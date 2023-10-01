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  4. Бундеслига 2 2023-2024
Тур: 8. Стадион: .
Оснабрюк
2:1
Перерыв
Кайзерслаутерн
0'
0:0
15' Не забитый пенальти
Краус Кевин II
1:0
17' Гол
Erik Engelhardt
19' Желтая карточка
Теше Роберт
20' Желтая карточка
Ферхук Йон
36' Желтая карточка
Редондо Кенни
2:0
36' Пенальти
Кюизанс Микаэль
2:1
45' Гол
Нихус Юлиан

Ход матча

15'
0:0
Краус Кевин II
17'
Erik Engelhardt
(Jannes Wulff)
1:0
19'
Теше Роберт
 
20'
Ферхук Йон
 
36'
 
Редондо Кенни
36'
Кюизанс Микаэль
2:0
45'
2:1
Нихус Юлиан
(Рашль Тобиас)

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 7
  • 3 Удары в створ 5
  • 1 Угловые 4
  • 0 Офсайды 2
  • 8 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 48 Владение мячом, % 52
Прогноз на матч от Liveresult
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Оснабрюк
Ничья
Кайзерслаутерн
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Все Коэффициенты
1
Грилль
Леннарт
5
Айдини
Басхким
4
Гьямфи
Максвелл
14
Диаките
Умар
3
Florian
Kleinhansl
27
Кюизанс
Микаэль
26
Dave
Gnaase
8
Теше
Роберт
32
Jannes
Wulff
9
Erik
Engelhardt
17
Конте
Кристиан
18
Краль
Юлиан
33
Эльведи
Ян
5
Краус
Кевин
II
2
Томяк
Борис
8
Циммер
Жан
15
Пухач
Тымотеуш
16
Нихус
Юлиан
20
Рашль
Тобиас
11
Редондо
Кенни
29
Тачи
Ричмонд
9
Ахе
Рагнар
Оснабрюк
4-3-3
Кайзерслаутерн
3-4-2-1

История личных встреч

Оснабрюк
Кайзерслаутерн

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы

8 матчей

37.5%
12.5%
50%
3 победы 1 ничья 4 победы

Первый тайм

25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы

История матчей

Б3
0:1
Б3
2:0
Б3
1:3
Б3
2:0
К
1:1
Б2
0:2
Б2
2:0
Б2
2:0

Голы

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

5
4

Голов в среднем за матч

1.67
0.8

Среднее время на гол

54
112

Всего голов

10
7

Голов в среднем за матч

1.25
0.88

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

72
102

Бомбардиры внутри турнира

Оснабрюк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Erik Engelhardt 3 0.38
Конте Кристиан 2 0.25
Florian Kleinhansl 1 0.13
Теше Роберт 1 0.13
Диаките Умар 1 0.13
Dave Gnaase 1 0.13
Кюизанс Микаэль 1 (1) 0.13
Ферхук Йон 0 0
Тальхаммер Максимилиан 0 0
Jannes Wulff 0 0
Кайзерслаутерн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ахе Рагнар 6 0.75
Краус Кевин II 2 (1) 0.25
Риттер Марлон 1 0.13
Циммер Жан 1 0.13
Пухач Тымотеуш 1 0.13
Тачи Ричмонд 1 0.13
Рашль Тобиас 1 0.13
Нихус Юлиан 1 0.13
Редондо Кенни 0 0
Ганслик Даниэль 0 0

Карточки

Оснабрюк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Айдини Басхким 3 1
Теше Роберт 2 0
Dave Gnaase 2 0
Гьямфи Максвелл 2 0
Виманн Никлас 0 1
Ферхук Йон 1 0
Вридт Квази 1 0
Кюизанс Микаэль 1 0
Конте Кристиан 1 0
Florian Bahr 1 0
Кайзерслаутерн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Томяк Борис 2 1
Редондо Кенни 2 0
Пухач Тымотеуш 2 0
Нихус Юлиан 2 0
Луте Андреас 0 1
Бойд Терренс 1 0
Риттер Марлон 1 0
Циммер Жан 1 0
Эльведи Ян 1 0
Цолински Бен 1 0
Опоку Аарон 1 0
Краль Юлиан 1 0
Тачи Ричмонд 1 0
Рашль Тобиас 1 0

Результаты матчей

Оснабрюк
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Кайзерслаутерн
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

4
1
Оснабрюк
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Кайзерслаутерн
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

9
2

Упущенные победы

1
9
Оснабрюк
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Кайзерслаутерн
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

