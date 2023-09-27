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  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 6. Стадион: . Зрители: 15936 Главный судья: Дионизи Федерико
Верона
0:1
Конец матча
Аталанта
0'
0:1
13' Гол
Копмейнерс Тëн
50' Желтая карточка
Эдерсон Хонорато
54' Желтая карточка
Нгонж Сириль
62' Желтая карточка
Де Рон Мартен
67' Желтая карточка
Джимсити Берат
68' Желтая карточка
Фолоруншо Майкл
77' Желтая карточка
Толой Рафаэл
90'+6
Атака гостей с участием Миранчук...
Выход Миранчука на замену (видео...
0:1. Гол Тена Копмейнерса (видео...

Ход матча

13'
0:1
Копмейнерс Тëн
(Де Рон Мартен)
46'
 
Де Кетеларе Шарль
Лукман Адемола
46'
 
Хатебур Ханс
Хольм Эмиль
50'
 
Эдерсон Хонорато
54'
Нгонж Сириль
 
57'
Суслов Томаш
Бонаццоли Федерико
 
57'
Лазович Дарко
Фараони Марко
 
62'
 
Де Рон Мартен
67'
 
Джимсити Берат
68'
Фолоруншо Майкл
 
72'
 
Миранчук Алексей
Пашалич Марио
73'
Сапонара Риккардо
Дуда Ондрей
 
73'
Анри Тома
Нгонж Сириль
 
77'
 
Толой Рафаэл
78'
 
Скальвини Джорджио
Толой Рафаэл
83'
Сердар Суат
Онгла Мартин
 
89'
 
Паломино Хосе
Руджери Маттео

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 7 Удары по воротам 6
  • 2 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 1
  • 1 Офсайды 3
  • 10 Нарушения правил 25
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 416 Количество передач 396
  • 51 Владение мячом, % 49

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 129
Верона 9.3% (12)
X 22.5% (29)
Аталанта 68.2% (88)
0
выиграет Верона, со счетом 2:1
вот так!
martik #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Монтипо
Лоренцо
23
Маньяни
Джанджакомо
6
Хиен
Исак
27
Давидович
Павел
5
Фараони
Марко
24
Терраччано
Филиппо
90
Фолоруншо
Майкл
18
Онгла
Мартин
26
Нгонж
Сириль
33
Дуда
Ондрей
99
Бонаццоли
Федерико
29
Карнесекки
Марко
2
Толой
Рафаэл
19
Джимсити
Берат
23
Колашинац
Сеад
3
Хольм
Эмиль
13
Эдерсон
Хонорато
15
Де
Рон
Мартен
22
Руджери
Маттео
7
Копмейнерс
Тëн
8
Пашалич
Марио
11
Лукман
Адемола
Верона
3-4-2-1
Аталанта
3-4-3

История личных встреч

Верона
Аталанта

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

14.3%
71.4%
14.3%
1 победа 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

77.8%
22.2%
0 побед 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

16 матчей

37.5%
18.8%
43.7%
6 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

6.3%
75%
18.7%
1 победа 12 ничьих 3 победы

Второй тайм

31.3%
31.3%
37.4%
5 побед 5 ничьих 6 побед

История матчей

СA
3:1
СA
0:1
СA
1:2
СA
1:2
СA
0:2
СA
0:2
СA
1:1
СA
3:2
СA
0:5
СA
3:0
СA
2:1
СA
1:1
СA
1:0
СA
0:0
СA
1:2
СA
2:1

Голы

Всего голов

7
10

Голов в среднем за матч

0.88
1.25

Среднее время на гол

102
72

Всего голов

12
13

Голов в среднем за матч

1.5
1.63

Среднее время на гол

60
55

Всего голов

19
23

Голов в среднем за матч

1.19
1.44

Тотал матчей

2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
9
Больше 56%
Меньше 44%
7
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
2
Больше 13%
Меньше 88%
14

Среднее время на гол

75
62

Бомбардиры внутри турнира

Верона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нгонж Сириль 2 0.33
Дуда Ондрей 1 0.17
Бонаццоли Федерико 1 0.17
Фараони Марко 0 0
Аталанта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Копмейнерс Тëн 2 0.33
Лукман Адемола 2 0.33
Скамакка Джанлука 2 0.33
Де Кетеларе Шарль 1 0.17
Эдерсон Хонорато 1 0.17
Сапата Дуван 1 0.17
Пашалич Марио 1 0.17
Цортеа Надир 1 0.17
Де Рон Мартен 0 0
Руджери Маттео 0 0
Муриэль Луис 0 0
Адопо Ндари 0 0

