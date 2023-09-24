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  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 5. Стадион: . Главный судья: Чиффи Даниэле
Удинезе
0:2
Конец матча
Фиорентина
0'
0:1
32' Гол
Мартинес Лукас
39' Желтая карточка
Раньери Лука
0:2
90' Гол
Бонавентура Джакомо
90'+5
0:2. Гол Джакомо Бонавентура (ви...

Ход матча

6'
 
Кайоде Майкл
Додо Домилсон
32'
0:1
Мартинес Лукас
(Бонавентура Джакомо)
39'
 
Раньери Лука
63'
Саксесс Исаак
Товен Флорьян
 
63'
Ловрич Санди
Пайеро Мартин
 
65'
 
Миленкович Никола
Брекало Йосип
65'
 
Бельтран Лукас
Куаме Кристиан
75'
 
Дункан Альфред
Мандрагора Роландо
75'
Уолас Соуза
Камара Ассан
 
75'
Земура Джордан
Перейра Роберто
 
75'
 
Мело Артур
Лопес Максим
83'
Пафунди Симоне
Самарджич Лазар
 
90'
0:2
Бонавентура Джакомо

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 7 Удары по воротам 4
  • 8 Удары в створ 2
  • 10 Угловые 3
  • 1 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 11
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 375 Количество передач 409
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 126
Удинезе 12.7% (16)
X 31% (39)
Фиорентина 56.3% (71)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Сильвестри
Марко
18
Перес
Неуэн
29
Бийол
Яка
31
Кристенсен
Томас
2
Эбоселе
Фести
24
Самарджич
Лазар
11
Уолас
Соуза
32
Пайеро
Мартин
12
Камара
Ассан
26
Товен
Флорьян
17
Лукка
Лоренцо
1
Терраччиано
Пьетро
2
Додо
Домилсон
28
Мартинес
Лукас
II
16
Раньери
Лука
3
Бираги
Кристиано
8
Лопес
Максим
38
Мандрагора
Роландо
99
Куаме
Кристиан
5
Бонавентура
Джакомо
77
Брекало
Йосип
18
Нзола
М'Бала
Удинезе
3-5-2
Фиорентина
4-2-3-1

История личных встреч

Удинезе
Фиорентина

16 матчей

75%
25%
12 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

62.5%
50%
10 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

56.3%
43.8%
9 побед 7 ничьих 0 побед

20 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 20 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 5 ничьих 13 побед

Второй тайм

15%
85%
0 побед 3 ничьи 17 побед

36 матчей

33.3%
11.1%
55.6%
12 побед 4 ничьи 20 побед

Первый тайм

27.8%
36.1%
36.1%
10 побед 13 ничьих 13 побед

Второй тайм

25%
27.8%
47.2%
9 побед 10 ничьих 17 побед

История матчей

СA
2:0
СA
1:0
СA
0:4
СA
0:1
СA
1:0
К
0:1
СA
3:2
СA
0:0
СA
1:0
СA
1:1
СA
1:0
СA
0:2
СA
2:1
СA
3:0
СA
2:2
СA
2:1
СA
3:0
СA
2:2
СA
3:0
СA
2:1
К
2:0
К
2:1
СA
1:0
СA
3:1
К
0:1
СA
2:1
СA
3:2
СA
2:0
СA
5:2
СA
2:1
СA
4:1
СA
0:1
СA
3:1
СA
4:2
СA
3:1
СA
1:2

Голы

Всего голов

25
18

Голов в среднем за матч

1.32
1.06

Среднее время на гол

68
85

Всего голов

41
17

Голов в среднем за матч

2.41
0.89

Среднее время на гол

37
100

Всего голов

66
35

Голов в среднем за матч

1.83
0.97

Тотал матчей

2.5
35
Больше 97%
Меньше 3%
1
26
Больше 72%
Меньше 28%
10
21
Больше 58%
Меньше 42%
15
11
Больше 31%
Меньше 69%
25
5
Больше 14%
Меньше 86%
31
2
Больше 6%
Меньше 94%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
35

