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  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 5. Стадион: . Главный судья: Феличиани Эрманно
Аталанта
2:0
Конец матча
Кальяри
0'
32' Желтая карточка
Дейола Алессандро
1:0
33' Гол
Лукман Адемола
42' Желтая карточка
Лувумбо Зито
54' Желтая карточка
Джимсити Берат
2:0
76' Гол
Пашалич Марио
90'+5
Удар в перекладину Ористанио (ви...
2:0. Гол Марио Пашалича (видео)....
Опасный удар голово Шомуродова (...

Ход матча

32'
 
Дейола Алессандро
33'
Лукман Адемола
(Де Кетеларе Шарль)
1:0
42'
 
Лувумбо Зито
46'
 
Дзаппа Габриэле
Дейола Алессандро
54'
Джимсити Берат
 
60'
Муриэль Луис
Эдерсон Хонорато
 
64'
 
Ауджелло Томмазо
Хацидиакос Пантелис
64'
 
Виола Николас
Сулемана Ибрахим
67'
Пашалич Марио
Лукман Адемола
 
67'
Хольм Эмиль
Де Кетеларе Шарль
 
76'
Пашалич Марио
(Муриэль Луис)
2:0
78'
 
Ористанио Гаэтано
Дентелло Пауло
78'
 
Петанья Андреа
Шомуродов Элдор
80'
Адопо Ндари
Дзаппакоста Давиде
 
80'
Толой Рафаэл
Руджери Маттео
 

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 6
  • 6 Удары в створ 1
  • 7 Угловые 7
  • 5 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 525 Количество передач 403
  • 60 Владение мячом, % 40

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 129
Аталанта 96.9% (125)
X 2.3% (3)
Кальяри 0.8% (1)
0
выиграет Аталанта, со счетом 3:2
вот так!
martik #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Муссо
Хуан
42
Скальвини
Джорджио
19
Джимсити
Берат
23
Колашинац
Сеад
77
Дзаппакоста
Давиде
22
Руджери
Маттео
15
Де
Рон
Мартен
13
Эдерсон
Хонорато
7
Копмейнерс
Тëн
17
Де
Кетеларе
Шарль
11
Лукман
Адемола
1
Радунович
Борис
17
Хацидиакос
Пантелис
4
Доссена
Альберто
33
Оберт
Адам
8
Нандес
Найтан
14
Дейола
Алессандро
29
Макумбу
Антуан
25
Сулемана
Ибрахим
37
Дентелло
Пауло
77
Лувумбо
Зито
61
Шомуродов
Элдор
Аталанта
3-4-1-2
Кальяри
3-5-2

История личных встреч

Аталанта
Кальяри

17 матчей

88.2%
11.8%
15 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

35.3%
35.3%
29.4%
6 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

76.5%
17.6%
5.9%
13 побед 3 ничьи 0 побед

11 матчей

9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед

Первый тайм

63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 9 побед

Второй тайм

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 6 побед

28 матчей

53.6%
10.7%
35.7%
15 побед 3 ничьи 10 побед

Первый тайм

21.4%
46.4%
32.2%
6 побед 13 ничьих 9 побед

Второй тайм

46.4%
32.1%
21.5%
13 побед 9 ничьих 6 побед

История матчей

СA
1:2
СA
1:2
СA
0:1
К
3:1
СA
5:2
СA
0:1
СA
0:2
СA
0:1
К
0:2
СA
0:1
СA
1:0
СA
1:2
СA
2:0
СA
3:0
СA
2:1
СA
1:2
СA
1:0
СA
2:1
СA
1:1
СA
1:1
СA
2:0
СA
1:0
СA
3:1
СA
3:0
СA
0:1
СA
1:0
СA
1:0
СA
2:2

Голы

Всего голов

23
12

Голов в среднем за матч

1.64
0.86

Среднее время на гол

54
105

Всего голов

15
15

Голов в среднем за матч

1.07
1.07

Среднее время на гол

84
84

Всего голов

38
27

Голов в среднем за матч

1.36
0.96

Тотал матчей

2.5
18
Больше 64%
Меньше 36%
10
12
Больше 43%
Меньше 57%
16
4
Больше 14%
Меньше 86%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
1
Больше 4%
Меньше 96%
27

