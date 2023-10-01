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  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2023-2024
Тур: 8. Стадион: .
Эльвeрсберг
1:1
Конец матча
Гройтер Фюрт
0'
1:0
9' Гол
Manuel Feil
1:1
14' Гол
Хргота Бранимир
73' Желтая карточка
Киомурцоглу Орестис
74' Желтая карточка
Jannik Rochelt
90'+5

Ход матча

9'
Manuel Feil
(Luca Pascal Schnellbacher)
1:0
14'
1:1
Хргота Бранимир
(Вагнер Роберт)
36'
Semih Sahin
Якель Фредерик
 
46'
 
Хаддади Уссама
Иттер Джанлука
56'
 
Петков Лукас
Вагнер Роберт
67'
 
Зиб Арминдо
Лемперте Тим
68'
Ваннер Пауль
Manuel Feil
 
73'
 
Киомурцоглу Орестис
74'
Jannik Rochelt
 
82'
 
Консбрух Джомейн
Абиама Диксон
82'
 
Дитц Максимилиан
Юнг Гидеон
87'
Мартинович Доминик
Paul Stock
 
87'
Зикер Арне
Jannik Rochelt
 

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 10
  • 4 Удары в створ 5
  • 2 Угловые 8
  • 3 Офсайды 2
  • 13 Нарушения правил 19
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 440 Количество передач 426
  • 51 Владение мячом, % 49
Прогноз на матч от Liveresult
20
Nicolas
Kristof
18
Вандермерш
Юго
5
Якель
Фредерик
4
Конрад
Кевин
33
Maurice
Neubauer
31
Якобсен
Торе
23
Сикингер
Карло
7
Manuel
Feil
21
Paul
Stock
10
Jannik
Rochelt
24
Luca
Pascal
Schnellbacher
40
Урбиг
Йонас
23
Юнг
Гидеон
4
Михальски
Дамян
27
Иттер
Джанлука
2
Аста
Симон
17
Гисельман
Нико
13
Киомурцоглу
Орестис
22
Вагнер
Роберт
10
Хргота
Бранимир
11
Абиама
Диксон
19
Лемперте
Тим
Эльвeрсберг
4-2-3-1
Гройтер Фюрт
3-4-1-2

Бомбардиры внутри турнира

Эльвeрсберг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фагир Вахид 3 0.38
Manuel Feil 2 0.25
Luca Pascal Schnellbacher 1 0.13
Сикингер Карло 1 0.13
Jannik Rochelt 1 0.13
Коррейя Марсель 1 0.13
Semih Sahin 1 0.13
Якобсен Торе 1 (1) 0.13
Paul Stock 0 0
Ваннер Пауль 0 0
Гройтер Фюрт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хргота Бранимир 4 0.5
Михальски Дамян 3 0.38
Лемперте Тим 2 0.25
Абиама Диксон 2 0.25
Грин Джулиан 1 0.13
Зиб Арминдо 1 0.13
Вагнер Роберт 0 0
Аста Симон 0 0
Чалханоглу Керим 0 0

Карточки

Эльвeрсберг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Якобсен Торе 4 0
Сикингер Карло 3 0
Semih Sahin 3 0
Manuel Feil 2 0
Jannik Rochelt 2 0
Антонич Нико 1 0
Maurice Neubauer 1 0
Вандермерш Юго 1 0
Paul Stock 1 0
Lukas Pinckert 1 0
Гройтер Фюрт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Грин Джулиан 1 1
Александр Цорнигер 1 1
Юнг Гидеон 2 0
Србени Деннис 2 0
Киомурцоглу Орестис 2 0
Дитц Максимилиан 2 0
Майерхёфер Марко 1 0
Михальски Дамян 1 0
Вагнер Роберт 1 0

Результаты матчей

Эльвeрсберг
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Гройтер Фюрт
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

2
3
Эльвeрсберг
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Гройтер Фюрт
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

5
9
Эльвeрсберг
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Гройтер Фюрт
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

7
12

Голы по времени матча

Забито

4
3
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
2
50%
2
67%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

9
9
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
3
33%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
11%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
11%
3
33%
61-75
4
44%
1
11%
76-90

