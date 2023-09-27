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  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 6. Стадион: . Главный судья: Манганьелло Джанлука
Наполи
4:1
Конец матча
Удинезе
0'
1:0
19' Пенальти
Зелиньски Пётр
2:0
39' Гол
Осимхен Виктор
62' Желтая карточка
Перес Неуэн
71' Желтая карточка
Симеоне Джованни
3:0
74' Гол
Кварацхелия Хвича
3:1
80' Гол
Самарджич Лазар
4:1
81' Гол
Симеоне Джованни
90'+4
4:1. Гол Джованни Симеоне (видео...
3:1. Гол Лазара Самарджича (виде...
3:0. Гол Хвичи Кварацхелии (виде...
Хвича вновь попал в штангу (виде...
Кварацхелия попал в штангу (виде...
2:0. Гол Виктора Осимхена (видео...
1:0. Гол Петра Зелиньского с пен...

Ход матча

19'
Зелиньски Пётр
1:0
39'
Осимхен Виктор
(Политано Маттео)
2:0
58'
 
Феррейра Жоау
Эбоселе Фести
58'
 
Саксесс Исаак
Товен Флорьян
58'
 
Самарджич Лазар
Уолас Соуза
62'
 
Перес Неуэн
63'
Симеоне Джованни
Осимхен Виктор
 
63'
Линдстрём Йеспер
Политано Маттео
 
71'
Симеоне Джованни
 
71'
Каюсте Йенс
Зелиньски Пётр
 
72'
 
Перейра Роберто
Ловрич Санди
72'
 
Земура Джордан
Камара Ассан
74'
Кварацхелия Хвича
3:0
80'
3:1
Самарджич Лазар
(Саксесс Исаак)
81'
Симеоне Джованни
(Кварацхелия Хвича)
4:1
83'
Элмас Эльиф
Кварацхелия Хвича
 
83'
Распадори Джакомо
Замбо-Ангисса Андре-Франк
 

Статистика матча

  • 4 Голы 1
  • 9 Удары по воротам 7
  • 10 Удары в створ 3
  • 8 Угловые 4
  • 0 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 575 Количество передач 288
  • 69 Владение мячом, % 31

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 128
Наполи 94.5% (121)
X 3.9% (5)
Удинезе 1.6% (2)
0
выиграет Наполи, со счетом 4:2
вот так!
martik #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Мерет
Алекс
22
Ди
Лоренцо
Джованни
55
Эстигор
Лео
3
Натан
6
Руй
Мариу
99
Замбо-Ангисса
Андре-Франк
68
Лоботка
Станислав
20
Зелиньски
Пётр
21
Политано
Маттео
9
Осимхен
Виктор
77
Кварацхелия
Хвича
1
Сильвестри
Марко
18
Перес
Неуэн
29
Бийол
Яка
31
Кристенсен
Томас
2
Эбоселе
Фести
4
Ловрич
Санди
11
Уолас
Соуза
32
Пайеро
Мартин
12
Камара
Ассан
26
Товен
Флорьян
17
Лукка
Лоренцо
Наполи
4-3-3
Удинезе
3-5-2

История личных встреч

Наполи
Удинезе

22 матча

86.4%
13.6%
19 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

45.5%
50%
4.5%
10 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

77.3%
22.7%
3.5527136788005E-15%
17 побед 5 ничьих 0 побед

11 матчей

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 5 побед

Первый тайм

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

33 матча

57.6%
27.3%
15.1%
19 побед 9 ничьих 5 побед

Первый тайм

30.3%
51.5%
18.2%
10 побед 17 ничьих 6 побед

Второй тайм

51.5%
27.3%
21.2%
17 побед 9 ничьих 7 побед

История матчей

СA
1:1
СA
3:2
СA
2:1
СA
0:4
СA
5:1
СA
1:2
СA
2:1
СA
1:1
СA
4:2
СA
0:3
СA
4:2
К
1:0
СA
0:1
СA
3:0
СA
1:2
СA
3:1
СA
1:0
СA
3:1
К
2:2
СA
1:0
СA
1:1
СA
3:3
СA
0:0
СA
2:1
СA
2:2
СA
2:0
СA
1:2
СA
3:1
СA
3:1
СA
0:0
СA
2:2
СA
0:0
СA
3:1

Голы

Всего голов

43
20

Голов в среднем за матч

2.39
1.33

Среднее время на гол

37
67

Всего голов

17
21

Голов в среднем за матч

1.13
1.17

Среднее время на гол

79
77

Всего голов

60
41

Голов в среднем за матч

1.82
1.24

Тотал матчей

2.5
30
Больше 91%
Меньше 9%
3
26
Больше 79%
Меньше 21%
7
22
Больше 67%
Меньше 33%
11
14
Больше 42%
Меньше 58%
19
5
Больше 15%
Меньше 85%
28
4
Больше 12%
Меньше 88%
29

