Тур: 8. Стадион: Ursapharm-Arena.
1:1
Перерыв
Ход матча
9'
14'
1:1
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 6
-
2 Удары в створ 3
-
1 Угловые 4
-
2 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 13
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
48 Владение мячом, % 52
Прогноз на матч от Liveresult
31
Якобсен
Торе
21
Paul
Stock
40
Урбиг
Йонас
23
Юнг
Гидеон
19
Лемперте
Тим
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Якобсен ТореПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Paul StockПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
28 Босс ТимВратарь
-
26 Зикер АрнеЗащитник
-
35 Антонич НикоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Ваннер ПаульНападающий
-
-
-
Главный тренер: Horst Steffen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
40 Урбиг ЙонасВратарь
-
23 Юнг ГидеонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Лемперте ТимНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Шаффран ЛеонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Зиб АрминдоНападающий
- Нападающий
-
16 Петков ЛукасНападающий
-
-
Главный тренер: Цорнигер Александер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Бомбардиры внутри турнира
Эльвeрсберг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фагир Вахид
|3
|0.38
|Manuel Feil
|2
|0.25
|Luca Pascal Schnellbacher
|1
|0.13
|Сикингер Карло
|1
|0.13
|Jannik Rochelt
|1
|0.13
|Коррейя Марсель
|1
|0.13
|Semih Sahin
|1
|0.13
|Якобсен Торе
|1 (1)
|0.13
|Paul Stock
|0
|0
|Ваннер Пауль
|0
|0
Гройтер Фюрт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хргота Бранимир
|4
|0.5
|Михальски Дамян
|3
|0.38
|Лемперте Тим
|2
|0.25
|Абиама Диксон
|2
|0.25
|Грин Джулиан
|1
|0.13
|Зиб Арминдо
|1
|0.13
|Вагнер Роберт
|0
|0
|Аста Симон
|0
|0
|Чалханоглу Керим
|0
|0
Карточки
Эльвeрсберг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Якобсен Торе
|4
|0
|Сикингер Карло
|3
|0
|Semih Sahin
|3
|0
|Manuel Feil
|2
|0
|Антонич Нико
|1
|0
|Maurice Neubauer
|1
|0
|Jannik Rochelt
|1
|0
|Вандермерш Юго
|1
|0
|Paul Stock
|1
|0
|Lukas Pinckert
|1
|0
Гройтер Фюрт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Грин Джулиан
|1
|1
|Александр Цорнигер
|1
|1
|Юнг Гидеон
|2
|0
|Србени Деннис
|2
|0
|Дитц Максимилиан
|2
|0
|Майерхёфер Марко
|1
|0
|Киомурцоглу Орестис
|1
|0
|Михальски Дамян
|1
|0
|Вагнер Роберт
|1
|0
Результаты матчей
Эльвeрсберг
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Гройтер Фюрт
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
1
2
Эльвeрсберг
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Гройтер Фюрт
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
5
9
Эльвeрсберг
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Гройтер Фюрт
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
4
3
Упущенные победы
6
11
Голы по времени матча
Забито
3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
1
33%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
8
8
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
13%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
13%
3
38%
61-75
4
50%
1
13%
76-90
Забито
7
10
3 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
0
0%
2
20%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
4
40%
31-45
1
14%
1
10%
46-60
1
14%
2
20%
61-75
2
29%
1
10%
76-90
Пропущено
5
6
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
17%
1-15
1
20%
3
50%
16-30
1
20%
1
17%
31-45
1
20%
1
17%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
10
12
4 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 4
1 Не забивали 2
1
10%
3
25%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
1
10%
4
33%
31-45
3
30%
1
8%
46-60
1
10%
3
25%
61-75
2
20%
1
8%
76-90
Пропущено
13
14
5 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
2
15%
1
7%
1-15
1
8%
4
29%
16-30
2
15%
3
21%
31-45
1
8%
2
14%
46-60
2
15%
3
21%
61-75
5
38%
1
7%
76-90
Результаты последних матчей
Эльвeрсберг
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Веен Висбаден - Эльвeрсберг 0:2 Эльвeрсберг - Гамбург 2:1 Страсбург - Эльвeрсберг 0:0 Оснабрюк - Эльвeрсберг 0:1
Эльвeрсберг - Фортуна 0:5 Кайзерслаутерн - Эльвeрсберг 3:2 Эльвeрсберг - Майнц 0:1 Эльвeрсберг - Ганза 1:2 Ганновер 96 - Эльвeрсберг 2:2 Вальдхоф - Эльвeрсберг 0:2 Зандхаузен - Эльвeрсберг 2:1 Ворматия - Эльвeрсберг 0:3 Хоффенхайм - Эльвeрсберг 1:2 Эльвeрсберг - Ингольштадт 6:2 Эльвeрсберг - Боруссия-2 М 3:1 Ингольштадт - Эльвeрсберг 1:2 Эльвeрсберг - Веен Висбаден 1:1 Фрайбург-2 - Эльвeрсберг 2:1 Эльвeрсберг - Байройт 5:2 Боруссия-2 Д - Эльвeрсберг 2:0
Гройтер Фюрт
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Гройтер Фюрт - Карлсруэ 4:3 Нюрнберг - Гройтер Фюрт 1:1 Аугсбург - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Ганновер 96 1:3
Герта - Гройтер Фюрт 5:0 Гройтер Фюрт - Санкт-Паули 0:0 Галлешер - Гройтер Фюрт 0:1 Хольштайн Киль - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Падерборн 5:0 Гройтер Фюрт - Ливерпуль 4:4 Гройтер Фюрт - Цюрих 2:3 Гройтер Фюрт - Гурник Забже 4:4 Спвгг Ансбах 09 - Гройтер Фюрт 2:5 Херцогенаурах - Гройтер Фюрт 0:6 Гройтер Фюрт - Дармштадт 4:0 Гамбург - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Айнтрахт Бр 2:2 Арминия - Гройтер Фюрт 1:1 Гройтер Фюрт - Хайденхайм 0:2 Ганза - Гройтер Фюрт 2:0
Результаты матчей
Эльвeрсберг
Гройтер Фюрт
Точный счет
0:5
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
4:3
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%
5
1 раз 25%
Точный счет
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
Точное количество голов
2
3 раза 75%
1
1 раз 25%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:5
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
5:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%
Точное количество голов
2
4 раза 57%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
4
1 раз 14%
5
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Эльвeрсберг
Гройтер Фюрт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
31
12
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
52
43
25
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|5
|1
|2
|16 - 9
|16
|2.
