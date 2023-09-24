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  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2023-2024
Тур: 7. Стадион: . Зрители: 35444
Фортуна
1:1
Конец матча
Ганновер 96
0'
0:1
7' Гол
Тойхерт Седрик
40' Желтая карточка
Нильсен Ховард
44' Желтая карточка
Кён Деррик
45' Желтая карточка
Yannik Engelhardt
49' Желтая карточка
Йоханнессон Исак-Бергманн
1:1
59' Пенальти
Цолис Христос
88' Желтая карточка
Хальстенберг Марсель
90'+6

Ход матча

7'
0:1
Тойхерт Седрик
(Хальстенберг Марсель)
40'
 
Нильсен Ховард
44'
 
Кён Деррик
45'
Yannik Engelhardt
 
49'
Йоханнессон Исак-Бергманн
 
59'
Цолис Христос
1:1
73'
 
Antonio Foti
Шауб Луис
77'
Ястржембски Деннис
Клаус Феликс
 
77'
Танака Ао
Аппелькамп Синта
 
86'
 
Эзех Бруклин
Тойхерт Седрик
86'
 
Муроя Сэй
Дем Янник
86'
Jona Niemiec
Йоханнессон Исак-Бергманн
 
86'
Гинчек Даниэль
Вермейж Винсент
 
88'
 
Хальстенберг Марсель
90'
 
Эрнст Себастьян
Enzo Leopold

Статистика матча

  • 12 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 10
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 574 Количество передач 380
  • 56 Владение мячом, % 44
Прогноз на матч от Liveresult
33
Кастенмайер
Флориан
25
Циммерман
Маттиас
20
Сиберт
Джамиль
30
Де
Вейс
Йорди
19
Ийоха
Эммануэль
11
Клаус
Феликс
23
Аппелькамп
Синта
6
Yannik
Engelhardt
8
Йоханнессон
Исак-Бергманн
7
Цолис
Христос
9
Вермейж
Винсент
1
Цилер
Рон-Роберт
5
Нойман
Фил
23
Хальстенберг
Марсель
4
Аррей-Мби
Брайт
20
Дем
Янник
18
Кён
Деррик
6
Кунце
Фабиан
8
Enzo
Leopold
11
Шауб
Луис
36
Тойхерт
Седрик
16
Нильсен
Ховард
Фортуна
4-5-1
Ганновер 96
3-4-2-1

История личных встреч

Фортуна
Ганновер 96

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед

14 матчей

28.6%
28.6%
42.8%
4 победы 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

14.3%
35.7%
50%
2 победы 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

35.7%
28.6%
35.7%
5 побед 4 ничьи 5 побед

История матчей

Б2
3:3
Б2
2:0
Б2
0:0
Б2
1:1
К
3:0
Б2
3:2
Б2
3:0
Б
2:1
Б
0:1
Б2
1:0
Б2
2:2
К
6:1
Б
3:0
Б
2:1

Голы

Всего голов

13
2

Голов в среднем за матч

2.17
0.25

Среднее время на гол

41
360

Всего голов

18
10

Голов в среднем за матч

2.25
1.67

Среднее время на гол

40
54

Всего голов

31
12

Голов в среднем за матч

2.21
0.86

Тотал матчей

2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
9
Больше 64%
Меньше 36%
5
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

40
105

Бомбардиры внутри турнира

Фортуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Цолис Христос 5 (2) 0.71
Де Вейс Йорди 2 0.29
Гинчек Даниэль 1 0.14
Клаус Феликс 1 0.14
Хоффманн Андре 1 0.14
Вермейж Винсент 1 0.14
Yannik Engelhardt 1 0.14
Jona Niemiec 1 0.14
Аппелькамп Синта 0 0
Йоханнессон Исак-Бергманн 0 0
Циммерман Маттиас 0 0
Ястржембски Деннис 0 0
Ганновер 96
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тойхерт Седрик 7 (5) 1
Нильсен Ховард 2 0.29
Nicolo Tresoldi 2 0.29
Кён Деррик 2 0.29
Хальстенберг Марсель 1 0.14
Шауб Луис 1 0.14
Фогльзаммер Андреас 1 0.14
Нойман Фил 1 0.14
Дем Янник 0 0
Кунце Фабиан 0 0
Antonio Foti 0 0
Kolja Oudenne 0 0

