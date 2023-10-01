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  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2023-2024
Тур: 8. Стадион: .
Эльвeрсберг
1:1
Перерыв
Гройтер Фюрт
0'
1:0
9' Гол
Manuel Feil
1:1
14' Гол
Хргота Бранимир

Ход матча

9'
Manuel Feil
(Luca Pascal Schnellbacher)
1:0
14'
1:1
Хргота Бранимир
(Вагнер Роберт)
36'
Semih Sahin
Якель Фредерик
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 6
  • 2 Удары в створ 3
  • 1 Угловые 4
  • 2 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 13
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 48 Владение мячом, % 52
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Эльвeрсберг
Ничья
Гройтер Фюрт
2.80
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3.65
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3.05
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Все Коэффициенты
20
Nicolas
Kristof
18
Вандермерш
Юго
5
Якель
Фредерик
4
Конрад
Кевин
33
Maurice
Neubauer
31
Якобсен
Торе
23
Сикингер
Карло
7
Manuel
Feil
21
Paul
Stock
10
Jannik
Rochelt
24
Luca
Pascal
Schnellbacher
40
Урбиг
Йонас
23
Юнг
Гидеон
4
Михальски
Дамян
27
Иттер
Джанлука
2
Аста
Симон
17
Гисельман
Нико
13
Киомурцоглу
Орестис
22
Вагнер
Роберт
10
Хргота
Бранимир
11
Абиама
Диксон
19
Лемперте
Тим
Эльвeрсберг
4-2-3-1
Гройтер Фюрт
3-4-1-2

Бомбардиры внутри турнира

Эльвeрсберг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фагир Вахид 3 0.38
Manuel Feil 2 0.25
Luca Pascal Schnellbacher 1 0.13
Сикингер Карло 1 0.13
Jannik Rochelt 1 0.13
Коррейя Марсель 1 0.13
Semih Sahin 1 0.13
Якобсен Торе 1 (1) 0.13
Paul Stock 0 0
Ваннер Пауль 0 0
Гройтер Фюрт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хргота Бранимир 4 0.5
Михальски Дамян 3 0.38
Лемперте Тим 2 0.25
Абиама Диксон 2 0.25
Грин Джулиан 1 0.13
Зиб Арминдо 1 0.13
Вагнер Роберт 0 0
Аста Симон 0 0
Чалханоглу Керим 0 0

Карточки

Эльвeрсберг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Якобсен Торе 4 0
Сикингер Карло 3 0
Semih Sahin 3 0
Manuel Feil 2 0
Антонич Нико 1 0
Maurice Neubauer 1 0
Jannik Rochelt 1 0
Вандермерш Юго 1 0
Paul Stock 1 0
Lukas Pinckert 1 0
Гройтер Фюрт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Грин Джулиан 1 1
Александр Цорнигер 1 1
Юнг Гидеон 2 0
Србени Деннис 2 0
Дитц Максимилиан 2 0
Майерхёфер Марко 1 0
Киомурцоглу Орестис 1 0
Михальски Дамян 1 0
Вагнер Роберт 1 0

Результаты матчей

Эльвeрсберг
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Гройтер Фюрт
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
2
Эльвeрсберг
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Гройтер Фюрт
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

5
9
Эльвeрсберг
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Гройтер Фюрт
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

6
11

Голы по времени матча

Забито

3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
1
33%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

8
8
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
13%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
13%
3
38%
61-75
4
50%
1
13%
76-90

Забито

7
10
3 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
0
0%
2
20%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
4
40%
31-45
1
14%
1
10%
46-60
1
14%
2
20%
61-75
2
29%
1
10%
76-90

Пропущено

5
6
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
17%
1-15
1
20%
3
50%
16-30
1
20%
1
17%
31-45
1
20%
1
17%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

10
12
4 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 4
1 Не забивали 2
1
10%
3
25%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
1
10%
4
33%
31-45
3
30%
1
8%
46-60
1
10%
3
25%
61-75
2
20%
1
8%
76-90

