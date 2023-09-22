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  4. Серия A 2023-2024
Тур: 5. Стадион: . Главный судья: Марченаро Маттео
Эмполи
 
Позже
Интер Милан
Прогнозы 51
Эмполи 0% (0)
X 0% (0)
Интер Милан 100% (51)
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Эмполи
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Эмполи
Интер Милан

История личных встреч

Эмполи
Интер Милан

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

150%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
150%
1 победа 3 ничьи 0 побед

12 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 12 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 7 побед

14 матчей

7.1%
7.1%
85.8%
1 победа 1 ничья 12 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 7 ничьих 7 побед

Второй тайм

7.1%
42.9%
50%
1 победа 6 ничьих 7 побед

История матчей

СA
0:3
СA
0:1
СA
4:2
К
3:2
СA
0:2
СA
2:1
СA
0:1
СA
2:0
СA
0:2
СA
2:1
СA
0:1
СA
4:3
СA
0:0
СA
1:0

Голы

Всего голов

0
10

Голов в среднем за матч

0
1.25

Среднее время на гол

0
72

Всего голов

18
9

Голов в среднем за матч

2.25
1.5

Среднее время на гол

40
60

Всего голов

18
19

Голов в среднем за матч

1.29
1.36

Тотал матчей

2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
9
Больше 64%
Меньше 36%
5
6
Больше 43%
Меньше 57%
8
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

70
66

Бомбардиры внутри турнира

Эмполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Интер Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мартинес Лаутаро 5 1.25
Тюрам Маркус 2 0.5
Мхитарян Генрих 2 0.5
Чалханоглу Хакан 2 (2) 0.5
Дюмфрис Дензел 1 0.25
Фраттези Давиде 1 0.25
Димарко Федерико 0 0
Арнаутович Марко 0 0
Куадрадо Хуан 0 0

Карточки

Эмполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дестро Маттиа 1 0
Берешиньски Бартош 1 0
Гьяси Эммануэль 1 0
Хаас Николас 1 0
Грасси Альберто 1 0
Мале Юссеф 1 0
Какаче Либерато 1 0
Канчельери Маттео 1 0
Бальданци Томмазо 1 0
Интер Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мхитарян Генрих 1 0
Чалханоглу Хакан 1 0
Барелла Николо 1 0
Мартинес Лаутаро 1 0
Фраттези Давиде 1 0

Результаты матчей

Эмполи
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Интер Милан
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Эмполи
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Интер Милан
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

8
0

Упущенные победы

0
11
Эмполи
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Интер Милан
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

8
0

Упущенные победы

0
11

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

1
11
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 7
0 Забивали первыми 3
3 Не забивали 1
0
0%
2
18%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
1
100%
1
9%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
0
0%
3
27%
76-90

Пропущено

8
1
3 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
38%
0
0%
76-90

Забито

1
13
1 В 1-м тайме 6
0 Во 2-м тайме 7
0 Забивали первыми 4
3 Не забивали 0
0
0%
2
15%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
1
100%
1
8%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
0
0%
3
23%
76-90

Пропущено

11
1
4 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 1
2
18%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
2
18%
1
100%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
4
36%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Эмполи
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Рома - Эмполи 7:0 Эмполи - Ювентус 0:2 Монца - Эмполи 2:0 Эмполи - Верона 0:1
Эмполи - Читтаделла 1:2 Фрайбург - Эмполи 3:2 Эмполи - Лилль 2:1 Хайденхайм - Эмполи 2:1 Эмполи - Лацио 0:2 Верона - Эмполи 1:1 Эмполи - Ювентус 4:1 Сампдория - Эмполи 1:1 Эмполи - Салернитана 2:1 Эмполи - Болонья 3:1 Сассуоло - Эмполи 2:1 Эмполи - Интер Милан 0:3 Кремонезе - Эмполи 1:0 Милан - Эмполи 0:0 Эмполи - Лечче 1:0 Аталанта - Эмполи 2:1
Интер Милан
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Реал Сосьедад - Интер Милан 1:1 Интер Милан - Милан 5:1 Интер Милан - Фиорентина 4:0 Кальяри - Интер Милан 0:2
Интер Милан - Монца 2:0 Интер Милан - Эгнатия 4:2 Зальцбург - Интер Милан 3:4 ПСЖ - Интер Милан 1:2 Интер Милан - Аль-Наср Эр-Рияд 1:1 Манчестер Сити - Интер Милан 1:0 Торино - Интер Милан 0:1 Интер Милан - Аталанта 3:2 Фиорентина - Интер Милан 1:2 Наполи - Интер Милан 3:1 Интер Милан - Милан 1:0 Интер Милан - Сассуоло 4:2 Милан - Интер Милан 0:2 Рома - Интер Милан 0:2 Верона - Интер Милан 0:6 Интер Милан - Лацио 3:1

