Тур: 5. Стадион: Гевисс Стэдиум. Главный судья: Феличиани Эрманно
0'
32' Желтая карточкаДейола Алессандро
1:0
33' ГолЛукман Адемола
42' Желтая карточкаЛувумбо Зито
54' Желтая карточкаДжимсити Берат
Бонусы букмекеров
Ход матча
33'
42'
54'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
2 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 1
-
5 Угловые 3
-
2 Офсайды 1
-
4 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 1
-
286 Количество передач 175
-
61 Владение мячом, % 39
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Цортеа НадирЗащитник
-
33 Хатебур ХансЗащитник
- Полузащитник
-
25 Адопо НдариПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Гасперини Джан Пьеро
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Оберт АдамЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Лувумбо ЗитоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Прати МаттеоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Раньери Клаудио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Аталанта
Кальяри
17 матчей
88.2%
11.8%
15 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
35.3%
35.3%
29.4%
6 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
76.5%
17.6%
5.9%
13 побед 3 ничьи 0 побед
11 матчей
9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед
Первый тайм
63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 9 побед
Второй тайм
54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 6 побед
28 матчей
53.6%
10.7%
35.7%
15 побед 3 ничьи 10 побед
Первый тайм
21.4%
46.4%
32.2%
6 побед 13 ничьих 9 побед
Второй тайм
46.4%
32.1%
21.5%
13 побед 9 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
23
12
Голов в среднем за матч
1.64
0.86
Среднее время на гол
54
105
Всего голов
15
15
Голов в среднем за матч
1.07
1.07
Среднее время на гол
84
84
Всего голов
38
27
Голов в среднем за матч
1.36
0.96
Тотал матчей
2.5
18
Больше 64%
Меньше 36%
10
12
Больше 43%
Меньше 57%
16
4
Больше 14%
Меньше 86%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
Среднее время на гол
66
93
Бомбардиры внутри турнира
Аталанта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лукман Адемола
|2
|0.4
|Скамакка Джанлука
|2
|0.4
|Де Кетеларе Шарль
|1
|0.2
|Эдерсон Хонорато
|1
|0.2
|Копмейнерс Тëн
|1
|0.2
|Сапата Дуван
|1
|0.2
|Цортеа Надир
|1
|0.2
|Де Рон Мартен
|0
|0
|Руджери Маттео
|0
|0
|Адопо Ндари
|0
|0
Кальяри
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лувумбо Зито
|1
|0.2
|Ветеска Матеуш
|0
|0
Карточки
Аталанта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Рон Мартен
|2
|0
|Лукман Адемола
|1
|0
|Цортеа Надир
|1
|0
Кальяри
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ветеска Матеуш
|1
|1
|Лувумбо Зито
|2
|0
|Паволетти Леонардо
|1
|0
|Дейола Алессандро
|1
|0
|Макумбу Антуан
|1
|0
|Сулемана Ибрахим
|1
|0
Результаты матчей
Аталанта
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Кальяри
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
1
Аталанта
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Кальяри
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
5
2
Упущенные победы
2
0
Аталанта
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Кальяри
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
5
2
Упущенные победы
2
1
Голы по времени матча
Забито
3
1
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
5
0
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Пропущено
5
2
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
2
100%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
8
1
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 1
0 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
1
100%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Пропущено
5
4
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
2
50%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Аталанта
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Аталанта - Ракув 2:0 Фиорентина - Аталанта 3:2 Аталанта - Монца 3:0 Фрозиноне - Аталанта 2:1
Сассуоло - Аталанта 0:2 Ювентус - Аталанта 0:0 Перджолеттезе - Аталанта 0:3 Унион Берлин - Аталанта 4:1 Аталанта - Про Сесто 3:0 Борнмут - Аталанта 1:3 Аталанта - Про Верчелли 6:0 Аталанта - Локарно 10:0 Аталанта - Монца 5:2 Интер Милан - Аталанта 3:2 Аталанта - Верона 3:1 Салернитана - Аталанта 1:0 Аталанта - Ювентус 0:2 Аталанта - Специя 3:2 Торино - Аталанта 1:2 Аталанта - Рома 3:1
Кальяри
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Кальяри - Удинезе 0:0 Болонья - Кальяри 2:1 Кальяри - Интер Милан 0:2 Торино - Кальяри 0:0
Кальяри - Палермо 2:1 Брест - Кальяри 1:1 Кальяри - Комо 2:1 Кальяри - Ювентус (до 23 лет) 3:0 Кальяри - Рома (до 19 лет) 4:1 Ольбия - Кальяри 0:2 Бари - Кальяри 0:1 Кальяри - Бари 1:1 Парма - Кальяри 0:0 Кальяри - Парма 3:2 Кальяри - Венеция 2:1 Козенца - Кальяри 0:1 Кальяри - Палермо 2:1 Перуджа - Кальяри 0:5 Кальяри - Тернана 2:1 Парма - Кальяри 2:1
