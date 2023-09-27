Тур: 6. Стадион: Марк-Антонио Бентегоди. Зрители: 15936 Главный судья: Дионизи Федерико
0'
0:1
13' ГолКопмейнерс Тëн
50' Желтая карточкаЭдерсон Хонорато
54' Желтая карточкаНгонж Сириль
62' Желтая карточкаДе Рон Мартен
67' Желтая карточкаДжимсити Берат
68' Желтая карточкаФолоруншо Майкл
77' Желтая карточкаТолой Рафаэл
90'+6
Бонусы букмекеров
Ход матча
13'
0:1
50'
54'
62'
67'
68'
77'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
7 Удары по воротам 6
-
2 Удары в створ 2
-
4 Угловые 1
-
1 Офсайды 3
-
10 Нарушения правил 25
-
2 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
416 Количество передач 396
-
51 Владение мячом, % 49
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
18
Онгла
Мартин
26
Нгонж
Сириль
33
Дуда
Ондрей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Онгла МартинПолузащитник
-
26 Нгонж СирильПолузащитник
-
33 Дуда ОндрейПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 ХоселитоПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Сердар СуатПолузащитник
-
31 Суслов ТомашПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Барони Марко
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
33 Хатебур ХансЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Цортеа НадирЗащитник
-
25 Адопо НдариПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гасперини Джан Пьеро
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Верона
Аталанта
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
14.3%
71.4%
14.3%
1 победа 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
77.8%
22.2%
0 побед 7 ничьих 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
16 матчей
37.5%
18.8%
43.7%
6 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
6.3%
75%
18.7%
1 победа 12 ничьих 3 победы
Второй тайм
31.3%
31.3%
37.4%
5 побед 5 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
7
10
Голов в среднем за матч
0.88
1.25
Среднее время на гол
102
72
Всего голов
12
13
Голов в среднем за матч
1.5
1.63
Среднее время на гол
60
55
Всего голов
19
23
Голов в среднем за матч
1.19
1.44
Тотал матчей
2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
9
Больше 56%
Меньше 44%
7
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
Среднее время на гол
75
62
Бомбардиры внутри турнира
Верона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нгонж Сириль
|2
|0.33
|Дуда Ондрей
|1
|0.17
|Бонаццоли Федерико
|1
|0.17
|Фараони Марко
|0
|0
Аталанта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Копмейнерс Тëн
|2
|0.33
|Лукман Адемола
|2
|0.33
|Скамакка Джанлука
|2
|0.33
|Де Кетеларе Шарль
|1
|0.17
|Эдерсон Хонорато
|1
|0.17
|Сапата Дуван
|1
|0.17
|Пашалич Марио
|1
|0.17
|Цортеа Надир
|1
|0.17
|Де Рон Мартен
|0
|0
|Руджери Маттео
|0
|0
|Муриэль Луис
|0
|0
|Адопо Ндари
|0
|0
Карточки
Верона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Марко Барони
|3
|0
|Фараони Марко
|2
|0
|Давидович Павел
|2
|0
|Маньяни Джанджакомо
|2
|0
|Хиен Исак
|0
|1
|Дуда Ондрей
|1
|0
|Бонаццоли Федерико
|1
|0
|Сердар Суат
|1
|0
|Фолоруншо Майкл
|1
|0
|Нгонж Сириль
|1
|0
|Суслов Томаш
|1
|0
|Дойг Джош
|1
|0
|Коппола Диего
|1
|0
Аталанта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Рон Мартен
|3
|0
|Джимсити Берат
|2
|0
|Эдерсон Хонорато
|1
|0
|Толой Рафаэл
|1
|0
|Лукман Адемола
|1
|0
|Цортеа Надир
|1
|0
Результаты матчей
Верона
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Аталанта
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
3
Верона
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Аталанта
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
1
5
Верона
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Аталанта
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
1
8
Голы по времени матча
Забито
2
6
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 2
1
50%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Пропущено
2
5
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
50%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
2
5
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
60%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
11
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 5
3 Не забивали 0
1
25%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
1
25%
3
27%
31-45
1
25%
2
18%
46-60
1
25%
1
9%
61-75
0
0%
3
27%
76-90
Пропущено
6
5
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
3
50%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Верона
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Милан - Верона 1:0 Верона - Болонья 0:0 Сассуоло - Верона 3:1 Верона - Рома 2:1
Эмполи - Верона 0:1 Верона - Асколи 3:1 Хайденхайм - Верона 3:2 Бастия - Верона 3:1 Верона - Виртус Верона 3:0 Верона - Примьеро 7:0 Специя - Верона 1:3 Милан - Верона 3:1 Верона - Эмполи 1:1 Аталанта - Верона 3:1 Верона - Торино 0:1 Лечче - Верона 0:1 Верона - Интер Милан 0:6 Кремонезе - Верона 1:1 Верона - Болонья 2:1 Наполи - Верона 0:0
Аталанта
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Аталанта - Кальяри 2:0 Аталанта - Ракув 2:0 Фиорентина - Аталанта 3:2 Аталанта - Монца 3:0
