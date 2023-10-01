Тур: 8. Стадион: Макс-Морлок-Стадион.
0'
11' Желтая карточкаГнака Силас
30' Желтая карточкаКастаньос Люк
39' Желтая карточкаФлик Флориан
1:0
46' ГолЛохкемпер Феликс
50' Желтая карточкаШулер Лука
61' Желтая карточкаГиамера Ян
64' Желтая карточкаМаркес Иван
72' Желтая карточкаДели Матс Мёллер
88' Желтая карточкаАтик Бариш
88' Желтая карточкаКастроп Йенс
90' Желтая карточкаJason Ceka
90' Желтая карточкаМатения Кристиан
90'+9
Ход матча
11'
30'
39'
46'
1:0
50'
56'
61'
64'
72'
88'
88'
90'
90'
Статистика матча
-
10 Удары по воротам 12
-
6 Удары в створ 1
-
7 Угловые 3
-
2 Офсайды 1
-
14 Нарушения правил 21
-
6 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 0
-
259 Количество передач 469
-
40 Владение мячом, % 60
Прогноз на матч от Liveresult
28
Гиамера
Ян
15
Маркес
Иван
17
Кастроп
Йенс
15
Daniel
Heber
19
Leon
Bell
25
Гнака
Силас
29
Конде
Амара
26
Шулер
Лука
23
Атик
Бариш
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Гиамера ЯнЗащитник
-
15 Маркес ИванЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Кастроп ЙенсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
38 Хорн ЯннесЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
42 Can Uzun
-
46 Julian Kania
-
Главный тренер: Cristian Fiel
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Daniel HeberЗащитник
-
19 Leon BellЗащитник
-
25 Гнака СиласПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Конде АмараПолузащитник
-
26 Шулер ЛукаНападающий
- Нападающий
-
23 Атик БаришНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Ито ТацуяНападающий
-
-
10 Jason Ceka
-
30 Noah Kruth
-
Главный тренер: Титц Кристиан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Нюрнберг
Магдебург
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
2
2
Среднее время на гол
45
45
Всего голов
3
4
Голов в среднем за матч
1.5
2
Тотал матчей
3.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
60
45
Бомбардиры внутри турнира
Нюрнберг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Can Uzun
|4 (2)
|0.5
|Шлаймер Лукас
|2
|0.25
|Голлер Беньямин
|2
|0.25
|Хандверкер Тим
|1 (1)
|0.13
|Лохкемпер Феликс
|1
|0.13
|Гиамера Ян
|1
|0.13
|Окунуки Кандзи
|1
|0.13
|Хорн Яннес
|0
|0
|Хаяси Даити
|0
|0
Магдебург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шулер Лука
|4
|0.5
|Гнака Силас
|3
|0.38
|Кастаньос Люк
|2
|0.25
|Арслан Ахмет
|2
|0.25
|Jason Ceka
|1
|0.13
|Конде Амара
|1
|0.13
|Leon Bell
|1
|0.13
|Connor Krempicki
|1
|0.13
|Эль-Ханкури Мохамед
|1
|0.13
|Югоне Жан
|1
|0.13
|Атик Бариш
|0
|0
Карточки
Нюрнберг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кастроп Йенс
|5
|0
|Матения Кристиан
|2
|1
|Гюрлеен Ахмет
|1
|1
|Гиамера Ян
|2
|0
|Хунгбо Джозеф
|2
|0
|Гайс Йоханнес
|1
|0
|Валентини Энрико
|1
|0
|Браун Натаниэль
|1
|0
|Дели Матс Мёллер
|1
|0
|Думан Тайлан
|1
|0
|Дафернер Кристоф
|1
|0
|Хорн Яннес
|1
|0
|Хандверкер Тим
|1
|0
|Маркес Иван
|1
|0
|Окунуки Кандзи
|1
|0
|Голлер Беньямин
|1
|0
|Флик Флориан
|1
|0
|Хаяси Даити
|1
|0
|Лоун Али
|1
|0
Магдебург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Атик Бариш
|5
|0
|Daniel Heber
|3
|1
|Югоне Жан
|3
|0
|Leon Bell
|2
|0
|Jason Ceka
|2
|0
|Пиччини Кристиано
|1
|0
|Кастаньос Люк
|1
|0
|Connor Krempicki
|1
|0
|Лоуренс Джеймс
|1
|0
|Эль-Ханкури Мохамед
|1
|0
|Гнака Силас
|1
|0
|Бокхорн Эберт
|1
|0
|Шулер Лука
|1
|0
|Daniel Elfadli
|1
|0
Результаты матчей
Нюрнберг
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Магдебург
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
3
4
Нюрнберг
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Магдебург
