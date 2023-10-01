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  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2023-2024
Тур: 8. Стадион: .
Нюрнберг
1:0
Конец матча
Магдебург
0'
11' Желтая карточка
Гнака Силас
30' Желтая карточка
Кастаньос Люк
39' Желтая карточка
Флик Флориан
1:0
46' Гол
Лохкемпер Феликс
50' Желтая карточка
Шулер Лука
61' Желтая карточка
Гиамера Ян
64' Желтая карточка
Маркес Иван
72' Желтая карточка
Дели Матс Мёллер
88' Желтая карточка
Атик Бариш
88' Желтая карточка
Кастроп Йенс
90' Желтая карточка
Jason Ceka
90' Желтая карточка
Матения Кристиан
90'+9

Ход матча

11'
 
Гнака Силас
30'
 
Кастаньос Люк
39'
Флик Флориан
 
46'
Лохкемпер Феликс
Шлаймер Лукас
 
46'
Лохкемпер Феликс
(Гиамера Ян)
1:0
50'
 
Шулер Лука
56'
 
Jason Ceka
Шулер Лука
56'
 
Daniel Elfadli
Арслан Ахмет
61'
Гиамера Ян
 
64'
Маркес Иван
 
68'
 
Хоти Анди
Пиччини Кристиано
69'
 
Connor Krempicki
Конде Амара
72'
Дели Матс Мёллер
 
76'
Can Uzun
Дели Матс Мёллер
 
80'
 
Alexander Nollenberger
Leon Bell
88'
 
Атик Бариш
88'
Кастроп Йенс
 
90'
 
Jason Ceka
90'
Хюбнер Флориан
Окунуки Кандзи
 
90'
Гайс Йоханнес
Голлер Беньямин
 
90'
Матения Кристиан
 

Статистика матча

  • 10 Удары по воротам 12
  • 6 Удары в створ 1
  • 7 Угловые 3
  • 2 Офсайды 1
  • 14 Нарушения правил 21
  • 6 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 0
  • 259 Количество передач 469
  • 40 Владение мячом, % 60
Прогноз на матч от Liveresult
26
Матения
Кристиан
28
Гиамера
Ян
15
Маркес
Иван
3
Гюрлеен
Ахмет
29
Хандверкер
Тим
17
Кастроп
Йенс
10
Дели
Матс
Мёллер
6
Флик
Флориан
14
Голлер
Беньямин
36
Шлаймер
Лукас
11
Окунуки
Кандзи
1
Райманн
Доминик
7
Бокхорн
Эберт
2
Пиччини
Кристиано
15
Daniel
Heber
19
Leon
Bell
25
Гнака
Силас
8
Арслан
Ахмет
29
Конде
Амара
26
Шулер
Лука
9
Кастаньос
Люк
23
Атик
Бариш
Нюрнберг
4-1-2-3
Магдебург
4-1-2-3

История личных встреч

Нюрнберг
Магдебург

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

История матчей

Б2
2:2
Б2
1:2

Голы

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

1.5
2

Тотал матчей

3.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

60
45

Бомбардиры внутри турнира

Нюрнберг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Can Uzun 4 (2) 0.5
Шлаймер Лукас 2 0.25
Голлер Беньямин 2 0.25
Хандверкер Тим 1 (1) 0.13
Лохкемпер Феликс 1 0.13
Гиамера Ян 1 0.13
Окунуки Кандзи 1 0.13
Хорн Яннес 0 0
Хаяси Даити 0 0
Магдебург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шулер Лука 4 0.5
Гнака Силас 3 0.38
Кастаньос Люк 2 0.25
Арслан Ахмет 2 0.25
Jason Ceka 1 0.13
Конде Амара 1 0.13
Leon Bell 1 0.13
Connor Krempicki 1 0.13
Эль-Ханкури Мохамед 1 0.13
Югоне Жан 1 0.13
Атик Бариш 0 0