Среднее время на гол

49
92

Бомбардиры внутри турнира

Удинезе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Самарджич Лазар 1 0.2
Лукка Лоренцо 0 0
Фиорентина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бонавентура Джакомо 3 0.6
Гонсалес Николас 2 0.4
Мартинес Лукас II 2 0.4
Дункан Альфред 1 0.2
Бираги Кристиано 1 0.2
Мандрагора Роландо 1 0.2
Куаме Кристиан 1 0.2
Нзола М'Бала 0 0
Мело Артур 0 0

Карточки

Удинезе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кабаселе Кристиан 3 0
Товен Флорьян 2 0
Феррейра Жоау 1 0
Уолас Соуза 1 0
Ловрич Санди 1 0
Фиорентина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Раньери Лука 2 0
Итальяно Виченцо 1 0
Бонавентура Джакомо 1 0
Бираги Кристиано 1 0
Мартинес Лукас II 1 0
Миленкович Никола 1 0
Паризи Фабьяно 1 0

Результаты матчей

Удинезе
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Фиорентина
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

0
0
Удинезе
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Фиорентина
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
5
Удинезе
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Фиорентина
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
5

Голы по времени матча

Забито

0
6
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
5 Не забивали 3
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

5
5
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
20%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
3
60%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

1
5
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

1
4
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

1
11
0 В 1-м тайме 8
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
4 Не забивали 1
0
0%
3
27%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
0
0%
4
36%
31-45
1
100%
1
9%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
18%
76-90

Пропущено

6
9
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
2
22%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
5
56%
46-60
1
17%
1
11%
61-75
1
17%
1
11%
76-90

Результаты последних матчей

Удинезе
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Кальяри - Удинезе 0:0 Удинезе - Фрозиноне 0:0 Салернитана - Удинезе 1:1 Удинезе - Ювентус 0:3
Удинезе - Катанзаро 4:1 Удинезе - Аль-Райян 2:1 Удинезе - Унион Берлин 0:1 РБ Лейпциг - Удинезе 1:2 Удинезе - Пафос 2:0 АСК Клагенфурт - Удинезе 1:5 Удинезе - Ювентус 0:1 Салернитана - Удинезе 3:2 Удинезе - Лацио 0:1 Фиорентина - Удинезе 2:0 Удинезе - Сампдория 2:0 Удинезе - Наполи 1:1 Лечче - Удинезе 1:0 Удинезе - Кремонезе 3:0 Рома - Удинезе 3:0 Удинезе - Монца 2:2
Фиорентина
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Генк - Фиорентина 2:2 Фиорентина - Аталанта 3:2 Интер Милан - Фиорентина 4:0 Фиорентина - Рапид Вена 2:0
Фиорентина - Лечче 2:2 Рапид Вена - Фиорентина 1:0 Дженоа - Фиорентина 1:4 Фиорентина - ОФИ 1:1 Фиорентина - Сестри Леванте 7:1 Ницца - Фиорентина 1:2 Ньюкасл - Фиорентина 2:0 Гроссето - Фиорентина 0:4 Црвена Звезда - Фиорентина 5:0 Фиорентина - Катанзаро 3:0 Фиорентина - Парма 1:1 Фиорентина - Вест Хэм 1:2 Сассуоло - Фиорентина 1:3 Фиорентина - Рома 2:1 Фиорентина - Интер Милан 1:2 Торино - Фиорентина 1:1

Результаты матчей

Удинезе
Фиорентина

Точный счет

0:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
2:2
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
3 раза 100%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Точный счет

0:0
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%

Точное количество голов

0
4 раза 80%
1
1 раз 20%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Удинезе
Фиорентина

