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  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 6. Стадион: .
Интер Милан
 
Позже
Сассуоло
Прогнозы 44
Интер Милан 97.7% (43)
X 0% (0)
Сассуоло 2.3% (1)
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История личных встреч

Интер Милан
Сассуоло

13 матчей

84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

61.5%
23.1%
15.4%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед

9 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 9 побед

Первый тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 3 победы

22 матча

50%
9.1%
40.9%
11 побед 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

36.4%
22.7%
40.9%
8 побед 5 ничьих 9 побед

Второй тайм

36.4%
50%
13.6%
8 побед 11 ничьих 3 победы

История матчей

СA
4:2
ТМК
0:1
СA
1:2
СA
0:2
СA
1:2
СA
2:1
СA
0:3
СA
3:3
СA
3:4
СA
0:0
СA
1:0
СA
1:2
СA
1:0
СA
1:2
СA
0:1
СA
3:1
СA
0:1
ТМК
1:0
СA
3:1
СA
7:0
СA
1:0
СA
0:7

Голы

Всего голов

19
22

Голов в среднем за матч

1.9
1.83

Среднее время на гол

47
49

Всего голов

14
13

Голов в среднем за матч

1.17
1.3

Среднее время на гол

77
69

Всего голов

33
35

Голов в среднем за матч

1.5
1.59

Тотал матчей

2.5
21
Больше 95%
Меньше 5%
1
14
Больше 64%
Меньше 36%
8
13
Больше 59%
Меньше 41%
9
7
Больше 32%
Меньше 68%
15
5
Больше 23%
Меньше 77%
17
5
Больше 23%
Меньше 77%
17
3
Больше 14%
Меньше 86%
19

Среднее время на гол

60
56

Бомбардиры внутри турнира

Интер Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мартинес Лаутаро 5 1
Тюрам Маркус 2 0.4
Мхитарян Генрих 2 0.4
Чалханоглу Хакан 2 (2) 0.4
Димарко Федерико 1 0.2
Дюмфрис Дензел 1 0.2
Фраттези Давиде 1 0.2
Арнаутович Марко 0 0
Куадрадо Хуан 0 0
Сассуоло
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пинамонти Андреа 4 0.8
Берарди Доменико 3 (1) 0.6
Лорьенте Арман 1 0.2
Тольян Йереми 0 0
Энрике Матеус 0 0
Винья Матиас 0 0

Карточки

Интер Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мхитарян Генрих 1 0
Ачерби Франческо 1 0
Чалханоглу Хакан 1 0
Барелла Николо 1 0
Мартинес Лаутаро 1 0
Бастони Алессандро 1 0
Фраттези Давиде 1 0
Сассуоло
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Болока Даниэль 2 0
Нето Руан 2 0
Лопес Максим 0 1
Берарди Доменико 1 0
Эрлич Мартин 1 0
Пинамонти Андреа 1 0
Винья Матиас 1 0

Результаты матчей

Интер Милан
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Сассуоло
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
2
Интер Милан
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сассуоло
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

3
7
Интер Милан
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Сассуоло
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

3
9

Голы по времени матча

Забито

11
2
4 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 1
2 Не забивали 4
2
18%
1
50%
1-15
1
9%
1
50%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
3
27%
0
0%
76-90

Пропущено

1
6
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Забито

3
7
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
2
29%
1-15
2
67%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Пропущено

0
5
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
4
80%
76-90

Забито

14
9
6 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 3
0 Не забивали 2
2
14%
3
33%
1-15
3
21%
2
22%
16-30
1
7%
1
11%
31-45
3
21%
0
0%
46-60
2
14%
2
22%
61-75
3
21%
1
11%
76-90

Пропущено

1
11
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 9
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
1
100%
1
9%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
0
0%
6
55%
76-90

Результаты последних матчей

Интер Милан
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Эмполи - Интер Милан 0:1 Реал Сосьедад - Интер Милан 1:1 Интер Милан - Милан 5:1 Интер Милан - Фиорентина 4:0
Кальяри - Интер Милан 0:2 Интер Милан - Монца 2:0 Интер Милан - Эгнатия 4:2 Зальцбург - Интер Милан 3:4 ПСЖ - Интер Милан 1:2 Интер Милан - Аль-Наср Эр-Рияд 1:1 Манчестер Сити - Интер Милан 1:0 Торино - Интер Милан 0:1 Интер Милан - Аталанта 3:2 Фиорентина - Интер Милан 1:2 Наполи - Интер Милан 3:1 Интер Милан - Милан 1:0 Интер Милан - Сассуоло 4:2 Милан - Интер Милан 0:2 Рома - Интер Милан 0:2 Верона - Интер Милан 0:6
Сассуоло
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Сассуоло - Ювентус 4:2 Фрозиноне - Сассуоло 4:2 Сассуоло - ФералпиСало 0:2 Сассуоло - Верона 3:1
Наполи - Сассуоло 2:0 Сассуоло - Аталанта 0:2 Козенца - Сассуоло 2:5 Вольфсбург - Сассуоло 1:1 Парма - Сассуоло 1:0 Сассуоло - Зюйдтироль 4:0 Сассуоло - Специя 2:3 Сассуоло - Пафос 2:1 Сассуоло - Реал Виченца 22:0 Сассуоло - Фиорентина 1:3 Сампдория - Сассуоло 2:2 Сассуоло - Монца 1:2 Интер Милан - Сассуоло 4:2 Сассуоло - Болонья 1:1 Лацио - Сассуоло 2:0 Сассуоло - Эмполи 2:1