Фрозиноне - Аталанта 2:1 Сассуоло - Аталанта 0:2 Ювентус - Аталанта 0:0 Перджолеттезе - Аталанта 0:3 Унион Берлин - Аталанта 4:1 Аталанта - Про Сесто 3:0 Борнмут - Аталанта 1:3 Аталанта - Про Верчелли 6:0 Аталанта - Локарно 10:0 Аталанта - Монца 5:2 Интер Милан - Аталанта 3:2 Аталанта - Верона 3:1 Салернитана - Аталанта 1:0 Аталанта - Ювентус 0:2 Аталанта - Специя 3:2 Торино - Аталанта 1:2
Результаты матчей
Верона
Аталанта
Точный счет
0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
Точный счет
0:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Верона
Аталанта
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
15
42
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|6
|6
|0
|0
|15 - 1
|18
|2.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|13 - 8
|15
|3.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|12 - 6
|13
|4.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|11 - 5
|12
|5.
|2:0 Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 5
|11
|6.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 5
|11
|7.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 9
|10
|8.
|0:0 Заявка
|6
|2
|3
|1
|6 - 5
|9
|9.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 7
|8
|10.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|4 - 6
|7
|11.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|3 - 4
|6
|12.
|0:1 Заявка
|6
|2
|0
|4
|9 - 12
|6
|13.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|12 - 7
|5
|14.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 7
|5
|15.
|0:0 Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 8
|5
|16.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|17.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|1 - 13
|3
|18.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|4 - 10
|3
|19.
|0:2 Заявка
|6
|0
|3
|3
|1 - 8
|3
|20.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|2 - 9
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|4
|4
|0
|0
|12 - 1
|12
|2.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|5 - 1
|9
|3.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|4.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|5.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|6.
|2:0 Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|6
|7.
|0:1 Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 5
|6
|8.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 6
|6
|9.
|0:0 Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|10.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|11.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 4
|4
|12.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|10 - 4
|4
|13.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|14.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|15.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|1 - 4
|3
|16.
|0:0 Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|17.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 5
|2
|18.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 6
|1
|19.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|20.
|0:2 Заявка
|3
|0
|1
|2
|0 - 5
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 7
|9
|2.
|1:0 Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|3.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 4
|6
|4.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 5
|6
|5.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|6.
|2:0 Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|7.
|0:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|8.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 2
|3
|9.
|0:0 Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|10.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|11.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|12.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|13.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|14.
|0:2 Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|15.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|16.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|17.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|18.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 6
|1
|19.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 9
|0
|20.
|0:1 Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 7
|0
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- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Серию B
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|5 (1)
|Милан
|Жиру Оливье
|4 (3)
|Ювентус
|Влахович Душан
|4 (1)
|Сассуоло
|Пинамонти Андреа
|4
|Ювентус
|Кьеза Федерико
|4
|Монца
|Кальдирола Лука
|1 2
|Кальяри
|Ветеска Матеуш
|1 2
|Лечче
|Каба Мохамед
|1 2
|Аталанта
|Де Рон Мартен
|3
|Удинезе
|Кабаселе Кристиан
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Верона 0:1 Аталанта
Исход игры
Верона
9.3% (12)
Ничья
22.5% (29)
Аталанта
68.2% (88)
Тотал 2.5
Больше
63.03% (75)
Меньше
36.97% (44)
Обе команды забьют
Да
80.67% (96)
Нет
19.33% (23)
Популярный счёт
1:2 Аталанта
44.2% (57)
1:1 Ничья
16.3% (21)
0:1 Аталанта
10.1% (13)
2:1 Верона
7.8% (10)
0:2 Аталанта
5.4% (7)
2:2 Ничья
3.9% (5)
1:0 Верона
1.6% (2)
2:3 Аталанта
1.6% (2)
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