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  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 5. Стадион: . Главный судья: Айрольди Джованни
Болонья
0:0
Конец матча
Наполи
0'
6' Желтая карточка
Оливера Матиас
30' Желтая карточка
Эбишер Мишель
49' Желтая карточка
Лоботка Станислав
53' Желтая карточка
Кварацхелия Хвича
55' Желтая карточка
Ндой Дан
72' Желтая карточка
Скорупски Лукаш
0:0
72' Не забитый пенальти
Осимхен Виктор
81' Желтая карточка
Фройлер Ремо
82' Желтая карточка
Политано Маттео
90' Желтая карточка
Руй Мариу
90'+7
Нереализованный пенальти Осимхен...
Осимхен попадает в штангу (видео...

Ход матча

6'
 
Оливера Матиас
10'
Де Сильвестри Лоренцо
Пош Штефан
 
30'
Эбишер Мишель
 
46'
 
Руй Мариу
Оливера Матиас
49'
 
Лоботка Станислав
53'
 
Кварацхелия Хвича
55'
Ндой Дан
 
65'
Салемакерс Алексис
Ндой Дан
 
65'
Калафьори Рикардо
Лукуми Джон
 
67'
 
Политано Маттео
Распадори Джакомо
72'
Скорупски Лукаш
 
72'
0:0
Осимхен Виктор
76'
 
Элмас Эльиф
Кварацхелия Хвича
81'
Фройлер Ремо
 
82'
 
Политано Маттео
82'
Эль Аззоузи Уссама
Фройлер Ремо
 
82'
Орсолини Риккардо
Карлссон Йеспер
 
86'
 
Симеоне Джованни
Осимхен Виктор
86'
 
Каюсте Йенс
Лоботка Станислав
90'
 
Руй Мариу

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 6
  • 2 Удары в створ 4
  • 5 Угловые 5
  • 2 Офсайды 2
  • 16 Нарушения правил 12
  • 4 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 447 Количество передач 462
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 127
Болонья 3.9% (5)
X 5.5% (7)
Наполи 90.6% (115)
0
матч окончится ничьей, со счетом 1:1
вот так!
martik #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
28
Скорупски
Лукаш
3
Пош
Штефан
31
Бёкема
Сэм
26
Лукуми
Джон
15
Кристиансен
Виктор
20
Эбишер
Мишель
8
Фройлер
Ремо
11
Ндой
Дан
19
Фергюсон
Льюис
10
Карлссон
Йеспер
III
9
Зиркзее
Джошуа
1
Мерет
Алекс
22
Ди
Лоренцо
Джованни
55
Эстигор
Лео
3
Натан
17
Оливера
Матиас
99
Замбо-Ангисса
Андре-Франк
68
Лоботка
Станислав
20
Зелиньски
Пётр
81
Распадори
Джакомо
9
Осимхен
Виктор
77
Кварацхелия
Хвича
Болонья
4-2-3-1
Наполи
4-3-3

История личных встреч

Болонья
Наполи

10 матчей

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

70%
40%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
30%
10%
6 побед 3 ничьи 0 побед

20 матчей

10%
90%
0 побед 2 ничьи 18 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 4 ничьи 15 побед

Второй тайм

10%
90%
0 побед 2 ничьи 19 побед

30 матчей

23.3%
16.7%
60%
7 побед 5 ничьих 18 побед

Первый тайм

23.3%
26.7%
50%
7 побед 8 ничьих 15 побед

Второй тайм

20%
16.7%
63.3%
6 побед 5 ничьих 19 побед

История матчей

СA
2:2
СA
3:2
СA
0:2
СA
3:0
СA
3:1
СA
0:1
СA
1:1
СA
1:2
СA
3:2
СA
3:2
СA
3:1
СA
0:3
СA
1:7
СA
3:1
СA
6:0
СA
3:2
СA
2:2
СA
3:0
СA
0:3
К
1:2
СA
2:3
СA
2:0
СA
1:1
СA
0:2
К
2:1
СA
4:1
СA
2:1
СA
2:1
СA
1:1
СA
0:1

Голы

Всего голов

16
19

Голов в среднем за матч

1.14
1.19

Среднее время на гол

78
75

Всего голов

41
29

Голов в среднем за матч

2.56
2.07

Среднее время на гол

35
43

Всего голов

57
48

Голов в среднем за матч

1.9
1.6

Тотал матчей

2.5
28
Больше 93%
Меньше 7%
2
22
Больше 73%
Меньше 27%
8
13
Больше 43%
Меньше 57%
17
8
Больше 27%
Меньше 73%
22
2
Больше 7%
Меньше 93%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
29

