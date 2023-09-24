Тур: 6. Стадион: Сардиния Арена.
-
Главный тренер: Раньери Клаудио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
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Главный тренер: Пиоли Стефано
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Кальяри
Милан
5 матчей
20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
100%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 5 ничьих 0 побед
23 матча
4.3%
95.7%
0 побед 1 ничья 22 победы
Первый тайм
13%
87%
0 побед 3 ничьи 15 побед
Второй тайм
21.7%
78.3%
0 побед 5 ничьих 18 побед
28 матчей
3.6%
17.9%
78.5%
1 победа 5 ничьих 22 победы
Первый тайм
17.9%
28.6%
53.5%
5 побед 8 ничьих 15 побед
Второй тайм
35.7%
64.3%
0 побед 10 ничьих 18 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
9
Голов в среднем за матч
0.71
0.64
Среднее время на гол
126
140
Всего голов
36
21
Голов в среднем за матч
2.57
1.5
Среднее время на гол
35
60
Всего голов
46
30
Голов в среднем за матч
1.64
1.07
Тотал матчей
2.5
26
Больше 93%
Меньше 7%
2
22
Больше 79%
Меньше 21%
6
15
Больше 54%
Меньше 46%
13
7
Больше 25%
Меньше 75%
21
4
Больше 14%
Меньше 86%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
Среднее время на гол
54
84
Бомбардиры внутри турнира
Кальяри
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лувумбо Зито
|1
|0.2
|Ветеска Матеуш
|0
|0
Милан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жиру Оливье
|4 (3)
|0.8
|Леау Рафаэл
|3
|0.6
|Пулишич Кристиан
|2
|0.4
|Эрнандес Тео
|1
|0.2
|Калабрия Давиде
|0
|0
|Лофтус-Чик Рубен
|0
|0
|Рейндерс Тиджани
|0
|0
Карточки
Кальяри
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ветеска Матеуш
|1
|1
|Лувумбо Зито
|2
|0
|Паволетти Леонардо
|1
|0
|Дейола Алессандро
|1
|0
|Макумбу Антуан
|1
|0
|Сулемана Ибрахим
|1
|0
Милан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эрнандес Тео
|3
|0
|Тиав Малик
|3
|0
|Томори Фикайо
|1
|1
|Флоренци Алессандро
|1
|0
|Крунич Раде
|1
|0
|Лофтус-Чик Рубен
|1
|0
|Пулишич Кристиан
|1
|0
|Окафор Ноа
|1
|0
|Муса Юнус
|1
|0
|Стефано Пиоли
|1
|0
Результаты матчей
Кальяри
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Милан
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
0
1
Кальяри
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Милан
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
0
5
Кальяри
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Милан
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
0
6
Голы по времени матча
Забито
0
5
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
5 Не забивали 2
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
6
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
17%
1-15
2
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
3
50%
76-90
Забито
1
5
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
1
20%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
3
60%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
1
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
100%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Забито
1
10
1 В 1-м тайме 7
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 4
4 Не забивали 0
0
0%
3
30%
1-15
1
100%
1
10%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
6
7
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
1
14%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
2
29%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
33%
3
43%
76-90
Результаты последних матчей
Кальяри
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Аталанта - Кальяри 2:0 Кальяри - Удинезе 0:0 Болонья - Кальяри 2:1 Кальяри - Интер Милан 0:2
Торино - Кальяри 0:0 Кальяри - Палермо 2:1 Брест - Кальяри 1:1 Кальяри - Комо 2:1 Кальяри - Ювентус (до 23 лет) 3:0 Кальяри - Рома (до 19 лет) 4:1 Ольбия - Кальяри 0:2 Бари - Кальяри 0:1 Кальяри - Бари 1:1 Парма - Кальяри 0:0 Кальяри - Парма 3:2 Кальяри - Венеция 2:1 Козенца - Кальяри 0:1 Кальяри - Палермо 2:1 Перуджа - Кальяри 0:5 Кальяри - Тернана 2:1
Милан
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Милан - Верона 1:0 Милан - Ньюкасл 0:0 Интер Милан - Милан 5:1 Рома - Милан 1:2
Милан - Торино 4:1 Болонья - Милан 0:2 Милан - Новара 4:2 Милан - Этуаль Сахель I 4:0 Милан - Тренто 0:1 Монца - Милан 1:1 Милан - Барселона 0:1 Ювентус - Милан 2:2 Реал Мадрид - Милан 3:2 Милан - Лумеццане 7:0 Милан - Верона 3:1 Ювентус - Милан 0:1 Милан - Сампдория 5:1 Интер Милан - Милан 1:0 Специя - Милан 2:0 Милан - Интер Милан 0:2
Результаты матчей
Кальяри
Милан
Точный счет
0:0
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
2 раза 100%
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
0:0
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
4 раза 80%
1
1 раз 20%
1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
4
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Кальяри
Милан
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
14
Больше Меньше
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|14 - 1
|15
|2.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|10 - 7
|12
|3.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|8 - 4
|11
|4.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 6
|10
|5.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 9
|10
|6.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|10 - 5
|9
|7.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 5
|8
|8.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 7
|8
|9.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|10.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|4 - 5
|7
|11.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|9 - 11
|6
|12.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|3 - 4
|6
|13.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|12 - 7
|5
|14.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 7
|5
|15.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|16.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|17.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|1 - 6
|3
|18.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|4 - 9
|3
|19.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|1 - 6
|2
|20.
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|0 - 13
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|11 - 1
|9
|2.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|5 - 1
|9
|3.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|4.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|5.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 5
|6
|6.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 6
|6
|7.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|8.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|9.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|10.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|11.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 4
|4
|12.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|10 - 4
|4
|13.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|14.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|15.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 5
|2
|16.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|17.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|18.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 6
|1
|19.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|0 - 5
|1
|20.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|2.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 4
|6
|3.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 5
|6
|4.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 6
|6
|5.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|6.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|7.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 5
|3
|8.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 2
|3
|9.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|10.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|11.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|12.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|13.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|14.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|15.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|16.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|17.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|18.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 6
|1
|19.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|20.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 9
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Серию B
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|5 (1)
|Милан
|Жиру Оливье
|4 (3)
|Ювентус
|Влахович Душан
|4 (1)
|Сассуоло
|Пинамонти Андреа
|4
|Ювентус
|Кьеза Федерико
|4
|Монца
|Кальдирола Лука
|1 2
|Удинезе
|Кабаселе Кристиан
|3
|Монца
|Иццо Армандо
|3
|Милан
|Эрнандес Тео
|3
|Лацио
|Пеллегрини Лука
|3
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Кальяри - Милан
Исход игры
Кальяри
0% (0)
Ничья
2.4% (1)
Милан
97.6% (41)
Тотал 2.5
Больше
55% (22)
Меньше
45% (18)
Обе команды забьют
Да
55% (22)
Нет
45% (18)
Популярный счёт
1:2 Милан
40.5% (17)
0:2 Милан
28.6% (12)
0:1 Милан
14.3% (6)
1:3 Милан
7.1% (3)
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