Карточки

Нюрнберг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кастроп Йенс 5 0
Матения Кристиан 2 1
Гюрлеен Ахмет 1 1
Гиамера Ян 2 0
Хунгбо Джозеф 2 0
Гайс Йоханнес 1 0
Валентини Энрико 1 0
Браун Натаниэль 1 0
Дели Матс Мёллер 1 0
Думан Тайлан 1 0
Дафернер Кристоф 1 0
Хорн Яннес 1 0
Хандверкер Тим 1 0
Маркес Иван 1 0
Окунуки Кандзи 1 0
Голлер Беньямин 1 0
Флик Флориан 1 0
Хаяси Даити 1 0
Лоун Али 1 0
Магдебург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Атик Бариш 5 0
Daniel Heber 3 1
Югоне Жан 3 0
Leon Bell 2 0
Jason Ceka 2 0
Пиччини Кристиано 1 0
Кастаньос Люк 1 0
Connor Krempicki 1 0
Лоуренс Джеймс 1 0
Эль-Ханкури Мохамед 1 0
Гнака Силас 1 0
Бокхорн Эберт 1 0
Шулер Лука 1 0
Daniel Elfadli 1 0

Результаты матчей

Нюрнберг
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Магдебург
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

3
4
Нюрнберг
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Магдебург
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

5
9
Нюрнберг
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
38% (3)
0% (0)
Магдебург
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

6
2

Упущенные победы

8
13

Голы по времени матча

Забито

6
8
1 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
4 Не забивали 5
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
4
50%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
2
25%
61-75
2
33%
1
13%
76-90

Пропущено

4
8
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
2
50%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
1
25%
2
25%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Забито

6
9
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
4
67%
2
22%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
1
17%
1
11%
61-75
1
17%
2
22%
76-90

Пропущено

9
6
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
4
44%
1
17%
16-30
1
11%
2
33%
31-45
1
11%
1
17%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
1
17%
76-90

Забито

12
17
5 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 4
1 Не забивали 2
0
0%
2
12%
1-15
0
0%
5
29%
29%
16-30
5
42%
2
12%
31-45
1
8%
2
12%
46-60
3
25%
3
18%
61-75
3
25%
3
18%
76-90

Пропущено

13
14
8 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
2
15%
1
7%
1-15
5
38%
1
7%
16-30
1
8%
4
29%
31-45
2
15%
3
21%
46-60
1
8%
3
21%
61-75
2
15%
2
14%
76-90

Результаты последних матчей

Нюрнберг
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Айнтрахт Бр - Нюрнберг 2:2 Нюрнберг - Гройтер Фюрт 1:1 Нюрнберг - Хайденхайм 3:1 Кайзерслаутерн - Нюрнберг 3:1
Нюрнберг - Веен Висбаден 2:1 Оснабрюк - Нюрнберг 2:3 Обернойланд - Нюрнберг 1:9 Нюрнберг - Ганновер 96 2:2 Ганза - Нюрнберг 2:0 Нюрнберг - Мюнхен-1860 3:0 Унтерахинг - Нюрнберг 1:2 Саарбрюккен - Нюрнберг 2:1 Нюрнберг - Арсенал 1:1 Диошдьёр - Нюрнберг 1:3 Хартберг - Нюрнберг 2:2 Нюрнберг - Пардубице 1:0 Падерборн - Нюрнберг 0:1 Нюрнберг - Ганза 0:0 Магдебург - Нюрнберг 2:2 Нюрнберг - Кайзерслаутерн 3:3
Магдебург
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Магдебург - Падерборн 1:1 Шальке 04 - Магдебург 4:3 Магдебург - Эрцгебирге Ауэ 1:1 Магдебург - Герта 6:4
Санкт-Паули - Магдебург 0:0 Хольштайн Киль - Магдебург 2:4 Ян - Магдебург 1:2 Магдебург - Айнтрахт Бр 2:1 Веен Висбаден - Магдебург 1:1 Магдебург - Севилья 3:1 Магдебург - Норшелланн 2:0 Магдебург - Закакиу 8:1 Магдебург - Альтглинике 2:0 СВ 1890 Вестерхаузен - Магдебург 0:4 Цербст - Магдебург 0:14 Магдебург - Арминия 4:0 Дармштадт - Магдебург 1:0 Магдебург - Нюрнберг 2:2 Хайденхайм - Магдебург 0:0 Магдебург - Гамбург 3:2

Результаты матчей

Нюрнберг
Магдебург

Точный счет

1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
6:4
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
6
1 раз 33%