Карточки

Фортуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Николя Гавори 2 0
Йоханнессон Исак-Бергманн 2 0
Yannik Engelhardt 2 0
Клаус Феликс 1 0
Хоффманн Андре 1 0
Takashi Uchino 1 0
Де Вейс Йорди 1 0
Зоботка Марсель 1 0
Обердорф Тим 1 0
Ганновер 96
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нойман Фил 3 0
Дем Янник 2 0
Кён Деррик 2 0
Нильсен Ховард 1 0
Хальстенберг Марсель 1 0
Эзех Бруклин 1 0
Enzo Leopold 1 0
Yannik Luehrs 1 0

Результаты матчей

Фортуна
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Ганновер 96
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

2
3
Фортуна
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Ганновер 96
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

8
9
Фортуна
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Ганновер 96
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

10
12

Голы по времени матча

Забито

5
9
1 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 4
3 Не забивали 3
1
20%
2
22%
1-15
0
0%
4
44%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
4
80%
2
22%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
11%
76-90

Пропущено

5
4
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 3
3
60%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

8
9
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
1
11%
16-30
2
25%
2
22%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
1
13%
2
22%
61-75
2
25%
2
22%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
100%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

13
18
6 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 5
1 Не забивали 1
3
23%
2
11%
1-15
1
8%
5
28%
16-30
2
15%
2
11%
31-45
4
31%
4
22%
46-60
1
8%
2
11%
61-75
2
15%
3
17%
76-90

Пропущено

6
7
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
3
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
17%
1
14%
31-45
2
33%
2
29%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

Фортуна
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Ганза - Фортуна 1:3 Фортуна - Фортуна Ситтард 1:0 Фортуна - Карлсруэ 3:1 Эльвeрсберг - Фортуна 0:5
Фортуна - Падерборн 1:2 Иллертиссен - Фортуна 1:3 Санкт-Паули - Фортуна 0:0 Фортуна - Герта 1:0 Фортуна - Бохум 3:1 Фортуна - Пушкаш-Академи 5:0 Фортуна - Слован Либерец 2:1 Фортуна - Оснабрюк 1:1 Айнтрахт Бр - Фортуна 0:1 Дюссельдорф - Фортуна 2:6 Кайзерслаутерн - Фортуна 0:3 Фортуна - Ганновер 96 3:3 Санкт-Паули - Фортуна 0:0 Фортуна - Хольштайн Киль 3:0 Фортуна - Карлсруэ 3:2 Нюрнберг - Фортуна 2:0
Ганновер 96
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Ганновер 96 - Оснабрюк 7:0 Ганновер 96 - Пройссен Мюнстер 1:1 Гройтер Фюрт - Ганновер 96 1:3 Ганновер 96 - Гамбург 0:1
Ганза - Ганновер 96 1:2 Зандхаузен - Ганновер 96 3:3 Нюрнберг - Ганновер 96 2:2 Ганновер 96 - Эльвeрсберг 2:2 Ганновер 96 - Вильярреал 3:0 Ганновер 96 - Дуйсбург 3:0 Кёльн - Ганновер 96 0:1 Ганновер 96 - Гурник Забже 3:0 Унтерахинг - Ганновер 96 2:2 Хольштайн Киль - Ганновер 96 1:2 Боруссия Хильдесхайм - Ганновер 96 0:4 Рамлинген-Элерсхаузен - Ганновер 96 0:3 Ганновер 96 - Хольштайн Киль 1:5 Фортуна - Ганновер 96 3:3 Ганновер 96 - Дармштадт 2:1 Карлсруэ - Ганновер 96 2:1

Результаты матчей

Фортуна
Ганновер 96

Точный счет

1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
0:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
7:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
3
1 раз 25%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
7
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
0:5
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
3
1 раз 33%
5
1 раз 33%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

0:0
1 раз 14%
0:5
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
2:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
7:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
5
1 раз 14%
2
3 раза 43%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
7
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Фортуна
Ганновер 96

