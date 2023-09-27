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  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 6. Стадион: . Главный судья: Рапуано Антонио
Эмполи
1:0
Конец матча
Салернитана
0'
24' Желтая карточка
Маджоре Джулио
28' Желтая карточка
Грасси Альберто
1:0
34' Гол
Бальданци Томмазо
86' Желтая карточка
Мале Юссеф
90'+7
1:0. Гол Томмазо Бальданци (виде...

Ход матча

11'
Какаче Либерато
Пеццелла Джузеппе
 
17'
Эбюэхи Тайронн
Берешиньски Бартош
 
24'
 
Маджоре Джулио
28'
Грасси Альберто
 
34'
Бальданци Томмазо
(Канчельери Маттео)
1:0
46'
 
Бохинен Эмиль
Мартеджани Агустин
46'
 
Данилюк Флавиус
Пирола Лоренцо
46'
 
Ботхейм Эрик
Кандрева Антонио
65'
 
Диа Булайе
Маццокки Паскуале
73'
Гьяси Эммануэль
Шпенди Стивен
 
74'
Марин Рэзван
Фаццини Якопо
 
74'
Камбьяги Николо
Бальданци Томмазо
 
83'
 
Чауна Лум
Брадарич Домагой
86'
Мале Юссеф
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 4
  • 6 Удары в створ 2
  • 10 Угловые 2
  • 6 Офсайды 1
  • 16 Нарушения правил 13
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 297 Количество передач 456
  • 44 Владение мячом, % 56

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 123
Эмполи 51.2% (63)
X 35.8% (44)
Салернитана 13% (16)
0
выиграет Салернитана, со счетом 1:2
вот так!
martik #
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
99
Бериша
Этрит
19
Берешиньски
Бартош
4
Валюкевич
Себастьян
33
Луперто
Себастьяно
3
Пеццелла
Джузеппе
21
Фаццини
Якопо
5
Грасси
Альберто
29
Мале
Юссеф
20
Канчельери
Маттео
35
Бальданци
Томмазо
7
Шпенди
Стивен
13
Очоа
Гильермо
66
Ловато
Маттео
23
Дьомбер
Норберт
98
Пирола
Лоренцо
30
Маццокки
Паскуале
3
Брадарич
Домагой
25
Маджоре
Джулио
7
Мартеджани
Агустин
87
Кандрева
Антонио
20
Кастанос
Григорис
21
Кабрал
Жоване
Эмполи
4-3-1-2
Салернитана
3-4-2-1

История личных встреч

Эмполи
Салернитана

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
20%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 4 ничьи 4 победы

14 матчей

57.1%
21.4%
21.5%
8 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

50%
35.7%
14.3%
7 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

28.6%
42.9%
28.5%
4 победы 6 ничьих 4 победы

История матчей

СA
2:1
СA
2:2
СA
1:1
СA
2:4
СB
2:0
СB
5:0
СB
2:4
СB
1:1
СB
2:0
СB
2:1
СB
5:2
СB
1:0
СB
2:0
СB
0:1

Голы

Всего голов

18
12

Голов в среднем за матч

2.57
1.71

Среднее время на гол

35
52

Всего голов

11
5

Голов в среднем за матч

1.57
0.71

Среднее время на гол

57
126

Всего голов

29
17

Голов в среднем за матч

2.07
1.21

Тотал матчей

2.5
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
7
Больше 50%
Меньше 50%
7
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

43
74

Бомбардиры внутри турнира

Эмполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бальданци Томмазо 1 0.17
Канчельери Маттео 0 0
Салернитана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кандрева Антонио 2 0.33
Кабрал Жоване 1 0.17
Диа Булайе 1 0.17
Кулибали Лассана 0 0
Брадарич Домагой 0 0

Карточки

Эмполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мале Юссеф 3 0
Грасси Альберто 2 0
Дестро Маттиа 1 0
Берешиньски Бартош 1 0
Гьяси Эммануэль 1 0
Хаас Николас 1 0
Пеццелла Джузеппе 1 0
Какаче Либерато 1 0
Канчельери Маттео 1 0
Бальданци Томмазо 1 0
Салернитана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фасио Федерико 2 0
Дьомбер Норберт 2 0
Маджоре Джулио 2 0
Ловато Маттео 2 0
Кандрева Антонио 1 0
Маццокки Паскуале 1 0
Кастанос Григорис 1 0
Бохинен Эмиль 1 0
Ботхейм Эрик 1 0
Брадарич Домагой 1 0
Пирола Лоренцо 1 0
Ленговски Матеуш 1 0

