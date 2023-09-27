Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Первый тайм

47' Руджери Маттео из команды Аталанта своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

47' Команда Аталанта имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Удар от ворот произведет Аталанта

45' Верона совершает вбрасывание на половине поля противника

43' Пашалич Марио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' Давидович Павел выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Аталанта совершает вбрасывание на половине поля противника

40' Верона совершает вбрасывание на половине поля противника

39' Верона совершает вбрасывание на своей половине поля

37' Аталанта совершает вбрасывание на своей половине поля

37' Удар от ворот произведет Верона

36' Аталанта совершает вбрасывание на половине поля противника

36' Удар от ворот произведет Аталанта

36' Нгонж Сириль из команды Верона своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

34' Копмейнерс Тëн создает голевую возможность для своего партнера по команде.

33' Давидович Павел из команды Верона своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

32' Верона совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Матч возобновлен

31' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

31' Хиен Исак выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Хольм Эмиль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Фолоруншо Майкл выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Эдерсон Хонорато выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Аталанта совершает вбрасывание на своей половине поля

28' Удар от ворот произведет Аталанта

28' Терраччано Филиппо из команды Верона не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

28' Дуда Ондрей навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

27' Нгонж Сириль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

26' Удар от ворот произведет Верона

26' Пашалич Марио оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

26' Эдерсон Хонорато из команды Аталанта своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

25' Аталанта совершает вбрасывание на своей половине поля

23' Дуда Ондрей создает голевую возможность для своего партнера по команде.

23' Верона совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Верона совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Нгонж Сириль из команды Верона своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

21' Аталанта совершает вбрасывание на своей половине поля

20' Верона совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Аталанта совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Копмейнерс Тëн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Верона совершает вбрасывание на своей половине поля

18' Терраччано Филиппо пробует нанести удар издали, но Марко Карнесекки держит все под контролем

16' Удар от ворот произведет Верона

15' Верона совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Матч возобновится спорным мячом

14' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

14' Команда Аталанта забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

13' Г О О О О Л - Копмейнерс Тëн забивает с правой ноги!

13' Де Рон Мартен создает голевую возможность для своего партнера по команде.

13' Аталанта идет вперед с потенциально опасной атакой.

11' Аталанта совершает вбрасывание на своей половине поля

11' Аталанта совершает вбрасывание на своей половине поля

10' Верона совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Верона совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Верона совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Верона совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Аталанта совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Эдерсон Хонорато выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Верона совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Эдерсон Хонорато из команды Аталанта наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

4' Аталанта совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Аталанта совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Хольм Эмиль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Удар от ворот произведет Аталанта

3' Фараони Марко из команды Верона наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

3' Фараони Марко выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Верона совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Терраччано Филиппо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Аталанта совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Эдерсон Хонорато выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Сегодня отличная погода для футбола.

1' Аталанта начинает с центра поля