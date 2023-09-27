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  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 6. Стадион: . Главный судья: Ла Пенья Федерико
Кальяри
1:2
Перерыв
Милан
0'
1:0
29' Гол
Лувумбо Зито
1:1
40' Гол
Окафор Ноа
42' Желтая карточка
Ветеска Матеуш
1:2
45' Гол
Томори Фикайо
1:2. Гол Фикайо Томори (видео). ...
1:1. Гол Ноа Окафора (видео). Че...
1:0. Гол Зиту (видео). Чемпионат...

Ход матча

29'
Лувумбо Зито
(Нандес Найтан)
1:0
40'
1:1
Окафор Ноа
42'
Ветеска Матеуш
 
45'
1:2
Томори Фикайо

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 0 Удары по воротам 5
  • 3 Удары в створ 5
  • 0 Угловые 4
  • 0 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 0
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 26 Владение мячом, % 74

Владение мячом

Прогнозы 127
Кальяри 0% (0)
X 2.4% (3)
Милан 97.6% (124)
0
выиграет Милан, со счетом 0:2
вот так!
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Прогноз на матч от Liveresult
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Кальяри
Ничья
Милан
4.60
6.00
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3.50
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Радунович
Борис
23
Ветеска
Матеуш
4
Доссена
Альберто
17
Хацидиакос
Пантелис
28
Дзаппа
Габриэле
27
Ауджелло
Томмазо
77
Лувумбо
Зито
25
Сулемана
Ибрахим
29
Макумбу
Антуан
8
Нандес
Найтан
32
Петанья
Андреа
57
Спортьелло
Марко
42
Флоренци
Алессандро
28
Тиав
Малик
23
Томори
Фикайо
19
Эрнандес
Тео
8
Лофтус-Чик
Рубен
7
Адли
Ясин
14
Рейндерс
Тиджани
21
Чуквуэзе
Саму
17
Окафор
Ноа
11
Пулишич
Кристиан
Кальяри
5-4-1
Милан
4-3-3

История личных встреч

Кальяри
Милан

5 матчей

20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
100%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 5 ничьих 0 побед

23 матча

4.3%
95.7%
0 побед 1 ничья 22 победы

Первый тайм

13%
87%
0 побед 3 ничьи 15 побед

Второй тайм

21.7%
78.3%
0 побед 5 ничьих 18 побед

28 матчей

3.6%
17.9%
78.5%
1 победа 5 ничьих 22 победы

Первый тайм

17.9%
28.6%
53.5%
5 побед 8 ничьих 15 побед

Второй тайм

35.7%
64.3%
0 побед 10 ничьих 18 побед

История матчей

СA
0:1
СA
4:1
СA
0:0
СA
0:2
СA
3:0
СA
0:2
СA
3:0
СA
1:1
СA
1:2
СA
2:1
СA
2:1
СA
1:0
СA
3:1
СA
1:1
СA
1:2
СA
3:1
СA
1:1
СA
2:0
СA
3:0
СA
0:2
СA
4:1
СA
0:1
СA
2:3
СA
4:3
СA
1:0
СA
0:0
СA
3:1
СA
1:2

Голы

Всего голов

10
9

Голов в среднем за матч

0.71
0.64

Среднее время на гол

126
140

Всего голов

36
21

Голов в среднем за матч

2.57
1.5

Среднее время на гол

35
60

Всего голов

46
30

Голов в среднем за матч

1.64
1.07

Тотал матчей

2.5
26
Больше 93%
Меньше 7%
2
22
Больше 79%
Меньше 21%
6
15
Больше 54%
Меньше 46%
13
7
Больше 25%
Меньше 75%
21
4
Больше 14%
Меньше 86%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
1
Больше 4%
Меньше 96%
27

Среднее время на гол

54
84

Бомбардиры внутри турнира

Кальяри
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лувумбо Зито 2 0.33
Ветеска Матеуш 0 0
Нандес Найтан 0 0
Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жиру Оливье 4 (3) 0.67
Леау Рафаэл 3 0.5
Пулишич Кристиан 2 0.33
Эрнандес Тео 1 0.17
Калабрия Давиде 0 0
Лофтус-Чик Рубен 0 0
Рейндерс Тиджани 0 0

Карточки

Кальяри
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ветеска Матеуш 1 1
Лувумбо Зито 2 0
Паволетти Леонардо 1 0
Дейола Алессандро 1 0
Макумбу Антуан 1 0
Сулемана Ибрахим 1 0
Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эрнандес Тео 3 0
Тиав Малик 3 0
Томори Фикайо 1 1
Флоренци Алессандро 1 0
Крунич Раде 1 0
Лофтус-Чик Рубен 1 0
Пулишич Кристиан 1 0
Окафор Ноа 1 0
Муса Юнус 1 0
Стефано Пиоли 1 0

