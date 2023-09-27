Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

43' Эмполи совершает вбрасывание на половине поля противника

42' Эмполи совершает вбрасывание на половине поля противника

42' Салернитана совершает вбрасывание на половине поля противника

42' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

42' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Эмполи

41' Очоа Гильермо взял и забрал мяч на выходе

41' Эмполи идет вперед с потенциально опасной атакой.

41' Эмполи совершает вбрасывание на половине поля противника

40' Эмполи идет вперед с потенциально опасной атакой.

39' Эмполи совершает вбрасывание на половине поля противника

39' Бальданци Томмазо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Эмполи идет вперед с потенциально опасной атакой.

37' Очоа Гильермо взял и забрал мяч на выходе

36' Эмполи совершает вбрасывание на своей половине поля

36' Эмполи совершает вбрасывание на своей половине поля

34' Эбюэхи Тайронн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Удар от ворот произведет Салернитана

33' Маццокки Паскуале выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Матч возобновлен

31' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

30' Фаццини Якопо навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

29' Бальданци Томмазо из команды Эмполи своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

28' Грасси Альберто - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

27' Бальданци Томмазо создает голевую возможность для своего партнера по команде.

26' Эмполи совершает вбрасывание на своей половине поля

26' Эмполи совершает вбрасывание на своей половине поля

26' Эбюэхи Тайронн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Очоа Гильермо взял и забрал мяч на выходе

25' Эмполи идет вперед с потенциально опасной атакой.

25' Эмполи совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Удар от ворот произведет Салернитана

25' Канчельери Маттео решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

24' Маджоре Джулио получил желтую карточку от судьи

23' Удар от ворот произведет Салернитана

23' Оооо... вот это был удар! Бальданци Томмазо должен был забить с этой позиции.

23' Бальданци Томмазо оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

21' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

21' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Салернитана

20' Удар от ворот произведет Салернитана

19' Фаццини Якопо навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

19' Валюкевич Себастьян пробует нанести удар издали, но Гильермо Очоа держит все под контролем

18' Грасси Альберто навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

18' Оооо... вот это был удар! Канчельери Маттео должен был забить с этой позиции.

18' Хорошую попытку сделал Канчельери Маттео . Удар в створ, но вратарь начеку

17' Удар от ворот произведет Эмполи

16' Канчельери Маттео выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Игрок из команды Салернитана делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

16' Матч возобновлен

16' Берешиньски Бартош на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

15' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

13' Луперто Себастьяно выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Матч возобновлен

11' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

11' Эмполи совершает вбрасывание на своей половине поля

10' Эмполи совершает вбрасывание на своей половине поля

10' Матч возобновлен

9' Пеццелла Джузеппе на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

9' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

7' Бериша Этрит взял и забрал мяч на выходе

7' Игрок из команды Салернитана делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

6' Эмполи совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Салернитана совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Эмполи совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Эмполи совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Удар от ворот произведет Эмполи

1' Эмполи совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Эмполи начинает с центра поля