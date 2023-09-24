Тур: 5. Стадион: Ренато Далл'Ара. Главный судья: Айрольди Джованни
0'
6' Желтая карточкаОливера Матиас
30' Желтая карточкаЭбишер Мишель
49' Желтая карточкаЛоботка Станислав
53' Желтая карточкаКварацхелия Хвича
55' Желтая карточкаНдой Дан
Бонусы букмекеров
Ход матча
30'
55'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 4
-
0 Удары в створ 4
-
3 Угловые 5
-
1 Офсайды 2
-
9 Нарушения правил 8
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 2
-
239 Количество передач 293
-
46 Владение мячом, % 54
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
31
Бёкема
Сэм
26
Лукуми
Джон
11
Ндой
Дан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
31 Бёкема СэмЗащитник
-
26 Лукуми ДжонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ндой ДанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Мотта Тиаго
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
55 Эстигор ЛеоЗащитник
-
3 НатанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Каюсте ЙенсПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гарсия Руди
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Болонья
Наполи
10 матчей
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
70%
40%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
30%
10%
6 побед 3 ничьи 0 побед
20 матчей
10%
90%
0 побед 2 ничьи 18 побед
Первый тайм
20%
80%
0 побед 4 ничьи 15 побед
Второй тайм
10%
90%
0 побед 2 ничьи 19 побед
30 матчей
23.3%
16.7%
60%
7 побед 5 ничьих 18 побед
Первый тайм
23.3%
26.7%
50%
7 побед 8 ничьих 15 побед
Второй тайм
20%
16.7%
63.3%
6 побед 5 ничьих 19 побед
История матчей
Голы
Всего голов
16
19
Голов в среднем за матч
1.14
1.19
Среднее время на гол
78
75
Всего голов
41
29
Голов в среднем за матч
2.56
2.07
Среднее время на гол
35
43
Всего голов
57
48
Голов в среднем за матч
1.9
1.6
Тотал матчей
2.5
28
Больше 93%
Меньше 7%
2
22
Больше 73%
Меньше 27%
8
13
Больше 43%
Меньше 57%
17
8
Больше 27%
Меньше 73%
22
2
Больше 7%
Меньше 93%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
29
Среднее время на гол
47
56
Бомбардиры внутри турнира
Болонья
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зиркзее Джошуа
|1
|0.2
|Фергюсон Льюис
|1
|0.2
|Фаббиан Джованни
|1
|0.2
|Кристиансен Виктор
|0
|0
Наполи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Осимхен Виктор
|3 (1)
|0.6
|Политано Маттео
|2
|0.4
|Ди Лоренцо Джованни
|1
|0.2
|Зелиньски Пётр
|1
|0.2
|Распадори Джакомо
|1
|0.2
|Каюсте Йенс
|0
|0
|Кварацхелия Хвича
|0
|0
Карточки
Болонья
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эбишер Мишель
|2
|0
|Пош Штефан
|2
|0
|Мотта Тьяго
|1
|0
|Фергюсон Льюис
|1
|0
|Зиркзее Джошуа
|1
|0
|Ндой Дан
|1
|0
|Кристиансен Виктор
|1
|0
Наполи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лоботка Станислав
|2
|0
|Оливера Матиас
|2
|0
|Каюсте Йенс
|2
|0
|Руди Гарсия
|2
|0
|Кварацхелия Хвича
|1
|0
|Элмас Эльиф
|1
|0
Результаты матчей
Болонья
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Наполи
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
0
2
Болонья
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Наполи
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
1
2
Болонья
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Наполи
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
1
4
Голы по времени матча
Забито
2
5
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
3
60%
76-90
Пропущено
3
3
3 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
33%
1
33%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
3
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
3
8
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
2
25%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
33%
3
38%
76-90
Пропущено
4
5
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
25%
1
20%
1-15
2
50%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Болонья
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Верона - Болонья 0:0 Болонья - Реджана 2:2 Болонья - Кальяри 2:1 Ювентус - Болонья 1:1
Болонья - Милан 0:2 Болонья - Чезена 2:0 АЗ Алкмаар - Болонья 1:0 Утрехт - Болонья 1:2 Болонья - Монако 2:3 Болонья - Палермо 2:2 Лечче - Болонья 2:3 Болонья - Наполи 2:2 Кремонезе - Болонья 1:5 Болонья - Рома 0:0 Сассуоло - Болонья 1:1 Эмполи - Болонья 3:1 Болонья - Ювентус 1:1 Верона - Болонья 2:1 Болонья - Милан 1:1 Аталанта - Болонья 0:2
Наполи
(20 матчей)
50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 2 поражения
Брага - Наполи 1:2 Дженоа - Наполи 2:2 Наполи - Лацио 1:2 Наполи - Сассуоло 2:0
Фрозиноне - Наполи 1:3 Наполи - Аполлон 2:0 Наполи - Аугсбург 1:0 Наполи - Жирона 1:1 Наполи - Хатайспор 4:0 Наполи - СПАЛ 1:1 Наполи - Сампдория 2:0 Болонья - Наполи 2:2 Наполи - Интер Милан 3:1 Монца - Наполи 2:0 Наполи - Фиорентина 1:0 Удинезе - Наполи 1:1 Наполи - Салернитана 1:1 Ювентус - Наполи 0:1 Наполи - Милан 1:1 Наполи - Верона 0:0