Среднее время на гол

66
93

Бомбардиры внутри турнира

Аталанта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лукман Адемола 2 0.4
Скамакка Джанлука 2 0.4
Де Кетеларе Шарль 1 0.2
Эдерсон Хонорато 1 0.2
Копмейнерс Тëн 1 0.2
Сапата Дуван 1 0.2
Пашалич Марио 1 0.2
Цортеа Надир 1 0.2
Де Рон Мартен 0 0
Руджери Маттео 0 0
Муриэль Луис 0 0
Адопо Ндари 0 0
Кальяри
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лувумбо Зито 1 0.2
Ветеска Матеуш 0 0

Карточки

Аталанта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Рон Мартен 2 0
Джимсити Берат 1 0
Лукман Адемола 1 0
Цортеа Надир 1 0
Кальяри
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ветеска Матеуш 1 1
Лувумбо Зито 2 0
Паволетти Леонардо 1 0
Дейола Алессандро 1 0
Макумбу Антуан 1 0
Сулемана Ибрахим 1 0

Результаты матчей

Аталанта
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Кальяри
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1
Аталанта
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Кальяри
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

2
0
Аталанта
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Кальяри
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

2
1

Голы по времени матча

Забито

5
1
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
3
60%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

0
4
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Забито

5
0
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

5
2
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
2
100%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

10
1
4 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 0
4 Забивали первыми 1
0 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
10%
1
100%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
3
30%
0
0%
76-90

Пропущено

5
6
4 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
2
33%
16-30
2
40%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
2
33%
76-90

Результаты последних матчей

Аталанта
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Аталанта - Ракув 2:0 Фиорентина - Аталанта 3:2 Аталанта - Монца 3:0 Фрозиноне - Аталанта 2:1
Сассуоло - Аталанта 0:2 Ювентус - Аталанта 0:0 Перджолеттезе - Аталанта 0:3 Унион Берлин - Аталанта 4:1 Аталанта - Про Сесто 3:0 Борнмут - Аталанта 1:3 Аталанта - Про Верчелли 6:0 Аталанта - Локарно 10:0 Аталанта - Монца 5:2 Интер Милан - Аталанта 3:2 Аталанта - Верона 3:1 Салернитана - Аталанта 1:0 Аталанта - Ювентус 0:2 Аталанта - Специя 3:2 Торино - Аталанта 1:2 Аталанта - Рома 3:1
Кальяри
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Кальяри - Удинезе 0:0 Болонья - Кальяри 2:1 Кальяри - Интер Милан 0:2 Торино - Кальяри 0:0
Кальяри - Палермо 2:1 Брест - Кальяри 1:1 Кальяри - Комо 2:1 Кальяри - Ювентус (до 23 лет) 3:0 Кальяри - Рома (до 19 лет) 4:1 Ольбия - Кальяри 0:2 Бари - Кальяри 0:1 Кальяри - Бари 1:1 Парма - Кальяри 0:0 Кальяри - Парма 3:2 Кальяри - Венеция 2:1 Козенца - Кальяри 0:1 Кальяри - Палермо 2:1 Перуджа - Кальяри 0:5 Кальяри - Тернана 2:1 Парма - Кальяри 2:1

Результаты матчей

Аталанта
Кальяри

Точный счет

2:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
2 раза 100%

Точный счет

0:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

0:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
0:0
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

2
3 раза 60%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
4 раза 80%
1
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Аталанта
Кальяри