Результаты матчей

Кальяри
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Милан
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

0
1
Кальяри
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Милан
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

0
5
Кальяри
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Милан
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

0
6

Голы по времени матча

Забито

0
5
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
5 Не забивали 2
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
6
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
17%
1-15
2
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
3
50%
76-90

Забито

1
5
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
1
20%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
3
60%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
1
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
100%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Забито

1
10
1 В 1-м тайме 7
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 4
4 Не забивали 0
0
0%
3
30%
1-15
1
100%
1
10%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

6
7
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
1
14%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
2
29%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
33%
3
43%
76-90

Результаты последних матчей

Кальяри
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Аталанта - Кальяри 2:0 Кальяри - Удинезе 0:0 Болонья - Кальяри 2:1 Кальяри - Интер Милан 0:2
Торино - Кальяри 0:0 Кальяри - Палермо 2:1 Брест - Кальяри 1:1 Кальяри - Комо 2:1 Кальяри - Ювентус (до 23 лет) 3:0 Кальяри - Рома (до 19 лет) 4:1 Ольбия - Кальяри 0:2 Бари - Кальяри 0:1 Кальяри - Бари 1:1 Парма - Кальяри 0:0 Кальяри - Парма 3:2 Кальяри - Венеция 2:1 Козенца - Кальяри 0:1 Кальяри - Палермо 2:1 Перуджа - Кальяри 0:5 Кальяри - Тернана 2:1
Милан
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Милан - Верона 1:0 Милан - Ньюкасл 0:0 Интер Милан - Милан 5:1 Рома - Милан 1:2
Милан - Торино 4:1 Болонья - Милан 0:2 Милан - Новара 4:2 Милан - Этуаль Сахель I 4:0 Милан - Тренто 0:1 Монца - Милан 1:1 Милан - Барселона 0:1 Ювентус - Милан 2:2 Реал Мадрид - Милан 3:2 Милан - Лумеццане 7:0 Милан - Верона 3:1 Ювентус - Милан 0:1 Милан - Сампдория 5:1 Интер Милан - Милан 1:0 Специя - Милан 2:0 Милан - Интер Милан 0:2

Результаты матчей

Кальяри
Милан

Точный счет

0:0
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

0:0
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
4 раза 80%
1
1 раз 20%
1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
4
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Кальяри
Милан

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
4
0.5
Больше Меньше
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 5 5 0 0 14 - 1 15
2.
Милан
 2:1 Заявка 6 5 0 1 12 - 8 15
3.
Ювентус
 Заявка 6 4 1 1 12 - 6 13
4.
Аталанта
 1:0 Заявка 6 4 0 2 11 - 5 12
5.
Лечче
 Заявка 6 3 2 1 8 - 5 11
6.
Фиорентина
 Заявка 5 3 1 1 11 - 9 10
7.
Наполи
 Заявка 5 2 2 1 8 - 5 8
8.
Фрозиноне
 Заявка 5 2 2 1 8 - 7 8
9.
Торино
 Заявка 5 2 2 1 6 - 5 8
10.
Верона
 0:1 Заявка 6 2 1 3 4 - 6 7
11.
Сассуоло
 Заявка 5 2 0 3 9 - 11 6
12.
Болонья
 Заявка 5 1 3 1 3 - 4 6
13.
Рома
 Заявка 5 1 2 2 12 - 7 5
14.
Монца
 Заявка 5 1 2 2 4 - 7 5
15.
Лацио
 Заявка 5 1 1 3 5 - 8 4
16.
Дженоа
 Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4
17.
Удинезе
 Заявка 5 0 3 2 1 - 6 3
18.
Эмполи
 1:0 Заявка 6 1 0 5 1 - 13 3
19.
Салернитана
 0:1 Заявка 6 0 3 3 4 - 10 3
20.
Кальяри
 1:2 Заявка 6 0 2 4 2 - 8 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 3 3 0 0 11 - 1 9
2.
Лечче
 Заявка 3 3 0 0 5 - 1 9
3.
Ювентус
 Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
4.
Аталанта
 1:0 Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
5.
Милан
 2:1 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
6.
Сассуоло
 Заявка 3 2 0 1 7 - 5 6
7.
Фрозиноне
 Заявка 3 2 0 1 7 - 6 6
8.
Торино
 Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
9.
Монца
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
10.
Фиорентина
 Заявка 2 1 1 0 5 - 4 4
11.
Рома
 Заявка 3 1 1 1 10 - 4 4
12.
Верона
 0:1 Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
13.
Болонья
 Заявка 3 1 1 1 2 - 3 4
14.
Наполи
 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
15.
Эмполи
 1:0 Заявка 4 1 0 3 1 - 4 3
16.
Салернитана
 0:1 Заявка 3 0 2 1 2 - 5 2
17.
Лацио
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
18.
Дженоа
 Заявка 2 0 1 1 3 - 6 1
19.
Кальяри
 1:2 Заявка 3 0 1 2 1 - 4 1
20.
Удинезе
 Заявка 3 0 1 2 0 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Милан
 2:1 Заявка 4 3 0 1 7 - 7 9
2.
Интер Милан
 Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
3.
Ювентус
 Заявка 3 2 0 1 7 - 4 6
4.
Фиорентина
 Заявка 3 2 0 1 6 - 5 6
5.
Аталанта
 1:0 Заявка 4 2 0 2 6 - 5 6
6.
Наполи
 Заявка 3 1 2 0 5 - 3 5
7.
Торино
 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
8.
Дженоа
 Заявка 3 1 0 2 1 - 2 3
9.
Лацио
 Заявка 3 1 0 2 4 - 6 3
10.
Верона
 0:1 Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
11.
Удинезе
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
12.
Фрозиноне
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
13.
Болонья
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
14.
Лечче
 Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
15.
Рома
 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
16.
Кальяри
 1:2 Заявка 3 0 1 2 1 - 4 1
17.
Салернитана
 0:1 Заявка 3 0 1 2 2 - 5 1
18.
Монца
 Заявка 3 0 1 2 1 - 6 1
19.
Сассуоло
 Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0
20.
Эмполи
 1:0 Заявка 2 0 0 2 0 - 9 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 5 (1)
Милан Жиру Оливье 4 (3)
Ювентус Влахович Душан 4 (1)
Сассуоло Пинамонти Андреа 4
Ювентус Кьеза Федерико 4
Весь список

