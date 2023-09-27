Тур: 6. Стадион: Стадио Олимпико. Главный судья: Фаббри Микаэль
0'
33' Желтая карточкаБелланова Рауль
45' Желтая карточкаТамез Адриен
1:0
56' ГолВесино Матиас
65' Желтая карточкаИммобиле Чиро
74' Желтая карточкаШуурс Перр
2:0
75' ГолДзакканьи Маттиа
82' Желтая карточкаРиччи Самуэле
90' Undefined phrase: football_event_Хюсай Эльсейд
90'+8
Бонусы букмекеров
Ход матча
33'
45'
56'
1:0
65'
74'
75'
82'
90'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
2 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 2
-
4 Угловые 2
-
0 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 13
-
1 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
518 Количество передач 512
-
52 Владение мячом, % 48
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
77
Марушич
Адам
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Марушич АдамЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
33 Сепе ЛуиджиВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
4 ПатрикЗащитник
- Защитник
-
34 Хила МариоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Сарри Маурицио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
61 Тамез АдриенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
91 Сапата ДуванНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
15 Сазонов СабаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Сек ДембаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Юрич Иван
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Лацио
Торино
17 матчей
64.7%
35.3%
11 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
35.3%
23.5%
41.2%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
82.4%
23.5%
14 побед 4 ничьи 0 побед
11 матчей
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед
Первый тайм
63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 11 побед
Второй тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед
28 матчей
39.3%
39.3%
21.4%
11 побед 11 ничьих 6 побед
Первый тайм
21.4%
39.3%
39.3%
6 побед 11 ничьих 11 побед
Второй тайм
50%
32.1%
17.9%
14 побед 9 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
23
20
Голов в среднем за матч
1.64
1.43
Среднее время на гол
54
63
Всего голов
15
17
Голов в среднем за матч
1.07
1.21
Среднее время на гол
84
74
Всего голов
38
37
Голов в среднем за матч
1.36
1.32
Тотал матчей
2.5
25
Больше 89%
Меньше 11%
3
21
Больше 75%
Меньше 25%
7
14
Больше 50%
Меньше 50%
14
10
Больше 36%
Меньше 64%
18
2
Больше 7%
Меньше 93%
26
2
Больше 7%
Меньше 93%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
Среднее время на гол
66
68
Бомбардиры внутри турнира
Лацио
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Альберто Луис
|2
|0.33
|Иммобиле Чиро
|2 (1)
|0.33
|Камада Даити
|1
|0.17
|Весино Матиас
|1
|0.17
|Дзакканьи Маттиа
|1
|0.17
|Андерсон Фелипе
|0
|0
|Лаццари Мануэль
|0
|0
Торино
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Радоньич Неманья
|3
|0.5
|Сапата Дуван
|1
|0.17
|Шуурс Перр
|1
|0.17
|Буонджорно Алессандро
|1
|0.17
|Илич Иван
|0
|0
|Белланова Рауль
|0
|0
|Риччи Самуэле
|0
|0
Карточки
Лацио
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пеллегрини Лука
|3
|0
|Иммобиле Чиро
|2
|0
|Альберто Луис
|2
|0
|Дзакканьи Маттиа
|2
|0
|Катальди Данило
|1
|0
|Исаксен Густав
|1
|0
|Ровелла Николо
|1
|0
|Маурицио Сарри
|1
|0
Торино
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шуурс Перр
|2
|0
|Белланова Рауль
|2
|0
|Линетти Кароль
|1
|0
|Тамез Адриен
|1
|0
|Juric Ivan II
|1
|0
|Пеллегри Пьетро
|1
|0
|Буонджорно Алессандро
|1
|0
|Милинкович-Савич Ваня
|1
|0
|Риччи Самуэле
|1
|0
|Илич Иван
|1
|0
|Сек Демба
|1
|0
Результаты матчей
Лацио
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Торино
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
1
Лацио
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Торино
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
2
2
Лацио
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Торино
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
3
3
Голы по времени матча
Забито
3
4
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
1
33%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
33%
1
25%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
6
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
3
50%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
2
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90
Пропущено
6
1
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
1
100%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Забито
7
6
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
1
14%
1
17%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
2
29%
1
17%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Пропущено
8
7
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
2
25%
3
43%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
13%
3
43%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Лацио
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Лацио - Монца 1:1 Лацио - Атлетико М 1:1 Ювентус - Лацио 3:1 Наполи - Лацио 1:2
Лацио - Дженоа 0:1 Лечче - Лацио 2:1 Латина - Лацио 0:9 Жирона - Лацио 2:1 Астон Вилла - Лацио 3:0 Лацио - Браво 2:0 Лацио - Приморье 5:0 Эмполи - Лацио 0:2 Лацио - Кремонезе 3:2 Удинезе - Лацио 0:1 Лацио - Лечче 2:2 Милан - Лацио 2:0 Лацио - Сассуоло 2:0 Интер Милан - Лацио 3:1 Лацио - Торино 0:1 Специя - Лацио 0:3
