  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2023-2024
Тур: 8. Стадион: .
Нюрнберг
0:0
Перерыв
Магдебург
0'
11' Желтая карточка
Гнака Силас
30' Желтая карточка
Кастаньос Люк
39' Желтая карточка
Флик Флориан

Ход матча

11'
 
Гнака Силас
30'
 
Кастаньос Люк
39'
Флик Флориан
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 7
  • 1 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 35 Владение мячом, % 65
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Нюрнберг
Ничья
Магдебург
3.20
Реклама, betcity.ru
4.05
3.00
Реклама, tennisi.bet
Все Коэффициенты
26
Матения
Кристиан
28
Гиамера
Ян
15
Маркес
Иван
3
Гюрлеен
Ахмет
29
Хандверкер
Тим
17
Кастроп
Йенс
10
Дели
Матс
Мёллер
6
Флик
Флориан
14
Голлер
Беньямин
36
Шлаймер
Лукас
11
Окунуки
Кандзи
1
Райманн
Доминик
7
Бокхорн
Эберт
2
Пиччини
Кристиано
15
Daniel
Heber
19
Leon
Bell
25
Гнака
Силас
8
Арслан
Ахмет
29
Конде
Амара
26
Шулер
Лука
9
Кастаньос
Люк
23
Атик
Бариш
Нюрнберг
4-1-2-3
Магдебург
4-1-2-3

История личных встреч

Нюрнберг
Магдебург

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

История матчей

Б2
2:2
Б2
1:2

Голы

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

1.5
2

Тотал матчей

3.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

60
45

Бомбардиры внутри турнира

Нюрнберг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Can Uzun 4 (2) 0.5
Шлаймер Лукас 2 0.25
Голлер Беньямин 2 0.25
Хандверкер Тим 1 (1) 0.13
Гиамера Ян 1 0.13
Окунуки Кандзи 1 0.13
Лохкемпер Феликс 0 0
Хорн Яннес 0 0
Хаяси Даити 0 0
Магдебург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шулер Лука 4 0.5
Гнака Силас 3 0.38
Кастаньос Люк 2 0.25
Арслан Ахмет 2 0.25
Jason Ceka 1 0.13
Конде Амара 1 0.13
Leon Bell 1 0.13
Connor Krempicki 1 0.13
Эль-Ханкури Мохамед 1 0.13
Югоне Жан 1 0.13
Атик Бариш 0 0

Карточки

Нюрнберг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кастроп Йенс 4 0
Матения Кристиан 1 1
Гюрлеен Ахмет 1 1
Хунгбо Джозеф 2 0
Гайс Йоханнес 1 0
Валентини Энрико 1 0
Браун Натаниэль 1 0
Гиамера Ян 1 0
Думан Тайлан 1 0
Дафернер Кристоф 1 0
Хорн Яннес 1 0
Хандверкер Тим 1 0
Окунуки Кандзи 1 0
Голлер Беньямин 1 0
Флик Флориан 1 0
Хаяси Даити 1 0
Лоун Али 1 0
Магдебург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Daniel Heber 3 1
Атик Бариш 4 0
Югоне Жан 3 0
Leon Bell 2 0
Пиччини Кристиано 1 0
Кастаньос Люк 1 0
Connor Krempicki 1 0
Лоуренс Джеймс 1 0
Эль-Ханкури Мохамед 1 0
Гнака Силас 1 0
Бокхорн Эберт 1 0
Jason Ceka 1 0
Daniel Elfadli 1 0

Результаты матчей

Нюрнберг
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Магдебург
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

3
4
Нюрнберг
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Магдебург
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

5
9
Нюрнберг
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Магдебург
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

6
2

Упущенные победы

8
13

Голы по времени матча

Забито

5
8
1 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
4
50%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
2
25%
61-75
2
40%
1
13%
76-90

Пропущено

4
7
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 3
2
50%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
25%
1
14%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Забито

6
9
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
4
67%
2
22%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
1
17%
1
11%
61-75
1
17%
2
22%
76-90

Пропущено

9
6
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
4
44%
1
17%
16-30
1
11%
2
33%
31-45
1
11%
1
17%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
1
17%
76-90

