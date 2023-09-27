Тур: 6. Стадион: Диего Армандо Марадона. Главный судья: Манганьелло Джанлука
0'
1:0
19' ПенальтиЗелиньски Пётр
2:0
39' ГолОсимхен Виктор
62' Желтая карточкаПерес Неуэн
71' Желтая карточкаСимеоне Джованни
3:0
74' ГолКварацхелия Хвича
3:1
80' ГолСамарджич Лазар
4:1
81' ГолСимеоне Джованни
90'+4
Бонусы букмекеров
Ход матча
19'
1:0
39'
62'
71'
74'
80'
3:1
81'
Статистика матча
-
4 Голы 1
-
9 Удары по воротам 7
-
10 Удары в створ 3
-
8 Угловые 4
-
0 Офсайды 0
-
11 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
575 Количество передач 288
-
69 Владение мячом, % 31
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
55
Эстигор
Лео
3
Натан
18
Перес
Неуэн
29
Бийол
Яка
11
Уолас
Соуза
12
Камара
Ассан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
55 Эстигор ЛеоЗащитник
-
3 НатанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Каюсте ЙенсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Гарсия Руди
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Перес НеуэнЗащитник
-
29 Бийол ЯкаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Уолас СоузаПолузащитник
- Полузащитник
-
12 Камара АссанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Окойе МадукаВратарь
-
72 Малуса ДжоэлВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Камара ЭтьенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Аке МарлиНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Соттил Андреа
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Наполи
Удинезе
22 матча
86.4%
13.6%
19 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
45.5%
50%
4.5%
10 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
77.3%
22.7%
3.5527136788005E-15%
17 побед 5 ничьих 0 побед
11 матчей
54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 5 побед
Первый тайм
54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 6 побед
Второй тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед
33 матча
57.6%
27.3%
15.1%
19 побед 9 ничьих 5 побед
Первый тайм
30.3%
51.5%
18.2%
10 побед 17 ничьих 6 побед
Второй тайм
51.5%
27.3%
21.2%
17 побед 9 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
43
20
Голов в среднем за матч
2.39
1.33
Среднее время на гол
37
67
Всего голов
17
21
Голов в среднем за матч
1.13
1.17
Среднее время на гол
79
77
Всего голов
60
41
Голов в среднем за матч
1.82
1.24
Тотал матчей
2.5
30
Больше 91%
Меньше 9%
3
26
Больше 79%
Меньше 21%
7
22
Больше 67%
Меньше 33%
11
14
Больше 42%
Меньше 58%
19
5
Больше 15%
Меньше 85%
28
4
Больше 12%
Меньше 88%
29
Среднее время на гол
49
72
Бомбардиры внутри турнира
Наполи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Осимхен Виктор
|4 (1)
|0.67
|Политано Маттео
|2
|0.33
|Зелиньски Пётр
|2 (1)
|0.33
|Ди Лоренцо Джованни
|1
|0.17
|Кварацхелия Хвича
|1
|0.17
|Симеоне Джованни
|1
|0.17
|Распадори Джакомо
|1
|0.17
|Каюсте Йенс
|0
|0
Удинезе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Самарджич Лазар
|2
|0.33
|Саксесс Исаак
|0
|0
|Лукка Лоренцо
|0
|0
Карточки
Наполи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лоботка Станислав
|2
|0
|Оливера Матиас
|2
|0
|Каюсте Йенс
|2
|0
|Руди Гарсия
|2
|0
|Руй Мариу
|1
|0
|Политано Маттео
|1
|0
|Симеоне Джованни
|1
|0
|Кварацхелия Хвича
|1
|0
|Элмас Эльиф
|1
|0
Удинезе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кабаселе Кристиан
|3
|0
|Товен Флорьян
|2
|0
|Феррейра Жоау
|1
|0
|Уолас Соуза
|1
|0
|Ловрич Санди
|1
|0
|Перес Неуэн
|1
|0
Результаты матчей
Наполи
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Удинезе
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
1
2
Наполи
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Удинезе
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
5
Упущенные победы
5
0
Наполи
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Удинезе
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
5
Упущенные победы
6
2
Голы по времени матча
Забито
7
2
4 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
1
50%
76-90
Пропущено
3
5
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
33%
1
20%
76-90
Забито
5
0
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
4 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
60%
0
0%
76-90
Пропущено
3
5
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
33%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
33%
2
40%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
12
2
6 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
4
33%
1
50%
76-90
Пропущено
6
10
3 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
17%
1
10%
1-15
1
17%
2
20%
16-30
1
17%
3
30%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
1
17%
2
20%
76-90
Результаты последних матчей
Наполи
(20 матчей)
50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 2 поражения
Болонья - Наполи 0:0 Брага - Наполи 1:2 Дженоа - Наполи 2:2 Наполи - Лацио 1:2
Наполи - Сассуоло 2:0 Фрозиноне - Наполи 1:3 Наполи - Аполлон 2:0 Наполи - Аугсбург 1:0 Наполи - Жирона 1:1 Наполи - Хатайспор 4:0 Наполи - СПАЛ 1:1 Наполи - Сампдория 2:0 Болонья - Наполи 2:2 Наполи - Интер Милан 3:1 Монца - Наполи 2:0 Наполи - Фиорентина 1:0 Удинезе - Наполи 1:1 Наполи - Салернитана 1:1 Ювентус - Наполи 0:1 Наполи - Милан 1:1
Удинезе
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Удинезе - Фиорентина 0:2 Кальяри - Удинезе 0:0 Удинезе - Фрозиноне 0:0 Салернитана - Удинезе 1:1