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
1.5
Больше Меньше
1
4
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 5 5 0 0 14 - 1 15
2.
Милан
 Заявка 5 4 0 1 10 - 7 12
3.
Лечче
 Заявка 5 3 2 0 8 - 4 11
4.
Ювентус
 Заявка 5 3 1 1 11 - 6 10
5.
Фиорентина
 Заявка 5 3 1 1 11 - 9 10
6.
Аталанта
 Заявка 5 3 0 2 10 - 5 9
7.
Фрозиноне
 Заявка 5 2 2 1 8 - 7 8
8.
Наполи
 Заявка 4 2 1 1 8 - 5 7
9.
Торино
 Заявка 4 2 1 1 5 - 4 7
10.
Верона
 Заявка 5 2 1 2 4 - 5 7
11.
Сассуоло
 Заявка 5 2 0 3 9 - 11 6
12.
Болонья
 Заявка 4 1 2 1 3 - 4 5
13.
Монца
 Заявка 5 1 2 2 4 - 7 5
14.
Рома
 Заявка 4 1 1 2 11 - 6 4
15.
Лацио
 Заявка 5 1 1 3 5 - 8 4
16.
Дженоа
 Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4
17.
Удинезе
 Заявка 5 0 3 2 1 - 6 3
18.
Салернитана
 Заявка 5 0 3 2 4 - 9 3
19.
Кальяри
 Заявка 5 0 2 3 1 - 6 2
20.
Эмполи
 Заявка 5 0 0 5 0 - 13 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 3 3 0 0 11 - 1 9
2.
Лечче
 Заявка 3 3 0 0 5 - 1 9
3.
Аталанта
 Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
4.
Милан
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
5.
Сассуоло
 Заявка 3 2 0 1 7 - 5 6
6.
Фрозиноне
 Заявка 3 2 0 1 7 - 6 6
7.
Монца
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
8.
Ювентус
 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
9.
Верона
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
10.
Торино
 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
11.
Фиорентина
 Заявка 2 1 1 0 5 - 4 4
12.
Рома
 Заявка 3 1 1 1 10 - 4 4
13.
Наполи
 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
14.
Болонья
 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
15.
Салернитана
 Заявка 3 0 2 1 2 - 5 2
16.
Лацио
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
17.
Кальяри
 Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
18.
Дженоа
 Заявка 2 0 1 1 3 - 6 1
19.
Удинезе
 Заявка 3 0 1 2 0 - 5 1
20.
Эмполи
 Заявка 3 0 0 3 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Ювентус
 Заявка 3 2 0 1 7 - 4 6
3.
Фиорентина
 Заявка 3 2 0 1 6 - 5 6
4.
Милан
 Заявка 3 2 0 1 5 - 6 6
5.
Наполи
 Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
6.
Торино
 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
7.
Аталанта
 Заявка 3 1 0 2 5 - 5 3
8.
Дженоа
 Заявка 3 1 0 2 1 - 2 3
9.
Лацио
 Заявка 3 1 0 2 4 - 6 3
10.
Верона
 Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
11.
Фрозиноне
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
12.
Болонья
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
13.
Удинезе
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
14.
Лечче
 Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
15.
Салернитана
 Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
16.
Кальяри
 Заявка 3 0 1 2 1 - 4 1
17.
Монца
 Заявка 3 0 1 2 1 - 6 1
18.
Рома
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
19.
Сассуоло
 Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0
20.
Эмполи
 Заявка 2 0 0 2 0 - 9 0
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Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 5 (1)
Милан Жиру Оливье 4 (3)
Ювентус Влахович Душан 4 (1)
Сассуоло Пинамонти Андреа 4
Ювентус Кьеза Федерико 4
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Топ нарушителей
Монца Кальдирола Лука 1 2
Удинезе Кабаселе Кристиан 3
Монца Иццо Армандо 3
Милан Эрнандес Тео 3
Лацио Пеллегрини Лука 3
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: Аталанта: 56%, Кальяри: 44%.
  • 94'
    Кальяри пытается что-то создать.
  • 94'
    Кальяри пытается что-то создать.
  • 93'
    Удар от ворот произведет Кальяри
  • 93'
    Аталанта совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 92'
    Аталанта пытается что-то создать.
  • 92'
    Кальяри пытается что-то создать.
  • 92'
    Толой Рафаэл выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 91'
    Аталанта пытается что-то создать.
  • 91'
    Аталанта пытается что-то создать.
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
  • 91'
    Кальяри совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 90'
    Кальяри пытается что-то создать.
  • 90'
    Контроль мяча: Аталанта: 56%, Кальяри: 44%.
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    Прогнозы 129
    Аталанта 96.9% (125)
    X 2.3% (3)
    Кальяри 0.8% (1)
    0
    выиграет Аталанта, со счетом 3:2
    вот так!
    martik #
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Аталанта 2:0 Кальяри

    Исход игры
    Аталанта
    96.9% (125)
    Ничья
    2.3% (3)
    Кальяри
    0.8% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    45.08% (55)
    Меньше
    54.92% (67)
    Обе команды забьют
    Да
    42.62% (52)
    Нет
    57.38% (70)
    Популярный счёт
    2:0 Аталанта
    41.1% (53)
    2:1 Аталанта
    25.6% (33)
    3:1 Аталанта
    12.4% (16)
    1:0 Аталанта
    9.3% (12)
    3:0 Аталанта
    3.9% (5)
    1:1 Ничья
    1.6% (2)
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