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  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 6. Стадион: .
Кальяри
 
Позже
Милан
Прогнозы 42
Кальяри 0% (0)
X 2.4% (1)
Милан 97.6% (41)
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История личных встреч

Кальяри
Милан

5 матчей

20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
100%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 5 ничьих 0 побед

23 матча

4.3%
95.7%
0 побед 1 ничья 22 победы

Первый тайм

13%
87%
0 побед 3 ничьи 15 побед

Второй тайм

21.7%
78.3%
0 побед 5 ничьих 18 побед

28 матчей

3.6%
17.9%
78.5%
1 победа 5 ничьих 22 победы

Первый тайм

17.9%
28.6%
53.5%
5 побед 8 ничьих 15 побед

Второй тайм

35.7%
64.3%
0 побед 10 ничьих 18 побед

История матчей

СA
0:1
СA
4:1
СA
0:0
СA
0:2
СA
3:0
СA
0:2
СA
3:0
СA
1:1
СA
1:2
СA
2:1
СA
2:1
СA
1:0
СA
3:1
СA
1:1
СA
1:2
СA
3:1
СA
1:1
СA
2:0
СA
3:0
СA
0:2
СA
4:1
СA
0:1
СA
2:3
СA
4:3
СA
1:0
СA
0:0
СA
3:1
СA
1:2

Голы

Всего голов

10
9

Голов в среднем за матч

0.71
0.64

Среднее время на гол

126
140

Всего голов

36
21

Голов в среднем за матч

2.57
1.5

Среднее время на гол

35
60

Всего голов

46
30

Голов в среднем за матч

1.64
1.07

Тотал матчей

2.5
26
Больше 93%
Меньше 7%
2
22
Больше 79%
Меньше 21%
6
15
Больше 54%
Меньше 46%
13
7
Больше 25%
Меньше 75%
21
4
Больше 14%
Меньше 86%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
1
Больше 4%
Меньше 96%
27

Среднее время на гол

54
84

Бомбардиры внутри турнира

Кальяри
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лувумбо Зито 1 0.2
Ветеска Матеуш 0 0
Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жиру Оливье 4 (3) 0.8
Леау Рафаэл 3 0.6
Пулишич Кристиан 2 0.4
Эрнандес Тео 1 0.2
Калабрия Давиде 0 0
Лофтус-Чик Рубен 0 0
Рейндерс Тиджани 0 0

Карточки

Кальяри
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ветеска Матеуш 1 1
Лувумбо Зито 2 0
Паволетти Леонардо 1 0
Дейола Алессандро 1 0
Макумбу Антуан 1 0
Сулемана Ибрахим 1 0
Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эрнандес Тео 3 0
Тиав Малик 3 0
Томори Фикайо 1 1
Флоренци Алессандро 1 0
Крунич Раде 1 0
Лофтус-Чик Рубен 1 0
Пулишич Кристиан 1 0
Окафор Ноа 1 0
Муса Юнус 1 0
Стефано Пиоли 1 0

Результаты матчей

Кальяри
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Милан
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

0
1
Кальяри
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Милан
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

0
5
Кальяри
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Милан
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

0
6

Голы по времени матча

Забито

0
5
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
5 Не забивали 2
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
6
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
17%
1-15
2
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
3
50%
76-90

Забито

1
5
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
1
20%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
3
60%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
1
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
100%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Забито

1
10
1 В 1-м тайме 7
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 4
4 Не забивали 0
0
0%
3
30%
1-15
1
100%
1
10%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

6
7
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
1
14%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
2
29%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
33%
3
43%
76-90

Результаты последних матчей

Кальяри
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Аталанта - Кальяри 2:0 Кальяри - Удинезе 0:0 Болонья - Кальяри 2:1 Кальяри - Интер Милан 0:2
Торино - Кальяри 0:0 Кальяри - Палермо 2:1 Брест - Кальяри 1:1 Кальяри - Комо 2:1 Кальяри - Ювентус (до 23 лет) 3:0 Кальяри - Рома (до 19 лет) 4:1 Ольбия - Кальяри 0:2 Бари - Кальяри 0:1 Кальяри - Бари 1:1 Парма - Кальяри 0:0 Кальяри - Парма 3:2 Кальяри - Венеция 2:1 Козенца - Кальяри 0:1 Кальяри - Палермо 2:1 Перуджа - Кальяри 0:5 Кальяри - Тернана 2:1
Милан
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Милан - Верона 1:0 Милан - Ньюкасл 0:0 Интер Милан - Милан 5:1 Рома - Милан 1:2
Милан - Торино 4:1 Болонья - Милан 0:2 Милан - Новара 4:2 Милан - Этуаль Сахель I 4:0 Милан - Тренто 0:1 Монца - Милан 1:1 Милан - Барселона 0:1 Ювентус - Милан 2:2 Реал Мадрид - Милан 3:2 Милан - Лумеццане 7:0 Милан - Верона 3:1 Ювентус - Милан 0:1 Милан - Сампдория 5:1 Интер Милан - Милан 1:0 Специя - Милан 2:0 Милан - Интер Милан 0:2

