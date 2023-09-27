Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

Первый тайм

49' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

46' Судья подбегает и показывает Тамез Адриен из команды Торино отложенную желтую карточку за фол.

45' Лацио совершает вбрасывание на своей половине поля

44' Сапата Дуван нанес удар головой, но Иван Проведель спокойно отбил мяч.

42' Марушич Адам пробует нанести удар издали, но Ваня Милинкович-Савич держит все под контролем

40' Дзакканьи Маттиа из команды Лацио своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

40' Лацио совершает вбрасывание на своей половине поля

40' Дзакканьи Маттиа выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Матч возобновлен

38' Романьоли Алессио на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

38' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

37' Торино совершает вбрасывание на своей половине поля

37' Андерсон Фелипе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Матч возобновится спорным мячом

37' Матч возобновлен

36' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

34' Риччи Самуэле выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Белланова Рауль получил желтую карточку от судьи

33' Лацио совершает вбрасывание на своей половине поля

31' Марушич Адам выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Родригес Рикардо навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

28' Удар от ворот произведет Лацио

27' Лацио совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Матч возобновлен

26' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

26' Буонджорно Алессандро на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

25' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

25' Марушич Адам из команды Лацио своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

23' Торино совершает вбрасывание на своей половине поля

22' Лацио совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Торино совершает вбрасывание на своей половине поля

21' Лацио совершает вбрасывание на своей половине поля

20' Торино совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Удар от ворот произведет Торино

17' Казале Николо оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

17' Альберто Луис навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

15' Лацио совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Матч возобновится спорным мячом

15' Матч возобновлен

15' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

14' Весино Матиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Торино совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Торино совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Лацио совершает вбрасывание на своей половине поля

12' Удар от ворот произведет Лацио

11' Санабрия Антонио из команды Торино своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

11' Торино идет вперед с потенциально опасной атакой.

11' Удар от ворот произведет Лацио

10' Лацио совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Удар от ворот произведет Торино

7' Лацио идет вперед с потенциально опасной атакой.

7' Удар от ворот произведет Лацио

6' Влашич Никола пробует нанести удар издали, но Иван Проведель держит все под контролем

6' Торино идет вперед с потенциально опасной атакой.

5' Торино совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Матч возобновится спорным мячом

4' Матч возобновлен

4' Матч остановлен

4' Милинкович-Савич Ваня взял и забрал мяч на выходе

3' Лацио идет вперед с потенциально опасной атакой.

2' Дзакканьи Маттиа выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Удар от ворот произведет Торино

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Лацио начинает с центра поля