Карточки

Верона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Марко Барони 3 0
Фараони Марко 2 0
Давидович Павел 2 0
Маньяни Джанджакомо 2 0
Хиен Исак 0 1
Дуда Ондрей 1 0
Бонаццоли Федерико 1 0
Сердар Суат 1 0
Фолоруншо Майкл 1 0
Нгонж Сириль 1 0
Суслов Томаш 1 0
Дойг Джош 1 0
Коппола Диего 1 0
Аталанта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Рон Мартен 3 0
Джимсити Берат 2 0
Эдерсон Хонорато 1 0
Толой Рафаэл 1 0
Лукман Адемола 1 0
Цортеа Надир 1 0

Результаты матчей

Верона
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Аталанта
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
3
Верона
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Аталанта
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

1
5
Верона
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Аталанта
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

1
8

Голы по времени матча

Забито

2
6
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 2
1
50%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

2
5
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
50%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

2
5
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
60%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
11
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 5
3 Не забивали 0
1
25%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
1
25%
3
27%
31-45
1
25%
2
18%
46-60
1
25%
1
9%
61-75
0
0%
3
27%
76-90

Пропущено

6
5
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
3
50%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Верона
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Милан - Верона 1:0 Верона - Болонья 0:0 Сассуоло - Верона 3:1 Верона - Рома 2:1
Эмполи - Верона 0:1 Верона - Асколи 3:1 Хайденхайм - Верона 3:2 Бастия - Верона 3:1 Верона - Виртус Верона 3:0 Верона - Примьеро 7:0 Специя - Верона 1:3 Милан - Верона 3:1 Верона - Эмполи 1:1 Аталанта - Верона 3:1 Верона - Торино 0:1 Лечче - Верона 0:1 Верона - Интер Милан 0:6 Кремонезе - Верона 1:1 Верона - Болонья 2:1 Наполи - Верона 0:0
Аталанта
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Аталанта - Кальяри 2:0 Аталанта - Ракув 2:0 Фиорентина - Аталанта 3:2 Аталанта - Монца 3:0
Фрозиноне - Аталанта 2:1 Сассуоло - Аталанта 0:2 Ювентус - Аталанта 0:0 Перджолеттезе - Аталанта 0:3 Унион Берлин - Аталанта 4:1 Аталанта - Про Сесто 3:0 Борнмут - Аталанта 1:3 Аталанта - Про Верчелли 6:0 Аталанта - Локарно 10:0 Аталанта - Монца 5:2 Интер Милан - Аталанта 3:2 Аталанта - Верона 3:1 Салернитана - Аталанта 1:0 Аталанта - Ювентус 0:2 Аталанта - Специя 3:2 Торино - Аталанта 1:2

