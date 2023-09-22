Тур: 5. Стадион: Карло Кастеллани. Главный судья: Марченаро Маттео
Позже
-
Главный тренер: Дзанетти Паоло
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
-
Главный тренер: Индзаги Симоне
История личных встреч
Эмполи
Интер Милан
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
150%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
150%
1 победа 3 ничьи 0 побед
12 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 12 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 3 ничьи 7 побед
14 матчей
7.1%
7.1%
85.8%
1 победа 1 ничья 12 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 7 ничьих 7 побед
Второй тайм
7.1%
42.9%
50%
1 победа 6 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
10
Голов в среднем за матч
0
1.25
Среднее время на гол
0
72
Всего голов
18
9
Голов в среднем за матч
2.25
1.5
Среднее время на гол
40
60
Всего голов
18
19
Голов в среднем за матч
1.29
1.36
Тотал матчей
2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
9
Больше 64%
Меньше 36%
5
6
Больше 43%
Меньше 57%
8
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
Среднее время на гол
70
66
Бомбардиры внутри турнира
Эмполи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Интер Милан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мартинес Лаутаро
|5
|1.25
|Тюрам Маркус
|2
|0.5
|Мхитарян Генрих
|2
|0.5
|Чалханоглу Хакан
|2 (2)
|0.5
|Дюмфрис Дензел
|1
|0.25
|Фраттези Давиде
|1
|0.25
|Димарко Федерико
|0
|0
|Арнаутович Марко
|0
|0
|Куадрадо Хуан
|0
|0
Карточки
Эмполи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дестро Маттиа
|1
|0
|Берешиньски Бартош
|1
|0
|Гьяси Эммануэль
|1
|0
|Хаас Николас
|1
|0
|Грасси Альберто
|1
|0
|Мале Юссеф
|1
|0
|Какаче Либерато
|1
|0
|Канчельери Маттео
|1
|0
|Бальданци Томмазо
|1
|0
Интер Милан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мхитарян Генрих
|1
|0
|Чалханоглу Хакан
|1
|0
|Барелла Николо
|1
|0
|Мартинес Лаутаро
|1
|0
|Фраттези Давиде
|1
|0
Результаты матчей
Эмполи
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Интер Милан
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Эмполи
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Интер Милан
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
8
0
Упущенные победы
0
11
Эмполи
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Интер Милан
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
8
0
Упущенные победы
0
11
Голы по времени матча
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
1
11
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 7
0 Забивали первыми 3
3 Не забивали 1
0
0%
2
18%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
1
100%
1
9%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
0
0%
3
27%
76-90
Пропущено
8
1
3 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
38%
0
0%
76-90
Забито
1
13
1 В 1-м тайме 6
0 Во 2-м тайме 7
0 Забивали первыми 4
3 Не забивали 0
0
0%
2
15%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
1
100%
1
8%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
0
0%
3
23%
76-90
Пропущено
11
1
4 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 1
2
18%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
2
18%
1
100%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
4
36%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Эмполи
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Рома - Эмполи 7:0 Эмполи - Ювентус 0:2 Монца - Эмполи 2:0 Эмполи - Верона 0:1
Эмполи - Читтаделла 1:2 Фрайбург - Эмполи 3:2 Эмполи - Лилль 2:1 Хайденхайм - Эмполи 2:1 Эмполи - Лацио 0:2 Верона - Эмполи 1:1 Эмполи - Ювентус 4:1 Сампдория - Эмполи 1:1 Эмполи - Салернитана 2:1 Эмполи - Болонья 3:1 Сассуоло - Эмполи 2:1 Эмполи - Интер Милан 0:3 Кремонезе - Эмполи 1:0 Милан - Эмполи 0:0 Эмполи - Лечче 1:0 Аталанта - Эмполи 2:1
Интер Милан
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Реал Сосьедад - Интер Милан 1:1 Интер Милан - Милан 5:1 Интер Милан - Фиорентина 4:0 Кальяри - Интер Милан 0:2
Интер Милан - Монца 2:0 Интер Милан - Эгнатия 4:2 Зальцбург - Интер Милан 3:4 ПСЖ - Интер Милан 1:2 Интер Милан - Аль-Наср Эр-Рияд 1:1 Манчестер Сити - Интер Милан 1:0 Торино - Интер Милан 0:1 Интер Милан - Аталанта 3:2 Фиорентина - Интер Милан 1:2 Наполи - Интер Милан 3:1 Интер Милан - Милан 1:0 Интер Милан - Сассуоло 4:2 Милан - Интер Милан 0:2 Рома - Интер Милан 0:2 Верона - Интер Милан 0:6 Интер Милан - Лацио 3:1
Результаты матчей
Эмполи
Интер Милан
Точный счет
0:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 100%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
5
1 раз 33%
Точный счет
2:0
1 раз 50%
7:0
1 раз 50%
0:2
1 раз 100%
Точное количество голов
0
2 раза 100%
2
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
7:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
4 раза 100%
2
2 раза 50%
4
1 раз 25%
5
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Эмполи
Интер Милан
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|13 - 1
|12
|2.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 2
|10
|3.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|9 - 7
|9
|4.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 4
|8
|5.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|6.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 6
|7
|7.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|8.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|9.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|9 - 9
|7
|10.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|8 - 5
|6
|11.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|12.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|11 - 6
|4
|13.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|14.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|15.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 7
|3
|16.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 9
|3
|17.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|1 - 4
|3
|18.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|1 - 4
|2
|19.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 8
|2
|20.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|0 - 12
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|11 - 1
|9
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|3.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 6
|6
|4.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|5.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|6.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|7.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 4
|4
|8.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|9.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|10 - 4
|4
|10.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|11.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|12.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|13.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|14.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|15.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|16.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|17.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|18.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 6
|1
|19.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|20.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|2.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 6
|6
|3.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|4.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|6.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|7.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|8.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|3
|9.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 5
|3
|10.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|11.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|12.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|13.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|14.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|15.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|16.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|17.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|19.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|20.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 9
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Серию B
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|5 (1)
|Милан
|Жиру Оливье
|4 (2)
|Ювентус
|Влахович Душан
|4 (1)
|Торино
|Радоньич Неманья
|3
|Сассуоло
|Пинамонти Андреа
|3
|Монца
|Кальдирола Лука
|1 2
|Удинезе
|Кабаселе Кристиан
|3
|Милан
|Эрнандес Тео
|3
|Лацио
|Пеллегрини Лука
|3
|Верона
|Марко Барони
|3
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Эмполи - Интер Милан
Исход игры
Эмполи
0% (0)
Ничья
0% (0)
Интер Милан
100% (53)
Тотал 2.5
Больше
52.94% (27)
Меньше
47.06% (24)
Обе команды забьют
Да
35.29% (18)
Нет
64.71% (33)
Популярный счёт
0:2 Интер Милан
39.6% (21)
1:2 Интер Милан
22.6% (12)
0:3 Интер Милан
15.1% (8)
0:1 Интер Милан
5.7% (3)
1:4 Интер Милан
5.7% (3)
1:3 Интер Милан
5.7% (3)
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