Забито

7
10
3 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
0
0%
2
20%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
4
40%
31-45
1
14%
1
10%
46-60
1
14%
2
20%
61-75
2
29%
1
10%
76-90

Пропущено

5
6
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
17%
1-15
1
20%
3
50%
16-30
1
20%
1
17%
31-45
1
20%
1
17%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

11
13
5 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 4
1 Не забивали 2
2
18%
4
31%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
1
9%
4
31%
31-45
3
27%
1
8%
46-60
1
9%
3
23%
61-75
2
18%
1
8%
76-90

Пропущено

14
15
6 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
3
21%
2
13%
1-15
1
7%
4
27%
16-30
2
14%
3
20%
31-45
1
7%
2
13%
46-60
2
14%
3
20%
61-75
5
36%
1
7%
76-90

Результаты последних матчей

Эльвeрсберг
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Веен Висбаден - Эльвeрсберг 0:2 Эльвeрсберг - Гамбург 2:1 Страсбург - Эльвeрсберг 0:0 Оснабрюк - Эльвeрсберг 0:1
Эльвeрсберг - Фортуна 0:5 Кайзерслаутерн - Эльвeрсберг 3:2 Эльвeрсберг - Майнц 0:1 Эльвeрсберг - Ганза 1:2 Ганновер 96 - Эльвeрсберг 2:2 Вальдхоф - Эльвeрсберг 0:2 Зандхаузен - Эльвeрсберг 2:1 Ворматия - Эльвeрсберг 0:3 Хоффенхайм - Эльвeрсберг 1:2 Эльвeрсберг - Ингольштадт 6:2 Эльвeрсберг - Боруссия-2 М 3:1 Ингольштадт - Эльвeрсберг 1:2 Эльвeрсберг - Веен Висбаден 1:1 Фрайбург-2 - Эльвeрсберг 2:1 Эльвeрсберг - Байройт 5:2 Боруссия-2 Д - Эльвeрсберг 2:0
Гройтер Фюрт
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Гройтер Фюрт - Карлсруэ 4:3 Нюрнберг - Гройтер Фюрт 1:1 Аугсбург - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Ганновер 96 1:3
Герта - Гройтер Фюрт 5:0 Гройтер Фюрт - Санкт-Паули 0:0 Галлешер - Гройтер Фюрт 0:1 Хольштайн Киль - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Падерборн 5:0 Гройтер Фюрт - Ливерпуль 4:4 Гройтер Фюрт - Цюрих 2:3 Гройтер Фюрт - Гурник Забже 4:4 Спвгг Ансбах 09 - Гройтер Фюрт 2:5 Херцогенаурах - Гройтер Фюрт 0:6 Гройтер Фюрт - Дармштадт 4:0 Гамбург - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Айнтрахт Бр 2:2 Арминия - Гройтер Фюрт 1:1 Гройтер Фюрт - Хайденхайм 0:2 Ганза - Гройтер Фюрт 2:0

Результаты матчей

Эльвeрсберг
Гройтер Фюрт

Точный счет

0:5
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
4:3
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%
5
1 раз 25%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
1:1
2 раза 50%
2:1
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%

Точное количество голов

2
3 раза 75%
1
1 раз 25%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%

Точный счет

0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:5
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
1:1
2 раза 25%
5:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%