|8
|4
|4
|0
|13 - 5
|16
|3.
|8
|5
|0
|3
|14 - 14
|15
|4.
|8
|4
|3
|1
|19 - 8
|15
|5.
|8
|4
|2
|2
|14 - 6
|14
|6.
|1:2
|8
|4
|1
|3
|14 - 13
|13
|7.
|0:0
|8
|3
|4
|1
|17 - 13
|13
|8.
|8
|4
|0
|4
|10 - 12
|12
|9.
|8
|3
|2
|3
|11 - 14
|11
|10.
|1:1
|8
|3
|2
|3
|11 - 14
|11
|11.
|0:0
|8
|2
|4
|2
|11 - 13
|10
|12.
|8
|3
|0
|5
|16 - 15
|9
|13.
|1:1
|8
|2
|3
|3
|13 - 15
|9
|14.
|8
|2
|2
|4
|12 - 15
|8
|15.
|8
|2
|2
|4
|6 - 10
|8
|16.
|8
|2
|1
|5
|13 - 18
|7
|17.
|2:1
|8
|2
|1
|5
|10 - 19
|7
|18.
|8
|1
|2
|5
|5 - 12
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|4
|0
|0
|11 - 3
|12
|2.
|1:2
|4
|3
|0
|1
|10 - 6
|9
|3.
|5
|3
|0
|2
|7 - 6
|9
|4.
|4
|2
|2
|0
|8 - 2
|8
|5.
|0:0
|3
|2
|1
|0
|9 - 6
|7
|6.
|4
|2
|1
|1
|11 - 3
|7
|7.
|1:1
|4
|2
|1
|1
|10 - 6
|7
|8.
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|9.
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|10.
|3
|2
|0
|1
|7 - 5
|6
|11.
|4
|2
|0
|2
|9 - 3
|6
|12.
|4
|2
|0
|2
|8 - 9
|6
|13.
|0:0
|4
|1
|3
|0
|5 - 4
|6
|14.
|2:1
|5
|2
|0
|3
|8 - 9
|6
|15.
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|16.
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|17.
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|18.
|1:1
|4
|1
|1
|2
|4 - 9
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|0
|1
|6 - 5
|9
|2.
|4
|2
|2
|0
|8 - 5
|8
|3.
|4
|2
|2
|0
|5 - 3
|8
|4.
|4
|2
|1
|1
|8 - 2
|7
|5.
|1:1
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|6.
|0:0
|5
|1
|3
|1
|8 - 7
|6
|7.
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|8.
|0:0
|4
|1
|1
|2
|6 - 9
|4
|9.
|1:2
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|10.
|4
|1
|1
|2
|4 - 9
|4
|11.
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|12.
|4
|1
|0
|3
|7 - 10
|3
|13.
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|14.
|4
|1
|0
|3
|7 - 12
|3
|15.
|1:1
|4
|0
|2
|2
|3 - 9
|2
|16.
|2:1
|3
|0
|1
|2
|2 - 10
|1
|17.
|5
|0
|1
|4
|6 - 13
|1
|18.
|4
|0
|0
|4
|1 - 8
|0
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Герта
|Табакович Харис
|7 (2)
|Ганновер 96
|Тойхерт Седрик
|7 (1)
|Гамбург
|Бенеш Ласло
|6 (3)
|Кайзерслаутерн
|Ахе Рагнар
|6
|Гамбург
|Глацель Роберт
|5 (2)
|Веен Висбаден
|Анга-Лётшер Мартин
|1 3
|Шальке 04
|Шалленберг Рон
|1 3
|Магдебург
|Daniel Heber
|1 3
|Оснабрюк
|Айдини Басхким
|1 3
|Ганза
|Россбах Дамиан
|4