Забито

11
17
5 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 4
1 Не забивали 1
0
0%
2
12%
1-15
0
0%
5
29%
29%
16-30
5
45%
2
12%
31-45
0
0%
2
12%
46-60
3
27%
3
18%
61-75
3
27%
3
18%
76-90

Пропущено

13
13
8 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 6
2
15%
1
8%
1-15
5
38%
1
8%
16-30
1
8%
4
31%
31-45
2
15%
2
15%
46-60
1
8%
3
23%
61-75
2
15%
2
15%
76-90

Результаты последних матчей

Нюрнберг
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Айнтрахт Бр - Нюрнберг 2:2 Нюрнберг - Гройтер Фюрт 1:1 Нюрнберг - Хайденхайм 3:1 Кайзерслаутерн - Нюрнберг 3:1
Нюрнберг - Веен Висбаден 2:1 Оснабрюк - Нюрнберг 2:3 Обернойланд - Нюрнберг 1:9 Нюрнберг - Ганновер 96 2:2 Ганза - Нюрнберг 2:0 Нюрнберг - Мюнхен-1860 3:0 Унтерахинг - Нюрнберг 1:2 Саарбрюккен - Нюрнберг 2:1 Нюрнберг - Арсенал 1:1 Диошдьёр - Нюрнберг 1:3 Хартберг - Нюрнберг 2:2 Нюрнберг - Пардубице 1:0 Падерборн - Нюрнберг 0:1 Нюрнберг - Ганза 0:0 Магдебург - Нюрнберг 2:2 Нюрнберг - Кайзерслаутерн 3:3
Магдебург
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Магдебург - Падерборн 1:1 Шальке 04 - Магдебург 4:3 Магдебург - Эрцгебирге Ауэ 1:1 Магдебург - Герта 6:4
Санкт-Паули - Магдебург 0:0 Хольштайн Киль - Магдебург 2:4 Ян - Магдебург 1:2 Магдебург - Айнтрахт Бр 2:1 Веен Висбаден - Магдебург 1:1 Магдебург - Севилья 3:1 Магдебург - Норшелланн 2:0 Магдебург - Закакиу 8:1 Магдебург - Альтглинике 2:0 СВ 1890 Вестерхаузен - Магдебург 0:4 Цербст - Магдебург 0:14 Магдебург - Арминия 4:0 Дармштадт - Магдебург 1:0 Магдебург - Нюрнберг 2:2 Хайденхайм - Магдебург 0:0 Магдебург - Гамбург 3:2

Результаты матчей

Нюрнберг
Магдебург

Точный счет

1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
6:4
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
6
1 раз 33%

Точный счет

2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:4
1 раз 25%
4:3
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