Точное количество голов

2
4 раза 50%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
4
1 раз 13%
5
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Эльвeрсберг
Гройтер Фюрт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
1
3
1.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
6
2
4
4
1.5
2
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гамбург
 8 5 1 2 16 - 9 16
2.
Санкт-Паули
 8 4 4 0 13 - 5 16
3.
Хольштайн Киль
 8 5 0 3 14 - 14 15
4.
Ганновер 96
 8 4 3 1 19 - 8 15
5.
Фортуна
 8 4 2 2 14 - 6 14
6.
Кайзерслаутерн
 8 4 2 2 15 - 13 14
7.
Ганза
 8 4 0 4 10 - 12 12
8.
Магдебург
 8 3 3 2 17 - 14 12
9.
Нюрнберг
 8 3 3 2 12 - 13 12
10.
Падерборн
 8 3 2 3 11 - 14 11
11.
Эльвeрсберг
 8 3 2 3 11 - 14 11
12.
Герта
 8 3 0 5 16 - 15 9
13.
Гройтер Фюрт
 8 2 3 3 13 - 15 9
14.
Карлсруэ
 8 2 2 4 12 - 15 8
15.
Веен Висбаден
 8 2 2 4 6 - 10 8
16.
Шальке 04
 8 2 1 5 13 - 18 7
17.
Айнтрахт Бр
 8 1 2 5 5 - 12 5
18.
Оснабрюк
 8 1 2 5 10 - 20 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гамбург
 4 4 0 0 11 - 3 12
2.
Кайзерслаутерн
 4 3 0 1 10 - 6 9
3.
Ганза
 5 3 0 2 7 - 6 9
4.
Санкт-Паули
 4 2 2 0 8 - 2 8
5.
Нюрнберг
 4 2 2 0 6 - 4 8
6.
Магдебург
 3 2 1 0 9 - 6 7
7.
Ганновер 96
 4 2 1 1 11 - 3 7
8.
Гройтер Фюрт
 4 2 1 1 10 - 6 7
9.
Фортуна
 4 2 1 1 6 - 4 7
10.
Падерборн
 4 2 1 1 7 - 5 7
11.
Шальке 04
 3 2 0 1 7 - 5 6
12.
Герта
 4 2 0 2 9 - 3 6
13.
Хольштайн Киль
 4 2 0 2 8 - 9 6
14.
Карлсруэ
 4 1 2 1 5 - 5 5
15.
Айнтрахт Бр
 4 1 2 1 4 - 4 5
16.
Веен Висбаден
 4 1 2 1 3 - 4 5
17.
Эльвeрсберг
 4 1 1 2 4 - 9 4
18.
Оснабрюк
 5 1 1 3 8 - 10 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 4 3 0 1 6 - 5 9
2.
Ганновер 96
 4 2 2 0 8 - 5 8
3.
Санкт-Паули
 4 2 2 0 5 - 3 8
4.
Фортуна
 4 2 1 1 8 - 2 7
5.
Эльвeрсберг
 4 2 1 1 7 - 5 7
6.
Кайзерслаутерн
 4 1 2 1 5 - 7 5
7.
Магдебург
 5 1 2 2 8 - 8 5
8.
Гамбург
 4 1 1 2 5 - 6 4
9.
Нюрнберг
 4 1 1 2 6 - 9 4
10.
Падерборн
 4 1 1 2 4 - 9 4
11.
Ганза
 3 1 0 2 3 - 6 3
12.
Карлсруэ
 4 1 0 3 7 - 10 3
13.
Веен Висбаден
 4 1 0 3 3 - 6 3
14.
Герта
 4 1 0 3 7 - 12 3
15.
Гройтер Фюрт
 4 0 2 2 3 - 9 2
16.
Оснабрюк
 3 0 1 2 2 - 10 1
17.
Шальке 04
 5 0 1 4 6 - 13 1
18.
Айнтрахт Бр
 4 0 0 4 1 - 8 0
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Герта Табакович Харис 7 (2)
Ганновер 96 Тойхерт Седрик 7 (1)
Гамбург Бенеш Ласло 6 (3)
Кайзерслаутерн Ахе Рагнар 6
Гамбург Глацель Роберт 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Оснабрюк Айдини Басхким 1 4
Магдебург Атик Бариш 5
Нюрнберг Кастроп Йенс 5
Веен Висбаден Анга-Лётшер Мартин 1 3
Шальке 04 Шалленберг Рон 1 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 36'
    Фредерик Якель уходит с поля. Semih Sahin выходит вместо него
  • 14'
    Вагнер Роберт сделал результативную передачу.
  • 14'
    Г О О О О Л - Хргота Бранимир бьет в цель!
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 9'
      Luca Schnellbacher сделал результативную передачу.
    • 9'
      Г О О О О Л - Manuel Feil бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Эльвeрсберг 1:1 Гройтер Фюрт онлайн

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