Результаты матчей

Кальяри
Милан

Точный счет

0:0
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

0:0
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
4 раза 80%
1
1 раз 20%
1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
4
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Кальяри
Милан

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
4
0.5
Больше Меньше
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 5 5 0 0 14 - 1 15
2.
Милан
 Заявка 5 4 0 1 10 - 7 12
3.
Лечче
 Заявка 5 3 2 0 8 - 4 11
4.
Ювентус
 Заявка 5 3 1 1 11 - 6 10
5.
Фиорентина
 Заявка 5 3 1 1 11 - 9 10
6.
Аталанта
 Заявка 5 3 0 2 10 - 5 9
7.
Наполи
 Заявка 5 2 2 1 8 - 5 8
8.
Фрозиноне
 Заявка 5 2 2 1 8 - 7 8
9.
Торино
 Заявка 5 2 2 1 6 - 5 8
10.
Верона
 Заявка 5 2 1 2 4 - 5 7
11.
Сассуоло
 Заявка 5 2 0 3 9 - 11 6
12.
Болонья
 Заявка 5 1 3 1 3 - 4 6
13.
Рома
 Заявка 5 1 2 2 12 - 7 5
14.
Монца
 Заявка 5 1 2 2 4 - 7 5
15.
Лацио
 Заявка 5 1 1 3 5 - 8 4
16.
Дженоа
 Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4
17.
Удинезе
 Заявка 5 0 3 2 1 - 6 3
18.
Салернитана
 Заявка 5 0 3 2 4 - 9 3
19.
Кальяри
 Заявка 5 0 2 3 1 - 6 2
20.
Эмполи
 Заявка 5 0 0 5 0 - 13 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 3 3 0 0 11 - 1 9
2.
Лечче
 Заявка 3 3 0 0 5 - 1 9
3.
Аталанта
 Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
4.
Милан
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
5.
Сассуоло
 Заявка 3 2 0 1 7 - 5 6
6.
Фрозиноне
 Заявка 3 2 0 1 7 - 6 6
7.
Торино
 Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
8.
Монца
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
9.
Ювентус
 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
10.
Верона
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
11.
Фиорентина
 Заявка 2 1 1 0 5 - 4 4
12.
Рома
 Заявка 3 1 1 1 10 - 4 4
13.
Болонья
 Заявка 3 1 1 1 2 - 3 4
14.
Наполи
 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
15.
Салернитана
 Заявка 3 0 2 1 2 - 5 2
16.
Лацио
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
17.
Кальяри
 Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
18.
Дженоа
 Заявка 2 0 1 1 3 - 6 1
19.
Удинезе
 Заявка 3 0 1 2 0 - 5 1
20.
Эмполи
 Заявка 3 0 0 3 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Ювентус
 Заявка 3 2 0 1 7 - 4 6
3.
Фиорентина
 Заявка 3 2 0 1 6 - 5 6
4.
Милан
 Заявка 3 2 0 1 5 - 6 6
5.
Наполи
 Заявка 3 1 2 0 5 - 3 5
6.
Торино
 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
7.
Аталанта
 Заявка 3 1 0 2 5 - 5 3
8.
Дженоа
 Заявка 3 1 0 2 1 - 2 3
9.
Лацио
 Заявка 3 1 0 2 4 - 6 3
10.
Верона
 Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
11.
Фрозиноне
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
12.
Болонья
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
13.
Удинезе
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
14.
Лечче
 Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
15.
Рома
 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
16.
Салернитана
 Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
17.
Кальяри
 Заявка 3 0 1 2 1 - 4 1
18.
Монца
 Заявка 3 0 1 2 1 - 6 1
19.
Сассуоло
 Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0
20.
Эмполи
 Заявка 2 0 0 2 0 - 9 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 5 (1)
Милан Жиру Оливье 4 (3)
Ювентус Влахович Душан 4 (1)
Сассуоло Пинамонти Андреа 4
Ювентус Кьеза Федерико 4
Весь список

Топ нарушителей
Монца Кальдирола Лука 1 2
Удинезе Кабаселе Кристиан 3
Монца Иццо Армандо 3
Милан Эрнандес Тео 3
Лацио Пеллегрини Лука 3
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Кальяри - Милан от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 27 сентября 2023, осталось 2 дня 12 часов 15 минут.



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    • Прогнозы 42
    Кальяри 0% (0)
    X 2.4% (1)
    Милан 97.6% (41)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Кальяри
    Ничья
    Милан
    6.00
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    4.40
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    Прогнозы на матч Кальяри - Милан

    Исход игры
    Кальяри
    0% (0)
    Ничья
    2.4% (1)
    Милан
    97.6% (41)
    Тотал 2.5
    Больше
    55% (22)
    Меньше
    45% (18)
    Обе команды забьют
    Да
    55% (22)
    Нет
    45% (18)
    Популярный счёт
    1:2 Милан
    40.5% (17)
    0:2 Милан
    28.6% (12)
    0:1 Милан
    14.3% (6)
    1:3 Милан
    7.1% (3)
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