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  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 6. Стадион: . Главный судья: Фаббри Микаэль
Лацио
2:0
Конец матча
Торино
0'
33' Желтая карточка
Белланова Рауль
45' Желтая карточка
Тамез Адриен
1:0
56' Гол
Весино Матиас
65' Желтая карточка
Иммобиле Чиро
74' Желтая карточка
Шуурс Перр
2:0
75' Гол
Дзакканьи Маттиа
82' Желтая карточка
Риччи Самуэле
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Хюсай Эльсейд
90'+8
Голы (видео). Чемпионат Италии. ...
2:0. Гол Маттиа Дзакканьи (видео...

Ход матча

27'
 
Сазонов Саба
Буонджорно Алессандро
33'
 
Белланова Рауль
45'
 
Тамез Адриен
56'
Весино Матиас
(Лаццари Мануэль)
1:0
60'
 
Радоньич Неманья
Сапата Дуван
60'
 
Илич Иван
Тамез Адриен
65'
Иммобиле Чиро
 
74'
 
Шуурс Перр
74'
Гендузи Маттео
Весино Матиас
 
74'
Кастельянос Валентин
Иммобиле Чиро
 
75'
Дзакканьи Маттиа
(Андерсон Фелипе)
2:0
79'
 
Пеллегри Пьетро
Лазаро Валентино
79'
 
Соппи Брэндон
Белланова Рауль
80'
Хюсай Эльсейд
Лаццари Мануэль
 
80'
Исаксен Густав
Дзакканьи Маттиа
 
82'
 
Риччи Самуэле
90'
Хюсай Эльсейд
 

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 13
  • 1 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 518 Количество передач 512
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 126
Лацио 72.2% (91)
X 23.8% (30)
Торино 4% (5)
0
матч окончится ничьей, со счетом 2:2
вот так!
martik #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
94
Проведель
Иван
29
Лаццари
Мануэль
15
Казале
Николо
13
Романьоли
Алессио
77
Марушич
Адам
5
Весино
Матиас
65
Ровелла
Николо
10
Альберто
Луис
7
Андерсон
Фелипе
17
Иммобиле
Чиро
20
Дзакканьи
Маттиа
32
Милинкович-Савич
Ваня
3
Шуурс
Перр
4
Буонджорно
Алессандро
13
Родригес
Рикардо
19
Белланова
Рауль
20
Лазаро
Валентино
61
Тамез
Адриен
28
Риччи
Самуэле
9
Санабрия
Антонио
16
Влашич
Никола
91
Сапата
Дуван
Лацио
4-3-3
Торино
3-4-2-1

История личных встреч

Лацио
Торино

17 матчей

64.7%
35.3%
11 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

35.3%
23.5%
41.2%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

82.4%
23.5%
14 побед 4 ничьи 0 побед

11 матчей

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Первый тайм

63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 11 побед

Второй тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед

28 матчей

39.3%
39.3%
21.4%
11 побед 11 ничьих 6 побед

Первый тайм

21.4%
39.3%
39.3%
6 побед 11 ничьих 11 побед

Второй тайм

50%
32.1%
17.9%
14 побед 9 ничьих 5 побед

История матчей

СA
0:1
СA
0:0
СA
1:1
СA
1:1
СA
0:0
СA
3:4
СA
1:2
СA
4:0
СA
3:1
СA
1:1
СA
0:1
СA
1:3
СA
3:1
СA
2:2
СA
1:1
СA
3:0
СA
0:2
К
1:3
СA
2:1
СA
3:3
СA
1:0
СA
1:0
СA
1:1
ММ(
0:3
СA
1:1
К
3:1
СA
1:3
СA
0:0

Голы

Всего голов

23
20

Голов в среднем за матч

1.64
1.43

Среднее время на гол

54
63

Всего голов

15
17

Голов в среднем за матч

1.07
1.21

Среднее время на гол

84
74

Всего голов

38
37

Голов в среднем за матч

1.36
1.32

Тотал матчей

2.5
25
Больше 89%
Меньше 11%
3
21
Больше 75%
Меньше 25%
7
14
Больше 50%
Меньше 50%
14
10
Больше 36%
Меньше 64%
18
2
Больше 7%
Меньше 93%
26
2
Больше 7%
Меньше 93%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
27