Пропущено

13
14
5 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
2
15%
1
7%
1-15
1
8%
4
29%
16-30
2
15%
3
21%
31-45
1
8%
2
14%
46-60
2
15%
3
21%
61-75
5
38%
1
7%
76-90

Результаты последних матчей

Эльвeрсберг
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Веен Висбаден - Эльвeрсберг 0:2 Эльвeрсберг - Гамбург 2:1 Страсбург - Эльвeрсберг 0:0 Оснабрюк - Эльвeрсберг 0:1
Эльвeрсберг - Фортуна 0:5 Кайзерслаутерн - Эльвeрсберг 3:2 Эльвeрсберг - Майнц 0:1 Эльвeрсберг - Ганза 1:2 Ганновер 96 - Эльвeрсберг 2:2 Вальдхоф - Эльвeрсберг 0:2 Зандхаузен - Эльвeрсберг 2:1 Ворматия - Эльвeрсберг 0:3 Хоффенхайм - Эльвeрсберг 1:2 Эльвeрсберг - Ингольштадт 6:2 Эльвeрсберг - Боруссия-2 М 3:1 Ингольштадт - Эльвeрсберг 1:2 Эльвeрсберг - Веен Висбаден 1:1 Фрайбург-2 - Эльвeрсберг 2:1 Эльвeрсберг - Байройт 5:2 Боруссия-2 Д - Эльвeрсберг 2:0
Гройтер Фюрт
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Гройтер Фюрт - Карлсруэ 4:3 Нюрнберг - Гройтер Фюрт 1:1 Аугсбург - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Ганновер 96 1:3
Герта - Гройтер Фюрт 5:0 Гройтер Фюрт - Санкт-Паули 0:0 Галлешер - Гройтер Фюрт 0:1 Хольштайн Киль - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Падерборн 5:0 Гройтер Фюрт - Ливерпуль 4:4 Гройтер Фюрт - Цюрих 2:3 Гройтер Фюрт - Гурник Забже 4:4 Спвгг Ансбах 09 - Гройтер Фюрт 2:5 Херцогенаурах - Гройтер Фюрт 0:6 Гройтер Фюрт - Дармштадт 4:0 Гамбург - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Айнтрахт Бр 2:2 Арминия - Гройтер Фюрт 1:1 Гройтер Фюрт - Хайденхайм 0:2 Ганза - Гройтер Фюрт 2:0

Результаты матчей

Эльвeрсберг
Гройтер Фюрт

Точный счет

0:5
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
4:3
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%
5
1 раз 25%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%

Точное количество голов

2
3 раза 75%
1
1 раз 25%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:5
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
5:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%

