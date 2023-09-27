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  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 6. Стадион: . Главный судья: Дионизи Федерико
Верона
0:1
Перерыв
Аталанта
0'
0:1
13' Гол
Копмейнерс Тëн
0:1. Гол Тена Копмейнерса (видео...

Ход матча

13'
0:1
Копмейнерс Тëн
(Де Рон Мартен)

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 0
  • 1 Офсайды 3
  • 2 Нарушения правил 13
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 220 Количество передач 221
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

Прогнозы 129
Верона 9.3% (12)
X 22.5% (29)
Аталанта 68.2% (88)
0
выиграет Верона, со счетом 2:1
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Верона
Ничья
Аталанта
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Монтипо
Лоренцо
23
Маньяни
Джанджакомо
6
Хиен
Исак
27
Давидович
Павел
5
Фараони
Марко
24
Терраччано
Филиппо
90
Фолоруншо
Майкл
18
Онгла
Мартин
26
Нгонж
Сириль
33
Дуда
Ондрей
99
Бонаццоли
Федерико
29
Карнесекки
Марко
2
Толой
Рафаэл
19
Джимсити
Берат
23
Колашинац
Сеад
3
Хольм
Эмиль
13
Эдерсон
Хонорато
15
Де
Рон
Мартен
22
Руджери
Маттео
7
Копмейнерс
Тëн
8
Пашалич
Марио
11
Лукман
Адемола
Верона
3-4-2-1
Аталанта
3-4-3

История личных встреч

Верона
Аталанта

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

14.3%
71.4%
14.3%
1 победа 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

77.8%
22.2%
0 побед 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

16 матчей

37.5%
18.8%
43.7%
6 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

6.3%
75%
18.7%
1 победа 12 ничьих 3 победы

Второй тайм

31.3%
31.3%
37.4%
5 побед 5 ничьих 6 побед

История матчей

СA
3:1
СA
0:1
СA
1:2
СA
1:2
СA
0:2
СA
0:2
СA
1:1
СA
3:2
СA
0:5
СA
3:0
СA
2:1
СA
1:1
СA
1:0
СA
0:0
СA
1:2
СA
2:1

Голы

Всего голов

7
10

Голов в среднем за матч

0.88
1.25

Среднее время на гол

102
72

Всего голов

12
13

Голов в среднем за матч

1.5
1.63

Среднее время на гол

60
55

Всего голов

19
23

Голов в среднем за матч

1.19
1.44

Тотал матчей

2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
9
Больше 56%
Меньше 44%
7
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
2
Больше 13%
Меньше 88%
14

Среднее время на гол

75
62

Бомбардиры внутри турнира

Верона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нгонж Сириль 2 0.33
Дуда Ондрей 1 0.17
Бонаццоли Федерико 1 0.17
Фараони Марко 0 0
Аталанта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Копмейнерс Тëн 2 0.33
Лукман Адемола 2 0.33
Скамакка Джанлука 2 0.33
Де Кетеларе Шарль 1 0.17
Эдерсон Хонорато 1 0.17
Сапата Дуван 1 0.17
Пашалич Марио 1 0.17
Цортеа Надир 1 0.17
Де Рон Мартен 0 0
Руджери Маттео 0 0
Муриэль Луис 0 0
Адопо Ндари 0 0

Карточки

Верона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Марко Барони 3 0
Фараони Марко 2 0
Давидович Павел 2 0
Маньяни Джанджакомо 2 0
Хиен Исак 0 1
Дуда Ондрей 1 0
Бонаццоли Федерико 1 0
Сердар Суат 1 0
Суслов Томаш 1 0
Дойг Джош 1 0
Коппола Диего 1 0
Аталанта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Рон Мартен 2 0
Джимсити Берат 1 0
Лукман Адемола 1 0
Цортеа Надир 1 0

Результаты матчей

Верона
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Аталанта
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
3
Верона
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Аталанта
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

1
5
Верона
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Аталанта
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

1
8

Голы по времени матча

Забито

2
5
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

1
5
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

2
5
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
60%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
10
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
2 Не забивали 0
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
25%
3
30%
31-45
1
25%
2
20%
46-60
1
25%
1
10%
61-75
0
0%
3
30%
76-90

Пропущено

5
5
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
2
40%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Верона
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Милан - Верона 1:0 Верона - Болонья 0:0 Сассуоло - Верона 3:1 Верона - Рома 2:1
Эмполи - Верона 0:1 Верона - Асколи 3:1 Хайденхайм - Верона 3:2 Бастия - Верона 3:1 Верона - Виртус Верона 3:0 Верона - Примьеро 7:0 Специя - Верона 1:3 Милан - Верона 3:1 Верона - Эмполи 1:1 Аталанта - Верона 3:1 Верона - Торино 0:1 Лечче - Верона 0:1 Верона - Интер Милан 0:6 Кремонезе - Верона 1:1 Верона - Болонья 2:1 Наполи - Верона 0:0
Аталанта
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Аталанта - Кальяри 2:0 Аталанта - Ракув 2:0 Фиорентина - Аталанта 3:2 Аталанта - Монца 3:0
Фрозиноне - Аталанта 2:1 Сассуоло - Аталанта 0:2 Ювентус - Аталанта 0:0 Перджолеттезе - Аталанта 0:3 Унион Берлин - Аталанта 4:1 Аталанта - Про Сесто 3:0 Борнмут - Аталанта 1:3 Аталанта - Про Верчелли 6:0 Аталанта - Локарно 10:0 Аталанта - Монца 5:2 Интер Милан - Аталанта 3:2 Аталанта - Верона 3:1 Салернитана - Аталанта 1:0 Аталанта - Ювентус 0:2 Аталанта - Специя 3:2 Торино - Аталанта 1:2

