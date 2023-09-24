Тур: 5. Стадион: Дачия-Арена. Главный судья: Чиффи Даниэле
0:1
Второй тайм: 59'
Ход матча
32'
39'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
4 Удары по воротам 3
-
5 Удары в створ 1
-
8 Угловые 1
-
1 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
168 Количество передач 210
-
47 Владение мячом, % 53
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
18
Перес
Неуэн
29
Бийол
Яка
11
Уолас
Соуза
12
Камара
Ассан
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Перес НеуэнЗащитник
-
29 Бийол ЯкаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Уолас СоузаПолузащитник
- Полузащитник
-
12 Камара АссанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Окойе МадукаВратарь
-
72 Малуса ДжоэлВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Камара ЭтьенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
15 Аке МарлиНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Соттил Андреа
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Раньери ЛукаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Нзола М'БалаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
33 Кайоде МайклЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Итальяно Винченцо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Удинезе
Фиорентина
16 матчей
75%
25%
12 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
62.5%
50%
10 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
56.3%
43.8%
9 побед 7 ничьих 0 побед
20 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 20 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 5 ничьих 13 побед
Второй тайм
15%
85%
0 побед 3 ничьи 17 побед
36 матчей
33.3%
11.1%
55.6%
12 побед 4 ничьи 20 побед
Первый тайм
27.8%
36.1%
36.1%
10 побед 13 ничьих 13 побед
Второй тайм
25%
27.8%
47.2%
9 побед 10 ничьих 17 побед
История матчей
Голы
Всего голов
25
18
Голов в среднем за матч
1.32
1.06
Среднее время на гол
68
85
Всего голов
41
17
Голов в среднем за матч
2.41
0.89
Среднее время на гол
37
100
Всего голов
66
35
Голов в среднем за матч
1.83
0.97
Тотал матчей
2.5
35
Больше 97%
Меньше 3%
1
26
Больше 72%
Меньше 28%
10
21
Больше 58%
Меньше 42%
15
11
Больше 31%
Меньше 69%
25
5
Больше 14%
Меньше 86%
31
2
Больше 6%
Меньше 94%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
35
Среднее время на гол
49
92
Бомбардиры внутри турнира
Удинезе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Самарджич Лазар
|1
|0.2
|Лукка Лоренцо
|0
|0
Фиорентина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бонавентура Джакомо
|2
|0.4
|Гонсалес Николас
|2
|0.4
|Мартинес Лукас II
|2
|0.4
|Дункан Альфред
|1
|0.2
|Бираги Кристиано
|1
|0.2
|Мандрагора Роландо
|1
|0.2
|Куаме Кристиан
|1
|0.2
|Нзола М'Бала
|0
|0
|Мело Артур
|0
|0
Карточки
Удинезе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кабаселе Кристиан
|3
|0
|Товен Флорьян
|2
|0
|Феррейра Жоау
|1
|0
|Уолас Соуза
|1
|0
|Ловрич Санди
|1
|0
Фиорентина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Раньери Лука
|2
|0
|Итальяно Виченцо
|1
|0
|Бонавентура Джакомо
|1
|0
|Бираги Кристиано
|1
|0
|Мартинес Лукас II
|1
|0
|Миленкович Никола
|1
|0
|Паризи Фабьяно
|1
|0
Результаты матчей
Удинезе
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Фиорентина
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
0
0
Удинезе
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Фиорентина
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
5
Удинезе
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Фиорентина
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
1
5
Голы по времени матча
Забито
0
4
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
5
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
1
20%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
3
60%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
5
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
1
4
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
1
9
0 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 1
0
0%
3
33%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
1
100%
1
11%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
11%
76-90
Пропущено
4
9
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
2
22%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
5
56%
46-60
1
25%
1
11%
61-75
0
0%
1
11%
76-90
Результаты последних матчей
Удинезе
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Кальяри - Удинезе 0:0 Удинезе - Фрозиноне 0:0 Салернитана - Удинезе 1:1 Удинезе - Ювентус 0:3
Удинезе - Катанзаро 4:1 Удинезе - Аль-Райян 2:1 Удинезе - Унион Берлин 0:1 РБ Лейпциг - Удинезе 1:2 Удинезе - Пафос 2:0 АСК Клагенфурт - Удинезе 1:5 Удинезе - Ювентус 0:1 Салернитана - Удинезе 3:2 Удинезе - Лацио 0:1 Фиорентина - Удинезе 2:0 Удинезе - Сампдория 2:0 Удинезе - Наполи 1:1 Лечче - Удинезе 1:0 Удинезе - Кремонезе 3:0 Рома - Удинезе 3:0 Удинезе - Монца 2:2
Фиорентина
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Генк - Фиорентина 2:2 Фиорентина - Аталанта 3:2 Интер Милан - Фиорентина 4:0 Фиорентина - Рапид Вена 2:0
