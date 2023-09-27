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  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 6. Стадион: . Главный судья: Манганьелло Джанлука
Наполи
2:0
Второй тайм: 50'
Удинезе
0'
1:0
19' Пенальти
Зелиньски Пётр
2:0
39' Гол
Осимхен Виктор
2:0. Гол Виктора Осимхена (видео...
1:0. Гол Петра Зелиньского с пен...

Ход матча

19'
Зелиньски Пётр
1:0
39'
Осимхен Виктор
(Политано Маттео)
2:0

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 5
  • 6 Удары в створ 1
  • 5 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 326 Количество передач 130
  • 71 Владение мячом, % 29

Владение мячом

Прогнозы 128
Наполи 94.5% (121)
X 3.9% (5)
Удинезе 1.6% (2)
0
выиграет Наполи, со счетом 4:2
вот так!
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1
Мерет
Алекс
22
Ди
Лоренцо
Джованни
55
Эстигор
Лео
3
Натан
6
Руй
Мариу
99
Замбо-Ангисса
Андре-Франк
68
Лоботка
Станислав
20
Зелиньски
Пётр
21
Политано
Маттео
9
Осимхен
Виктор
77
Кварацхелия
Хвича
1
Сильвестри
Марко
18
Перес
Неуэн
29
Бийол
Яка
31
Кристенсен
Томас
2
Эбоселе
Фести
4
Ловрич
Санди
11
Уолас
Соуза
32
Пайеро
Мартин
12
Камара
Ассан
26
Товен
Флорьян
17
Лукка
Лоренцо
Наполи
4-3-3
Удинезе
3-5-2

История личных встреч

Наполи
Удинезе

22 матча

86.4%
13.6%
19 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

45.5%
50%
4.5%
10 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

77.3%
22.7%
3.5527136788005E-15%
17 побед 5 ничьих 0 побед

11 матчей

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 5 побед

Первый тайм

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

33 матча

57.6%
27.3%
15.1%
19 побед 9 ничьих 5 побед

Первый тайм

30.3%
51.5%
18.2%
10 побед 17 ничьих 6 побед

Второй тайм

51.5%
27.3%
21.2%
17 побед 9 ничьих 7 побед

История матчей

СA
1:1
СA
3:2
СA
2:1
СA
0:4
СA
5:1
СA
1:2
СA
2:1
СA
1:1
СA
4:2
СA
0:3
СA
4:2
К
1:0
СA
0:1
СA
3:0
СA
1:2
СA
3:1
СA
1:0
СA
3:1
К
2:2
СA
1:0
СA
1:1
СA
3:3
СA
0:0
СA
2:1
СA
2:2
СA
2:0
СA
1:2
СA
3:1
СA
3:1
СA
0:0
СA
2:2
СA
0:0
СA
3:1

Голы

Всего голов

43
20

Голов в среднем за матч

2.39
1.33

Среднее время на гол

37
67

Всего голов

17
21

Голов в среднем за матч

1.13
1.17

Среднее время на гол

79
77

Всего голов

60
41

Голов в среднем за матч

1.82
1.24

Тотал матчей

2.5
30
Больше 91%
Меньше 9%
3
26
Больше 79%
Меньше 21%
7
22
Больше 67%
Меньше 33%
11
14
Больше 42%
Меньше 58%
19
5
Больше 15%
Меньше 85%
28
4
Больше 12%
Меньше 88%
29

Среднее время на гол

49
72

Бомбардиры внутри турнира

Наполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Осимхен Виктор 4 (1) 0.67
Политано Маттео 2 0.33
Зелиньски Пётр 2 (1) 0.33
Ди Лоренцо Джованни 1 0.17
Распадори Джакомо 1 0.17
Каюсте Йенс 0 0
Кварацхелия Хвича 0 0
Удинезе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Самарджич Лазар 1 0.17
Лукка Лоренцо 0 0

Карточки

Наполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лоботка Станислав 2 0
Оливера Матиас 2 0
Каюсте Йенс 2 0
Руди Гарсия 2 0
Руй Мариу 1 0
Политано Маттео 1 0
Кварацхелия Хвича 1 0
Элмас Эльиф 1 0
Удинезе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кабаселе Кристиан 3 0
Товен Флорьян 2 0
Феррейра Жоау 1 0
Уолас Соуза 1 0
Ловрич Санди 1 0

