14
|Нойман Фил
|1
|0.14
|Дем Янник
|0
|0
|Кунце Фабиан
|0
|0
|Antonio Foti
|0
|0
|Kolja Oudenne
|0
|0
Карточки
Фортуна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Николя Гавори
|2
|0
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|2
|0
|Yannik Engelhardt
|2
|0
|Клаус Феликс
|1
|0
|Хоффманн Андре
|1
|0
|Takashi Uchino
|1
|0
|Де Вейс Йорди
|1
|0
|Зоботка Марсель
|1
|0
|Обердорф Тим
|1
|0
Ганновер 96
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нойман Фил
|3
|0
|Дем Янник
|2
|0
|Кён Деррик
|2
|0
|Нильсен Ховард
|1
|0
|Хальстенберг Марсель
|1
|0
|Эзех Бруклин
|1
|0
|Enzo Leopold
|1
|0
|Yannik Luehrs
|1
|0
Результаты матчей
Фортуна
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Ганновер 96
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
2
3
Фортуна
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Ганновер 96
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
8
9
Фортуна
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Ганновер 96
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
10
12
Голы по времени матча
Забито
5
9
1 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 4
3 Не забивали 3
1
20%
2
22%
1-15
0
0%
4
44%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
4
80%
2
22%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
11%
76-90
Пропущено
5
4
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 3
3
60%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
8
9
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
1
11%
16-30
2
25%
2
22%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
1
13%
2
22%
61-75
2
25%
2
22%
76-90
Пропущено
1
3
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
100%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
13
18
6 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 5
1 Не забивали 1
3
23%
2
11%
1-15
1
8%
5
28%
16-30
2
15%
2
11%
31-45
4
31%
4
22%
46-60
1
8%
2
11%
61-75
2
15%
3
17%
76-90
Пропущено
6
7
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
3
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
17%
1
14%
31-45
2
33%
2
29%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Результаты последних матчей
Фортуна
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Ганза - Фортуна 1:3 Фортуна - Фортуна Ситтард 1:0 Фортуна - Карлсруэ 3:1 Эльвeрсберг - Фортуна 0:5
Фортуна - Падерборн 1:2 Иллертиссен - Фортуна 1:3 Санкт-Паули - Фортуна 0:0 Фортуна - Герта 1:0 Фортуна - Бохум 3:1 Фортуна - Пушкаш-Академи 5:0 Фортуна - Слован Либерец 2:1 Фортуна - Оснабрюк 1:1 Айнтрахт Бр - Фортуна 0:1 Дюссельдорф - Фортуна 2:6 Кайзерслаутерн - Фортуна 0:3 Фортуна - Ганновер 96 3:3 Санкт-Паули - Фортуна 0:0 Фортуна - Хольштайн Киль 3:0 Фортуна - Карлсруэ 3:2 Нюрнберг - Фортуна 2:0
Ганновер 96
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Ганновер 96 - Оснабрюк 7:0 Ганновер 96 - Пройссен Мюнстер 1:1 Гройтер Фюрт - Ганновер 96 1:3 Ганновер 96 - Гамбург 0:1
Ганза - Ганновер 96 1:2 Зандхаузен - Ганновер 96 3:3 Нюрнберг - Ганновер 96 2:2 Ганновер 96 - Эльвeрсберг 2:2 Ганновер 96 - Вильярреал 3:0 Ганновер 96 - Дуйсбург 3:0 Кёльн - Ганновер 96 0:1 Ганновер 96 - Гурник Забже 3:0 Унтерахинг - Ганновер 96 2:2 Хольштайн Киль - Ганновер 96 1:2 Боруссия Хильдесхайм - Ганновер 96 0:4 Рамлинген-Элерсхаузен - Ганновер 96 0:3 Ганновер 96 - Хольштайн Киль 1:5 Фортуна - Ганновер 96 3:3 Ганновер 96 - Дармштадт 2:1 Карлсруэ - Ганновер 96 2:1
Результаты матчей
Фортуна
Ганновер 96
Точный счет
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
0:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
7:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
3
1 раз 25%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
7
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
0:5
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
3
1 раз 33%
5
1 раз 33%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
0:0
1 раз 14%
0:5
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
2:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
7:0
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
5
1 раз 14%
2
3 раза 43%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
7
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Фортуна
Ганновер 96
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
21
13
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
31
21
13
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
61
34
52
34
25
16
16
16
16
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Герта
|Табакович Харис
|7 (2)
|Ганновер 96
|Тойхерт Седрик
|7 (1)
|Кайзерслаутерн
|Ахе Рагнар
|6
|Гамбург
|Бенеш Ласло
|5 (3)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|5 (2)
|Магдебург
|Daniel Heber
|1 3
|Оснабрюк
|Айдини Басхким
|1 3
|Ганза
|Россбах Дамиан
|4
|Магдебург
|Атик Бариш
|4
|Эльвeрсберг
|Якобсен Торе
|4