10
3

Упущенные победы

5
10

Голы по времени матча

Забито

6
3
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
1
17%
1
33%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
17%
1
33%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

8
5
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
2
25%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
2
40%
61-75
3
38%
1
20%
76-90

Забито

2
10
1 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 3
5 Не забивали 3
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
5
50%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
1
50%
2
20%
76-90

Пропущено

10
6
3 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
20%
1
17%
16-30
1
10%
1
17%
31-45
2
20%
2
33%
46-60
3
30%
2
33%
61-75
2
20%
0
0%
76-90

Забито

8
13
4 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 5
2 Не забивали 1
1
13%
2
15%
1-15
1
13%
5
38%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
1
13%
3
23%
61-75
3
38%
2
15%
76-90

Пропущено

18
11
7 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 7
2
11%
1
9%
1-15
2
11%
1
9%
16-30
3
17%
2
18%
31-45
2
11%
2
18%
46-60
4
22%
4
36%
61-75
5
28%
1
9%
76-90

Результаты последних матчей

Оснабрюк
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Оснабрюк - Гамбург 2:1 Ганновер 96 - Оснабрюк 7:0 Оснабрюк - Эльвeрсберг 0:1 Ганза - Оснабрюк 2:1
Оснабрюк - Нюрнберг 2:3 Оснабрюк - Кёльн 1:3 Падерборн - Оснабрюк 1:1 Оснабрюк - Карлсруэ 2:3 Оснабрюк - Виктория Кельн 1:0 Оснабрюк - Милтон-Кейнс Донс 1:0 Оснабрюк - Эммен 5:0 Фортуна - Оснабрюк 1:1 Оснабрюк - Айнтрахт Бр 0:0 Лотте - Оснабрюк 0:5 Оснабрюк - Боруссия-2 Д 2:1 Виктория Кельн - Оснабрюк 0:2 Оснабрюк - Меппен 2:2 Ферль - Оснабрюк 0:1 Оснабрюк - Цвиккау 4:3 Галлешер - Оснабрюк 0:1
Кайзерслаутерн
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Кайзерслаутерн - Ганза 3:1 Карлсруэ - Кайзерслаутерн 1:1 Виктория Кельн - Кайзерслаутерн 1:2 Кайзерслаутерн - Нюрнберг 3:1
Падерборн - Кайзерслаутерн 1:2 Кайзерслаутерн - Эльвeрсберг 3:2 Рот-Вайсс Кобленц - Кайзерслаутерн 0:5 Шальке 04 - Кайзерслаутерн 3:0 Кайзерслаутерн - Санкт-Паули 1:2 Хомбург-08 - Кайзерслаутерн 1:4 Кайзерслаутерн - Норвич 0:0 Миннесота Юнайтед - Кайзерслаутерн 2:1 Луисвилл Сити - Кайзерслаутерн 1:2 Кайзерслаутерн - Фортуна 0:3 Карлсруэ - Кайзерслаутерн 2:0 Кайзерслаутерн - Арминия 1:2 Нюрнберг - Кайзерслаутерн 3:3 Кайзерслаутерн - Ганза 0:1 Ян - Кайзерслаутерн 0:0 Кайзерслаутерн - Гамбург 2:0

Результаты матчей

Оснабрюк
Кайзерслаутерн

Точный счет

2:3
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:1
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%

Точное количество голов

2
3 раза 75%
0
1 раз 25%
3
3 раза 75%
1
1 раз 25%

Точный счет

1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
7:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