Результаты матчей

Наполи
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Удинезе
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1
Наполи
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Удинезе
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
5

Упущенные победы

5
0
Наполи
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Удинезе
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
5

Упущенные победы

6
1

Голы по времени матча

Забито

3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
0
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
60%
0
0%
76-90

Пропущено

3
5
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
33%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
33%
2
40%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

8
1
4 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
3
38%
0
0%
76-90

Пропущено

5
6
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
20%
1
17%
1-15
1
20%
1
17%
16-30
1
20%
2
33%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Наполи
(20 матчей)
50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 2 поражения
Болонья - Наполи 0:0 Брага - Наполи 1:2 Дженоа - Наполи 2:2 Наполи - Лацио 1:2
Наполи - Сассуоло 2:0 Фрозиноне - Наполи 1:3 Наполи - Аполлон 2:0 Наполи - Аугсбург 1:0 Наполи - Жирона 1:1 Наполи - Хатайспор 4:0 Наполи - СПАЛ 1:1 Наполи - Сампдория 2:0 Болонья - Наполи 2:2 Наполи - Интер Милан 3:1 Монца - Наполи 2:0 Наполи - Фиорентина 1:0 Удинезе - Наполи 1:1 Наполи - Салернитана 1:1 Ювентус - Наполи 0:1 Наполи - Милан 1:1
Удинезе
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Удинезе - Фиорентина 0:2 Кальяри - Удинезе 0:0 Удинезе - Фрозиноне 0:0 Салернитана - Удинезе 1:1
Удинезе - Ювентус 0:3 Удинезе - Катанзаро 4:1 Удинезе - Аль-Райян 2:1 Удинезе - Унион Берлин 0:1 РБ Лейпциг - Удинезе 1:2 Удинезе - Пафос 2:0 АСК Клагенфурт - Удинезе 1:5 Удинезе - Ювентус 0:1 Салернитана - Удинезе 3:2 Удинезе - Лацио 0:1 Фиорентина - Удинезе 2:0 Удинезе - Сампдория 2:0 Удинезе - Наполи 1:1 Лечче - Удинезе 1:0 Удинезе - Кремонезе 3:0 Рома - Удинезе 3:0