Среднее время на гол

66
68

Бомбардиры внутри турнира

Лацио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Альберто Луис 2 0.33
Иммобиле Чиро 2 (1) 0.33
Камада Даити 1 0.17
Весино Матиас 1 0.17
Дзакканьи Маттиа 1 0.17
Андерсон Фелипе 0 0
Лаццари Мануэль 0 0
Торино
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Радоньич Неманья 3 0.5
Сапата Дуван 1 0.17
Шуурс Перр 1 0.17
Буонджорно Алессандро 1 0.17
Илич Иван 0 0
Белланова Рауль 0 0
Риччи Самуэле 0 0

Карточки

Лацио
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пеллегрини Лука 3 0
Иммобиле Чиро 2 0
Альберто Луис 2 0
Дзакканьи Маттиа 2 0
Катальди Данило 1 0
Исаксен Густав 1 0
Ровелла Николо 1 0
Маурицио Сарри 1 0
Торино
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шуурс Перр 2 0
Белланова Рауль 2 0
Линетти Кароль 1 0
Тамез Адриен 1 0
Juric Ivan II 1 0
Пеллегри Пьетро 1 0
Буонджорно Алессандро 1 0
Милинкович-Савич Ваня 1 0
Риччи Самуэле 1 0
Илич Иван 1 0
Сек Демба 1 0

Результаты матчей

Лацио
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Торино
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1
Лацио
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Торино
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

2
2
Лацио
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Торино
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

3
3

Голы по времени матча

Забито

3
4
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
1
33%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
33%
1
25%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
6
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
3
50%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
2
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90

Пропущено

6
1
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
1
100%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Забито

7
6
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
1
14%
1
17%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
2
29%
1
17%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

8
7
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
2
25%
3
43%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
13%
3
43%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Лацио
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Лацио - Монца 1:1 Лацио - Атлетико М 1:1 Ювентус - Лацио 3:1 Наполи - Лацио 1:2
Лацио - Дженоа 0:1 Лечче - Лацио 2:1 Латина - Лацио 0:9 Жирона - Лацио 2:1 Астон Вилла - Лацио 3:0 Лацио - Браво 2:0 Лацио - Приморье 5:0 Эмполи - Лацио 0:2 Лацио - Кремонезе 3:2 Удинезе - Лацио 0:1 Лацио - Лечче 2:2 Милан - Лацио 2:0 Лацио - Сассуоло 2:0 Интер Милан - Лацио 3:1 Лацио - Торино 0:1 Специя - Лацио 0:3
Торино
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Торино - Рома 1:1 Салернитана - Торино 0:3 Торино - Дженоа 1:0 Милан - Торино 4:1
Торино - Кальяри 0:0 Торино - ФералпиСало 2:1 Реймс - Торино 2:1 Ланс - Торино 0:0 Торино - Модена 2:1 Торино - ФералпиСало 2:0 Торино - Интер Милан 0:1 Специя - Торино 0:4 Торино - Фиорентина 1:1 Верона - Торино 0:1 Торино - Монца 1:1 Сампдория - Торино 0:2 Торино - Аталанта 1:2 Лацио - Торино 0:1 Торино - Салернитана 1:1 Торино - Рома 0:1

Результаты матчей

Лацио
Торино

Точный счет

0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
3
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Лацио
Торино