Фиорентина - Лечче 2:2 Рапид Вена - Фиорентина 1:0 Дженоа - Фиорентина 1:4 Фиорентина - ОФИ 1:1 Фиорентина - Сестри Леванте 7:1 Ницца - Фиорентина 1:2 Ньюкасл - Фиорентина 2:0 Гроссето - Фиорентина 0:4 Црвена Звезда - Фиорентина 5:0 Фиорентина - Катанзаро 3:0 Фиорентина - Парма 1:1 Фиорентина - Вест Хэм 1:2 Сассуоло - Фиорентина 1:3 Фиорентина - Рома 2:1 Фиорентина - Интер Милан 1:2 Торино - Фиорентина 1:1
Результаты матчей
Удинезе
Фиорентина
Точный счет
0:0
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
Точное количество голов
0
2 раза 100%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
0:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:4
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Точный счет
0:0
2 раза 50%
0:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Удинезе
Фиорентина
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
31
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|14 - 1
|15
|2.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|10 - 7
|12
|3.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|8 - 4
|11
|4.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 6
|10
|5.
|1:0 Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 9
|10
|6.
|1:0 Заявка
|5
|3
|0
|2
|9 - 5
|9
|7.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 7
|8
|8.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|9.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|10.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|4 - 5
|7
|11.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|9 - 11
|6
|12.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|13.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 7
|5
|14.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|11 - 6
|4
|15.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|16.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|17.
|0:1 Заявка
|5
|0
|3
|2
|1 - 5
|3
|18.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|4 - 9
|3
|19.
|0:1 Заявка
|5
|0
|2
|3
|1 - 5
|2
|20.
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|0 - 13
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|11 - 1
|9
|2.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|5 - 1
|9
|3.
|1:0 Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|4.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|5.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 5
|6
|6.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 6
|6
|7.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|8.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|9.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|10.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|11.
|1:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 4
|4
|12.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|10 - 4
|4
|13.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|14.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|15.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 5
|2
|16.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|17.
|0:1 Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|18.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 6
|1
|19.
|0:1 Заявка
|3
|0
|1
|2
|0 - 4
|1
|20.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|2.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 4
|6
|3.
|1:0 Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|6
|4.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 6
|6
|5.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|6.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|7.
|1:0 Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 5
|3
|8.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 2
|3
|9.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|10.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|11.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|12.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|13.
|0:1 Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|14.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|15.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|16.
|0:1 Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|17.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 6
|1
|18.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|19.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|20.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 9
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Серию B
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|5 (1)
|Милан
|Жиру Оливье
|4 (3)
|Ювентус
|Влахович Душан
|4 (1)
|Сассуоло
|Пинамонти Андреа
|4
|Ювентус
|Кьеза Федерико
|4
|Монца
|Кальдирола Лука
|1 2
|Удинезе
|Кабаселе Кристиан
|3
|Монца
|Иццо Армандо
|3
|Милан
|Эрнандес Тео
|3
|Лацио
|Пеллегрини Лука
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Удинезе 0:1 Фиорентина
Исход игры
Удинезе
12.7% (16)
Ничья
31% (39)
Фиорентина
56.3% (71)
Тотал 2.5
Больше
45.08% (55)
Меньше
54.92% (67)
Обе команды забьют
Да
74.59% (91)
Нет
25.41% (31)
Популярный счёт
1:2 Фиорентина
30.2% (38)
1:1 Ничья
28.6% (36)
0:1 Фиорентина
17.5% (22)
2:1 Удинезе
7.1% (9)
1:0 Удинезе
3.2% (4)
0:2 Фиорентина
2.4% (3)
1:3 Фиорентина
2.4% (3)
0:0 Ничья
1.6% (2)
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