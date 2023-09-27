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  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 6. Стадион: . Главный судья: Рапуано Антонио
Эмполи
1:0
Перерыв
Салернитана
0'
24' Желтая карточка
Маджоре Джулио
28' Желтая карточка
Грасси Альберто
1:0
34' Гол
Бальданци Томмазо
1:0. Гол Томмазо Бальданци (виде...

Ход матча

11'
Какаче Либерато
Пеццелла Джузеппе
 
17'
Эбюэхи Тайронн
Берешиньски Бартош
 
24'
 
Маджоре Джулио
28'
Грасси Альберто
 
34'
Бальданци Томмазо
(Канчельери Маттео)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 0
  • 3 Удары в створ 0
  • 5 Угловые 2
  • 1 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 0
  • 185 Количество передач 218
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

Прогнозы 123
Эмполи 51.2% (63)
X 35.8% (44)
Салернитана 13% (16)
0
выиграет Салернитана, со счетом 1:2
вот так!
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Прогноз на матч от Liveresult
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Эмполи
Ничья
Салернитана
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
99
Бериша
Этрит
19
Берешиньски
Бартош
4
Валюкевич
Себастьян
33
Луперто
Себастьяно
3
Пеццелла
Джузеппе
21
Фаццини
Якопо
5
Грасси
Альберто
29
Мале
Юссеф
20
Канчельери
Маттео
35
Бальданци
Томмазо
7
Шпенди
Стивен
13
Очоа
Гильермо
66
Ловато
Маттео
23
Дьомбер
Норберт
98
Пирола
Лоренцо
30
Маццокки
Паскуале
3
Брадарич
Домагой
25
Маджоре
Джулио
7
Мартеджани
Агустин
87
Кандрева
Антонио
20
Кастанос
Григорис
21
Кабрал
Жоване
Эмполи
4-3-1-2
Салернитана
3-4-2-1

История личных встреч

Эмполи
Салернитана

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
20%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 4 ничьи 4 победы

14 матчей

57.1%
21.4%
21.5%
8 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

50%
35.7%
14.3%
7 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

28.6%
42.9%
28.5%
4 победы 6 ничьих 4 победы

История матчей

СA
2:1
СA
2:2
СA
1:1
СA
2:4
СB
2:0
СB
5:0
СB
2:4
СB
1:1
СB
2:0
СB
2:1
СB
5:2
СB
1:0
СB
2:0
СB
0:1

Голы

Всего голов

18
12

Голов в среднем за матч

2.57
1.71

Среднее время на гол

35
52

Всего голов

11
5

Голов в среднем за матч

1.57
0.71

Среднее время на гол

57
126

Всего голов

29
17

Голов в среднем за матч

2.07
1.21

Тотал матчей

2.5
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
7
Больше 50%
Меньше 50%
7
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

43
74

Бомбардиры внутри турнира

Эмполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бальданци Томмазо 1 0.17
Канчельери Маттео 0 0
Салернитана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кандрева Антонио 2 0.33
Кабрал Жоване 1 0.17
Диа Булайе 1 0.17
Кулибали Лассана 0 0
Брадарич Домагой 0 0

Карточки

Эмполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Грасси Альберто 2 0
Мале Юссеф 2 0
Дестро Маттиа 1 0
Берешиньски Бартош 1 0
Гьяси Эммануэль 1 0
Хаас Николас 1 0
Пеццелла Джузеппе 1 0
Какаче Либерато 1 0
Канчельери Маттео 1 0
Бальданци Томмазо 1 0
Салернитана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фасио Федерико 2 0
Дьомбер Норберт 2 0
Маджоре Джулио 2 0
Ловато Маттео 2 0
Кандрева Антонио 1 0
Маццокки Паскуале 1 0
Кастанос Григорис 1 0
Бохинен Эмиль 1 0
Ботхейм Эрик 1 0
Брадарич Домагой 1 0
Пирола Лоренцо 1 0
Ленговски Матеуш 1 0

Результаты матчей

Эмполи
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Салернитана
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
2
Эмполи
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Салернитана
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

8
3

Упущенные победы

0
2
Эмполи
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Салернитана
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

8
3

Упущенные победы

0
4

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
4
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
1
25%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
2
50%
76-90