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1
2
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
2
2
4
1.5
1
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 6 5 0 1 15 - 3 15
2.
Милан
 Заявка 6 5 0 1 13 - 8 15
3.
Ювентус
 Заявка 6 4 1 1 12 - 6 13
4.
Аталанта
 Заявка 6 4 0 2 11 - 5 12
5.
Наполи
 Заявка 6 3 2 1 12 - 6 11
6.
Лечче
 Заявка 6 3 2 1 8 - 5 11
7.
Фиорентина
 Заявка 5 3 1 1 11 - 9 10
8.
Сассуоло
 Заявка 6 3 0 3 11 - 12 9
9.
Фрозиноне
 Заявка 5 2 2 1 8 - 7 8
10.
Торино
 Заявка 6 2 2 2 6 - 7 8
11.
Лацио
 Заявка 6 2 1 3 7 - 8 7
12.
Верона
 Заявка 6 2 1 3 4 - 6 7
13.
Болонья
 Заявка 5 1 3 1 3 - 4 6
14.
Рома
 Заявка 5 1 2 2 12 - 7 5
15.
Монца
 Заявка 5 1 2 2 4 - 7 5
16.
Дженоа
 Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4
17.
Эмполи
 Заявка 6 1 0 5 1 - 13 3
18.
Салернитана
 Заявка 6 0 3 3 4 - 10 3
19.
Удинезе
 Заявка 6 0 3 3 2 - 10 3
20.
Кальяри
 Заявка 6 0 2 4 2 - 9 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лечче
 Заявка 3 3 0 0 5 - 1 9
2.
Интер Милан
 Заявка 4 3 0 1 12 - 3 9
3.
Ювентус
 Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
4.
Аталанта
 Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
5.
Милан
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
6.
Наполи
 Заявка 3 2 0 1 7 - 3 6
7.
Сассуоло
 Заявка 3 2 0 1 7 - 5 6
8.
Фрозиноне
 Заявка 3 2 0 1 7 - 6 6
9.
Торино
 Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
10.
Монца
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
11.
Фиорентина
 Заявка 2 1 1 0 5 - 4 4
12.
Рома
 Заявка 3 1 1 1 10 - 4 4
13.
Лацио
 Заявка 3 1 1 1 3 - 2 4
14.
Верона
 Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
15.
Болонья
 Заявка 3 1 1 1 2 - 3 4
16.
Эмполи
 Заявка 4 1 0 3 1 - 4 3
17.
Салернитана
 Заявка 3 0 2 1 2 - 5 2
18.
Дженоа
 Заявка 2 0 1 1 3 - 6 1
19.
Кальяри
 Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
20.
Удинезе
 Заявка 3 0 1 2 0 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Милан
 Заявка 4 3 0 1 8 - 7 9
2.
Интер Милан
 Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
3.
Ювентус
 Заявка 3 2 0 1 7 - 4 6
4.
Фиорентина
 Заявка 3 2 0 1 6 - 5 6
5.
Аталанта
 Заявка 4 2 0 2 6 - 5 6
6.
Наполи
 Заявка 3 1 2 0 5 - 3 5
7.
Дженоа
 Заявка 3 1 0 2 1 - 2 3
8.
Торино
 Заявка 3 1 0 2 4 - 6 3
9.
Верона
 Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
10.
Лацио
 Заявка 3 1 0 2 4 - 6 3
11.
Сассуоло
 Заявка 3 1 0 2 4 - 7 3
12.
Фрозиноне
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
13.
Болонья
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
14.
Лечче
 Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
15.
Удинезе
 Заявка 3 0 2 1 2 - 5 2
16.
Рома
 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
17.
Салернитана
 Заявка 3 0 1 2 2 - 5 1
18.
Кальяри
 Заявка 3 0 1 2 1 - 4 1
19.
Монца
 Заявка 3 0 1 2 1 - 6 1
20.
Эмполи
 Заявка 2 0 0 2 0 - 9 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 5 (1)
Милан Жиру Оливье 4 (3)
Сассуоло Берарди Доменико 4 (1)
Ювентус Влахович Душан 4 (1)
Сассуоло Пинамонти Андреа 4
Весь список

Топ нарушителей
Монца Кальдирола Лука 1 2
Кальяри Ветеска Матеуш 1 2
Лечче Каба Мохамед 1 2
Аталанта Де Рон Мартен 3
Удинезе Кабаселе Кристиан 3
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    • 93'
      Соппи Брэндон из команды Торино своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 93'
      Ровелла Николо из команды Лацио перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 93'
      Торино пытается что-то создать.
    • 93'
      ПЕНАЛЬТИ! - Хюсай Эльсейд из команды Лацио нарушает правила.
    • 93'
      Хюсай Эльсейд успешно блокирует удар.
    • 92'
      Лацио совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 91'
      Удар от ворот произведет Лацио
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)
    • 90'
      Торино совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 90'
      Удар от ворот произведет Торино
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Olimpico, Rome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 126
    Лацио 72.2% (91)
    X 23.8% (30)
    Торино 4% (5)
    0
    матч окончится ничьей, со счетом 2:2
    вот так!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Лацио 2:0 Торино

    Исход игры
    Лацио
    72.2% (91)
    Ничья
    23.8% (30)
    Торино
    4% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    48.76% (59)
    Меньше
    51.24% (62)
    Обе команды забьют
    Да
    67.77% (82)
    Нет
    32.23% (39)
    Популярный счёт
    2:1 Лацио
    38.1% (48)
    1:1 Ничья
    19.8% (25)
    1:0 Лацио
    19% (24)
    2:0 Лацио
    8.7% (11)
    2:2 Ничья
    3.2% (4)
    3:1 Лацио
    1.6% (2)
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