Среднее время на гол

47
56

Бомбардиры внутри турнира

Болонья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зиркзее Джошуа 1 0.2
Фергюсон Льюис 1 0.2
Фаббиан Джованни 1 0.2
Кристиансен Виктор 0 0
Наполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Осимхен Виктор 3 (1) 0.6
Политано Маттео 2 0.4
Ди Лоренцо Джованни 1 0.2
Зелиньски Пётр 1 0.2
Распадори Джакомо 1 0.2
Каюсте Йенс 0 0
Кварацхелия Хвича 0 0

Карточки

Болонья
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эбишер Мишель 2 0
Пош Штефан 2 0
Мотта Тьяго 1 0
Фройлер Ремо 1 0
Скорупски Лукаш 1 0
Фергюсон Льюис 1 0
Зиркзее Джошуа 1 0
Ндой Дан 1 0
Кристиансен Виктор 1 0
Наполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лоботка Станислав 2 0
Оливера Матиас 2 0
Каюсте Йенс 2 0
Руди Гарсия 2 0
Руй Мариу 1 0
Политано Маттео 1 0
Кварацхелия Хвича 1 0
Элмас Эльиф 1 0

Результаты матчей

Болонья
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Наполи
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

0
2
Болонья
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Наполи
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

1
2
Болонья
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Наполи
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

1
4

Голы по времени матча

Забито

2
5
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 0
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
3
60%
76-90

Пропущено

3
3
3 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
33%
1
33%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
3
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

3
8
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
2
25%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
33%
3
38%
76-90

Пропущено

4
5
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
25%
1
20%
1-15
2
50%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Болонья
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Верона - Болонья 0:0 Болонья - Реджана 2:2 Болонья - Кальяри 2:1 Ювентус - Болонья 1:1
Болонья - Милан 0:2 Болонья - Чезена 2:0 АЗ Алкмаар - Болонья 1:0 Утрехт - Болонья 1:2 Болонья - Монако 2:3 Болонья - Палермо 2:2 Лечче - Болонья 2:3 Болонья - Наполи 2:2 Кремонезе - Болонья 1:5 Болонья - Рома 0:0 Сассуоло - Болонья 1:1 Эмполи - Болонья 3:1 Болонья - Ювентус 1:1 Верона - Болонья 2:1 Болонья - Милан 1:1 Аталанта - Болонья 0:2
Наполи
(20 матчей)
50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 2 поражения
Брага - Наполи 1:2 Дженоа - Наполи 2:2 Наполи - Лацио 1:2 Наполи - Сассуоло 2:0
Фрозиноне - Наполи 1:3 Наполи - Аполлон 2:0 Наполи - Аугсбург 1:0 Наполи - Жирона 1:1 Наполи - Хатайспор 4:0 Наполи - СПАЛ 1:1 Наполи - Сампдория 2:0 Болонья - Наполи 2:2 Наполи - Интер Милан 3:1 Монца - Наполи 2:0 Наполи - Фиорентина 1:0 Удинезе - Наполи 1:1 Наполи - Салернитана 1:1 Ювентус - Наполи 0:1 Наполи - Милан 1:1 Наполи - Верона 0:0

Результаты матчей

Болонья
Наполи

Точный счет

0:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:0
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Болонья
Наполи