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
4
0.5
Больше Меньше
4
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 5 5 0 0 14 - 1 15
2.
Милан
 Заявка 5 4 0 1 10 - 7 12
3.
Лечче
 Заявка 5 3 2 0 8 - 4 11
4.
Ювентус
 Заявка 5 3 1 1 11 - 6 10
5.
Фиорентина
 Заявка 5 3 1 1 11 - 9 10
6.
Аталанта
 Заявка 5 3 0 2 10 - 5 9
7.
Фрозиноне
 Заявка 5 2 2 1 8 - 7 8
8.
Наполи
 Заявка 4 2 1 1 8 - 5 7
9.
Торино
 Заявка 4 2 1 1 5 - 4 7
10.
Верона
 Заявка 5 2 1 2 4 - 5 7
11.
Сассуоло
 Заявка 5 2 0 3 9 - 11 6
12.
Болонья
 Заявка 4 1 2 1 3 - 4 5
13.
Монца
 Заявка 5 1 2 2 4 - 7 5
14.
Рома
 Заявка 4 1 1 2 11 - 6 4
15.
Лацио
 Заявка 5 1 1 3 5 - 8 4
16.
Дженоа
 Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4
17.
Удинезе
 Заявка 5 0 3 2 1 - 6 3
18.
Салернитана
 Заявка 5 0 3 2 4 - 9 3
19.
Кальяри
 Заявка 5 0 2 3 1 - 6 2
20.
Эмполи
 Заявка 5 0 0 5 0 - 13 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 3 3 0 0 11 - 1 9
2.
Лечче
 Заявка 3 3 0 0 5 - 1 9
3.
Аталанта
 Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
4.
Милан
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
5.
Сассуоло
 Заявка 3 2 0 1 7 - 5 6
6.
Фрозиноне
 Заявка 3 2 0 1 7 - 6 6
7.
Монца
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
8.
Ювентус
 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
9.
Верона
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
10.
Торино
 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
11.
Фиорентина
 Заявка 2 1 1 0 5 - 4 4
12.
Рома
 Заявка 3 1 1 1 10 - 4 4
13.
Наполи
 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
14.
Болонья
 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
15.
Салернитана
 Заявка 3 0 2 1 2 - 5 2
16.
Лацио
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
17.
Кальяри
 Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
18.
Дженоа
 Заявка 2 0 1 1 3 - 6 1
19.
Удинезе
 Заявка 3 0 1 2 0 - 5 1
20.
Эмполи
 Заявка 3 0 0 3 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Ювентус
 Заявка 3 2 0 1 7 - 4 6
3.
Фиорентина
 Заявка 3 2 0 1 6 - 5 6
4.
Милан
 Заявка 3 2 0 1 5 - 6 6
5.
Наполи
 Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
6.
Торино
 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
7.
Аталанта
 Заявка 3 1 0 2 5 - 5 3
8.
Дженоа
 Заявка 3 1 0 2 1 - 2 3
9.
Лацио
 Заявка 3 1 0 2 4 - 6 3
10.
Верона
 Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
11.
Фрозиноне
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
12.
Болонья
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
13.
Удинезе
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
14.
Лечче
 Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
15.
Салернитана
 Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
16.
Кальяри
 Заявка 3 0 1 2 1 - 4 1
17.
Монца
 Заявка 3 0 1 2 1 - 6 1
18.
Рома
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
19.
Сассуоло
 Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0
20.
Эмполи
 Заявка 2 0 0 2 0 - 9 0
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  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 5 (1)
Милан Жиру Оливье 4 (3)
Ювентус Влахович Душан 4 (1)
Сассуоло Пинамонти Андреа 4
Ювентус Кьеза Федерико 4
Весь список

Топ нарушителей
Монца Кальдирола Лука 1 2
Удинезе Кабаселе Кристиан 3
Монца Иццо Армандо 3
Милан Эрнандес Тео 3
Лацио Пеллегрини Лука 3
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    Прогнозы 126
    Удинезе 12.7% (16)
    X 31% (39)
    Фиорентина 56.3% (71)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Удинезе 0:2 Фиорентина

    Исход игры
    Удинезе
    12.7% (16)
    Ничья
    31% (39)
    Фиорентина
    56.3% (71)
    Тотал 2.5
    Больше
    45.08% (55)
    Меньше
    54.92% (67)
    Обе команды забьют
    Да
    74.59% (91)
    Нет
    25.41% (31)
    Популярный счёт
    1:2 Фиорентина
    30.2% (38)
    1:1 Ничья
    28.6% (36)
    0:1 Фиорентина
    17.5% (22)
    2:1 Удинезе
    7.1% (9)
    1:0 Удинезе
    3.2% (4)
    0:2 Фиорентина
    2.4% (3)
    1:3 Фиорентина
    2.4% (3)
    0:0 Ничья
    1.6% (2)
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