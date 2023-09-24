Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

90' Фергюсон Льюис из команды Болонья своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

90' Наполи совершает вбрасывание на своей половине поля

88' Скорупски Лукаш взял и забрал мяч на выходе

87' Наполи совершает вбрасывание на своей половине поля

87' Каюсте Йенс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

86' Удар от ворот произведет Болонья

86' Политано Маттео из команды Наполи наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

86' Политано Маттео пробил со штрафного прямо в стенку

85' Матч возобновлен

85' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

82' Рефери не любит споров - именно за это Политано Маттео сейчас получил желтую

81' Фройлер Ремо - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

81' Болонья совершает вбрасывание на половине поля противника

81' Болонья совершает вбрасывание на половине поля противника

80' Удар от ворот произведет Болонья

79' Болонья совершает вбрасывание на половине поля противника

79' Наполи совершает вбрасывание на своей половине поля

78' Наполи совершает вбрасывание на половине поля противника

78' Наполи совершает вбрасывание на половине поля противника

77' Наполи совершает вбрасывание на половине поля противника

77' Болонья совершает вбрасывание на своей половине поля

76' Болонья совершает вбрасывание на своей половине поля

76' Карлссон Йеспер III навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

75' Карлссон Йеспер III навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

74' Хорошую попытку сделал Зиркзее Джошуа . Удар в створ, но вратарь начеку

73' Удар от ворот произведет Болонья

72' ОН НЕ ЗАБИВАЕТ – Осимхен Виктор бьет пенальти, но мяч идет мимо ворот

72' Рефери не любит споров - именно за это Скорупски Лукаш сейчас получил желтую

72' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

72' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Наполи

71' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

69' Замбо-Ангисса Андре-Франк выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

69' Удар от ворот произведет Болонья

67' Наполи совершает вбрасывание на своей половине поля

67' Болонья совершает вбрасывание на своей половине поля

66' Матч возобновлен

65' Лукуми Джон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

64' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

63' Хорошую попытку сделал Осимхен Виктор . Удар в створ, но вратарь начеку

61' Удар от ворот произведет Болонья

61' Наполи совершает вбрасывание на половине поля противника

60' Распадори Джакомо навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

60' Хорошую попытку сделал Кварацхелия Хвича . Удар в створ, но вратарь начеку

59' Удар от ворот произведет Наполи

59' Болонья совершает вбрасывание на своей половине поля

58' Зелиньски Пётр навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

58' Зелиньски Пётр навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

55' Ндой Дан получил желтую карточку от судьи

53' Кварацхелия Хвича совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

53' Зелиньски Пётр навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

52' Наполи совершает вбрасывание на половине поля противника

51' Карлссон Йеспер III навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

50' Удар от ворот произведет Наполи

49' Лоботка Станислав совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

49' Эбишер Мишель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Наполи совершает вбрасывание на половине поля противника