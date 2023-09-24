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  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 5. Стадион: . Главный судья: Чиффи Даниэле
Удинезе
0:1
Второй тайм: 59'
Фиорентина
0'
0:1
32' Гол
Мартинес Лукас
39' Желтая карточка
Раньери Лука

Ход матча

6'
 
Кайоде Майкл
Додо Домилсон
32'
0:1
Мартинес Лукас
(Бонавентура Джакомо)
39'
 
Раньери Лука

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 1
  • 8 Угловые 1
  • 1 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 168 Количество передач 210
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

Прогнозы 126
Удинезе 12.7% (16)
X 31% (39)
Фиорентина 56.3% (71)
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1
Сильвестри
Марко
18
Перес
Неуэн
29
Бийол
Яка
31
Кристенсен
Томас
2
Эбоселе
Фести
24
Самарджич
Лазар
11
Уолас
Соуза
32
Пайеро
Мартин
12
Камара
Ассан
26
Товен
Флорьян
17
Лукка
Лоренцо
1
Терраччиано
Пьетро
2
Додо
Домилсон
28
Мартинес
Лукас
II
16
Раньери
Лука
3
Бираги
Кристиано
8
Лопес
Максим
38
Мандрагора
Роландо
99
Куаме
Кристиан
5
Бонавентура
Джакомо
77
Брекало
Йосип
18
Нзола
М'Бала
Удинезе
3-5-2
Фиорентина
4-2-3-1

История личных встреч

Удинезе
Фиорентина

16 матчей

75%
25%
12 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

62.5%
50%
10 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

56.3%
43.8%
9 побед 7 ничьих 0 побед

20 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 20 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 5 ничьих 13 побед

Второй тайм

15%
85%
0 побед 3 ничьи 17 побед

36 матчей

33.3%
11.1%
55.6%
12 побед 4 ничьи 20 побед

Первый тайм

27.8%
36.1%
36.1%
10 побед 13 ничьих 13 побед

Второй тайм

25%
27.8%
47.2%
9 побед 10 ничьих 17 побед

История матчей

СA
2:0
СA
1:0
СA
0:4
СA
0:1
СA
1:0
К
0:1
СA
3:2
СA
0:0
СA
1:0
СA
1:1
СA
1:0
СA
0:2
СA
2:1
СA
3:0
СA
2:2
СA
2:1
СA
3:0
СA
2:2
СA
3:0
СA
2:1
К
2:0
К
2:1
СA
1:0
СA
3:1
К
0:1
СA
2:1
СA
3:2
СA
2:0
СA
5:2
СA
2:1
СA
4:1
СA
0:1
СA
3:1
СA
4:2
СA
3:1
СA
1:2

Голы

Всего голов

25
18

Голов в среднем за матч

1.32
1.06

Среднее время на гол

68
85

Всего голов

41
17

Голов в среднем за матч

2.41
0.89

Среднее время на гол

37
100

Всего голов

66
35

Голов в среднем за матч

1.83
0.97

Тотал матчей

2.5
35
Больше 97%
Меньше 3%
1
26
Больше 72%
Меньше 28%
10
21
Больше 58%
Меньше 42%
15
11
Больше 31%
Меньше 69%
25
5
Больше 14%
Меньше 86%
31
2
Больше 6%
Меньше 94%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
35

Среднее время на гол

49
92

Бомбардиры внутри турнира

Удинезе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Самарджич Лазар 1 0.2
Лукка Лоренцо 0 0
Фиорентина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бонавентура Джакомо 2 0.4
Гонсалес Николас 2 0.4
Мартинес Лукас II 2 0.4
Дункан Альфред 1 0.2
Бираги Кристиано 1 0.2
Мандрагора Роландо 1 0.2
Куаме Кристиан 1 0.2
Нзола М'Бала 0 0
Мело Артур 0 0

