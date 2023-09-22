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  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 5. Стадион: . Главный судья: Гуида Марко
Торино
 
Позже
Рома
Прогнозы 45
Торино 6.7% (3)
X 26.7% (12)
Рома 66.7% (30)
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Торино
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История личных встреч

Торино
Рома

9 матчей

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

44.4%
88.9%
4 победы 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

77.8%
55.6%
7 побед 5 ничьих 0 побед

20 матчей

5%
95%
0 побед 1 ничья 19 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 5 ничьих 12 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 5 ничьих 12 побед

29 матчей

17.2%
17.2%
65.6%
5 побед 5 ничьих 19 побед

Первый тайм

13.8%
44.8%
41.4%
4 победы 13 ничьих 12 побед

Второй тайм

24.1%
34.5%
41.4%
7 побед 10 ничьих 12 побед

История матчей

СA
0:1
СA
1:1
СA
0:3
СA
1:0
СA
3:1
СA
3:1
СA
2:3
СA
0:2
СA
3:2
СA
0:1
СA
3:0
К
1:2
СA
0:1
СA
4:1
СA
3:1
СA
3:2
СA
1:1
СA
1:1
СA
3:0
СA
2:1
СA
1:1
СA
1:2
СA
2:0
СA
3:2
СA
0:1
СA
4:1
К
4:0
К
3:1
СA
0:0

Голы

Всего голов

15
15

Голов в среднем за матч

1.07
1

Среднее время на гол

84
90

Всего голов

37
18

Голов в среднем за матч

2.47
1.29

Среднее время на гол

36
70

Всего голов

52
33

Голов в среднем за матч

1.79
1.14

Тотал матчей

2.5
28
Больше 97%
Меньше 3%
1
23
Больше 79%
Меньше 21%
6
17
Больше 59%
Меньше 41%
12
11
Больше 38%
Меньше 62%
18
6
Больше 21%
Меньше 79%
23

Среднее время на гол

50
79

Бомбардиры внутри турнира

Торино
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Радоньич Неманья 3 0.75
Шуурс Перр 1 0.25
Буонджорно Алессандро 1 0.25
Белланова Рауль 0 0
Риччи Самуэле 0 0
Илич Иван 0 0
Рома
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Белотти Андреа 2 0.5
Дибала Пауло 2 (1) 0.5
Кристанте Бриан 1 0.25
Лукаку Ромелу 1 0.25
Спинаццола Леонардо 1 0.25
Манчини Джанлука 1 0.25
Саншеш Ренату 1 0.25
Ауа Уссем 1 0.25
Паредес Леандро 0 0
Льоренте Диего 0 0
Кристенсен Расмус 0 0
Бове Эдоардо 0 0

Карточки

Торино
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Линетти Кароль 1 0
Juric Ivan II 1 0
Шуурс Перр 1 0
Пеллегри Пьетро 1 0
Буонджорно Алессандро 1 0
Милинкович-Савич Ваня 1 0
Белланова Рауль 1 0
Илич Иван 1 0
Сек Демба 1 0
Рома
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дибала Пауло 2 0
Лукаку Ромелу 1 0
Паредес Леандро 1 0
Пеллегрини Лоренцо 1 0
Саншеш Ренату 1 0
Ауа Уссем 1 0

Результаты матчей

Торино
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Рома
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1
Торино
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Рома
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

3
8
Торино
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Рома
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

3
9

Голы по времени матча

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
9
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
1
25%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
1
11%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
5
56%
76-90

Пропущено

4
5
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
75%
2
40%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
10
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
1
20%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
2
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
5
50%
76-90

Пропущено

4
7
3 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 4
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
75%
3
43%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Торино
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Салернитана - Торино 0:3 Торино - Дженоа 1:0 Милан - Торино 4:1 Торино - Кальяри 0:0
Торино - ФералпиСало 2:1 Реймс - Торино 2:1 Ланс - Торино 0:0 Торино - Модена 2:1 Торино - ФералпиСало 2:0 Торино - Интер Милан 0:1 Специя - Торино 0:4 Торино - Фиорентина 1:1 Верона - Торино 0:1 Торино - Монца 1:1 Сампдория - Торино 0:2 Торино - Аталанта 1:2 Лацио - Торино 0:1 Торино - Салернитана 1:1 Торино - Рома 0:1 Сассуоло - Торино 1:1
Рома
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Шериф - Рома 1:2 Рома - Эмполи 7:0 Рома - Милан 1:2 Верона - Рома 2:1
Рома - Салернитана 2:2 Рома - Партизани 2:1 Тулуза - Рома 2:1 Фаренсе - Рома 2:4 Рома - Эштрела 4:0 Брага - Рома 1:1 Рома - Специя 2:1 Севилья - Рома 1:1 Фиорентина - Рома 2:1 Рома - Салернитана 2:2 Байер Л - Рома 0:0 Болонья - Рома 0:0 Рома - Байер Л 1:0 Рома - Интер Милан 0:2 Монца - Рома 1:1 Рома - Милан 1:1