Результаты матчей

Эмполи
Интер Милан

Точный счет

0:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
5
1 раз 33%

Точный счет

2:0
1 раз 50%
7:0
1 раз 50%
0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
7:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
4 раза 100%
2
2 раза 50%
4
1 раз 25%
5
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Эмполи
Интер Милан

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 4 4 0 0 13 - 1 12
2.
Ювентус
 Заявка 4 3 1 0 9 - 2 10
3.
Милан
 Заявка 4 3 0 1 9 - 7 9
4.
Лечче
 Заявка 4 2 2 0 7 - 4 8
5.
Наполи
 Заявка 4 2 1 1 8 - 5 7
6.
Фрозиноне
 Заявка 4 2 1 1 7 - 6 7
7.
Торино
 Заявка 4 2 1 1 5 - 4 7
8.
Верона
 Заявка 4 2 1 1 4 - 4 7
9.
Фиорентина
 Заявка 4 2 1 1 9 - 9 7
10.
Аталанта
 Заявка 4 2 0 2 8 - 5 6
11.
Болонья
 Заявка 4 1 2 1 3 - 4 5
12.
Рома
 Заявка 4 1 1 2 11 - 6 4
13.
Монца
 Заявка 4 1 1 2 3 - 6 4
14.
Дженоа
 Заявка 4 1 1 2 4 - 7 4
15.
Лацио
 Заявка 4 1 0 3 4 - 7 3
16.
Сассуоло
 Заявка 4 1 0 3 5 - 9 3
17.
Удинезе
 Заявка 4 0 3 1 1 - 4 3
18.
Кальяри
 Заявка 4 0 2 2 1 - 4 2
19.
Салернитана
 Заявка 4 0 2 2 3 - 8 2
20.
Эмполи
 Заявка 4 0 0 4 0 - 12 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 3 3 0 0 11 - 1 9
2.
Лечче
 Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
3.
Фрозиноне
 Заявка 3 2 0 1 7 - 6 6
4.
Монца
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
5.
Ювентус
 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
6.
Торино
 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
7.
Фиорентина
 Заявка 2 1 1 0 5 - 4 4
8.
Верона
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
9.
Рома
 Заявка 3 1 1 1 10 - 4 4
10.
Милан
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
11.
Аталанта
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
12.
Наполи
 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
13.
Сассуоло
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
14.
Болонья
 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
15.
Кальяри
 Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
16.
Удинезе
 Заявка 2 0 1 1 0 - 3 1
17.
Салернитана
 Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
18.
Дженоа
 Заявка 2 0 1 1 3 - 6 1
19.
Лацио
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
20.
Эмполи
 Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
2.
Милан
 Заявка 3 2 0 1 5 - 6 6
3.
Наполи
 Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
4.
Интер Милан
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Торино
 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
6.
Дженоа
 Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
7.
Верона
 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
8.
Фиорентина
 Заявка 2 1 0 1 4 - 5 3
9.
Аталанта
 Заявка 3 1 0 2 5 - 5 3
10.
Лацио
 Заявка 3 1 0 2 4 - 6 3
11.
Лечче
 Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
12.
Болонья
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
13.
Удинезе
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
14.
Фрозиноне
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
15.
Кальяри
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
16.
Салернитана
 Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
17.
Рома
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Сассуоло
 Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0
19.
Монца
 Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0
20.
Эмполи
 Заявка 2 0 0 2 0 - 9 0
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  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 5 (1)
Милан Жиру Оливье 4 (2)
Ювентус Влахович Душан 4 (1)
Торино Радоньич Неманья 3
Сассуоло Пинамонти Андреа 3
Весь список

Топ нарушителей
Монца Кальдирола Лука 1 2
Удинезе Кабаселе Кристиан 3
Милан Эрнандес Тео 3
Лацио Пеллегрини Лука 3
Верона Марко Барони 3
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Эмполи - Интер Милан от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 24 сентября 2023, осталось 2 дня 4 часа 56 минут.

    Главный судья: Марченаро Маттео

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    • Прогнозы 51
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    Прогнозы на матч Эмполи - Интер Милан

    Исход игры
    Эмполи
    0% (0)
    Ничья
    0% (0)
    Интер Милан
    100% (53)
    Тотал 2.5
    Больше
    52.94% (27)
    Меньше
    47.06% (24)
    Обе команды забьют
    Да
    35.29% (18)
    Нет
    64.71% (33)
    Популярный счёт
    0:2 Интер Милан
    39.6% (21)
    1:2 Интер Милан
    22.6% (12)
    0:3 Интер Милан
    15.1% (8)
    0:1 Интер Милан
    5.7% (3)
    1:4 Интер Милан
    5.7% (3)
    1:3 Интер Милан
    5.7% (3)
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