Карточки

Удинезе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кабаселе Кристиан 3 0
Товен Флорьян 2 0
Феррейра Жоау 1 0
Уолас Соуза 1 0
Ловрич Санди 1 0
Фиорентина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Раньери Лука 2 0
Итальяно Виченцо 1 0
Бонавентура Джакомо 1 0
Бираги Кристиано 1 0
Мартинес Лукас II 1 0
Миленкович Никола 1 0
Паризи Фабьяно 1 0

Результаты матчей

Удинезе
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Фиорентина
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

0
0
Удинезе
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Фиорентина
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
5
Удинезе
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Фиорентина
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
5

Голы по времени матча

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
5
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
1
20%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
3
60%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
5
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

1
4
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

1
9
0 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 1
0
0%
3
33%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
1
100%
1
11%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
11%
76-90

Пропущено

4
9
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
2
22%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
5
56%
46-60
1
25%
1
11%
61-75
0
0%
1
11%
76-90

Результаты последних матчей

Удинезе
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Кальяри - Удинезе 0:0 Удинезе - Фрозиноне 0:0 Салернитана - Удинезе 1:1 Удинезе - Ювентус 0:3
Удинезе - Катанзаро 4:1 Удинезе - Аль-Райян 2:1 Удинезе - Унион Берлин 0:1 РБ Лейпциг - Удинезе 1:2 Удинезе - Пафос 2:0 АСК Клагенфурт - Удинезе 1:5 Удинезе - Ювентус 0:1 Салернитана - Удинезе 3:2 Удинезе - Лацио 0:1 Фиорентина - Удинезе 2:0 Удинезе - Сампдория 2:0 Удинезе - Наполи 1:1 Лечче - Удинезе 1:0 Удинезе - Кремонезе 3:0 Рома - Удинезе 3:0 Удинезе - Монца 2:2
Фиорентина
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Генк - Фиорентина 2:2 Фиорентина - Аталанта 3:2 Интер Милан - Фиорентина 4:0 Фиорентина - Рапид Вена 2:0
Фиорентина - Лечче 2:2 Рапид Вена - Фиорентина 1:0 Дженоа - Фиорентина 1:4 Фиорентина - ОФИ 1:1 Фиорентина - Сестри Леванте 7:1 Ницца - Фиорентина 1:2 Ньюкасл - Фиорентина 2:0 Гроссето - Фиорентина 0:4 Црвена Звезда - Фиорентина 5:0 Фиорентина - Катанзаро 3:0 Фиорентина - Парма 1:1 Фиорентина - Вест Хэм 1:2 Сассуоло - Фиорентина 1:3 Фиорентина - Рома 2:1 Фиорентина - Интер Милан 1:2 Торино - Фиорентина 1:1

Результаты матчей

Удинезе
Фиорентина

Точный счет

0:0
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:4
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

0:0
2 раза 50%
0:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Удинезе
Фиорентина