Результаты матчей
Аталанта
Кальяри
Точный счет
3:0
1 раз 100%
0:0
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
0
2 раза 100%
Точный счет
0:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
0:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
0:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
0:0
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Аталанта
Кальяри
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|14 - 1
|15
|2.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|10 - 7
|12
|3.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|8 - 4
|11
|4.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 6
|10
|5.
|1:0 Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 9
|10
|6.
|1:0 Заявка
|5
|3
|0
|2
|9 - 5
|9
|7.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 7
|8
|8.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|9.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|10.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|4 - 5
|7
|11.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|9 - 11
|6
|12.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|13.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 7
|5
|14.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|11 - 6
|4
|15.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|16.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|17.
|0:1 Заявка
|5
|0
|3
|2
|1 - 5
|3
|18.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|4 - 9
|3
|19.
|0:1 Заявка
|5
|0
|2
|3
|1 - 5
|2
|20.
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|0 - 13
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|11 - 1
|9
|2.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|5 - 1
|9
|3.
|1:0 Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|4.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|5.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 5
|6
|6.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 6
|6
|7.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|8.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|9.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|10.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|11.
|1:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 4
|4
|12.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|10 - 4
|4
|13.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|14.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|15.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 5
|2
|16.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|17.
|0:1 Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|18.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 6
|1
|19.
|0:1 Заявка
|3
|0
|1
|2
|0 - 4
|1
|20.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|2.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 4
|6
|3.
|1:0 Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|6
|4.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 6
|6
|5.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|6.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|7.
|1:0 Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 5
|3
|8.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 2
|3
|9.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|10.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|11.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|12.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|13.
|0:1 Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|14.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|15.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|16.
|0:1 Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|17.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 6
|1
|18.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|19.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|20.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 9
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Серию B
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|5 (1)
|Милан
|Жиру Оливье
|4 (3)
|Ювентус
|Влахович Душан
|4 (1)
|Сассуоло
|Пинамонти Андреа
|4
|Ювентус
|Кьеза Федерико
|4
|Монца
|Кальдирола Лука
|1 2
|Удинезе
|Кабаселе Кристиан
|3
|Монца
|Иццо Армандо
|3
|Милан
|Эрнандес Тео
|3
|Лацио
|Пеллегрини Лука
|3
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Аталанта 1:0 Кальяри
Исход игры
Аталанта
96.9% (125)
Ничья
2.3% (3)
Кальяри
0.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
45.08% (55)
Меньше
54.92% (67)
Обе команды забьют
Да
42.62% (52)
Нет
57.38% (70)
Популярный счёт
2:0 Аталанта
41.1% (53)
2:1 Аталанта
25.6% (33)
3:1 Аталанта
12.4% (16)
1:0 Аталанта
9.3% (12)
3:0 Аталанта
3.9% (5)
1:1 Ничья
1.6% (2)
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