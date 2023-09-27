Тур: 6. Стадион: Карло Кастеллани. Главный судья: Рапуано Антонио
1:0
Перерыв
0'
24' Желтая карточкаМаджоре Джулио
28' Желтая карточкаГрасси Альберто
1:0
34' ГолБальданци Томмазо
Бонусы букмекеров
Ход матча
24'
28'
34'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
4 Удары по воротам 0
-
3 Удары в створ 0
-
5 Угловые 2
-
1 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 0
-
185 Количество передач 218
-
47 Владение мячом, % 53
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
99
Бериша
Этрит
29
Мале
Юссеф
- Основной состав
-
99 Бериша ЭтритВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Мале ЮссефПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Марин РэзванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Андреаццоли Аурелио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Бронн ДиланЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Диа БулайеНападающий
-
11 Ботхейм ЭрикНападающий
- Нападающий
-
33 Чауна ЛумНападающий
-
Главный тренер: Соуза Паулу
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Эмполи
Салернитана
10 матчей
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
40%
20%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 4 ничьи 4 победы
14 матчей
57.1%
21.4%
21.5%
8 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
50%
35.7%
14.3%
7 побед 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
28.6%
42.9%
28.5%
4 победы 6 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
18
12
Голов в среднем за матч
2.57
1.71
Среднее время на гол
35
52
Всего голов
11
5
Голов в среднем за матч
1.57
0.71
Среднее время на гол
57
126
Всего голов
29
17
Голов в среднем за матч
2.07
1.21
Тотал матчей
2.5
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
7
Больше 50%
Меньше 50%
7
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
Среднее время на гол
43
74
Бомбардиры внутри турнира
Эмполи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бальданци Томмазо
|1
|0.17
|Канчельери Маттео
|0
|0
Салернитана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кандрева Антонио
|2
|0.33
|Кабрал Жоване
|1
|0.17
|Диа Булайе
|1
|0.17
|Кулибали Лассана
|0
|0
|Брадарич Домагой
|0
|0
Карточки
Эмполи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Грасси Альберто
|2
|0
|Мале Юссеф
|2
|0
|Дестро Маттиа
|1
|0
|Берешиньски Бартош
|1
|0
|Гьяси Эммануэль
|1
|0
|Хаас Николас
|1
|0
|Пеццелла Джузеппе
|1
|0
|Какаче Либерато
|1
|0
|Канчельери Маттео
|1
|0
|Бальданци Томмазо
|1
|0
Салернитана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фасио Федерико
|2
|0
|Дьомбер Норберт
|2
|0
|Маджоре Джулио
|2
|0
|Ловато Маттео
|2
|0
|Кандрева Антонио
|1
|0
|Маццокки Паскуале
|1
|0
|Кастанос Григорис
|1
|0
|Бохинен Эмиль
|1
|0
|Ботхейм Эрик
|1
|0
|Брадарич Домагой
|1
|0
|Пирола Лоренцо
|1
|0
|Ленговски Матеуш
|1
|0
Результаты матчей
Эмполи
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Салернитана
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
2
Эмполи
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Салернитана
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
8
3
Упущенные победы
0
2
Эмполи
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Салернитана
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
8
3
Упущенные победы
0
4
Голы по времени матча
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
4
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
1
25%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
2
50%
76-90
Забито
1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
8
5
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
2
25%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
1
20%
31-45
2
25%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
38%
0
0%
76-90
Забито
1
4
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 0
4 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
25%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
12
9
4 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 5
2
17%
3
33%
1-15
1
8%
1
11%
16-30
1
8%
1
11%
31-45
3
25%
2
22%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
4
33%
2
22%
76-90
Результаты последних матчей
Эмполи
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Эмполи - Интер Милан 0:1 Рома - Эмполи 7:0 Эмполи - Ювентус 0:2 Монца - Эмполи 2:0
Эмполи - Верона 0:1 Эмполи - Читтаделла 1:2 Фрайбург - Эмполи 3:2 Эмполи - Лилль 2:1 Хайденхайм - Эмполи 2:1 Эмполи - Лацио 0:2 Верона - Эмполи 1:1 Эмполи - Ювентус 4:1 Сампдория - Эмполи 1:1 Эмполи - Салернитана 2:1 Эмполи - Болонья 3:1 Сассуоло - Эмполи 2:1 Эмполи - Интер Милан 0:3 Кремонезе - Эмполи 1:0 Милан - Эмполи 0:0 Эмполи - Лечче 1:0
Салернитана
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Салернитана - Фрозиноне 1:1 Салернитана - Торино 0:3 Лечче - Салернитана 2:0 Салернитана - Удинезе 1:1
Рома - Салернитана 2:2 Салернитана - Тернана 1:0 Салернитана - Аугсбург 2:1 Салернитана - Хатайспор 1:6 Фрозиноне - Салернитана 1:1 Салернитана - Пичерно 1:0 Салернитана - Дельфино Кури Пескара 3:0 Кремонезе - Салернитана 2:0 Салернитана - Удинезе 3:2 Рома - Салернитана 2:2 Салернитана - Аталанта 1:0 Эмполи - Салернитана 2:1 Салернитана - Фиорентина 3:3 Наполи - Салернитана 1:1 Салернитана - Сассуоло 3:0 Торино - Салернитана 1:1