Результаты матчей

Верона
Аталанта

Точный счет

0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%

Точный счет

0:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Верона
Аталанта

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
1
5
1.5
4
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 1:0 Заявка 6 6 0 0 15 - 1 18
2.
Милан
 Заявка 6 5 0 1 13 - 8 15
3.
Ювентус
 Заявка 6 4 1 1 12 - 6 13
4.
Аталанта
 Заявка 6 4 0 2 11 - 5 12
5.
Наполи
 2:0 Заявка 6 3 2 1 10 - 5 11
6.
Лечче
 Заявка 6 3 2 1 8 - 5 11
7.
Фиорентина
 Заявка 5 3 1 1 11 - 9 10
8.
Торино
 0:0 Заявка 6 2 3 1 6 - 5 9
9.
Фрозиноне
 Заявка 5 2 2 1 8 - 7 8
10.
Верона
 Заявка 6 2 1 3 4 - 6 7
11.
Болонья
 Заявка 5 1 3 1 3 - 4 6
12.
Сассуоло
 0:1 Заявка 6 2 0 4 9 - 12 6
13.
Рома
 Заявка 5 1 2 2 12 - 7 5
14.
Монца
 Заявка 5 1 2 2 4 - 7 5
15.
Лацио
 0:0 Заявка 6 1 2 3 5 - 8 5
16.
Дженоа
 Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4
17.
Эмполи
 Заявка 6 1 0 5 1 - 13 3
18.
Салернитана
 Заявка 6 0 3 3 4 - 10 3
19.
Удинезе
 0:2 Заявка 6 0 3 3 1 - 8 3
20.
Кальяри
 Заявка 6 0 2 4 2 - 9 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 1:0 Заявка 4 4 0 0 12 - 1 12
2.
Лечче
 Заявка 3 3 0 0 5 - 1 9
3.
Ювентус
 Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
4.
Аталанта
 Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
5.
Милан
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
6.
Наполи
 2:0 Заявка 3 2 0 1 5 - 2 6
7.
Сассуоло
 0:1 Заявка 3 2 0 1 7 - 5 6
8.
Фрозиноне
 Заявка 3 2 0 1 7 - 6 6
9.
Торино
 0:0 Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
10.
Монца
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
11.
Фиорентина
 Заявка 2 1 1 0 5 - 4 4
12.
Рома
 Заявка 3 1 1 1 10 - 4 4
13.
Верона
 Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
14.
Болонья
 Заявка 3 1 1 1 2 - 3 4
15.
Эмполи
 Заявка 4 1 0 3 1 - 4 3
16.
Лацио
 0:0 Заявка 3 0 2 1 1 - 2 2
17.
Салернитана
 Заявка 3 0 2 1 2 - 5 2
18.
Дженоа
 Заявка 2 0 1 1 3 - 6 1
19.
Кальяри
 Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
20.
Удинезе
 0:2 Заявка 3 0 1 2 0 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Милан
 Заявка 4 3 0 1 8 - 7 9
2.
Интер Милан
 1:0 Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
3.
Ювентус
 Заявка 3 2 0 1 7 - 4 6
4.
Фиорентина
 Заявка 3 2 0 1 6 - 5 6
5.
Аталанта
 Заявка 4 2 0 2 6 - 5 6
6.
Наполи
 2:0 Заявка 3 1 2 0 5 - 3 5
7.
Торино
 0:0 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
8.
Дженоа
 Заявка 3 1 0 2 1 - 2 3
9.
Лацио
 0:0 Заявка 3 1 0 2 4 - 6 3
10.
Верона
 Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
11.
Фрозиноне
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
12.
Болонья
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
13.
Лечче
 Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
14.
Удинезе
 0:2 Заявка 3 0 2 1 1 - 3 2
15.
Рома
 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
16.
Салернитана
 Заявка 3 0 1 2 2 - 5 1
17.
Кальяри
 Заявка 3 0 1 2 1 - 4 1
18.
Монца
 Заявка 3 0 1 2 1 - 6 1
19.
Эмполи
 Заявка 2 0 0 2 0 - 9 0
20.
Сассуоло
 0:1 Заявка 3 0 0 3 2 - 7 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 5 (1)
Милан Жиру Оливье 4 (3)
Ювентус Влахович Душан 4 (1)
Сассуоло Пинамонти Андреа 4
Ювентус Кьеза Федерико 4
Весь список

Топ нарушителей
Монца Кальдирола Лука 1 2
Кальяри Ветеска Матеуш 1 2
Лечче Каба Мохамед 1 2
Аталанта Де Рон Мартен 3
Удинезе Кабаселе Кристиан 3
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы 129
    Верона 9.3% (12)
    X 22.5% (29)
    Аталанта 68.2% (88)
    0
    выиграет Верона, со счетом 2:1
    вот так!
    martik #
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Верона 0:1 Аталанта

    Исход игры
    Верона
    9.3% (12)
    Ничья
    22.5% (29)
    Аталанта
    68.2% (88)
    Тотал 2.5
    Больше
    63.03% (75)
    Меньше
    36.97% (44)
    Обе команды забьют
    Да
    80.67% (96)
    Нет
    19.33% (23)
    Популярный счёт
    1:2 Аталанта
    44.2% (57)
    1:1 Ничья
    16.3% (21)
    0:1 Аталанта
    10.1% (13)
    2:1 Верона
    7.8% (10)
    0:2 Аталанта
    5.4% (7)
    2:2 Ничья
    3.9% (5)
    1:0 Верона
    1.6% (2)
    2:3 Аталанта
    1.6% (2)
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