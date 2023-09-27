Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Ловрич Санди из команды Удинезе наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!

47' Пайеро Мартин создает голевую возможность для своего партнера по команде.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

46' Удинезе совершает вбрасывание на половине поля противника

44' Удар от ворот произведет Наполи

44' Пайеро Мартин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

44' Эбоселе Фести из команды Удинезе своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

42' Удинезе совершает вбрасывание на половине поля противника

42' Ди Лоренцо Джованни выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Товен Флорьян пробует нанести удар издали, но Алекс Мерет держит все под контролем

41' Удинезе совершает вбрасывание на половине поля противника

41' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Наполи будет все-таки засчитан.

40' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Наполи

39' Г О О О О Л - Осимхен Виктор забивает с правой ноги!

39' Политано Маттео создает голевую возможность для своего партнера по команде.

39' Наполи совершает вбрасывание на половине поля противника

38' Наполи совершает вбрасывание на своей половине поля

38' Удар от ворот произведет Удинезе

37' Политано Маттео из команды Наполи своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

37' Матч возобновлен

36' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

36' Наполи идет вперед с потенциально опасной атакой.

36' Натан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Наполи совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Лоботка Станислав из команды Наполи своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

34' Удинезе совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Матч возобновлен

33' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

33' Руй Мариу выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Перес Неуэн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Наполи совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Удар от ворот произведет Наполи

31' Камара Ассан из команды Удинезе своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

30' Руй Мариу навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

29' Хорошую попытку сделал Руй Мариу . Удар в створ, но вратарь начеку

29' Кварацхелия Хвича создает голевую возможность для своего партнера по команде.

27' Удар от ворот произведет Удинезе

27' Оооо... вот это был удар! Осимхен Виктор должен был забить с этой позиции.

27' Хорошую попытку сделал Осимхен Виктор . Удар в створ, но вратарь начеку

27' Зелиньски Пётр создает голевую возможность для своего партнера по команде.

26' Ди Лоренцо Джованни выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Камара Ассан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Зелиньски Пётр выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Хорошую попытку сделал Кварацхелия Хвича . Удар в створ, но вратарь начеку

24' Наполи совершает вбрасывание на своей половине поля

24' Удар от ворот произведет Удинезе

23' О, нет. Из многообещающей позиции Осимхен Виктор из команды Наполи наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

23' Кварацхелия Хвича из команды Наполи своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

23' Осимхен Виктор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Натан из команды Наполи перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

22' Удар от ворот произведет Наполи

22' Пайеро Мартин не смог попасть в створ ударом издали

21' Удинезе идет вперед с потенциально опасной атакой.

21' Наполи идет вперед с потенциально опасной атакой.

20' Наполи совершает вбрасывание на своей половине поля

20' Зелиньски Пётр выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Команда Наполи забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

19' Г О О О О О Л - Зелиньски Пётр из команды Наполи забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Марко Сильвестри прыгнул не в ту сторону.

18' После проверки VAR судья изменил решение - Наполи пробьет пенальти!

16' Кварацхелия Хвича на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

16' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Наполи

16' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

15' Эбоселе Фести выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Наполи идет вперед с потенциально опасной атакой.

15' Зелиньски Пётр навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

14' Наполи совершает вбрасывание на своей половине поля

14' Удар от ворот произведет Удинезе

14' Кварацхелия Хвича оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

13' Политано Маттео навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

13' Наполи идет вперед с потенциально опасной атакой.

12' Удар от ворот произведет Удинезе

11' Ди Лоренцо Джованни выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Удинезе совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Удинезе совершает вбрасывание на своей половине поля

10' Матч возобновлен

9' Политано Маттео на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

9' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

8' Ди Лоренцо Джованни выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Матч возобновлен

7' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

6' Наполи совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Наполи совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Удар от ворот произведет Наполи

6' Пайеро Мартин из команды Удинезе наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!

5' Ди Лоренцо Джованни выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Сильвестри Марко взял и забрал мяч на выходе

3' Осимхен Виктор пробует нанести удар издали, но Марко Сильвестри держит все под контролем

3' Наполи идет вперед с потенциально опасной атакой.

2' Наполи совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Наполи совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Наполи начинает с центра поля