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
4
1
1
4
1.5
3
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 5 5 0 0 14 - 1 15
2.
Милан
 Заявка 5 4 0 1 10 - 7 12
3.
Лечче
 Заявка 5 3 2 0 8 - 4 11
4.
Ювентус
 Заявка 5 3 1 1 11 - 6 10
5.
Фиорентина
 Заявка 5 3 1 1 11 - 9 10
6.
Аталанта
 Заявка 5 3 0 2 10 - 5 9
7.
Наполи
 Заявка 5 2 2 1 8 - 5 8
8.
Фрозиноне
 Заявка 5 2 2 1 8 - 7 8
9.
Торино
 0:0 Заявка 5 2 2 1 5 - 4 8
10.
Верона
 Заявка 5 2 1 2 4 - 5 7
11.
Сассуоло
 Заявка 5 2 0 3 9 - 11 6
12.
Болонья
 Заявка 5 1 3 1 3 - 4 6
13.
Рома
 0:0 Заявка 5 1 2 2 11 - 6 5
14.
Монца
 Заявка 5 1 2 2 4 - 7 5
15.
Лацио
 Заявка 5 1 1 3 5 - 8 4
16.
Дженоа
 Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4
17.
Удинезе
 Заявка 5 0 3 2 1 - 6 3
18.
Салернитана
 Заявка 5 0 3 2 4 - 9 3
19.
Кальяри
 Заявка 5 0 2 3 1 - 6 2
20.
Эмполи
 Заявка 5 0 0 5 0 - 13 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 3 3 0 0 11 - 1 9
2.
Лечче
 Заявка 3 3 0 0 5 - 1 9
3.
Аталанта
 Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
4.
Милан
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
5.
Сассуоло
 Заявка 3 2 0 1 7 - 5 6
6.
Фрозиноне
 Заявка 3 2 0 1 7 - 6 6
7.
Торино
 0:0 Заявка 3 1 2 0 1 - 0 5
8.
Монца
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
9.
Ювентус
 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
10.
Верона
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
11.
Фиорентина
 Заявка 2 1 1 0 5 - 4 4
12.
Рома
 0:0 Заявка 3 1 1 1 10 - 4 4
13.
Болонья
 Заявка 3 1 1 1 2 - 3 4
14.
Наполи
 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
15.
Салернитана
 Заявка 3 0 2 1 2 - 5 2
16.
Лацио
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
17.
Кальяри
 Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
18.
Дженоа
 Заявка 2 0 1 1 3 - 6 1
19.
Удинезе
 Заявка 3 0 1 2 0 - 5 1
20.
Эмполи
 Заявка 3 0 0 3 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Ювентус
 Заявка 3 2 0 1 7 - 4 6
3.
Фиорентина
 Заявка 3 2 0 1 6 - 5 6
4.
Милан
 Заявка 3 2 0 1 5 - 6 6
5.
Наполи
 Заявка 3 1 2 0 5 - 3 5
6.
Торино
 0:0 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
7.
Аталанта
 Заявка 3 1 0 2 5 - 5 3
8.
Дженоа
 Заявка 3 1 0 2 1 - 2 3
9.
Лацио
 Заявка 3 1 0 2 4 - 6 3
10.
Верона
 Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
11.
Фрозиноне
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
12.
Болонья
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
13.
Удинезе
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
14.
Лечче
 Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
15.
Рома
 0:0 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
16.
Салернитана
 Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
17.
Кальяри
 Заявка 3 0 1 2 1 - 4 1
18.
Монца
 Заявка 3 0 1 2 1 - 6 1
19.
Сассуоло
 Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0
20.
Эмполи
 Заявка 2 0 0 2 0 - 9 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 5 (1)
Милан Жиру Оливье 4 (3)
Ювентус Влахович Душан 4 (1)
Сассуоло Пинамонти Андреа 4
Ювентус Кьеза Федерико 4
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Топ нарушителей
Монца Кальдирола Лука 1 2
Удинезе Кабаселе Кристиан 3
Монца Иццо Армандо 3
Милан Эрнандес Тео 3
Лацио Пеллегрини Лука 3
Весь список
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 98'
    Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол
  • 98'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 97'
    Контроль мяча: Болонья: 50%, Наполи: 50%.
  • 97'
    Удар от ворот произведет Наполи
  • 97'
    Удар от ворот произведет Болонья
  • 97'
    Калафьори Рикардо из команды Болонья перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 96'
    Бёкема Сэм из команды Болонья перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 94'
      Безумный фол. Руй Мариу грубо играет против соперника. Пострадал Фергюсон Льюис
    • 94'
      Эбишер Мишель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 94'
      Наполи пытается что-то создать.
    • 93'
      Наполи контролирует мяч.
    • 93'
      Зиркзее Джошуа из команды Болонья в офсайде
    • 92'
      Матч возобновлен
    • 91'
      Замбо-Ангисса Андре-Франк на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 91'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
    • 90'
      Хорошую попытку сделал Зиркзее Джошуа. Удар в створ, но вратарь начеку
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Renato Dell'Ara. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 127
    Болонья 3.9% (5)
    X 5.5% (7)
    Наполи 90.6% (115)
    0
    матч окончится ничьей, со счетом 1:1
    вот так!
    martik #
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    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Болонья 0:0 Наполи

    Исход игры
    Болонья
    3.9% (5)
    Ничья
    5.5% (7)
    Наполи
    90.6% (115)
    Тотал 2.5
    Больше
    68.6% (83)
    Меньше
    31.4% (38)
    Обе команды забьют
    Да
    73.55% (89)
    Нет
    26.45% (32)
    Популярный счёт
    1:2 Наполи
    54.3% (69)
    0:2 Наполи
    13.4% (17)
    0:1 Наполи
    11% (14)
    1:3 Наполи
    6.3% (8)
    1:1 Ничья
    4.7% (6)
    2:1 Болонья
    3.1% (4)
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