Среднее время на гол

49
72

Бомбардиры внутри турнира

Наполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Осимхен Виктор 4 (1) 0.67
Политано Маттео 2 0.33
Зелиньски Пётр 2 (1) 0.33
Ди Лоренцо Джованни 1 0.17
Кварацхелия Хвича 1 0.17
Симеоне Джованни 1 0.17
Распадори Джакомо 1 0.17
Каюсте Йенс 0 0
Удинезе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Самарджич Лазар 2 0.33
Саксесс Исаак 0 0
Лукка Лоренцо 0 0

Карточки

Наполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лоботка Станислав 2 0
Оливера Матиас 2 0
Каюсте Йенс 2 0
Руди Гарсия 2 0
Руй Мариу 1 0
Политано Маттео 1 0
Симеоне Джованни 1 0
Кварацхелия Хвича 1 0
Элмас Эльиф 1 0
Удинезе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кабаселе Кристиан 3 0
Товен Флорьян 2 0
Феррейра Жоау 1 0
Уолас Соуза 1 0
Ловрич Санди 1 0
Перес Неуэн 1 0

Результаты матчей

Наполи
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Удинезе
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
2
Наполи
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Удинезе
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
5

Упущенные победы

5
0
Наполи
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Удинезе
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
5

Упущенные победы

6
2

Голы по времени матча

Забито

7
2
4 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
1
50%
76-90

Пропущено

3
5
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
33%
1
20%
76-90

Забито

5
0
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
4 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
60%
0
0%
76-90

Пропущено

3
5
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
33%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
33%
2
40%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

12
2
6 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
4
33%
1
50%
76-90

Пропущено

6
10
3 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
17%
1
10%
1-15
1
17%
2
20%
16-30
1
17%
3
30%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
1
17%
2
20%
76-90

Результаты последних матчей

Наполи
(20 матчей)
50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 2 поражения
Болонья - Наполи 0:0 Брага - Наполи 1:2 Дженоа - Наполи 2:2 Наполи - Лацио 1:2
Наполи - Сассуоло 2:0 Фрозиноне - Наполи 1:3 Наполи - Аполлон 2:0 Наполи - Аугсбург 1:0 Наполи - Жирона 1:1 Наполи - Хатайспор 4:0 Наполи - СПАЛ 1:1 Наполи - Сампдория 2:0 Болонья - Наполи 2:2 Наполи - Интер Милан 3:1 Монца - Наполи 2:0 Наполи - Фиорентина 1:0 Удинезе - Наполи 1:1 Наполи - Салернитана 1:1 Ювентус - Наполи 0:1 Наполи - Милан 1:1
Удинезе
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Удинезе - Фиорентина 0:2 Кальяри - Удинезе 0:0 Удинезе - Фрозиноне 0:0 Салернитана - Удинезе 1:1
Удинезе - Ювентус 0:3 Удинезе - Катанзаро 4:1 Удинезе - Аль-Райян 2:1 Удинезе - Унион Берлин 0:1 РБ Лейпциг - Удинезе 1:2 Удинезе - Пафос 2:0 АСК Клагенфурт - Удинезе 1:5 Удинезе - Ювентус 0:1 Салернитана - Удинезе 3:2 Удинезе - Лацио 0:1 Фиорентина - Удинезе 2:0 Удинезе - Сампдория 2:0 Удинезе - Наполи 1:1 Лечче - Удинезе 1:0 Удинезе - Кремонезе 3:0 Рома - Удинезе 3:0

Результаты матчей

Наполи
Удинезе

Точный счет

1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
0
3 раза 100%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
0:0
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%