Результаты матчей

Верона
Аталанта

Точный счет

0:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
2
3 раза 60%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Верона
Аталанта

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
1
4
1.5
4
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 5 5 0 0 14 - 1 15
2.
Милан
 2:1 Заявка 6 5 0 1 12 - 8 15
3.
Ювентус
 Заявка 6 4 1 1 12 - 6 13
4.
Аталанта
 1:0 Заявка 6 4 0 2 11 - 5 12
5.
Лечче
 Заявка 6 3 2 1 8 - 5 11
6.
Фиорентина
 Заявка 5 3 1 1 11 - 9 10
7.
Наполи
 Заявка 5 2 2 1 8 - 5 8
8.
Фрозиноне
 Заявка 5 2 2 1 8 - 7 8
9.
Торино
 Заявка 5 2 2 1 6 - 5 8
10.
Верона
 0:1 Заявка 6 2 1 3 4 - 6 7
11.
Сассуоло
 Заявка 5 2 0 3 9 - 11 6
12.
Болонья
 Заявка 5 1 3 1 3 - 4 6
13.
Рома
 Заявка 5 1 2 2 12 - 7 5
14.
Монца
 Заявка 5 1 2 2 4 - 7 5
15.
Лацио
 Заявка 5 1 1 3 5 - 8 4
16.
Дженоа
 Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4
17.
Удинезе
 Заявка 5 0 3 2 1 - 6 3
18.
Эмполи
 1:0 Заявка 6 1 0 5 1 - 13 3
19.
Салернитана
 0:1 Заявка 6 0 3 3 4 - 10 3
20.
Кальяри
 1:2 Заявка 6 0 2 4 2 - 8 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 3 3 0 0 11 - 1 9
2.
Лечче
 Заявка 3 3 0 0 5 - 1 9
3.
Ювентус
 Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
4.
Аталанта
 1:0 Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
5.
Милан
 2:1 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
6.
Сассуоло
 Заявка 3 2 0 1 7 - 5 6
7.
Фрозиноне
 Заявка 3 2 0 1 7 - 6 6
8.
Торино
 Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
9.
Монца
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
10.
Фиорентина
 Заявка 2 1 1 0 5 - 4 4
11.
Рома
 Заявка 3 1 1 1 10 - 4 4
12.
Верона
 0:1 Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
13.
Болонья
 Заявка 3 1 1 1 2 - 3 4
14.
Наполи
 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
15.
Эмполи
 1:0 Заявка 4 1 0 3 1 - 4 3
16.
Салернитана
 0:1 Заявка 3 0 2 1 2 - 5 2
17.
Лацио
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
18.
Дженоа
 Заявка 2 0 1 1 3 - 6 1
19.
Кальяри
 1:2 Заявка 3 0 1 2 1 - 4 1
20.
Удинезе
 Заявка 3 0 1 2 0 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Милан
 2:1 Заявка 4 3 0 1 7 - 7 9
2.
Интер Милан
 Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
3.
Ювентус
 Заявка 3 2 0 1 7 - 4 6
4.
Фиорентина
 Заявка 3 2 0 1 6 - 5 6
5.
Аталанта
 1:0 Заявка 4 2 0 2 6 - 5 6
6.
Наполи
 Заявка 3 1 2 0 5 - 3 5
7.
Торино
 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
8.
Дженоа
 Заявка 3 1 0 2 1 - 2 3
9.
Лацио
 Заявка 3 1 0 2 4 - 6 3
10.
Верона
 0:1 Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
11.
Удинезе
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
12.
Фрозиноне
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
13.
Болонья
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
14.
Лечче
 Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
15.
Рома
 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
16.
Кальяри
 1:2 Заявка 3 0 1 2 1 - 4 1
17.
Салернитана
 0:1 Заявка 3 0 1 2 2 - 5 1
18.
Монца
 Заявка 3 0 1 2 1 - 6 1
19.
Сассуоло
 Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0
20.
Эмполи
 1:0 Заявка 2 0 0 2 0 - 9 0
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  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 5 (1)
Милан Жиру Оливье 4 (3)
Ювентус Влахович Душан 4 (1)
Сассуоло Пинамонти Андреа 4
Ювентус Кьеза Федерико 4
Весь список

Топ нарушителей
Монца Кальдирола Лука 1 2
Лечче Каба Мохамед 1 2
Удинезе Кабаселе Кристиан 3
Монца Иццо Армандо 3
Ювентус Рабио Адриен 3
Весь список
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    Прогнозы 129
    Верона 9.3% (12)
    X 22.5% (29)
    Аталанта 68.2% (88)
    0
    выиграет Верона, со счетом 2:1
    вот так!
    martik #
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    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Верона
    Ничья
    Аталанта
    4.25
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    4.80
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    1.92
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Верона 0:1 Аталанта

    Исход игры
    Верона
    9.3% (12)
    Ничья
    22.5% (29)
    Аталанта
    68.2% (88)
    Тотал 2.5
    Больше
    63.03% (75)
    Меньше
    36.97% (44)
    Обе команды забьют
    Да
    80.67% (96)
    Нет
    19.33% (23)
    Популярный счёт
    1:2 Аталанта
    44.2% (57)
    1:1 Ничья
    16.3% (21)
    0:1 Аталанта
    10.1% (13)
    2:1 Верона
    7.8% (10)
    0:2 Аталанта
    5.4% (7)
    2:2 Ничья
    3.9% (5)
    1:0 Верона
    1.6% (2)
    2:3 Аталанта
    1.6% (2)
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    Верона
    Аталанта
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