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
1.5
Больше Меньше
2
1
1
3
2.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1.5
3
1
2
1
2.5
1
3
1
2
3.5
1
2
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
6
1
3
4
1.5
5
2
3
4
2.5
2
5
1
6
3.5
1
6
1
6
4.5
1
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фортуна
 7 4 2 1 14 - 5 14
2.
Гамбург
 7 4 1 2 15 - 9 13
3.
Кайзерслаутерн
 7 4 1 2 13 - 11 13
4.
Санкт-Паули
 7 3 4 0 11 - 4 13
5.
Хольштайн Киль
 7 4 0 3 12 - 14 12
6.
Ганновер 96
 7 3 3 1 17 - 8 12
7.
Магдебург
 7 3 3 1 17 - 13 12
8.
Эльвeрсберг
 7 3 1 3 10 - 13 10
9.
Герта
 7 3 0 4 15 - 13 9
10.
Ганза
 7 3 0 4 9 - 12 9
11.
Нюрнберг
 7 2 3 2 11 - 13 9
12.
Карлсруэ
 7 2 2 3 12 - 13 8
13.
Гройтер Фюрт
 7 2 2 3 12 - 14 8
14.
Веен Висбаден
 7 2 2 3 6 - 8 8
15.
Падерборн
 7 2 2 3 8 - 13 8
16.
Шальке 04
 7 2 1 4 12 - 15 7
17.
Айнтрахт Бр
 7 1 2 4 5 - 11 5
18.
Оснабрюк
 7 1 1 5 8 - 18 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гамбург
 3 3 0 0 10 - 3 9
2.
Кайзерслаутерн
 4 3 0 1 10 - 6 9
3.
Санкт-Паули
 4 2 2 0 8 - 2 8
4.
Магдебург
 3 2 1 0 9 - 6 7
5.
Гройтер Фюрт
 4 2 1 1 10 - 6 7
6.
Фортуна
 4 2 1 1 6 - 4 7
7.
Герта
 3 2 0 1 8 - 1 6
8.
Шальке 04
 3 2 0 1 7 - 5 6
9.
Ганза
 4 2 0 2 6 - 6 6
10.
Хольштайн Киль
 4 2 0 2 8 - 9 6
11.
Карлсруэ
 3 1 2 0 5 - 3 5
12.
Нюрнберг
 3 1 2 0 5 - 4 5
13.
Айнтрахт Бр
 4 1 2 1 4 - 4 5
14.
Веен Висбаден
 4 1 2 1 3 - 4 5
15.
Ганновер 96
 3 1 1 1 9 - 3 4
16.
Падерборн
 3 1 1 1 4 - 4 4
17.
Эльвeрсберг
 3 1 0 2 3 - 8 3
18.
Оснабрюк
 4 1 0 3 6 - 8 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ганновер 96
 4 2 2 0 8 - 5 8
2.
Фортуна
 3 2 1 0 8 - 1 7
3.
Эльвeрсберг
 4 2 1 1 7 - 5 7
4.
Хольштайн Киль
 3 2 0 1 4 - 5 6
5.
Санкт-Паули
 3 1 2 0 3 - 2 5
6.
Магдебург
 4 1 2 1 8 - 7 5
7.
Кайзерслаутерн
 3 1 1 1 3 - 5 4
8.
Гамбург
 4 1 1 2 5 - 6 4
9.
Нюрнберг
 4 1 1 2 6 - 9 4
10.
Падерборн
 4 1 1 2 4 - 9 4
11.
Веен Висбаден
 3 1 0 2 3 - 4 3
12.
Ганза
 3 1 0 2 3 - 6 3
13.
Карлсруэ
 4 1 0 3 7 - 10 3
14.
Герта
 4 1 0 3 7 - 12 3
15.
Гройтер Фюрт
 3 0 1 2 2 - 8 1
16.
Оснабрюк
 3 0 1 2 2 - 10 1
17.
Шальке 04
 4 0 1 3 5 - 10 1
18.
Айнтрахт Бр
 3 0 0 3 1 - 7 0
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Герта Табакович Харис 7 (2)
Ганновер 96 Тойхерт Седрик 7 (1)
Кайзерслаутерн Ахе Рагнар 6
Гамбург Бенеш Ласло 5 (3)
Гамбург Глацель Роберт 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Магдебург Daniel Heber 1 3
Оснабрюк Айдини Басхким 1 3
Ганза Россбах Дамиан 4
Магдебург Атик Бариш 4
Эльвeрсберг Якобсен Торе 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 45'
    Yannik Engelhardt получил желтую карточку от судьи
  • 44'
    Кён Деррик получил желтую карточку от судьи
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