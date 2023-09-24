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  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 5. Стадион: . Главный судья: Феличиани Эрманно
Аталанта
1:0
Второй тайм: 61'
Кальяри
0'
32' Желтая карточка
Дейола Алессандро
1:0
33' Гол
Лукман Адемола
42' Желтая карточка
Лувумбо Зито
54' Желтая карточка
Джимсити Берат
Опасный удар голово Шомуродова (...

Ход матча

32'
 
Дейола Алессандро
33'
Лукман Адемола
(Де Кетеларе Шарль)
1:0
42'
 
Лувумбо Зито
46'
 
Дзаппа Габриэле
Дейола Алессандро
54'
Джимсити Берат
 
60'
Муриэль Луис
Эдерсон Хонорато
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 1
  • 5 Угловые 3
  • 2 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 1
  • 286 Количество передач 175
  • 61 Владение мячом, % 39

Владение мячом

Прогнозы 129
Аталанта 96.9% (125)
X 2.3% (3)
Кальяри 0.8% (1)
0
выиграет Аталанта, со счетом 3:2
вот так!
martik #
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Прогноз на матч от Liveresult
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Аталанта
Ничья
Кальяри
8.00
7.40
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Муссо
Хуан
42
Скальвини
Джорджио
19
Джимсити
Берат
23
Колашинац
Сеад
77
Дзаппакоста
Давиде
22
Руджери
Маттео
15
Де
Рон
Мартен
13
Эдерсон
Хонорато
7
Копмейнерс
Тëн
17
Де
Кетеларе
Шарль
11
Лукман
Адемола
1
Радунович
Борис
17
Хацидиакос
Пантелис
4
Доссена
Альберто
33
Оберт
Адам
8
Нандес
Найтан
14
Дейола
Алессандро
29
Макумбу
Антуан
25
Сулемана
Ибрахим
37
Дентелло
Пауло
77
Лувумбо
Зито
61
Шомуродов
Элдор
Аталанта
3-4-1-2
Кальяри
3-5-2

История личных встреч

Аталанта
Кальяри

17 матчей

88.2%
11.8%
15 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

35.3%
35.3%
29.4%
6 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

76.5%
17.6%
5.9%
13 побед 3 ничьи 0 побед

11 матчей

9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед

Первый тайм

63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 9 побед

Второй тайм

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 6 побед

28 матчей

53.6%
10.7%
35.7%
15 побед 3 ничьи 10 побед

Первый тайм

21.4%
46.4%
32.2%
6 побед 13 ничьих 9 побед

Второй тайм

46.4%
32.1%
21.5%
13 побед 9 ничьих 6 побед

История матчей

СA
1:2
СA
1:2
СA
0:1
К
3:1
СA
5:2
СA
0:1
СA
0:2
СA
0:1
К
0:2
СA
0:1
СA
1:0
СA
1:2
СA
2:0
СA
3:0
СA
2:1
СA
1:2
СA
1:0
СA
2:1
СA
1:1
СA
1:1
СA
2:0
СA
1:0
СA
3:1
СA
3:0
СA
0:1
СA
1:0
СA
1:0
СA
2:2

Голы

Всего голов

23
12

Голов в среднем за матч

1.64
0.86

Среднее время на гол

54
105

Всего голов

15
15

Голов в среднем за матч

1.07
1.07

Среднее время на гол

84
84

Всего голов

38
27

Голов в среднем за матч

1.36
0.96

Тотал матчей

2.5
18
Больше 64%
Меньше 36%
10
12
Больше 43%
Меньше 57%
16
4
Больше 14%
Меньше 86%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
1
Больше 4%
Меньше 96%
27

Среднее время на гол

66
93

Бомбардиры внутри турнира

Аталанта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лукман Адемола 2 0.4
Скамакка Джанлука 2 0.4
Де Кетеларе Шарль 1 0.2
Эдерсон Хонорато 1 0.2
Копмейнерс Тëн 1 0.2
Сапата Дуван 1 0.2
Цортеа Надир 1 0.2
Де Рон Мартен 0 0
Руджери Маттео 0 0
Адопо Ндари 0 0
Кальяри
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лувумбо Зито 1 0.2
Ветеска Матеуш 0 0