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
0.5
Больше Меньше
3
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 5 5 0 0 14 - 1 15
2.
Милан
 Заявка 5 4 0 1 10 - 7 12
3.
Лечче
 Заявка 5 3 2 0 8 - 4 11
4.
Ювентус
 Заявка 5 3 1 1 11 - 6 10
5.
Фиорентина
 1:0 Заявка 5 3 1 1 10 - 9 10
6.
Аталанта
 1:0 Заявка 5 3 0 2 9 - 5 9
7.
Фрозиноне
 Заявка 5 2 2 1 8 - 7 8
8.
Наполи
 Заявка 4 2 1 1 8 - 5 7
9.
Торино
 Заявка 4 2 1 1 5 - 4 7
10.
Верона
 Заявка 5 2 1 2 4 - 5 7
11.
Сассуоло
 Заявка 5 2 0 3 9 - 11 6
12.
Болонья
 Заявка 4 1 2 1 3 - 4 5
13.
Монца
 Заявка 5 1 2 2 4 - 7 5
14.
Рома
 Заявка 4 1 1 2 11 - 6 4
15.
Лацио
 Заявка 5 1 1 3 5 - 8 4
16.
Дженоа
 Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4
17.
Удинезе
 0:1 Заявка 5 0 3 2 1 - 5 3
18.
Салернитана
 Заявка 5 0 3 2 4 - 9 3
19.
Кальяри
 0:1 Заявка 5 0 2 3 1 - 5 2
20.
Эмполи
 Заявка 5 0 0 5 0 - 13 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 3 3 0 0 11 - 1 9
2.
Лечче
 Заявка 3 3 0 0 5 - 1 9
3.
Аталанта
 1:0 Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
4.
Милан
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
5.
Сассуоло
 Заявка 3 2 0 1 7 - 5 6
6.
Фрозиноне
 Заявка 3 2 0 1 7 - 6 6
7.
Монца
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
8.
Ювентус
 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
9.
Верона
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
10.
Торино
 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
11.
Фиорентина
 1:0 Заявка 2 1 1 0 5 - 4 4
12.
Рома
 Заявка 3 1 1 1 10 - 4 4
13.
Наполи
 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
14.
Болонья
 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
15.
Салернитана
 Заявка 3 0 2 1 2 - 5 2
16.
Лацио
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
17.
Кальяри
 0:1 Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
18.
Дженоа
 Заявка 2 0 1 1 3 - 6 1
19.
Удинезе
 0:1 Заявка 3 0 1 2 0 - 4 1
20.
Эмполи
 Заявка 3 0 0 3 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Ювентус
 Заявка 3 2 0 1 7 - 4 6
3.
Фиорентина
 1:0 Заявка 3 2 0 1 5 - 5 6
4.
Милан
 Заявка 3 2 0 1 5 - 6 6
5.
Наполи
 Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
6.
Торино
 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
7.
Аталанта
 1:0 Заявка 3 1 0 2 5 - 5 3
8.
Дженоа
 Заявка 3 1 0 2 1 - 2 3
9.
Лацио
 Заявка 3 1 0 2 4 - 6 3
10.
Верона
 Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
11.
Фрозиноне
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
12.
Болонья
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
13.
Удинезе
 0:1 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
14.
Лечче
 Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
15.
Салернитана
 Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
16.
Кальяри
 0:1 Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1
17.
Монца
 Заявка 3 0 1 2 1 - 6 1
18.
Рома
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
19.
Сассуоло
 Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0
20.
Эмполи
 Заявка 2 0 0 2 0 - 9 0
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Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 5 (1)
Милан Жиру Оливье 4 (3)
Ювентус Влахович Душан 4 (1)
Сассуоло Пинамонти Андреа 4
Ювентус Кьеза Федерико 4
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Топ нарушителей
Монца Кальдирола Лука 1 2
Удинезе Кабаселе Кристиан 3
Монца Иццо Армандо 3
Милан Эрнандес Тео 3
Лацио Пеллегрини Лука 3
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    Прогнозы 126
    Удинезе 12.7% (16)
    X 31% (39)
    Фиорентина 56.3% (71)
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    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Удинезе
    Ничья
    Фиорентина
    9.40
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    3.70
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    3.35
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Удинезе 0:1 Фиорентина

    Исход игры
    Удинезе
    12.7% (16)
    Ничья
    31% (39)
    Фиорентина
    56.3% (71)
    Тотал 2.5
    Больше
    45.08% (55)
    Меньше
    54.92% (67)
    Обе команды забьют
    Да
    74.59% (91)
    Нет
    25.41% (31)
    Популярный счёт
    1:2 Фиорентина
    30.2% (38)
    1:1 Ничья
    28.6% (36)
    0:1 Фиорентина
    17.5% (22)
    2:1 Удинезе
    7.1% (9)
    1:0 Удинезе
    3.2% (4)
    0:2 Фиорентина
    2.4% (3)
    1:3 Фиорентина
    2.4% (3)
    0:0 Ничья
    1.6% (2)
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    Удинезе
    Фиорентина
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