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
5
9
Нюрнберг
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
38% (3)
0% (0)
Магдебург
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
6
2
Упущенные победы
8
13
Голы по времени матча
Забито
6
8
1 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
4 Не забивали 5
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
4
50%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
2
25%
61-75
2
33%
1
13%
76-90
Пропущено
4
8
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
2
50%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
1
25%
2
25%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Забито
6
9
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
4
67%
2
22%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
1
17%
1
11%
61-75
1
17%
2
22%
76-90
Пропущено
9
6
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
4
44%
1
17%
16-30
1
11%
2
33%
31-45
1
11%
1
17%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
1
17%
76-90
Забито
12
17
5 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 4
1 Не забивали 2
0
0%
2
12%
1-15
0
0%
5
29%
29%
16-30
5
42%
2
12%
31-45
1
8%
2
12%
46-60
3
25%
3
18%
61-75
3
25%
3
18%
76-90
Пропущено
13
14
8 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
2
15%
1
7%
1-15
5
38%
1
7%
16-30
1
8%
4
29%
31-45
2
15%
3
21%
46-60
1
8%
3
21%
61-75
2
15%
2
14%
76-90
Результаты последних матчей
Нюрнберг
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Айнтрахт Бр - Нюрнберг 2:2 Нюрнберг - Гройтер Фюрт 1:1 Нюрнберг - Хайденхайм 3:1 Кайзерслаутерн - Нюрнберг 3:1
Нюрнберг - Веен Висбаден 2:1 Оснабрюк - Нюрнберг 2:3 Обернойланд - Нюрнберг 1:9 Нюрнберг - Ганновер 96 2:2 Ганза - Нюрнберг 2:0 Нюрнберг - Мюнхен-1860 3:0 Унтерахинг - Нюрнберг 1:2 Саарбрюккен - Нюрнберг 2:1 Нюрнберг - Арсенал 1:1 Диошдьёр - Нюрнберг 1:3 Хартберг - Нюрнберг 2:2 Нюрнберг - Пардубице 1:0 Падерборн - Нюрнберг 0:1 Нюрнберг - Ганза 0:0 Магдебург - Нюрнберг 2:2 Нюрнберг - Кайзерслаутерн 3:3
Магдебург
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Магдебург - Падерборн 1:1 Шальке 04 - Магдебург 4:3 Магдебург - Эрцгебирге Ауэ 1:1 Магдебург - Герта 6:4
Санкт-Паули - Магдебург 0:0 Хольштайн Киль - Магдебург 2:4 Ян - Магдебург 1:2 Магдебург - Айнтрахт Бр 2:1 Веен Висбаден - Магдебург 1:1 Магдебург - Севилья 3:1 Магдебург - Норшелланн 2:0 Магдебург - Закакиу 8:1 Магдебург - Альтглинике 2:0 СВ 1890 Вестерхаузен - Магдебург 0:4 Цербст - Магдебург 0:14 Магдебург - Арминия 4:0 Дармштадт - Магдебург 1:0 Магдебург - Нюрнберг 2:2 Хайденхайм - Магдебург 0:0 Магдебург - Гамбург 3:2
Результаты матчей
Нюрнберг
Магдебург
Точный счет
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
6:4
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
6
1 раз 33%
Точный счет
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%
Точное количество голов
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Точный счет
2:2
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
6:4
1 раз 13%
Точное количество голов
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
6
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Нюрнберг
Магдебург
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
32
22
23
13
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
62
44
44
17
35
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Герта
|Табакович Харис
|7 (2)
|Ганновер 96
|Тойхерт Седрик
|7 (1)
|Гамбург
|Бенеш Ласло
|6 (3)
|Кайзерслаутерн
|Ахе Рагнар
|6
|Гамбург
|Глацель Роберт
|5 (2)
|Оснабрюк
|Айдини Басхким
|1 4
|Магдебург
|Атик Бариш
|5
|Нюрнберг
|Кастроп Йенс
|5
|Веен Висбаден
|Анга-Лётшер Мартин
|1 3
|Шальке 04
|Шалленберг Рон
|1 3