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

8
5
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
2
25%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
1
20%
31-45
2
25%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
38%
0
0%
76-90

Забито

1
4
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 0
4 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
25%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

12
9
4 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 5
2
17%
3
33%
1-15
1
8%
1
11%
16-30
1
8%
1
11%
31-45
3
25%
2
22%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
4
33%
2
22%
76-90

Результаты последних матчей

Эмполи
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Эмполи - Интер Милан 0:1 Рома - Эмполи 7:0 Эмполи - Ювентус 0:2 Монца - Эмполи 2:0
Эмполи - Верона 0:1 Эмполи - Читтаделла 1:2 Фрайбург - Эмполи 3:2 Эмполи - Лилль 2:1 Хайденхайм - Эмполи 2:1 Эмполи - Лацио 0:2 Верона - Эмполи 1:1 Эмполи - Ювентус 4:1 Сампдория - Эмполи 1:1 Эмполи - Салернитана 2:1 Эмполи - Болонья 3:1 Сассуоло - Эмполи 2:1 Эмполи - Интер Милан 0:3 Кремонезе - Эмполи 1:0 Милан - Эмполи 0:0 Эмполи - Лечче 1:0
Салернитана
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Салернитана - Фрозиноне 1:1 Салернитана - Торино 0:3 Лечче - Салернитана 2:0 Салернитана - Удинезе 1:1
Рома - Салернитана 2:2 Салернитана - Тернана 1:0 Салернитана - Аугсбург 2:1 Салернитана - Хатайспор 1:6 Фрозиноне - Салернитана 1:1 Салернитана - Пичерно 1:0 Салернитана - Дельфино Кури Пескара 3:0 Кремонезе - Салернитана 2:0 Салернитана - Удинезе 3:2 Рома - Салернитана 2:2 Салернитана - Аталанта 1:0 Эмполи - Салернитана 2:1 Салернитана - Фиорентина 3:3 Наполи - Салернитана 1:1 Салернитана - Сассуоло 3:0 Торино - Салернитана 1:1

Результаты матчей

Эмполи
Салернитана

Точный счет

0:1
2 раза 67%
0:2
1 раз 33%
1:1
2 раза 67%
0:3
1 раз 33%

Точное количество голов

0
3 раза 100%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

2:0
1 раз 50%
7:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:1
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
7:0
1 раз 20%
1:1
2 раза 40%
0:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
5 раз 100%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Эмполи
Салернитана