Карточки

Аталанта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Рон Мартен 2 0
Лукман Адемола 1 0
Цортеа Надир 1 0
Кальяри
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ветеска Матеуш 1 1
Лувумбо Зито 2 0
Паволетти Леонардо 1 0
Дейола Алессандро 1 0
Макумбу Антуан 1 0
Сулемана Ибрахим 1 0

Результаты матчей

Аталанта
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Кальяри
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1
Аталанта
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Кальяри
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

2
0
Аталанта
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Кальяри
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

2
1

Голы по времени матча

Забито

3
1
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

5
0
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

5
2
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
2
100%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

8
1
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 1
0 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
1
100%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Пропущено

5
4
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
2
50%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Аталанта
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Аталанта - Ракув 2:0 Фиорентина - Аталанта 3:2 Аталанта - Монца 3:0 Фрозиноне - Аталанта 2:1
Сассуоло - Аталанта 0:2 Ювентус - Аталанта 0:0 Перджолеттезе - Аталанта 0:3 Унион Берлин - Аталанта 4:1 Аталанта - Про Сесто 3:0 Борнмут - Аталанта 1:3 Аталанта - Про Верчелли 6:0 Аталанта - Локарно 10:0 Аталанта - Монца 5:2 Интер Милан - Аталанта 3:2 Аталанта - Верона 3:1 Салернитана - Аталанта 1:0 Аталанта - Ювентус 0:2 Аталанта - Специя 3:2 Торино - Аталанта 1:2 Аталанта - Рома 3:1
Кальяри
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Кальяри - Удинезе 0:0 Болонья - Кальяри 2:1 Кальяри - Интер Милан 0:2 Торино - Кальяри 0:0
Кальяри - Палермо 2:1 Брест - Кальяри 1:1 Кальяри - Комо 2:1 Кальяри - Ювентус (до 23 лет) 3:0 Кальяри - Рома (до 19 лет) 4:1 Ольбия - Кальяри 0:2 Бари - Кальяри 0:1 Кальяри - Бари 1:1 Парма - Кальяри 0:0 Кальяри - Парма 3:2 Кальяри - Венеция 2:1 Козенца - Кальяри 0:1 Кальяри - Палермо 2:1 Перуджа - Кальяри 0:5 Кальяри - Тернана 2:1 Парма - Кальяри 2:1

Результаты матчей

Аталанта
Кальяри

Точный счет

3:0
1 раз 100%
0:0
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
0
2 раза 100%

Точный счет

0:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
0:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
0:0
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Аталанта
Кальяри