2:2
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%
6:4
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
6
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Нюрнберг
Магдебург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
2
2
1.5
2
2
1
3
2.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
6
1
4
3
1.5
4
3
1
6
2.5
3
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гамбург
 8 5 1 2 16 - 9 16
2.
Санкт-Паули
 8 4 4 0 13 - 5 16
3.
Хольштайн Киль
 8 5 0 3 14 - 14 15
4.
Ганновер 96
 8 4 3 1 19 - 8 15
5.
Фортуна
 8 4 2 2 14 - 6 14
6.
Кайзерслаутерн
 1:2 8 4 1 3 14 - 13 13
7.
Магдебург
 0:0 8 3 4 1 17 - 13 13
8.
Ганза
 8 4 0 4 10 - 12 12
9.
Падерборн
 8 3 2 3 11 - 14 11
10.
Эльвeрсберг
 1:1 8 3 2 3 11 - 14 11
11.
Нюрнберг
 0:0 8 2 4 2 11 - 13 10
12.
Герта
 8 3 0 5 16 - 15 9
13.
Гройтер Фюрт
 1:1 8 2 3 3 13 - 15 9
14.
Карлсруэ
 8 2 2 4 12 - 15 8
15.
Веен Висбаден
 8 2 2 4 6 - 10 8
16.
Шальке 04
 8 2 1 5 13 - 18 7
17.
Оснабрюк
 2:1 8 2 1 5 10 - 19 7
18.
Айнтрахт Бр
 8 1 2 5 5 - 12 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гамбург
 4 4 0 0 11 - 3 12
2.
Кайзерслаутерн
 1:2 4 3 0 1 10 - 6 9
3.
Ганза
 5 3 0 2 7 - 6 9
4.
Санкт-Паули
 4 2 2 0 8 - 2 8
5.
Магдебург
 0:0 3 2 1 0 9 - 6 7
6.
Ганновер 96
 4 2 1 1 11 - 3 7
7.
Гройтер Фюрт
 1:1 4 2 1 1 10 - 6 7
8.
Падерборн
 4 2 1 1 7 - 5 7
9.
Фортуна
 4 2 1 1 6 - 4 7
10.
Шальке 04
 3 2 0 1 7 - 5 6
11.
Герта
 4 2 0 2 9 - 3 6
12.
Хольштайн Киль
 4 2 0 2 8 - 9 6
13.
Нюрнберг
 0:0 4 1 3 0 5 - 4 6
14.
Оснабрюк
 2:1 5 2 0 3 8 - 9 6
15.
Айнтрахт Бр
 4 1 2 1 4 - 4 5
16.
Карлсруэ
 4 1 2 1 5 - 5 5
17.
Веен Висбаден
 4 1 2 1 3 - 4 5
18.
Эльвeрсберг
 1:1 4 1 1 2 4 - 9 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 4 3 0 1 6 - 5 9
2.
Ганновер 96
 4 2 2 0 8 - 5 8
3.
Санкт-Паули
 4 2 2 0 5 - 3 8
4.
Фортуна
 4 2 1 1 8 - 2 7
5.
Эльвeрсберг
 1:1 4 2 1 1 7 - 5 7
6.
Магдебург
 0:0 5 1 3 1 8 - 7 6
7.
Гамбург
 4 1 1 2 5 - 6 4
8.
Нюрнберг
 0:0 4 1 1 2 6 - 9 4
9.
Кайзерслаутерн
 1:2 4 1 1 2 4 - 7 4
10.
Падерборн
 4 1 1 2 4 - 9 4
11.
Ганза
 3 1 0 2 3 - 6 3
12.
Карлсруэ
 4 1 0 3 7 - 10 3
13.
Веен Висбаден
 4 1 0 3 3 - 6 3
14.
Герта
 4 1 0 3 7 - 12 3
15.
Гройтер Фюрт
 1:1 4 0 2 2 3 - 9 2
16.
Оснабрюк
 2:1 3 0 1 2 2 - 10 1
17.
Шальке 04
 5 0 1 4 6 - 13 1
18.
Айнтрахт Бр
 4 0 0 4 1 - 8 0
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Герта Табакович Харис 7 (2)
Ганновер 96 Тойхерт Седрик 7 (1)
Гамбург Бенеш Ласло 6 (3)
Кайзерслаутерн Ахе Рагнар 6
Гамбург Глацель Роберт 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Веен Висбаден Анга-Лётшер Мартин 1 3
Шальке 04 Шалленберг Рон 1 3
Магдебург Daniel Heber 1 3
Оснабрюк Айдини Басхким 1 3
Ганза Россбах Дамиан 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 39'
    Флик Флориан получил желтую карточку от судьи
  • 30'
    Кастаньос Люк получил желтую карточку от судьи
  • 11'
    Гнака Силас получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 47% завершится победой Магдебург.
    Поставить на это событие можно в букмекерской конторе BetBoom с коэффициентом 2.11. Новички получат приятный бонус!
    BetBoom
    2.11 ПОСТАВИТЬ
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Нюрнберг
Ничья
Магдебург
3.20
Реклама, betcity.ru
4.05
3.00
Реклама, tennisi.bet
Все Коэффициенты
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
Где смотреть матч Нюрнберг 0:0 Магдебург онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Нюрнберг
Магдебург
Бонусы букмекеров

Букмекеры

Букмекеры
1 Бонус: $200 Отзывы () Обзор Играть
2 Бонус: $150 Отзывы () Обзор Играть
3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть






Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 