Точный счет

2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

2:2
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
6:4
1 раз 13%

Точное количество голов

2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
6
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Нюрнберг
Магдебург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
2
2
2
1.5
2
3
1
3
2.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
6
2
4
4
1.5
4
4
1
7
2.5
3
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гамбург
 8 5 1 2 16 - 9 16
2.
Санкт-Паули
 8 4 4 0 13 - 5 16
3.
Хольштайн Киль
 8 5 0 3 14 - 14 15
4.
Ганновер 96
 8 4 3 1 19 - 8 15
5.
Фортуна
 8 4 2 2 14 - 6 14
6.
Кайзерслаутерн
 8 4 2 2 15 - 13 14
7.
Ганза
 8 4 0 4 10 - 12 12
8.
Магдебург
 8 3 3 2 17 - 14 12
9.
Нюрнберг
 8 3 3 2 12 - 13 12
10.
Падерборн
 8 3 2 3 11 - 14 11
11.
Эльвeрсберг
 8 3 2 3 11 - 14 11
12.
Герта
 8 3 0 5 16 - 15 9
13.
Гройтер Фюрт
 8 2 3 3 13 - 15 9
14.
Карлсруэ
 8 2 2 4 12 - 15 8
15.
Веен Висбаден
 8 2 2 4 6 - 10 8
16.
Шальке 04
 8 2 1 5 13 - 18 7
17.
Айнтрахт Бр
 8 1 2 5 5 - 12 5
18.
Оснабрюк
 8 1 2 5 10 - 20 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гамбург
 4 4 0 0 11 - 3 12
2.
Кайзерслаутерн
 4 3 0 1 10 - 6 9
3.
Ганза
 5 3 0 2 7 - 6 9
4.
Санкт-Паули
 4 2 2 0 8 - 2 8
5.
Нюрнберг
 4 2 2 0 6 - 4 8
6.
Магдебург
 3 2 1 0 9 - 6 7
7.
Ганновер 96
 4 2 1 1 11 - 3 7
8.
Гройтер Фюрт
 4 2 1 1 10 - 6 7
9.
Фортуна
 4 2 1 1 6 - 4 7
10.
Падерборн
 4 2 1 1 7 - 5 7
11.
Шальке 04
 3 2 0 1 7 - 5 6
12.
Герта
 4 2 0 2 9 - 3 6
13.
Хольштайн Киль
 4 2 0 2 8 - 9 6
14.
Карлсруэ
 4 1 2 1 5 - 5 5
15.
Айнтрахт Бр
 4 1 2 1 4 - 4 5
16.
Веен Висбаден
 4 1 2 1 3 - 4 5
17.
Эльвeрсберг
 4 1 1 2 4 - 9 4
18.
Оснабрюк
 5 1 1 3 8 - 10 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 4 3 0 1 6 - 5 9
2.
Ганновер 96
 4 2 2 0 8 - 5 8
3.
Санкт-Паули
 4 2 2 0 5 - 3 8
4.
Фортуна
 4 2 1 1 8 - 2 7
5.
Эльвeрсберг
 4 2 1 1 7 - 5 7
6.
Кайзерслаутерн
 4 1 2 1 5 - 7 5
7.
Магдебург
 5 1 2 2 8 - 8 5
8.
Гамбург
 4 1 1 2 5 - 6 4
9.
Нюрнберг
 4 1 1 2 6 - 9 4
10.
Падерборн
 4 1 1 2 4 - 9 4
11.
Ганза
 3 1 0 2 3 - 6 3
12.
Карлсруэ
 4 1 0 3 7 - 10 3
13.
Веен Висбаден
 4 1 0 3 3 - 6 3
14.
Герта
 4 1 0 3 7 - 12 3
15.
Гройтер Фюрт
 4 0 2 2 3 - 9 2
16.
Оснабрюк
 3 0 1 2 2 - 10 1
17.
Шальке 04
 5 0 1 4 6 - 13 1
18.
Айнтрахт Бр
 4 0 0 4 1 - 8 0
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Герта Табакович Харис 7 (2)
Ганновер 96 Тойхерт Седрик 7 (1)
Гамбург Бенеш Ласло 6 (3)
Кайзерслаутерн Ахе Рагнар 6
Гамбург Глацель Роберт 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Оснабрюк Айдини Басхким 1 4
Магдебург Атик Бариш 5
Нюрнберг Кастроп Йенс 5
Веен Висбаден Анга-Лётшер Мартин 1 3
Шальке 04 Шалленберг Рон 1 3
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    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 39'
      Флик Флориан получил желтую карточку от судьи
    • 30'
      Кастаньос Люк получил желтую карточку от судьи
    • 11'
      Гнака Силас получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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