Результаты матчей
Эмполи
Салернитана
Точный счет
0:1
2 раза 67%
0:2
1 раз 33%
1:1
2 раза 67%
0:3
1 раз 33%
Точное количество голов
0
3 раза 100%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
2:0
1 раз 50%
7:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
Точное количество голов
0
2 раза 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:1
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
7:0
1 раз 20%
1:1
2 раза 40%
0:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
Точное количество голов
0
5 раз 100%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Эмполи
Салернитана
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|14 - 1
|15
|2.
|2:1 Заявка
|6
|5
|0
|1
|12 - 8
|15
|3.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|12 - 6
|13
|4.
|1:0 Заявка
|6
|4
|0
|2
|11 - 5
|12
|5.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 5
|11
|6.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 9
|10
|7.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 5
|8
|8.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 7
|8
|9.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|10.
|0:1 Заявка
|6
|2
|1
|3
|4 - 6
|7
|11.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|9 - 11
|6
|12.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|3 - 4
|6
|13.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|12 - 7
|5
|14.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 7
|5
|15.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|16.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|17.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|1 - 6
|3
|18.
|1:0 Заявка
|6
|1
|0
|5
|1 - 13
|3
|19.
|0:1 Заявка
|6
|0
|3
|3
|4 - 10
|3
|20.
|1:2 Заявка
|6
|0
|2
|4
|2 - 8
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|11 - 1
|9
|2.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|5 - 1
|9
|3.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|4.
|1:0 Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|5.
|2:1 Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|6.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 5
|6
|7.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 6
|6
|8.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|9.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|10.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 4
|4
|11.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|10 - 4
|4
|12.
|0:1 Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|13.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|14.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|15.
|1:0 Заявка
|4
|1
|0
|3
|1 - 4
|3
|16.
|0:1 Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 5
|2
|17.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|18.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 6
|1
|19.
|1:2 Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|20.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|0 - 5
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1 Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 7
|9
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|3.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 4
|6
|4.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 5
|6
|5.
|1:0 Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|6.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|7.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|8.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 2
|3
|9.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|10.
|0:1 Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|11.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|12.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|13.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|14.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|15.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|16.
|1:2 Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|17.
|0:1 Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|18.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 6
|1
|19.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|20.
|1:0 Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 9
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Серию B
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|5 (1)
|Милан
|Жиру Оливье
|4 (3)
|Ювентус
|Влахович Душан
|4 (1)
|Сассуоло
|Пинамонти Андреа
|4
|Ювентус
|Кьеза Федерико
|4
|Монца
|Кальдирола Лука
|1 2
|Лечче
|Каба Мохамед
|1 2
|Удинезе
|Кабаселе Кристиан
|3
|Монца
|Иццо Армандо
|3
|Ювентус
|Рабио Адриен
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Эмполи 1:0 Салернитана
Исход игры
Эмполи
51.2% (63)
Ничья
35.8% (44)
Салернитана
13% (16)
Тотал 2.5
Больше
25.21% (30)
Меньше
74.79% (89)
Обе команды забьют
Да
57.14% (68)
Нет
42.86% (51)
Популярный счёт
1:1 Ничья
30.9% (38)
1:0 Эмполи
28.5% (35)
2:1 Эмполи
16.3% (20)
2:0 Эмполи
4.9% (6)
0:1 Салернитана
4.9% (6)
1:2 Салернитана
4.9% (6)
0:2 Салернитана
1.6% (2)
0:0 Ничья
1.6% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!