Точное количество голов

2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
0
4 раза 67%
1
2 раза 33%

Тоталы голов в матче

Наполи
Удинезе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2
2.5
1
2
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
2
1
1.5
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
2
4
4
2
1.5
2
4
2.5
1
5
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 6 5 0 1 15 - 3 15
2.
Милан
 Заявка 6 5 0 1 13 - 8 15
3.
Ювентус
 Заявка 6 4 1 1 12 - 6 13
4.
Аталанта
 Заявка 6 4 0 2 11 - 5 12
5.
Наполи
 Заявка 6 3 2 1 12 - 6 11
6.
Лечче
 Заявка 6 3 2 1 8 - 5 11
7.
Фиорентина
 Заявка 5 3 1 1 11 - 9 10
8.
Сассуоло
 Заявка 6 3 0 3 11 - 12 9
9.
Фрозиноне
 Заявка 5 2 2 1 8 - 7 8
10.
Торино
 Заявка 6 2 2 2 6 - 7 8
11.
Лацио
 Заявка 6 2 1 3 7 - 8 7
12.
Верона
 Заявка 6 2 1 3 4 - 6 7
13.
Болонья
 Заявка 5 1 3 1 3 - 4 6
14.
Рома
 Заявка 5 1 2 2 12 - 7 5
15.
Монца
 Заявка 5 1 2 2 4 - 7 5
16.
Дженоа
 Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4
17.
Эмполи
 Заявка 6 1 0 5 1 - 13 3
18.
Салернитана
 Заявка 6 0 3 3 4 - 10 3
19.
Удинезе
 Заявка 6 0 3 3 2 - 10 3
20.
Кальяри
 Заявка 6 0 2 4 2 - 9 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лечче
 Заявка 3 3 0 0 5 - 1 9
2.
Интер Милан
 Заявка 4 3 0 1 12 - 3 9
3.
Ювентус
 Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
4.
Аталанта
 Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
5.
Милан
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
6.
Наполи
 Заявка 3 2 0 1 7 - 3 6
7.
Сассуоло
 Заявка 3 2 0 1 7 - 5 6
8.
Фрозиноне
 Заявка 3 2 0 1 7 - 6 6
9.
Торино
 Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
10.
Монца
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
11.
Фиорентина
 Заявка 2 1 1 0 5 - 4 4
12.
Рома
 Заявка 3 1 1 1 10 - 4 4
13.
Лацио
 Заявка 3 1 1 1 3 - 2 4
14.
Верона
 Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
15.
Болонья
 Заявка 3 1 1 1 2 - 3 4
16.
Эмполи
 Заявка 4 1 0 3 1 - 4 3
17.
Салернитана
 Заявка 3 0 2 1 2 - 5 2
18.
Дженоа
 Заявка 2 0 1 1 3 - 6 1
19.
Кальяри
 Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
20.
Удинезе
 Заявка 3 0 1 2 0 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Милан
 Заявка 4 3 0 1 8 - 7 9
2.
Интер Милан
 Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
3.
Ювентус
 Заявка 3 2 0 1 7 - 4 6
4.
Фиорентина
 Заявка 3 2 0 1 6 - 5 6
5.
Аталанта
 Заявка 4 2 0 2 6 - 5 6
6.
Наполи
 Заявка 3 1 2 0 5 - 3 5
7.
Дженоа
 Заявка 3 1 0 2 1 - 2 3
8.
Торино
 Заявка 3 1 0 2 4 - 6 3
9.
Верона
 Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
10.
Лацио
 Заявка 3 1 0 2 4 - 6 3
11.
Сассуоло
 Заявка 3 1 0 2 4 - 7 3
12.
Фрозиноне
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
13.
Болонья
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
14.
Лечче
 Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
15.
Удинезе
 Заявка 3 0 2 1 2 - 5 2
16.
Рома
 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
17.
Салернитана
 Заявка 3 0 1 2 2 - 5 1
18.
Кальяри
 Заявка 3 0 1 2 1 - 4 1
19.
Монца
 Заявка 3 0 1 2 1 - 6 1
20.
Эмполи
 Заявка 2 0 0 2 0 - 9 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 5 (1)
Милан Жиру Оливье 4 (3)
Сассуоло Берарди Доменико 4 (1)
Ювентус Влахович Душан 4 (1)
Сассуоло Пинамонти Андреа 4
Весь список

Топ нарушителей
Монца Кальдирола Лука 1 2
Кальяри Ветеска Матеуш 1 2
Лечче Каба Мохамед 1 2
Аталанта Де Рон Мартен 3
Удинезе Кабаселе Кристиан 3
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы 128
    Наполи 94.5% (121)
    X 3.9% (5)
    Удинезе 1.6% (2)
    0
    выиграет Наполи, со счетом 4:2
    вот так!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Наполи 4:1 Удинезе

    Исход игры
    Наполи
    94.5% (121)
    Ничья
    3.9% (5)
    Удинезе
    1.6% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    51.24% (62)
    Меньше
    48.76% (59)
    Обе команды забьют
    Да
    47.93% (58)
    Нет
    52.07% (63)
    Популярный счёт
    2:0 Наполи
    36.7% (47)
    2:1 Наполи
    28.9% (37)
    3:1 Наполи
    10.2% (13)
    1:0 Наполи
    7% (9)
    3:0 Наполи
    3.9% (5)
    1:1 Ничья
    2.3% (3)
    2:2 Ничья
    1.6% (2)
    4:0 Наполи
    1.6% (2)
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