Удинезе - Ювентус 0:3 Удинезе - Катанзаро 4:1 Удинезе - Аль-Райян 2:1 Удинезе - Унион Берлин 0:1 РБ Лейпциг - Удинезе 1:2 Удинезе - Пафос 2:0 АСК Клагенфурт - Удинезе 1:5 Удинезе - Ювентус 0:1 Салернитана - Удинезе 3:2 Удинезе - Лацио 0:1 Фиорентина - Удинезе 2:0 Удинезе - Сампдория 2:0 Удинезе - Наполи 1:1 Лечче - Удинезе 1:0 Удинезе - Кремонезе 3:0 Рома - Удинезе 3:0
Результаты матчей
Наполи
Удинезе
Точный счет
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
0
3 раза 100%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
0:0
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
Точное количество голов
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
0
4 раза 67%
1
2 раза 33%
Тоталы голов в матче
Наполи
Удинезе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
21
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
24
42
24
15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|15 - 3
|15
|2.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|13 - 8
|15
|3.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|12 - 6
|13
|4.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|11 - 5
|12
|5.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|12 - 6
|11
|6.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 5
|11
|7.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 9
|10
|8.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|11 - 12
|9
|9.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 7
|8
|10.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|11.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 8
|7
|12.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|4 - 6
|7
|13.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|3 - 4
|6
|14.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|12 - 7
|5
|15.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 7
|5
|16.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|17.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|1 - 13
|3
|18.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|4 - 10
|3
|19.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|2 - 10
|3
|20.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|2 - 9
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|5 - 1
|9
|2.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|12 - 3
|9
|3.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|4.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|5.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|6.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 3
|6
|7.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 5
|6
|8.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 6
|6
|9.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|10.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|11.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 4
|4
|12.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|10 - 4
|4
|13.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|14.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|15.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|16.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|1 - 4
|3
|17.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 5
|2
|18.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 6
|1
|19.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|20.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|0 - 5
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 7
|9
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|3.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 4
|6
|4.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 5
|6
|5.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|6.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|7.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 2
|3
|8.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|9.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|10.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|11.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|12.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|13.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|14.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|15.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 5
|2
|16.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|17.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|18.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|19.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 6
|1
|20.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 9
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Серию B
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|Пинамонти Андреа
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|Монца
|Кальдирола Лука
|1 2
|Кальяри
|Ветеска Матеуш
|1 2
|Лечче
|Каба Мохамед
|1 2
|Аталанта
|Де Рон Мартен
|3
|Удинезе
|Кабаселе Кристиан
|3
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Наполи 4:1 Удинезе
Исход игры
Наполи
94.5% (121)
Ничья
3.9% (5)
Удинезе
1.6% (2)
Тотал 2.5
Больше
51.24% (62)
Меньше
48.76% (59)
Обе команды забьют
Да
47.93% (58)
Нет
52.07% (63)
Популярный счёт
2:0 Наполи
36.7% (47)
2:1 Наполи
28.9% (37)
3:1 Наполи
10.2% (13)
1:0 Наполи
7% (9)
3:0 Наполи
3.9% (5)
1:1 Ничья
2.3% (3)
2:2 Ничья
1.6% (2)
4:0 Наполи
1.6% (2)
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