Топ нарушителей
Монца Кальдирола Лука 1 2
Лечче Каба Мохамед 1 2
Удинезе Кабаселе Кристиан 3
Монца Иццо Армандо 3
Ювентус Рабио Адриен 3
Весь список
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Прозвучал свисток на перерыв. После 45 минут встречи счет на табло - 1:2. Впереди игроки "Милана". Пока все идет к волевой победе "россонери".
  • Описание гола
    45'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ТОМОРИ! 1:2!
    Выходит вперед "Милан"! Чуквуэзе получает мяч, отдает пас на Рейндерса, который простреливает снаряд на дальнюю штангу, где Томори спокойно переправляет сферу в сетку!
  • Угловой
    44'
    Миланцы продолжают оказывать давление на ворота соперника. Новый угловой у ворот сардинцев "россонери" удается заработать после рикошета в результате удара Тео.
  • 43'
    Чуквуэзе дальним ударом по воротам соперника сейчас отметился. Сфера после выстрела игрока полетела намного выше цели. Игрок "Милана" не сумел удивить точным выстрелом. 
  • Желтая карточка
    41'
    Первая желтая карточка в матче. Ветеска получает предупреждение за задержку соперника за футболку. Заслуженный "горчичник" для игрока. 
  • 40'
    Вот так, сравнивает счет "Милан". Стоило команде гостей только пригрозить выходом Леау, как включился Окафор в игру и смог забить гол в ворота противника. 
  • Описание гола
    39'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ОКАФОР! 1:1!
    Классная атака "Милана" после неудачного углового. Прострел с левого края на Окафора, где играет на опережении неудачно вратарь "Кальяри" . Радунович упускает снаряд из рук, а игрок "Милана" переправляет сферу в сетку!
  • Угловой
    37'
    Давление "Милана" и подача с правого края приводит к тому, что игроки "Кальяри" снова мяч выбивают за пределы поля. На сей раз сфера вынесена за лицевую линию. Будет угловой удар. 
  • 36'
    Интересно, что в этом сезоне "Кальяри" забил всего 2 гола. Сегодняшний мяч стал вторым для сардинцев. Притом оба гола были оформлены Лувумбо. Но, опять-таки, хозяева забили первый мяч в сезоне, играя на своем поле.
  • 35'
    Активно себя проявляет у кромки поля и Клаудио Раньери. Наставник сардинцев уже знает, как его команда будет играть против "Милана" во втором тайме.
  • 34'
    Леау уже поднялся и вышел к кромке поля на разминку. Намекают нам режиссеры трансляции, что футболист может выйти на поле в ближайшее время.
  • 32'
    Тиаву доверили миланцы возможность провести атаку по правому флангу, но подача футболиста с правого края оставляла желать лучшего. Сфера в руки киперу "Кальяри" прилетела. 
  • 31'
    Ну, и Леау следом с Жиру нам показали. Как бы намекают режиссеры трансляции, что именно этих игроков в ближайшее время мы с вами увидим на поле. Возможно, что даже сразу после перерыва.
  • 30'
    Полчаса отыграли соперники. Миланцы в первой третий тайма действовали здорово, но сейчас как будто подсели. Мало что впереди у "россонери" получается. 
  • Описание гола
    29'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ЛУВУМБО! 1:0!
    Получил он в штрафной соперника сейчас мяч, самостоятельно за него поборовшись. Нандес далее выкатил мяч на Лувумбо, который спокойно расстрелял рамку миланского оппонента! Мощный удар застал голкипера врасплох!
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    • 27'
      "Красно-синие" вообще не могут ничего придумать впереди. Неужели так и не создадут они ничего опасного в этом поединке? Первые почти полчаса без моментов. 
    • Судья
      26'
      Петанья оказался на газоне. Болельщики свисток сопроводили эту ситуацию. Интересно, что рефери свистеть не стал и в этот раз, вызвав массу вопросов со стороны фанатов "россонери".
    • 25'