Результаты матчей

Интер Милан
Сассуоло

Точный счет

2:0
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%

Точное количество голов

2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
5
1 раз 33%
0
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
4:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
4:2
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%
5
1 раз 20%
0
2 раза 40%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Интер Милан
Сассуоло

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
2.5
Больше Меньше
2
1
2
1
3.5
1
2
1
2
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
1.5
Больше Меньше
3
2
2
3
2.5
2
3
2
3
3.5
1
4
1
4
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 5 5 0 0 14 - 1 15
2.
Милан
 Заявка 5 4 0 1 10 - 7 12
3.
Лечче
 Заявка 5 3 2 0 8 - 4 11
4.
Ювентус
 Заявка 5 3 1 1 11 - 6 10
5.
Фиорентина
 Заявка 5 3 1 1 11 - 9 10
6.
Аталанта
 Заявка 5 3 0 2 10 - 5 9
7.
Наполи
 Заявка 5 2 2 1 8 - 5 8
8.
Фрозиноне
 Заявка 5 2 2 1 8 - 7 8
9.
Торино
 Заявка 5 2 2 1 6 - 5 8
10.
Верона
 Заявка 5 2 1 2 4 - 5 7
11.
Сассуоло
 Заявка 5 2 0 3 9 - 11 6
12.
Болонья
 Заявка 5 1 3 1 3 - 4 6
13.
Рома
 Заявка 5 1 2 2 12 - 7 5
14.
Монца
 Заявка 5 1 2 2 4 - 7 5
15.
Лацио
 Заявка 5 1 1 3 5 - 8 4
16.
Дженоа
 Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4
17.
Удинезе
 Заявка 5 0 3 2 1 - 6 3
18.
Салернитана
 Заявка 5 0 3 2 4 - 9 3
19.
Кальяри
 Заявка 5 0 2 3 1 - 6 2
20.
Эмполи
 Заявка 5 0 0 5 0 - 13 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 3 3 0 0 11 - 1 9
2.
Лечче
 Заявка 3 3 0 0 5 - 1 9
3.
Аталанта
 Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
4.
Милан
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
5.
Сассуоло
 Заявка 3 2 0 1 7 - 5 6
6.
Фрозиноне
 Заявка 3 2 0 1 7 - 6 6
7.
Торино
 Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
8.
Монца
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
9.
Ювентус
 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
10.
Верона
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
11.
Фиорентина
 Заявка 2 1 1 0 5 - 4 4
12.
Рома
 Заявка 3 1 1 1 10 - 4 4
13.
Болонья
 Заявка 3 1 1 1 2 - 3 4
14.
Наполи
 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
15.
Салернитана
 Заявка 3 0 2 1 2 - 5 2
16.
Лацио
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
17.
Кальяри
 Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
18.
Дженоа
 Заявка 2 0 1 1 3 - 6 1
19.
Удинезе
 Заявка 3 0 1 2 0 - 5 1
20.
Эмполи
 Заявка 3 0 0 3 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Ювентус
 Заявка 3 2 0 1 7 - 4 6
3.
Фиорентина
 Заявка 3 2 0 1 6 - 5 6
4.
Милан
 Заявка 3 2 0 1 5 - 6 6
5.
Наполи
 Заявка 3 1 2 0 5 - 3 5
6.
Торино
 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
7.
Аталанта
 Заявка 3 1 0 2 5 - 5 3
8.
Дженоа
 Заявка 3 1 0 2 1 - 2 3
9.
Лацио
 Заявка 3 1 0 2 4 - 6 3
10.
Верона
 Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
11.
Фрозиноне
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
12.
Болонья
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
13.
Удинезе
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
14.
Лечче
 Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
15.
Рома
 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
16.
Салернитана
 Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
17.
Кальяри
 Заявка 3 0 1 2 1 - 4 1
18.
Монца
 Заявка 3 0 1 2 1 - 6 1
19.
Сассуоло
 Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0
20.
Эмполи
 Заявка 2 0 0 2 0 - 9 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 5 (1)
Милан Жиру Оливье 4 (3)
Ювентус Влахович Душан 4 (1)
Сассуоло Пинамонти Андреа 4
Ювентус Кьеза Федерико 4
Весь список

Топ нарушителей
Монца Кальдирола Лука 1 2
Удинезе Кабаселе Кристиан 3
Монца Иццо Армандо 3
Милан Эрнандес Тео 3
Лацио Пеллегрини Лука 3
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Интер Милан - Сассуоло от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 27 сентября 2023, осталось 2 дня 14 часов 30 минут.



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    • Прогнозы 44
    Интер Милан 97.7% (43)
    X 0% (0)
    Сассуоло 2.3% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Интер Милан
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    Прогнозы на матч Интер Милан - Сассуоло

    Исход игры
    Интер Милан
    97.7% (43)
    Ничья
    0% (0)
    Сассуоло
    2.3% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    36.59% (15)
    Меньше
    63.41% (26)
    Обе команды забьют
    Да
    26.83% (11)
    Нет
    73.17% (30)
    Популярный счёт
    2:0 Интер Милан
    56.8% (25)
    2:1 Интер Милан
    13.6% (6)
    3:1 Интер Милан
    11.4% (5)
    3:0 Интер Милан
    6.8% (3)
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