Результаты матчей

Наполи
Удинезе

Точный счет

1:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
0:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
3 раза 100%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
0:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
0:0
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
4 раза 80%
1
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Наполи
Удинезе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
1
2
1
1.5
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
1
4
3
2
1.5
1
4
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 1:0 Заявка 6 6 0 0 15 - 1 18
2.
Милан
 Заявка 6 5 0 1 13 - 8 15
3.
Ювентус
 Заявка 6 4 1 1 12 - 6 13
4.
Аталанта
 Заявка 6 4 0 2 11 - 5 12
5.
Наполи
 2:0 Заявка 6 3 2 1 10 - 5 11
6.
Лечче
 Заявка 6 3 2 1 8 - 5 11
7.
Фиорентина
 Заявка 5 3 1 1 11 - 9 10
8.
Торино
 0:0 Заявка 6 2 3 1 6 - 5 9
9.
Фрозиноне
 Заявка 5 2 2 1 8 - 7 8
10.
Верона
 Заявка 6 2 1 3 4 - 6 7
11.
Болонья
 Заявка 5 1 3 1 3 - 4 6
12.
Сассуоло
 0:1 Заявка 6 2 0 4 9 - 12 6
13.
Рома
 Заявка 5 1 2 2 12 - 7 5
14.
Монца
 Заявка 5 1 2 2 4 - 7 5
15.
Лацио
 0:0 Заявка 6 1 2 3 5 - 8 5
16.
Дженоа
 Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4
17.
Эмполи
 Заявка 6 1 0 5 1 - 13 3
18.
Салернитана
 Заявка 6 0 3 3 4 - 10 3
19.
Удинезе
 0:2 Заявка 6 0 3 3 1 - 8 3
20.
Кальяри
 Заявка 6 0 2 4 2 - 9 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 1:0 Заявка 4 4 0 0 12 - 1 12
2.
Лечче
 Заявка 3 3 0 0 5 - 1 9
3.
Ювентус
 Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
4.
Аталанта
 Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
5.
Милан
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
6.
Наполи
 2:0 Заявка 3 2 0 1 5 - 2 6
7.
Сассуоло
 0:1 Заявка 3 2 0 1 7 - 5 6
8.
Фрозиноне
 Заявка 3 2 0 1 7 - 6 6
9.
Торино
 0:0 Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
10.
Монца
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
11.
Фиорентина
 Заявка 2 1 1 0 5 - 4 4
12.
Рома
 Заявка 3 1 1 1 10 - 4 4
13.
Верона
 Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
14.
Болонья
 Заявка 3 1 1 1 2 - 3 4
15.
Эмполи
 Заявка 4 1 0 3 1 - 4 3
16.
Лацио
 0:0 Заявка 3 0 2 1 1 - 2 2
17.
Салернитана
 Заявка 3 0 2 1 2 - 5 2
18.
Дженоа
 Заявка 2 0 1 1 3 - 6 1
19.
Кальяри
 Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
20.
Удинезе
 0:2 Заявка 3 0 1 2 0 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Милан
 Заявка 4 3 0 1 8 - 7 9
2.
Интер Милан
 1:0 Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
3.
Ювентус
 Заявка 3 2 0 1 7 - 4 6
4.
Фиорентина
 Заявка 3 2 0 1 6 - 5 6
5.
Аталанта
 Заявка 4 2 0 2 6 - 5 6
6.
Наполи
 2:0 Заявка 3 1 2 0 5 - 3 5
7.
Торино
 0:0 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
8.
Дженоа
 Заявка 3 1 0 2 1 - 2 3
9.
Лацио
 0:0 Заявка 3 1 0 2 4 - 6 3
10.
Верона
 Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
11.
Фрозиноне
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
12.
Болонья
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
13.
Лечче
 Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
14.
Удинезе
 0:2 Заявка 3 0 2 1 1 - 3 2
15.
Рома
 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
16.
Салернитана
 Заявка 3 0 1 2 2 - 5 1
17.
Кальяри
 Заявка 3 0 1 2 1 - 4 1
18.
Монца
 Заявка 3 0 1 2 1 - 6 1
19.
Эмполи
 Заявка 2 0 0 2 0 - 9 0
20.
Сассуоло
 0:1 Заявка 3 0 0 3 2 - 7 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 5 (1)
Милан Жиру Оливье 4 (3)
Ювентус Влахович Душан 4 (1)
Сассуоло Пинамонти Андреа 4
Ювентус Кьеза Федерико 4
Весь список

Топ нарушителей
Монца Кальдирола Лука 1 2
Кальяри Ветеска Матеуш 1 2
Лечче Каба Мохамед 1 2
Аталанта Де Рон Мартен 3
Удинезе Кабаселе Кристиан 3
Весь список
  • Второй тайм
  • 50'
    Контроль мяча: Наполи: 70%, Удинезе: 30%.
  • 50'
    Лоботка Станислав выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 50'
    Ловрич Санди выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 49'
    Наполи пытается что-то создать.
  • 49'
    Матч возобновлен
  • 48'
    Осимхен Виктор на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 48'
    Бийол Яка на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
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    • 46'
      Лоботка Станислав выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 49'
      Это был отличный перфоманс от команды Наполи, есть о чем петь фанатам в перерыве.
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 49'
      Контроль мяча: Наполи: 72%, Удинезе: 28%.
    • 49'
      Наполи контролирует мяч.
    • 48'
      Эбоселе Фести выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 48'
      Наполи совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 48'
      Политано Маттео выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 47'
      Удар от ворот произведет Наполи
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Diego Armando Maradona. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • 62 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    Прогнозы 128
    Наполи 94.5% (121)
    X 3.9% (5)
    Удинезе 1.6% (2)
    0
    выиграет Наполи, со счетом 4:2
    вот так!
    martik #
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Наполи
    Ничья
    Удинезе
    8.10
    5.20
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    99.20
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Наполи 2:0 Удинезе

    Исход игры
    Наполи
    94.5% (121)
    Ничья
    3.9% (5)
    Удинезе
    1.6% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    51.24% (62)
    Меньше
    48.76% (59)
    Обе команды забьют
    Да
    47.93% (58)
    Нет
    52.07% (63)
    Популярный счёт
    2:0 Наполи
    36.7% (47)
    2:1 Наполи
    28.9% (37)
    3:1 Наполи
    10.2% (13)
    1:0 Наполи
    7% (9)
    3:0 Наполи
    3.9% (5)
    1:1 Ничья
    2.3% (3)
    2:2 Ничья
    1.6% (2)
    4:0 Наполи
    1.6% (2)
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