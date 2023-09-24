Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Первый тайм

50' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

50' Хорошую попытку сделал Камара Ассан . Удар в створ, но вратарь начеку

50' Эбоселе Фести создает голевую возможность для своего партнера по команде.

49' Удар от ворот произведет Удинезе

48' Фиорентина совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Удинезе совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Фиорентина совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Фиорентина совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Фиорентина совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Фиорентина совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

46' Фиорентина совершает вбрасывание на половине поля противника

45' Бираги Кристиано навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

44' Удинезе совершает вбрасывание на половине поля противника

43' Удинезе совершает вбрасывание на половине поля противника

42' Матч возобновлен

41' Мандрагора Роландо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

41' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

41' Самарджич Лазар пробил со штрафного прямо в стенку

40' Матч возобновлен

39' Раньери Лука совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

38' Эбоселе Фести на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

38' Раньери Лука на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

38' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

37' Фиорентина совершает вбрасывание на своей половине поля

36' Удинезе идет вперед с потенциально опасной атакой.

35' Сильвестри Марко взял и забрал мяч на выходе

35' Нзола М'Бала выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Раньери Лука выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Удар от ворот произведет Фиорентина

34' Удинезе совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Г О О О О Л - Мартинес Лукас II забивает с правой ноги!

32' Фиорентина идет вперед с потенциально опасной атакой.

31' Удар от ворот произведет Фиорентина

31' Эбоселе Фести не смог попасть в створ ударом издали

28' Удар от ворот произведет Удинезе

28' Кайоде Майкл из команды Фиорентина своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

27' Фиорентина совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Фиорентина совершает вбрасывание на своей половине поля

25' Удинезе совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Сильвестри Марко взял и забрал мяч на выходе

24' Фиорентина совершает вбрасывание на своей половине поля

24' Фиорентина совершает вбрасывание на своей половине поля

23' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

22' Эбоселе Фести выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Самарджич Лазар навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

21' Оооо... вот это был удар! Товен Флорьян должен был забить с этой позиции.

21' Хорошую попытку сделал Товен Флорьян . Удар в створ, но вратарь начеку

21' Камара Ассан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

21' Удинезе идет вперед с потенциально опасной атакой.

21' Удинезе совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Игрок из команды Фиорентина делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

19' Удар от ворот произведет Фиорентина

19' Пайеро Мартин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

19' Лукка Лоренцо создает голевую возможность для своего партнера по команде.

16' Фиорентина совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Удинезе совершает вбрасывание на своей половине поля

13' Фиорентина совершает вбрасывание на своей половине поля

13' Эбоселе Фести выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Удар от ворот произведет Удинезе

12' Брекало Йосип не смог попасть в створ ударом издали

11' Раньери Лука выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Фиорентина совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Перес Неуэн нанес удар головой, но Пьетро Терраччано спокойно отбил мяч.

9' Пайеро Мартин навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

8' Фиорентина совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Матч возобновлен

5' Додо Домилсон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

5' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

5' Терраччиано Пьетро взял и забрал мяч на выходе

4' Самарджич Лазар из команды Удинезе своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

4' Самарджич Лазар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Уолас Соуза навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

4' Самарджич Лазар пробует нанести удар издали, но Пьетро Терраччано держит все под контролем

2' Сильвестри Марко взял и забрал мяч на выходе

2' Хорошую попытку сделал Лукка Лоренцо . Удар в створ, но вратарь начеку

2' Товен Флорьян оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

1' Фиорентина совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Удинезе начинает с центра поля

1' Судья начинает матч