Результаты матчей
Болонья
Наполи
Точный счет
0:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Болонья
Наполи
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
13
31
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|14 - 1
|15
|2.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|10 - 7
|12
|3.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|8 - 4
|11
|4.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 6
|10
|5.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 9
|10
|6.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|10 - 5
|9
|7.
|0:0 Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 5
|8
|8.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 7
|8
|9.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|10.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|4 - 5
|7
|11.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|9 - 11
|6
|12.
|0:0 Заявка
|5
|1
|3
|1
|3 - 4
|6
|13.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 7
|5
|14.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|11 - 6
|4
|15.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|16.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|17.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|1 - 6
|3
|18.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|4 - 9
|3
|19.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|1 - 6
|2
|20.
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|0 - 13
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|11 - 1
|9
|2.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|5 - 1
|9
|3.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|4.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|5.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 5
|6
|6.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 6
|6
|7.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|8.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|9.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|10.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|11.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 4
|4
|12.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|10 - 4
|4
|13.
|0:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|14.
|0:0 Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|15.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 5
|2
|16.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|17.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|18.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 6
|1
|19.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|0 - 5
|1
|20.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|2.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 4
|6
|3.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 5
|6
|4.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 6
|6
|5.
|0:0 Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|6.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|7.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 5
|3
|8.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 2
|3
|9.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|10.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|11.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|12.
|0:0 Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|13.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|14.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|15.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|16.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|17.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 6
|1
|18.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|19.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|20.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 9
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Серию B
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|5 (1)
|Милан
|Жиру Оливье
|4 (3)
|Ювентус
|Влахович Душан
|4 (1)
|Сассуоло
|Пинамонти Андреа
|4
|Ювентус
|Кьеза Федерико
|4
|Монца
|Кальдирола Лука
|1 2
|Удинезе
|Кабаселе Кристиан
|3
|Монца
|Иццо Армандо
|3
|Милан
|Эрнандес Тео
|3
|Лацио
|Пеллегрини Лука
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Болонья 0:0 Наполи
Исход игры
Болонья
3.9% (5)
Ничья
5.5% (7)
Наполи
90.6% (115)
Тотал 2.5
Больше
68.6% (83)
Меньше
31.4% (38)
Обе команды забьют
Да
73.55% (89)
Нет
26.45% (32)
Популярный счёт
1:2 Наполи
54.3% (69)
0:2 Наполи
13.4% (17)
0:1 Наполи
11% (14)
1:3 Наполи
6.3% (8)
1:1 Ничья
4.7% (6)
2:1 Болонья
3.1% (4)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!