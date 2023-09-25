Тур: 6. Стадион: Сан-Сиро.
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Главный тренер: Индзаги Симоне
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Главный тренер: Дионизи Алессио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Интер Милан
Сассуоло
13 матчей
84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
61.5%
23.1%
15.4%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед
9 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 9 побед
Первый тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 3 победы
22 матча
50%
9.1%
40.9%
11 побед 2 ничьи 9 побед
Первый тайм
36.4%
22.7%
40.9%
8 побед 5 ничьих 9 побед
Второй тайм
36.4%
50%
13.6%
8 побед 11 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
19
22
Голов в среднем за матч
1.9
1.83
Среднее время на гол
47
49
Всего голов
14
13
Голов в среднем за матч
1.17
1.3
Среднее время на гол
77
69
Всего голов
33
35
Голов в среднем за матч
1.5
1.59
Тотал матчей
2.5
21
Больше 95%
Меньше 5%
1
14
Больше 64%
Меньше 36%
8
13
Больше 59%
Меньше 41%
9
7
Больше 32%
Меньше 68%
15
5
Больше 23%
Меньше 77%
17
5
Больше 23%
Меньше 77%
17
3
Больше 14%
Меньше 86%
19
Среднее время на гол
60
56
Бомбардиры внутри турнира
Интер Милан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мартинес Лаутаро
|5
|1
|Тюрам Маркус
|2
|0.4
|Мхитарян Генрих
|2
|0.4
|Чалханоглу Хакан
|2 (2)
|0.4
|Димарко Федерико
|1
|0.2
|Дюмфрис Дензел
|1
|0.2
|Фраттези Давиде
|1
|0.2
|Арнаутович Марко
|0
|0
|Куадрадо Хуан
|0
|0
Сассуоло
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пинамонти Андреа
|4
|0.8
|Берарди Доменико
|3 (1)
|0.6
|Лорьенте Арман
|1
|0.2
|Тольян Йереми
|0
|0
|Энрике Матеус
|0
|0
|Винья Матиас
|0
|0
Карточки
Интер Милан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мхитарян Генрих
|1
|0
|Ачерби Франческо
|1
|0
|Чалханоглу Хакан
|1
|0
|Барелла Николо
|1
|0
|Мартинес Лаутаро
|1
|0
|Бастони Алессандро
|1
|0
|Фраттези Давиде
|1
|0
Сассуоло
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Болока Даниэль
|2
|0
|Нето Руан
|2
|0
|Лопес Максим
|0
|1
|Берарди Доменико
|1
|0
|Эрлич Мартин
|1
|0
|Пинамонти Андреа
|1
|0
|Винья Матиас
|1
|0
Результаты матчей
Интер Милан
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Сассуоло
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
2
Интер Милан
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сассуоло
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
3
7
Интер Милан
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Сассуоло
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
3
9
Голы по времени матча
Забито
11
2
4 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 1
2 Не забивали 4
2
18%
1
50%
1-15
1
9%
1
50%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
3
27%
0
0%
76-90
Пропущено
1
6
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Забито
3
7
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
2
29%
1-15
2
67%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Пропущено
0
5
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
4
80%
76-90
Забито
14
9
6 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 3
0 Не забивали 2
2
14%
3
33%
1-15
3
21%
2
22%
16-30
1
7%
1
11%
31-45
3
21%
0
0%
46-60
2
14%
2
22%
61-75
3
21%
1
11%
76-90
Пропущено
1
11
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 9
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
1
100%
1
9%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
0
0%
6
55%
76-90
Результаты последних матчей
Интер Милан
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Эмполи - Интер Милан 0:1 Реал Сосьедад - Интер Милан 1:1 Интер Милан - Милан 5:1 Интер Милан - Фиорентина 4:0
Кальяри - Интер Милан 0:2 Интер Милан - Монца 2:0 Интер Милан - Эгнатия 4:2 Зальцбург - Интер Милан 3:4 ПСЖ - Интер Милан 1:2 Интер Милан - Аль-Наср Эр-Рияд 1:1 Манчестер Сити - Интер Милан 1:0 Торино - Интер Милан 0:1 Интер Милан - Аталанта 3:2 Фиорентина - Интер Милан 1:2 Наполи - Интер Милан 3:1 Интер Милан - Милан 1:0 Интер Милан - Сассуоло 4:2 Милан - Интер Милан 0:2 Рома - Интер Милан 0:2 Верона - Интер Милан 0:6
Сассуоло
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Сассуоло - Ювентус 4:2 Фрозиноне - Сассуоло 4:2 Сассуоло - ФералпиСало 0:2 Сассуоло - Верона 3:1
Наполи - Сассуоло 2:0 Сассуоло - Аталанта 0:2 Козенца - Сассуоло 2:5 Вольфсбург - Сассуоло 1:1 Парма - Сассуоло 1:0 Сассуоло - Зюйдтироль 4:0 Сассуоло - Специя 2:3 Сассуоло - Пафос 2:1 Сассуоло - Реал Виченца 22:0 Сассуоло - Фиорентина 1:3 Сампдория - Сассуоло 2:2 Сассуоло - Монца 1:2 Интер Милан - Сассуоло 4:2 Сассуоло - Болонья 1:1 Лацио - Сассуоло 2:0 Сассуоло - Эмполи 2:1
Результаты матчей
Интер Милан
Сассуоло
Точный счет
2:0
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%
Точное количество голов