Результаты матчей

Эмполи
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Салернитана
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
2
Эмполи
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Салернитана
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

8
3

Упущенные победы

0
2
Эмполи
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Салернитана
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

8
3

Упущенные победы

0
4

Голы по времени матча

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
5
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
1
25%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
2
40%
76-90

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

8
5
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
2
25%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
1
20%
31-45
2
25%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
38%
0
0%
76-90

Забито

2
4
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
1
25%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

12
10
4 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 6
2
17%
3
30%
1-15
1
8%
1
10%
16-30
1
8%
2
20%
31-45
3
25%
2
20%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
4
33%
2
20%
76-90

Результаты последних матчей

Эмполи
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Эмполи - Интер Милан 0:1 Рома - Эмполи 7:0 Эмполи - Ювентус 0:2 Монца - Эмполи 2:0
Эмполи - Верона 0:1 Эмполи - Читтаделла 1:2 Фрайбург - Эмполи 3:2 Эмполи - Лилль 2:1 Хайденхайм - Эмполи 2:1 Эмполи - Лацио 0:2 Верона - Эмполи 1:1 Эмполи - Ювентус 4:1 Сампдория - Эмполи 1:1 Эмполи - Салернитана 2:1 Эмполи - Болонья 3:1 Сассуоло - Эмполи 2:1 Эмполи - Интер Милан 0:3 Кремонезе - Эмполи 1:0 Милан - Эмполи 0:0 Эмполи - Лечче 1:0
Салернитана
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Салернитана - Фрозиноне 1:1 Салернитана - Торино 0:3 Лечче - Салернитана 2:0 Салернитана - Удинезе 1:1
Рома - Салернитана 2:2 Салернитана - Тернана 1:0 Салернитана - Аугсбург 2:1 Салернитана - Хатайспор 1:6 Фрозиноне - Салернитана 1:1 Салернитана - Пичерно 1:0 Салернитана - Дельфино Кури Пескара 3:0 Кремонезе - Салернитана 2:0 Салернитана - Удинезе 3:2 Рома - Салернитана 2:2 Салернитана - Аталанта 1:0 Эмполи - Салернитана 2:1 Салернитана - Фиорентина 3:3 Наполи - Салернитана 1:1 Салернитана - Сассуоло 3:0 Торино - Салернитана 1:1

Результаты матчей

Эмполи
Салернитана

Точный счет

0:1
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
2 раза 67%
0:3
1 раз 33%

Точное количество голов

0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

2:0
1 раз 50%
7:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:1
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
7:0
1 раз 17%
1:1
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%

Точное количество голов

0
5 раз 83%
1
1 раз 17%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Эмполи
Салернитана