2:1
2 раза 29%
2:3
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
7:0
1 раз 14%
1:2
2 раза 29%
3:1
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
3
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Оснабрюк
Кайзерслаутерн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
1.5
3
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
6
1
3
4
1.5
4
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гамбург
 8 5 1 2 16 - 9 16
2.
Санкт-Паули
 8 4 4 0 13 - 5 16
3.
Хольштайн Киль
 8 5 0 3 14 - 14 15
4.
Ганновер 96
 8 4 3 1 19 - 8 15
5.
Фортуна
 8 4 2 2 14 - 6 14
6.
Кайзерслаутерн
 1:2 8 4 1 3 14 - 13 13
7.
Магдебург
 0:0 8 3 4 1 17 - 13 13
8.
Ганза
 8 4 0 4 10 - 12 12
9.
Падерборн
 8 3 2 3 11 - 14 11
10.
Эльвeрсберг
 1:1 8 3 2 3 11 - 14 11
11.
Нюрнберг
 0:0 8 2 4 2 11 - 13 10
12.
Герта
 8 3 0 5 16 - 15 9
13.
Гройтер Фюрт
 1:1 8 2 3 3 13 - 15 9
14.
Карлсруэ
 8 2 2 4 12 - 15 8
15.
Веен Висбаден
 8 2 2 4 6 - 10 8
16.
Шальке 04
 8 2 1 5 13 - 18 7
17.
Оснабрюк
 2:1 8 2 1 5 10 - 19 7
18.
Айнтрахт Бр
 8 1 2 5 5 - 12 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гамбург
 4 4 0 0 11 - 3 12
2.
Кайзерслаутерн
 1:2 4 3 0 1 10 - 6 9
3.
Ганза
 5 3 0 2 7 - 6 9
4.
Санкт-Паули
 4 2 2 0 8 - 2 8
5.
Магдебург
 0:0 3 2 1 0 9 - 6 7
6.
Ганновер 96
 4 2 1 1 11 - 3 7
7.
Гройтер Фюрт
 1:1 4 2 1 1 10 - 6 7
8.
Падерборн
 4 2 1 1 7 - 5 7
9.
Фортуна
 4 2 1 1 6 - 4 7
10.
Шальке 04
 3 2 0 1 7 - 5 6
11.
Герта
 4 2 0 2 9 - 3 6
12.
Хольштайн Киль
 4 2 0 2 8 - 9 6
13.
Нюрнберг
 0:0 4 1 3 0 5 - 4 6
14.
Оснабрюк
 2:1 5 2 0 3 8 - 9 6
15.
Айнтрахт Бр
 4 1 2 1 4 - 4 5
16.
Карлсруэ
 4 1 2 1 5 - 5 5
17.
Веен Висбаден
 4 1 2 1 3 - 4 5
18.
Эльвeрсберг
 1:1 4 1 1 2 4 - 9 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 4 3 0 1 6 - 5 9
2.
Ганновер 96
 4 2 2 0 8 - 5 8
3.
Санкт-Паули
 4 2 2 0 5 - 3 8
4.
Фортуна
 4 2 1 1 8 - 2 7
5.
Эльвeрсберг
 1:1 4 2 1 1 7 - 5 7
6.
Магдебург
 0:0 5 1 3 1 8 - 7 6
7.
Гамбург
 4 1 1 2 5 - 6 4
8.
Нюрнберг
 0:0 4 1 1 2 6 - 9 4
9.
Кайзерслаутерн
 1:2 4 1 1 2 4 - 7 4
10.
Падерборн
 4 1 1 2 4 - 9 4
11.
Ганза
 3 1 0 2 3 - 6 3
12.
Карлсруэ
 4 1 0 3 7 - 10 3
13.
Веен Висбаден
 4 1 0 3 3 - 6 3
14.
Герта
 4 1 0 3 7 - 12 3
15.
Гройтер Фюрт
 1:1 4 0 2 2 3 - 9 2
16.
Оснабрюк
 2:1 3 0 1 2 2 - 10 1
17.
Шальке 04
 5 0 1 4 6 - 13 1
18.
Айнтрахт Бр
 4 0 0 4 1 - 8 0
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Герта Табакович Харис 7 (2)
Ганновер 96 Тойхерт Седрик 7 (1)
Гамбург Бенеш Ласло 6 (3)
Кайзерслаутерн Ахе Рагнар 6
Гамбург Глацель Роберт 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Веен Висбаден Анга-Лётшер Мартин 1 3
Шальке 04 Шалленберг Рон 1 3
Магдебург Daniel Heber 1 3
Оснабрюк Айдини Басхким 1 3
Ганза Россбах Дамиан 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 47'
    Тобиас Рашль сделал результативную передачу.
  • 47'
    Г О О О О Л - Нихус Юлиан бьет в цель!
  • 36'
    Редондо Кенни получил желтую карточку от судьи
  • 36'
    Г О О О О Л - Кюизанс Микаэль из команды Оснабрюк забивает с точки!
  • 20'
    Ферхук Йон получил желтую карточку от судьи
  • 19'
    Теше Роберт получил желтую карточку от судьи
  • 17'
    Jannes Wulff сделал результативную передачу.
  • 17'
    Г О О О О Л - Erik Engelhardt бьет в цель!
  • 15'
    ОН ПРОМАЗАЛ - Краус Кевин II пробил пенальти, но не смог забить!
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Оснабрюк
Ничья
Кайзерслаутерн
2.60
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9.00
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3.50
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Оснабрюк
Кайзерслаутерн
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