Результаты матчей

Торино
Рома

Точный счет

0:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
7:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
7
1 раз 33%

Точный счет

0:3
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
7:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
7
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Торино
Рома

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5
2
2
1
3
2.5
1
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 4 4 0 0 13 - 1 12
2.
Ювентус
 Заявка 4 3 1 0 9 - 2 10
3.
Милан
 Заявка 4 3 0 1 9 - 7 9
4.
Лечче
 Заявка 4 2 2 0 7 - 4 8
5.
Наполи
 Заявка 4 2 1 1 8 - 5 7
6.
Фрозиноне
 Заявка 4 2 1 1 7 - 6 7
7.
Торино
 Заявка 4 2 1 1 5 - 4 7
8.
Верона
 Заявка 4 2 1 1 4 - 4 7
9.
Фиорентина
 Заявка 4 2 1 1 9 - 9 7
10.
Аталанта
 Заявка 4 2 0 2 8 - 5 6
11.
Болонья
 Заявка 4 1 2 1 3 - 4 5
12.
Рома
 Заявка 4 1 1 2 11 - 6 4
13.
Монца
 Заявка 4 1 1 2 3 - 6 4
14.
Дженоа
 Заявка 4 1 1 2 4 - 7 4
15.
Лацио
 Заявка 4 1 0 3 4 - 7 3
16.
Сассуоло
 Заявка 4 1 0 3 5 - 9 3
17.
Удинезе
 Заявка 4 0 3 1 1 - 4 3
18.
Кальяри
 Заявка 4 0 2 2 1 - 4 2
19.
Салернитана
 Заявка 4 0 2 2 3 - 8 2
20.
Эмполи
 Заявка 4 0 0 4 0 - 12 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 3 3 0 0 11 - 1 9
2.
Лечче
 Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
3.
Фрозиноне
 Заявка 3 2 0 1 7 - 6 6
4.
Монца
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
5.
Ювентус
 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
6.
Торино
 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
7.
Фиорентина
 Заявка 2 1 1 0 5 - 4 4
8.
Верона
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
9.
Рома
 Заявка 3 1 1 1 10 - 4 4
10.
Милан
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
11.
Аталанта
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
12.
Наполи
 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
13.
Сассуоло
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
14.
Болонья
 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
15.
Кальяри
 Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
16.
Удинезе
 Заявка 2 0 1 1 0 - 3 1
17.
Салернитана
 Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
18.
Дженоа
 Заявка 2 0 1 1 3 - 6 1
19.
Лацио
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
20.
Эмполи
 Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
2.
Милан
 Заявка 3 2 0 1 5 - 6 6
3.
Наполи
 Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
4.
Интер Милан
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Торино
 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
6.
Дженоа
 Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
7.
Верона
 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
8.
Фиорентина
 Заявка 2 1 0 1 4 - 5 3
9.
Аталанта
 Заявка 3 1 0 2 5 - 5 3
10.
Лацио
 Заявка 3 1 0 2 4 - 6 3
11.
Лечче
 Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
12.
Болонья
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
13.
Удинезе
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
14.
Фрозиноне
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
15.
Кальяри
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
16.
Салернитана
 Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
17.
Рома
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Сассуоло
 Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0
19.
Монца
 Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0
20.
Эмполи
 Заявка 2 0 0 2 0 - 9 0
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  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 5 (1)
Милан Жиру Оливье 4 (2)
Ювентус Влахович Душан 4 (1)
Торино Радоньич Неманья 3
Сассуоло Пинамонти Андреа 3
Весь список

Топ нарушителей
Монца Кальдирола Лука 1 2
Удинезе Кабаселе Кристиан 3
Милан Эрнандес Тео 3
Лацио Пеллегрини Лука 3
Верона Марко Барони 3
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Торино - Рома от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 24 сентября 2023, осталось 2 дня 13 часов 11 минут.

    Главный судья: Гуида Марко

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    • Прогнозы 45
    Торино 6.7% (3)
    X 26.7% (12)
    Рома 66.7% (30)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Торино
    Ничья
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    Прогнозы на матч Торино - Рома

    Исход игры
    Торино
    6.5% (3)
    Ничья
    26.1% (12)
    Рома
    67.4% (31)
    Тотал 2.5
    Больше
    50% (22)
    Меньше
    50% (22)
    Обе команды забьют
    Да
    72.73% (32)
    Нет
    27.27% (12)
    Популярный счёт
    1:2 Рома
    41.3% (19)
    1:1 Ничья
    23.9% (11)
    0:1 Рома
    15.2% (7)
    1:0 Торино
    4.3% (2)
    0:2 Рома
    4.3% (2)
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