ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ОКАФОР! 1:1! Классная атака "Милана" после неудачного углового. Прострел с левого края на Окафора, где играет на опережении неудачно вратарь "Кальяри" . Радунович упускает снаряд из рук, а игрок "Милана" переправляет сферу в сетку!

Вот так, сравнивает счет "Милан". Стоило команде гостей только пригрозить выходом Леау, как включился Окафор в игру и смог забить гол в ворота противника.

Первая желтая карточка в матче. Ветеска получает предупреждение за задержку соперника за футболку. Заслуженный "горчичник" для игрока.

Чуквуэзе дальним ударом по воротам соперника сейчас отметился. Сфера после выстрела игрока полетела намного выше цели. Игрок "Милана" не сумел удивить точным выстрелом.

Миланцы продолжают оказывать давление на ворота соперника. Новый угловой у ворот сардинцев "россонери" удается заработать после рикошета в результате удара Тео.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ТОМОРИ! 1:2! Выходит вперед "Милан"! Чуквуэзе получает мяч, отдает пас на Рейндерса, который простреливает снаряд на дальнюю штангу, где Томори спокойно переправляет сферу в сетку!

Прозвучал свисток на перерыв. После 45 минут встречи счет на табло - 1:2. Впереди игроки "Милана". Пока все идет к волевой победе "россонери".

ГО-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ЛУВУМБО! 1:0! Получил он в штрафной соперника сейчас мяч, самостоятельно за него поборовшись. Нандес далее выкатил мяч на Лувумбо, который спокойно расстрелял рамку миланского оппонента! Мощный удар застал голкипера врасплох!

Полчаса отыграли соперники. Миланцы в первой третий тайма действовали здорово, но сейчас как будто подсели. Мало что впереди у "россонери" получается.

Ну, и Леау следом с Жиру нам показали. Как бы намекают режиссеры трансляции, что именно этих игроков в ближайшее время мы с вами увидим на поле. Возможно, что даже сразу после перерыва.

Тиаву доверили миланцы возможность провести атаку по правому флангу, но подача футболиста с правого края оставляла желать лучшего. Сфера в руки киперу "Кальяри" прилетела.

Леау уже поднялся и вышел к кромке поля на разминку. Намекают нам режиссеры трансляции, что футболист может выйти на поле в ближайшее время.

Активно себя проявляет у кромки поля и Клаудио Раньери. Наставник сардинцев уже знает, как его команда будет играть против "Милана" во втором тайме.

Интересно, что в этом сезоне "Кальяри" забил всего 2 гола. Сегодняшний мяч стал вторым для сардинцев. Притом оба гола были оформлены Лувумбо. Но, опять-таки, хозяева забили первый мяч в сезоне, играя на своем поле.

Давление "Милана" и подача с правого края приводит к тому, что игроки "Кальяри" снова мяч выбивают за пределы поля. На сей раз сфера вынесена за лицевую линию. Будет угловой удар.

27' "Красно-синие" вообще не могут ничего придумать впереди. Неужели так и не создадут они ничего опасного в этом поединке? Первые почти полчаса без моментов.

26' Петанья оказался на газоне. Болельщики свисток сопроводили эту ситуацию. Интересно, что рефери свистеть не стал и в этот раз, вызвав массу вопросов со стороны фанатов "россонери".

25' Сами же футболисты "Кальяри" пока инертны в атаке. Крайне мало атак они проводят, да и вообще переходами на половину поля миланской команды практически не отмечаются.

23' Отличное настроение у фанатов "Кальяри", судя по тому, как они ведут себя на стадионе. Активно болельщики прыгают и поднимают руки, призывая своих любимцев играть активнее в атаке.

22' Томори запускал мяч с правого фланга в центр штрафной соперника - первым на выходе был голкипер "Кальяри". Радунович забрал сферу в свои перчатки.

21' Петанья сейчас сфолил против одного из защитников "Милана". Буквально снес он оппонента на газон, едва не нанеся ему травму. Судья дал свисток, определив нарушение правил.

19' Пулишич теперь слева с мячом действовал. Банальный прострел в район 11-метровой отметки от Кристиана пошел, но сумел защитник добраться до снаряда первым.

18' "Милан" сегодня позволяет своему вратарю отдыхать в рамке. "Кальяри" практически не проводит своих атак на протяжении матча, а также не бьет по воротам соперника совсем.

16' Очередной подход "россонери" к воротам соперника состоялся. Нанес выстрел по рамке противника Окафор, но направил он сферу значительно выше мишени.