Торино
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Торино - Рома 1:1 Салернитана - Торино 0:3 Торино - Дженоа 1:0 Милан - Торино 4:1
Торино - Кальяри 0:0 Торино - ФералпиСало 2:1 Реймс - Торино 2:1 Ланс - Торино 0:0 Торино - Модена 2:1 Торино - ФералпиСало 2:0 Торино - Интер Милан 0:1 Специя - Торино 0:4 Торино - Фиорентина 1:1 Верона - Торино 0:1 Торино - Монца 1:1 Сампдория - Торино 0:2 Торино - Аталанта 1:2 Лацио - Торино 0:1 Торино - Салернитана 1:1 Торино - Рома 0:1
Результаты матчей
Лацио
Торино
Точный счет
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
3
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Лацио
Торино
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
42
24
15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|15 - 3
|15
|2.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|13 - 8
|15
|3.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|12 - 6
|13
|4.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|11 - 5
|12
|5.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|12 - 6
|11
|6.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 5
|11
|7.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 9
|10
|8.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|11 - 12
|9
|9.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 7
|8
|10.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|11.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 8
|7
|12.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|4 - 6
|7
|13.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|3 - 4
|6
|14.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|12 - 7
|5
|15.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 7
|5
|16.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|17.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|1 - 13
|3
|18.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|4 - 10
|3
|19.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|2 - 10
|3
|20.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|2 - 9
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|5 - 1
|9
|2.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|12 - 3
|9
|3.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|4.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|5.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|6.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 3
|6
|7.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 5
|6
|8.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 6
|6
|9.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|10.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|11.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 4
|4
|12.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|10 - 4
|4
|13.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|14.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|15.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|16.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|1 - 4
|3
|17.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 5
|2
|18.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 6
|1
|19.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|20.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|0 - 5
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 7
|9
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|3.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 4
|6
|4.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 5
|6
|5.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|6.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|7.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 2
|3
|8.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|9.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|10.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|11.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|12.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|13.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|14.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|15.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 5
|2
|16.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|17.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|18.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|19.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 6
|1
|20.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 9
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Серию B
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|5 (1)
|Милан
|Жиру Оливье
|4 (3)
|Сассуоло
|Берарди Доменико
|4 (1)
|Ювентус
|Влахович Душан
|4 (1)
|Сассуоло
|Пинамонти Андреа
|4
|Монца
|Кальдирола Лука
|1 2
|Кальяри
|Ветеска Матеуш
|1 2
|Лечче
|Каба Мохамед
|1 2
|Аталанта
|Де Рон Мартен
|3
|Удинезе
|Кабаселе Кристиан
|3
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Лацио 2:0 Торино
Исход игры
Лацио
72.2% (91)
Ничья
23.8% (30)
Торино
4% (5)
Тотал 2.5
Больше
48.76% (59)
Меньше
51.24% (62)
Обе команды забьют
Да
67.77% (82)
Нет
32.23% (39)
Популярный счёт
2:1 Лацио
38.1% (48)
1:1 Ничья
19.8% (25)
1:0 Лацио
19% (24)
2:0 Лацио
8.7% (11)
2:2 Ничья
3.2% (4)
3:1 Лацио
1.6% (2)
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