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
5
1 раз 33%
0
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
4:2
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
4:2
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%
5
1 раз 20%
0
2 раза 40%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Интер Милан
Сассуоло
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
21
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
32
23
23
23
14
14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|14 - 1
|15
|2.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|10 - 7
|12
|3.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|8 - 4
|11
|4.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 6
|10
|5.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 9
|10
|6.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|10 - 5
|9
|7.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 5
|8
|8.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 7
|8
|9.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|10.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|4 - 5
|7
|11.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|9 - 11
|6
|12.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|3 - 4
|6
|13.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|12 - 7
|5
|14.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 7
|5
|15.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|16.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|17.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|1 - 6
|3
|18.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|4 - 9
|3
|19.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|1 - 6
|2
|20.
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|0 - 13
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|11 - 1
|9
|2.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|5 - 1
|9
|3.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|4.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|5.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 5
|6
|6.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 6
|6
|7.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|8.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|9.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|10.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|11.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 4
|4
|12.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|10 - 4
|4
|13.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|14.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|15.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 5
|2
|16.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|17.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|18.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 6
|1
|19.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|0 - 5
|1
|20.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|2.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 4
|6
|3.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 5
|6
|4.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 6
|6
|5.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|6.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|7.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 5
|3
|8.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 2
|3
|9.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|10.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|11.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|12.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|13.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|14.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|15.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|16.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|17.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|18.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 6
|1
|19.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|20.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 9
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Серию B
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|5 (1)
|Милан
|Жиру Оливье
|4 (3)
|Ювентус
|Влахович Душан
|4 (1)
|Сассуоло
|Пинамонти Андреа
|4
|Ювентус
|Кьеза Федерико
|4
|Монца
|Кальдирола Лука
|1 2
|Удинезе
|Кабаселе Кристиан
|3
|Монца
|Иццо Армандо
|3
|Милан
|Эрнандес Тео
|3
|Лацио
|Пеллегрини Лука
|3
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Интер Милан - Сассуоло
Исход игры
Интер Милан
97.7% (43)
Ничья
0% (0)
Сассуоло
2.3% (1)
Тотал 2.5
Больше
36.59% (15)
Меньше
63.41% (26)
Обе команды забьют
Да
26.83% (11)
Нет
73.17% (30)
Популярный счёт
2:0 Интер Милан
56.8% (25)
2:1 Интер Милан
13.6% (6)
3:1 Интер Милан
11.4% (5)
3:0 Интер Милан
6.8% (3)
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