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
1
3
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 5 5 0 0 14 - 1 15
2.
Милан
 Заявка 5 4 0 1 10 - 7 12
3.
Лечче
 Заявка 5 3 2 0 8 - 4 11
4.
Ювентус
 Заявка 5 3 1 1 11 - 6 10
5.
Фиорентина
 1:0 Заявка 5 3 1 1 10 - 9 10
6.
Аталанта
 1:0 Заявка 5 3 0 2 9 - 5 9
7.
Фрозиноне
 Заявка 5 2 2 1 8 - 7 8
8.
Наполи
 Заявка 4 2 1 1 8 - 5 7
9.
Торино
 Заявка 4 2 1 1 5 - 4 7
10.
Верона
 Заявка 5 2 1 2 4 - 5 7
11.
Сассуоло
 Заявка 5 2 0 3 9 - 11 6
12.
Болонья
 Заявка 4 1 2 1 3 - 4 5
13.
Монца
 Заявка 5 1 2 2 4 - 7 5
14.
Рома
 Заявка 4 1 1 2 11 - 6 4
15.
Лацио
 Заявка 5 1 1 3 5 - 8 4
16.
Дженоа
 Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4
17.
Удинезе
 0:1 Заявка 5 0 3 2 1 - 5 3
18.
Салернитана
 Заявка 5 0 3 2 4 - 9 3
19.
Кальяри
 0:1 Заявка 5 0 2 3 1 - 5 2
20.
Эмполи
 Заявка 5 0 0 5 0 - 13 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 3 3 0 0 11 - 1 9
2.
Лечче
 Заявка 3 3 0 0 5 - 1 9
3.
Аталанта
 1:0 Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
4.
Милан
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
5.
Сассуоло
 Заявка 3 2 0 1 7 - 5 6
6.
Фрозиноне
 Заявка 3 2 0 1 7 - 6 6
7.
Монца
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
8.
Ювентус
 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
9.
Верона
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
10.
Торино
 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
11.
Фиорентина
 1:0 Заявка 2 1 1 0 5 - 4 4
12.
Рома
 Заявка 3 1 1 1 10 - 4 4
13.
Наполи
 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
14.
Болонья
 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
15.
Салернитана
 Заявка 3 0 2 1 2 - 5 2
16.
Лацио
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
17.
Кальяри
 0:1 Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
18.
Дженоа
 Заявка 2 0 1 1 3 - 6 1
19.
Удинезе
 0:1 Заявка 3 0 1 2 0 - 4 1
20.
Эмполи
 Заявка 3 0 0 3 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Ювентус
 Заявка 3 2 0 1 7 - 4 6
3.
Фиорентина
 1:0 Заявка 3 2 0 1 5 - 5 6
4.
Милан
 Заявка 3 2 0 1 5 - 6 6
5.
Наполи
 Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
6.
Торино
 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
7.
Аталанта
 1:0 Заявка 3 1 0 2 5 - 5 3
8.
Дженоа
 Заявка 3 1 0 2 1 - 2 3
9.
Лацио
 Заявка 3 1 0 2 4 - 6 3
10.
Верона
 Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
11.
Фрозиноне
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
12.
Болонья
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
13.
Удинезе
 0:1 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
14.
Лечче
 Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
15.
Салернитана
 Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
16.
Кальяри
 0:1 Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1
17.
Монца
 Заявка 3 0 1 2 1 - 6 1
18.
Рома
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
19.
Сассуоло
 Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0
20.
Эмполи
 Заявка 2 0 0 2 0 - 9 0
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  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 5 (1)
Милан Жиру Оливье 4 (3)
Ювентус Влахович Душан 4 (1)
Сассуоло Пинамонти Андреа 4
Ювентус Кьеза Федерико 4
Весь список

Топ нарушителей
Монца Кальдирола Лука 1 2
Удинезе Кабаселе Кристиан 3
Монца Иццо Армандо 3
Милан Эрнандес Тео 3
Лацио Пеллегрини Лука 3
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 52'
      Муссо Хуан из команды Аталанта перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 52'
      Нандес Найтан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 52'
      Кальяри пытается что-то создать.
    • 51'
      Кальяри контролирует мяч.
    • 50'
      Лувумбо Зито из команды Кальяри в офсайде
    • 50'
      Дентелло Пауло выиграл воздушное противоборство у Копмейнерс Тëн.
    • 50'
      Кальяри совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 50'
      Матч возобновлен
    • 50'
      Контроль мяча: Аталанта: 60%, Кальяри: 40%.
    • 50'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 49'
      Дентелло Пауло нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 49'
      Кальяри пытается что-то создать.
    • 49'
      Кальяри совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 48'
      Аталанта совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 48'
      Кальяри совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 47'
      Аталанта совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 47'
      Кальяри совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 46'
      Кальяри контролирует мяч.
    • 46'
      Кальяри совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 46'
      Тактическая замена. Дейола Алессандро уходит с поля и его заменяет Дзаппа Габриэле
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gewiss Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 70% завершится победой Кальяри.
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    Прогнозы 129
    Аталанта 96.9% (125)
    X 2.3% (3)
    Кальяри 0.8% (1)
    0
    выиграет Аталанта, со счетом 3:2
    вот так!
    martik #
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Аталанта
    Ничья
    Кальяри
    8.00
    7.40
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    7.20
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Аталанта 1:0 Кальяри

    Исход игры
    Аталанта
    96.9% (125)
    Ничья
    2.3% (3)
    Кальяри
    0.8% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    45.08% (55)
    Меньше
    54.92% (67)
    Обе команды забьют
    Да
    42.62% (52)
    Нет
    57.38% (70)
    Популярный счёт
    2:0 Аталанта
    41.1% (53)
    2:1 Аталанта
    25.6% (33)
    3:1 Аталанта
    12.4% (16)
    1:0 Аталанта
    9.3% (12)
    3:0 Аталанта
    3.9% (5)
    1:1 Ничья
    1.6% (2)
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    Аталанта
    Кальяри
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