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
0.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
5
0.5
Больше Меньше
3
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 1:0 Заявка 6 6 0 0 15 - 1 18
2.
Милан
 Заявка 6 5 0 1 13 - 8 15
3.
Ювентус
 Заявка 6 4 1 1 12 - 6 13
4.
Аталанта
 Заявка 6 4 0 2 11 - 5 12
5.
Наполи
 2:0 Заявка 6 3 2 1 10 - 5 11
6.
Лечче
 Заявка 6 3 2 1 8 - 5 11
7.
Фиорентина
 Заявка 5 3 1 1 11 - 9 10
8.
Торино
 0:0 Заявка 6 2 3 1 6 - 5 9
9.
Фрозиноне
 Заявка 5 2 2 1 8 - 7 8
10.
Верона
 Заявка 6 2 1 3 4 - 6 7
11.
Болонья
 Заявка 5 1 3 1 3 - 4 6
12.
Сассуоло
 0:1 Заявка 6 2 0 4 9 - 12 6
13.
Рома
 Заявка 5 1 2 2 12 - 7 5
14.
Монца
 Заявка 5 1 2 2 4 - 7 5
15.
Лацио
 0:0 Заявка 6 1 2 3 5 - 8 5
16.
Дженоа
 Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4
17.
Эмполи
 Заявка 6 1 0 5 1 - 13 3
18.
Салернитана
 Заявка 6 0 3 3 4 - 10 3
19.
Удинезе
 0:2 Заявка 6 0 3 3 1 - 8 3
20.
Кальяри
 Заявка 6 0 2 4 2 - 9 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 1:0 Заявка 4 4 0 0 12 - 1 12
2.
Лечче
 Заявка 3 3 0 0 5 - 1 9
3.
Ювентус
 Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
4.
Аталанта
 Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
5.
Милан
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
6.
Наполи
 2:0 Заявка 3 2 0 1 5 - 2 6
7.
Сассуоло
 0:1 Заявка 3 2 0 1 7 - 5 6
8.
Фрозиноне
 Заявка 3 2 0 1 7 - 6 6
9.
Торино
 0:0 Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
10.
Монца
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
11.
Фиорентина
 Заявка 2 1 1 0 5 - 4 4
12.
Рома
 Заявка 3 1 1 1 10 - 4 4
13.
Верона
 Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
14.
Болонья
 Заявка 3 1 1 1 2 - 3 4
15.
Эмполи
 Заявка 4 1 0 3 1 - 4 3
16.
Лацио
 0:0 Заявка 3 0 2 1 1 - 2 2
17.
Салернитана
 Заявка 3 0 2 1 2 - 5 2
18.
Дженоа
 Заявка 2 0 1 1 3 - 6 1
19.
Кальяри
 Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
20.
Удинезе
 0:2 Заявка 3 0 1 2 0 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Милан
 Заявка 4 3 0 1 8 - 7 9
2.
Интер Милан
 1:0 Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
3.
Ювентус
 Заявка 3 2 0 1 7 - 4 6
4.
Фиорентина
 Заявка 3 2 0 1 6 - 5 6
5.
Аталанта
 Заявка 4 2 0 2 6 - 5 6
6.
Наполи
 2:0 Заявка 3 1 2 0 5 - 3 5
7.
Торино
 0:0 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
8.
Дженоа
 Заявка 3 1 0 2 1 - 2 3
9.
Лацио
 0:0 Заявка 3 1 0 2 4 - 6 3
10.
Верона
 Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
11.
Фрозиноне
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
12.
Болонья
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
13.
Лечче
 Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
14.
Удинезе
 0:2 Заявка 3 0 2 1 1 - 3 2
15.
Рома
 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
16.
Салернитана
 Заявка 3 0 1 2 2 - 5 1
17.
Кальяри
 Заявка 3 0 1 2 1 - 4 1
18.
Монца
 Заявка 3 0 1 2 1 - 6 1
19.
Эмполи
 Заявка 2 0 0 2 0 - 9 0
20.
Сассуоло
 0:1 Заявка 3 0 0 3 2 - 7 0
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Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 5 (1)
Милан Жиру Оливье 4 (3)
Ювентус Влахович Душан 4 (1)
Сассуоло Пинамонти Андреа 4
Ювентус Кьеза Федерико 4
Весь список

Топ нарушителей
Монца Кальдирола Лука 1 2
Кальяри Ветеска Матеуш 1 2
Лечче Каба Мохамед 1 2
Аталанта Де Рон Мартен 3
Удинезе Кабаселе Кристиан 3
Весь список
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    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Carlo Castellani. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 123
    Эмполи 51.2% (63)
    X 35.8% (44)
    Салернитана 13% (16)
    0
    выиграет Салернитана, со счетом 1:2
    вот так!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Эмполи 1:0 Салернитана

    Исход игры
    Эмполи
    51.2% (63)
    Ничья
    35.8% (44)
    Салернитана
    13% (16)
    Тотал 2.5
    Больше
    25.21% (30)
    Меньше
    74.79% (89)
    Обе команды забьют
    Да
    57.14% (68)
    Нет
    42.86% (51)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    30.9% (38)
    1:0 Эмполи
    28.5% (35)
    2:1 Эмполи
    16.3% (20)
    2:0 Эмполи
    4.9% (6)
    0:1 Салернитана
    4.9% (6)
    1:2 Салернитана
    4.9% (6)
    0:2 Салернитана
    1.6% (2)
    0:0 Ничья
    1.6% (2)
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