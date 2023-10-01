Тур: 8. Стадион: Ursapharm-Arena.
1:1
Конец матча
0'
1:0
9' ГолManuel Feil
1:1
14' ГолХргота Бранимир
73' Желтая карточкаКиомурцоглу Орестис
74' Желтая карточкаJannik Rochelt
90'+5
Ход матча
9'
14'
1:1
74'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 10
-
4 Удары в створ 5
-
2 Угловые 8
-
3 Офсайды 2
-
13 Нарушения правил 19
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
440 Количество передач 426
-
51 Владение мячом, % 49
Прогноз на матч от Liveresult
31
Якобсен
Торе
21
Paul
Stock
40
Урбиг
Йонас
23
Юнг
Гидеон
19
Лемперте
Тим
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Якобсен ТореПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Paul StockПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
28 Босс ТимВратарь
-
26 Зикер АрнеЗащитник
-
35 Антонич НикоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Ваннер ПаульНападающий
-
-
-
Главный тренер: Horst Steffen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
40 Урбиг ЙонасВратарь
-
23 Юнг ГидеонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Лемперте ТимНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Шаффран ЛеонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Зиб АрминдоНападающий
- Нападающий
-
16 Петков ЛукасНападающий
-
-
Главный тренер: Цорнигер Александер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Бомбардиры внутри турнира
Эльвeрсберг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фагир Вахид
|3
|0.38
|Manuel Feil
|2
|0.25
|Luca Pascal Schnellbacher
|1
|0.13
|Сикингер Карло
|1
|0.13
|Jannik Rochelt
|1
|0.13
|Коррейя Марсель
|1
|0.13
|Semih Sahin
|1
|0.13
|Якобсен Торе
|1 (1)
|0.13
|Paul Stock
|0
|0
|Ваннер Пауль
|0
|0
Гройтер Фюрт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хргота Бранимир
|4
|0.5
|Михальски Дамян
|3
|0.38
|Лемперте Тим
|2
|0.25
|Абиама Диксон
|2
|0.25
|Грин Джулиан
|1
|0.13
|Зиб Арминдо
|1
|0.13
|Вагнер Роберт
|0
|0
|Аста Симон
|0
|0
|Чалханоглу Керим
|0
|0
Карточки
Эльвeрсберг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Якобсен Торе
|4
|0
|Сикингер Карло
|3
|0
|Semih Sahin
|3
|0
|Manuel Feil
|2
|0
|Jannik Rochelt
|2
|0
|Антонич Нико
|1
|0
|Maurice Neubauer
|1
|0
|Вандермерш Юго
|1
|0
|Paul Stock
|1
|0
|Lukas Pinckert
|1
|0
Гройтер Фюрт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Грин Джулиан
|1
|1
|Александр Цорнигер
|1
|1
|Юнг Гидеон
|2
|0
|Србени Деннис
|2
|0
|Киомурцоглу Орестис
|2
|0
|Дитц Максимилиан
|2
|0
|Майерхёфер Марко
|1
|0
|Михальски Дамян
|1
|0
|Вагнер Роберт
|1
|0
Результаты матчей
Эльвeрсберг
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Гройтер Фюрт
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
2
3
Эльвeрсберг
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Гройтер Фюрт
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
5
9
Эльвeрсберг
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Гройтер Фюрт
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
4
3
Упущенные победы
7
12
Голы по времени матча
Забито
4
3
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
2
50%
2
67%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
9
9
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
3
33%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
11%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
11%
3
33%
61-75
4
44%
1
11%
76-90
Забито
7
10
3 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
0
0%
2
20%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
4
40%
31-45
1
14%
1
10%
46-60
1
14%
2
20%
61-75
2
29%
1
10%
76-90
Пропущено
5
6
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
17%
1-15
1
20%
3
50%
16-30
1
20%
1
17%
31-45
1
20%
1
17%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
11
13
5 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 4
1 Не забивали 2
2
18%
4
31%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
1
9%
4
31%
31-45
3
27%
1
8%
46-60
1
9%
3
23%
61-75
2
18%
1
8%
76-90
Пропущено
14
15
6 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
3
21%
2
13%
1-15
1
7%
4
27%
16-30
2
14%
3
20%
31-45
1
7%
2
13%
46-60
2
14%
3
20%
61-75
5
36%
1
7%
76-90
Результаты последних матчей
Эльвeрсберг
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Веен Висбаден - Эльвeрсберг 0:2 Эльвeрсберг - Гамбург 2:1 Страсбург - Эльвeрсберг 0:0 Оснабрюк - Эльвeрсберг 0:1
Эльвeрсберг - Фортуна 0:5 Кайзерслаутерн - Эльвeрсберг 3:2 Эльвeрсберг - Майнц 0:1 Эльвeрсберг - Ганза 1:2 Ганновер 96 - Эльвeрсберг 2:2 Вальдхоф - Эльвeрсберг 0:2 Зандхаузен - Эльвeрсберг 2:1 Ворматия - Эльвeрсберг 0:3 Хоффенхайм - Эльвeрсберг 1:2 Эльвeрсберг - Ингольштадт 6:2 Эльвeрсберг - Боруссия-2 М 3:1 Ингольштадт - Эльвeрсберг 1:2 Эльвeрсберг - Веен Висбаден 1:1 Фрайбург-2 - Эльвeрсберг 2:1 Эльвeрсберг - Байройт 5:2 Боруссия-2 Д - Эльвeрсберг 2:0
Гройтер Фюрт
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Гройтер Фюрт - Карлсруэ 4:3 Нюрнберг - Гройтер Фюрт 1:1 Аугсбург - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Ганновер 96 1:3
Герта - Гройтер Фюрт 5:0 Гройтер Фюрт - Санкт-Паули 0:0 Галлешер - Гройтер Фюрт 0:1 Хольштайн Киль - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Падерборн 5:0 Гройтер Фюрт - Ливерпуль 4:4 Гройтер Фюрт - Цюрих 2:3 Гройтер Фюрт - Гурник Забже 4:4 Спвгг Ансбах 09 - Гройтер Фюрт 2:5 Херцогенаурах - Гройтер Фюрт 0:6 Гройтер Фюрт - Дармштадт 4:0 Гамбург - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Айнтрахт Бр 2:2 Арминия - Гройтер Фюрт 1:1 Гройтер Фюрт - Хайденхайм 0:2 Ганза - Гройтер Фюрт 2:0
Результаты матчей
Эльвeрсберг
Гройтер Фюрт
Точный счет
0:5
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
4:3
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%
5
1 раз 25%
Точный счет
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
1:1
2 раза 50%
2:1
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
Точное количество голов
2
3 раза 75%
1
1 раз 25%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
Точный счет
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:5
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
1:1
2 раза 25%
5:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
Точное количество голов
2
4 раза 50%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
4
1 раз 13%
5
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Эльвeрсберг
Гройтер Фюрт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
13
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
62
44
26
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Герта
|Табакович Харис
|7 (2)
|Ганновер 96
|Тойхерт Седрик
|7 (1)
|Гамбург
|Бенеш Ласло
|6 (3)
|Кайзерслаутерн
|Ахе Рагнар
|6
|Гамбург
|Глацель Роберт
|5 (2)
|Оснабрюк
|Айдини Басхким
|1 4
|Магдебург
|Атик Бариш
|5
|Нюрнберг
|Кастроп Йенс
|5
|Веен Висбаден
|Анга-Лётшер Мартин
|1 3
|Шальке 04
|Шалленберг Рон
|1 3