Точное количество голов

2
4 раза 57%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
4
1 раз 14%
5
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Эльвeрсберг
Гройтер Фюрт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
3
1
1
2
1.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
5
2
4
3
1.5
2
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гамбург
 8 5 1 2 16 - 9 16
2.
Санкт-Паули
 8 4 4 0 13 - 5 16
3.
Хольштайн Киль
 8 5 0 3 14 - 14 15
4.
Ганновер 96
 8 4 3 1 19 - 8 15
5.
Фортуна
 8 4 2 2 14 - 6 14
6.
Кайзерслаутерн
 1:2 8 4 1 3 14 - 13 13
7.
Магдебург
 0:0 8 3 4 1 17 - 13 13
8.
Ганза
 8 4 0 4 10 - 12 12
9.
Падерборн
 8 3 2 3 11 - 14 11
10.
Эльвeрсберг
 1:1 8 3 2 3 11 - 14 11
11.
Нюрнберг
 0:0 8 2 4 2 11 - 13 10
12.
Герта
 8 3 0 5 16 - 15 9
13.
Гройтер Фюрт
 1:1 8 2 3 3 13 - 15 9
14.
Карлсруэ
 8 2 2 4 12 - 15 8
15.
Веен Висбаден
 8 2 2 4 6 - 10 8
16.
Шальке 04
 8 2 1 5 13 - 18 7
17.
Оснабрюк
 2:1 8 2 1 5 10 - 19 7
18.
Айнтрахт Бр
 8 1 2 5 5 - 12 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гамбург
 4 4 0 0 11 - 3 12
2.
Кайзерслаутерн
 1:2 4 3 0 1 10 - 6 9
3.
Ганза
 5 3 0 2 7 - 6 9
4.
Санкт-Паули
 4 2 2 0 8 - 2 8
5.
Магдебург
 0:0 3 2 1 0 9 - 6 7
6.
Ганновер 96
 4 2 1 1 11 - 3 7
7.
Гройтер Фюрт
 1:1 4 2 1 1 10 - 6 7
8.
Падерборн
 4 2 1 1 7 - 5 7
9.
Фортуна
 4 2 1 1 6 - 4 7
10.
Шальке 04
 3 2 0 1 7 - 5 6
11.
Герта
 4 2 0 2 9 - 3 6
12.
Хольштайн Киль
 4 2 0 2 8 - 9 6
13.
Нюрнберг
 0:0 4 1 3 0 5 - 4 6
14.
Оснабрюк
 2:1 5 2 0 3 8 - 9 6
15.
Айнтрахт Бр
 4 1 2 1 4 - 4 5
16.
Карлсруэ
 4 1 2 1 5 - 5 5
17.
Веен Висбаден
 4 1 2 1 3 - 4 5
18.
Эльвeрсберг
 1:1 4 1 1 2 4 - 9 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 4 3 0 1 6 - 5 9
2.
Ганновер 96
 4 2 2 0 8 - 5 8
3.
Санкт-Паули
 4 2 2 0 5 - 3 8
4.
Фортуна
 4 2 1 1 8 - 2 7
5.
Эльвeрсберг
 1:1 4 2 1 1 7 - 5 7
6.
Магдебург
 0:0 5 1 3 1 8 - 7 6
7.
Гамбург
 4 1 1 2 5 - 6 4
8.
Нюрнберг
 0:0 4 1 1 2 6 - 9 4
9.
Кайзерслаутерн
 1:2 4 1 1 2 4 - 7 4
10.
Падерборн
 4 1 1 2 4 - 9 4
11.
Ганза
 3 1 0 2 3 - 6 3
12.
Карлсруэ
 4 1 0 3 7 - 10 3
13.
Веен Висбаден
 4 1 0 3 3 - 6 3
14.
Герта
 4 1 0 3 7 - 12 3
15.
Гройтер Фюрт
 1:1 4 0 2 2 3 - 9 2
16.
Оснабрюк
 2:1 3 0 1 2 2 - 10 1
17.
Шальке 04
 5 0 1 4 6 - 13 1
18.
Айнтрахт Бр
 4 0 0 4 1 - 8 0
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Герта Табакович Харис 7 (2)
Ганновер 96 Тойхерт Седрик 7 (1)
Гамбург Бенеш Ласло 6 (3)
Кайзерслаутерн Ахе Рагнар 6
Гамбург Глацель Роберт 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Веен Висбаден Анга-Лётшер Мартин 1 3
Шальке 04 Шалленберг Рон 1 3
Магдебург Daniel Heber 1 3
Оснабрюк Айдини Басхким 1 3
Ганза Россбах Дамиан 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 36'
    Фредерик Якель уходит с поля. Semih Sahin выходит вместо него
  • 14'
    Вагнер Роберт сделал результативную передачу.
  • 14'
    Г О О О О Л - Хргота Бранимир бьет в цель!
  • 9'
    Luca Schnellbacher сделал результативную передачу.
  • 9'
    Г О О О О Л - Manuel Feil бьет в цель!
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Эльвeрсберг
Ничья
Гройтер Фюрт
2.80
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Где смотреть матч Эльвeрсберг 1:1 Гройтер Фюрт онлайн

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