      Сами же футболисты "Кальяри" пока инертны в атаке. Крайне мало атак они проводят, да и вообще переходами на половину поля миланской команды практически не отмечаются. 
    • 23'
      Отличное настроение у фанатов "Кальяри", судя по тому, как они ведут себя на стадионе. Активно болельщики прыгают и поднимают руки, призывая своих любимцев играть активнее в атаке. 
    • 22'
      Томори запускал мяч с правого фланга в центр штрафной соперника - первым на выходе был голкипер "Кальяри". Радунович забрал сферу в свои перчатки.
    • Фол, нарушение
      21'
      Петанья сейчас сфолил против одного из защитников "Милана". Буквально снес он оппонента на газон, едва не нанеся ему травму. Судья дал свисток, определив нарушение правил. 
    • 19'
      Пулишич теперь слева с мячом действовал. Банальный прострел в район 11-метровой отметки от Кристиана пошел, но сумел защитник добраться до снаряда первым. 
    • 18'
      "Милан" сегодня позволяет своему вратарю отдыхать в рамке. "Кальяри" практически не проводит своих атак на протяжении матча, а также не бьет по воротам соперника совсем. 
    • 16'
      Очередной подход "россонери" к воротам соперника состоялся. Нанес выстрел по рамке противника Окафор, но направил он сферу значительно выше мишени. 
    • 15'
      "Кальяри" пока только отбивается. Пулишич у "Милана" сейчас с правого края простреливал мяч в центр штрафной, но Окафор в подкате не докатился до снаряда. 
    • 14'
      Жиру и Леау сегодня получили возможность передохнуть. На скамейке запасных оба игрок. Надо думать, что в случае непредвиденных обстоятельств они обязательно выйдут на поле. 
    • Угловой
      12'
      Снова угловой на левом фланге миланцы заработали. Быстро корнер был разыгран у нас, но дело до удара так и не дошло. Отбились сардинцы. 
    • 11'
      Снова миланцы забрали мяч под свой контроль. Контролируют они сферу, не переходя в активную атаку. "Кальяри" и рад стараться. Команду хозяев пока все устраивает. 
    • Угловой
      10'
      Первый в матче угловой подали с правого края игроки "Милана". Пошел навес на дальнюю штангу ворот "Кальяри", где были только игроки в белой форме. 
    • 8'
      Окафор после навеса с левого края головой нанес выстрел по рамке соперника, однако угодил в защитника. Не самый лучший выстрел мы увидели. 
    • 7'
      Лувумбо продолжает лежать на поле и не может с поля подняться. Неужели против него были нарушены правила? Честно говоря, откровенного фола со стороны Томори я не увидел. 
    • Судья
      6'
      Аншлаг сегодня на стадионе собрался. У нас же Лувумбо получил по ногам от одного из соперников. Рефери давать свисток не стал в этой ситуации. 
    • 5'
      5 минут отыграли соперники. Пока что игроки "Милана" действуют в обороне. "Кальяри" начал более активно этот матч на правах хозяина встречи. 
    • 3'
      Пытаются на первых минутах наладить контроль над мячом игроки "Кальяри", которым пока что приходится действовать в обороне.
    • 2'
      Футболисты "Кальяри" сегодня вышли на поле в красно-синих цветах, а игроки "Милана" вышли на футбольный газон в белом обмундировании. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовала встреча на Сардинии!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Кальяри 1:2 Милан

    Исход игры
    Кальяри
    0% (0)
    Ничья
    2.4% (3)
    Милан
    97.6% (124)
    Тотал 2.5
    Больше
    44.54% (53)
    Меньше
    55.46% (66)
    Обе команды забьют
    Да
    42.02% (50)
    Нет
    57.98% (69)
    Популярный счёт
    1:2 Милан
    31.5% (40)
    0:2 Милан
    28.3% (36)
    0:1 Милан
    22.8% (29)
    1:3 Милан
    5.5% (7)
    0:3 Милан
    3.1% (4)
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