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 5 5 0 0 14 - 1 15
2.
Милан
 2:1 Заявка 6 5 0 1 12 - 8 15
3.
Ювентус
 Заявка 6 4 1 1 12 - 6 13
4.
Аталанта
 1:0 Заявка 6 4 0 2 11 - 5 12
5.
Лечче
 Заявка 6 3 2 1 8 - 5 11
6.
Фиорентина
 Заявка 5 3 1 1 11 - 9 10
7.
Наполи
 Заявка 5 2 2 1 8 - 5 8
8.
Фрозиноне
 Заявка 5 2 2 1 8 - 7 8
9.
Торино
 Заявка 5 2 2 1 6 - 5 8
10.
Верона
 0:1 Заявка 6 2 1 3 4 - 6 7
11.
Сассуоло
 Заявка 5 2 0 3 9 - 11 6
12.
Болонья
 Заявка 5 1 3 1 3 - 4 6
13.
Рома
 Заявка 5 1 2 2 12 - 7 5
14.
Монца
 Заявка 5 1 2 2 4 - 7 5
15.
Лацио
 Заявка 5 1 1 3 5 - 8 4
16.
Дженоа
 Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4
17.
Удинезе
 Заявка 5 0 3 2 1 - 6 3
18.
Эмполи
 1:0 Заявка 6 1 0 5 1 - 13 3
19.
Салернитана
 0:1 Заявка 6 0 3 3 4 - 10 3
20.
Кальяри
 1:2 Заявка 6 0 2 4 2 - 8 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 3 3 0 0 11 - 1 9
2.
Лечче
 Заявка 3 3 0 0 5 - 1 9
3.
Ювентус
 Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
4.
Аталанта
 1:0 Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
5.
Милан
 2:1 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
6.
Сассуоло
 Заявка 3 2 0 1 7 - 5 6
7.
Фрозиноне
 Заявка 3 2 0 1 7 - 6 6
8.
Торино
 Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
9.
Монца
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
10.
Фиорентина
 Заявка 2 1 1 0 5 - 4 4
11.
Рома
 Заявка 3 1 1 1 10 - 4 4
12.
Верона
 0:1 Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
13.
Болонья
 Заявка 3 1 1 1 2 - 3 4
14.
Наполи
 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
15.
Эмполи
 1:0 Заявка 4 1 0 3 1 - 4 3
16.
Салернитана
 0:1 Заявка 3 0 2 1 2 - 5 2
17.
Лацио
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
18.
Дженоа
 Заявка 2 0 1 1 3 - 6 1
19.
Кальяри
 1:2 Заявка 3 0 1 2 1 - 4 1
20.
Удинезе
 Заявка 3 0 1 2 0 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Милан
 2:1 Заявка 4 3 0 1 7 - 7 9
2.
Интер Милан
 Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
3.
Ювентус
 Заявка 3 2 0 1 7 - 4 6
4.
Фиорентина
 Заявка 3 2 0 1 6 - 5 6
5.
Аталанта
 1:0 Заявка 4 2 0 2 6 - 5 6
6.
Наполи
 Заявка 3 1 2 0 5 - 3 5
7.
Торино
 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
8.
Дженоа
 Заявка 3 1 0 2 1 - 2 3
9.
Лацио
 Заявка 3 1 0 2 4 - 6 3
10.
Верона
 0:1 Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
11.
Удинезе
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
12.
Фрозиноне
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
13.
Болонья
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
14.
Лечче
 Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
15.
Рома
 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
16.
Кальяри
 1:2 Заявка 3 0 1 2 1 - 4 1
17.
Салернитана
 0:1 Заявка 3 0 1 2 2 - 5 1
18.
Монца
 Заявка 3 0 1 2 1 - 6 1
19.
Сассуоло
 Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0
20.
Эмполи
 1:0 Заявка 2 0 0 2 0 - 9 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 5 (1)
Милан Жиру Оливье 4 (3)
Ювентус Влахович Душан 4 (1)
Сассуоло Пинамонти Андреа 4
Ювентус Кьеза Федерико 4
Весь список

Топ нарушителей
Монца Кальдирола Лука 1 2
Лечче Каба Мохамед 1 2
Удинезе Кабаселе Кристиан 3
Монца Иццо Армандо 3
Ювентус Рабио Адриен 3
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Эмполи пытается что-то создать.
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
    • 46'
      Удар от ворот произведет Салернитана
    • 46'
      Оооо... вот это был удар! Мале Юссеф должен был забить с этой позиции.
    • 46'
      Дьомбер Норберт из команды Салернитана перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 45'
      Мале Юссеф оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 45'
      Шпенди Стивен создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 45'
      Эмполи идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 45'
      Эмполи совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 45'
      Контроль мяча: Эмполи: 46%, Салернитана: 54%.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Carlo Castellani. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 39% завершится победой Салернитана.
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      2.59 ПОСТАВИТЬ
    Прогнозы 123
    Эмполи 51.2% (63)
    X 35.8% (44)
    Салернитана 13% (16)
    0
    выиграет Салернитана, со счетом 1:2
    вот так!
    martik #
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Эмполи
    Ничья
    Салернитана
    2.71
    4.50
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    9.80
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Эмполи 1:0 Салернитана

    Исход игры
    Эмполи
    51.2% (63)
    Ничья
    35.8% (44)
    Салернитана
    13% (16)
    Тотал 2.5
    Больше
    25.21% (30)
    Меньше
    74.79% (89)
    Обе команды забьют
    Да
    57.14% (68)
    Нет
    42.86% (51)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    30.9% (38)
    1:0 Эмполи
    28.5% (35)
    2:1 Эмполи
    16.3% (20)
    2:0 Эмполи
    4.9% (6)
    0:1 Салернитана
    4.9% (6)
    1:2 Салернитана
    4.9% (6)
    0:2 Салернитана
    1.6% (2)
    0:0 Ничья
    1.6% (2)
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    Салернитана
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