Тур: 8. Стадион: Stadium at the Bremer Brucke.
2:1
Перерыв
0'
0:0
15' Не забитый пенальтиКраус Кевин II
1:0
17' ГолErik Engelhardt
19' Желтая карточкаТеше Роберт
20' Желтая карточкаФерхук Йон
36' Желтая карточкаРедондо Кенни
2:0
36' ПенальтиКюизанс Микаэль
2:1
45' ГолНихус Юлиан
Ход матча
15'
0:0
17'
1:0
19'
20'
36'
36'
2:0
45'
2:1
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 7
-
3 Удары в створ 5
-
1 Угловые 4
-
0 Офсайды 2
-
8 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
48 Владение мячом, % 52
Прогноз на матч от Liveresult
14
Диаките
Умар
26
Dave
Gnaase
32
Jannes
Wulff
18
Краль
Юлиан
33
Эльведи
Ян
16
Нихус
Юлиан
20
Рашль
Тобиас
29
Тачи
Ричмонд
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Диаките УмарЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Dave GnaaseПолузащитник
- Полузащитник
-
32 Jannes WulffНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Кюн ФилиппВратарь
- Полузащитник
-
23 Ферхук ЙонНападающий
-
18 Кель ЛарсНападающий
-
10 Вридт КвазиНападающий
- Нападающий
-
16 Henry Rorig
-
13 Lukas Kunze
-
28 Florian Bahr
-
Главный тренер: Tobias Schweinsteiger
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
18 Краль ЮлианВратарь
-
33 Эльведи ЯнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Нихус ЮлианПолузащитник
-
20 Рашль ТобиасПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Тачи РичмондПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Цук ХендрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Опоку АаронНападающий
-
13 Бойд ТерренсНападающий
-
Главный тренер: Шустер Дирк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Оснабрюк
Кайзерслаутерн
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы
8 матчей
37.5%
12.5%
50%
3 победы 1 ничья 4 победы
Первый тайм
25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
3
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
5
4
Голов в среднем за матч
1.67
0.8
Среднее время на гол
54
112
Всего голов
10
7
Голов в среднем за матч
1.25
0.88
Тотал матчей
2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
72
102
Бомбардиры внутри турнира
Оснабрюк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Erik Engelhardt
|3
|0.38
|Конте Кристиан
|2
|0.25
|Florian Kleinhansl
|1
|0.13
|Теше Роберт
|1
|0.13
|Диаките Умар
|1
|0.13
|Dave Gnaase
|1
|0.13
|Кюизанс Микаэль
|1 (1)
|0.13
|Ферхук Йон
|0
|0
|Тальхаммер Максимилиан
|0
|0
|Jannes Wulff
|0
|0
Кайзерслаутерн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ахе Рагнар
|6
|0.75
|Краус Кевин II
|2 (1)
|0.25
|Риттер Марлон
|1
|0.13
|Циммер Жан
|1
|0.13
|Пухач Тымотеуш
|1
|0.13
|Тачи Ричмонд
|1
|0.13
|Рашль Тобиас
|1
|0.13
|Нихус Юлиан
|1
|0.13
|Редондо Кенни
|0
|0
|Ганслик Даниэль
|0
|0
Карточки
Оснабрюк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Айдини Басхким
|3
|1
|Теше Роберт
|2
|0
|Dave Gnaase
|2
|0
|Гьямфи Максвелл
|2
|0
|Виманн Никлас
|0
|1
|Ферхук Йон
|1
|0
|Вридт Квази
|1
|0
|Кюизанс Микаэль
|1
|0
|Конте Кристиан
|1
|0
|Florian Bahr
|1
|0
Кайзерслаутерн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Томяк Борис
|2
|1
|Редондо Кенни
|2
|0
|Пухач Тымотеуш
|2
|0
|Нихус Юлиан
|2
|0
|Луте Андреас
|0
|1
|Бойд Терренс
|1
|0
|Риттер Марлон
|1
|0
|Циммер Жан
|1
|0
|Эльведи Ян
|1
|0
|Цолински Бен
|1
|0
|Опоку Аарон
|1
|0
|Краль Юлиан
|1
|0
|Тачи Ричмонд
|1
|0
|Рашль Тобиас
|1
|0
Результаты матчей
Оснабрюк
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Кайзерслаутерн
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
4
1
Оснабрюк
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Кайзерслаутерн
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
9
2
Упущенные победы
1
9
Оснабрюк
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Кайзерслаутерн
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
10
3
Упущенные победы
5
10
Голы по времени матча
Забито
6
3
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
1
17%
1
33%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
17%
1
33%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Пропущено
8
5
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
2
25%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
2
40%
61-75
3
38%
1
20%
76-90
Забито
2
10
1 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 3
5 Не забивали 3
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
5
50%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
1
50%
2
20%
76-90
Пропущено
10
6
3 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
20%
1
17%
16-30
1
10%
1
17%
31-45
2
20%
2
33%
46-60
3
30%
2
33%
61-75
2
20%
0
0%
76-90
Забито
8
13
4 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 5
2 Не забивали 1
1
13%
2
15%
1-15
1
13%
5
38%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
1
13%
3
23%
61-75
3
38%
2
15%
76-90
Пропущено
18
11
7 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 7
2
11%
1
9%
1-15
2
11%
1
9%
16-30
3
17%
2
18%
31-45
2
11%
2
18%
46-60
4
22%
4
36%
61-75
5
28%
1
9%
76-90
Результаты последних матчей
Оснабрюк
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Оснабрюк - Гамбург 2:1 Ганновер 96 - Оснабрюк 7:0 Оснабрюк - Эльвeрсберг 0:1 Ганза - Оснабрюк 2:1
Оснабрюк - Нюрнберг 2:3 Оснабрюк - Кёльн 1:3 Падерборн - Оснабрюк 1:1 Оснабрюк - Карлсруэ 2:3 Оснабрюк - Виктория Кельн 1:0 Оснабрюк - Милтон-Кейнс Донс 1:0 Оснабрюк - Эммен 5:0 Фортуна - Оснабрюк 1:1 Оснабрюк - Айнтрахт Бр 0:0 Лотте - Оснабрюк 0:5 Оснабрюк - Боруссия-2 Д 2:1 Виктория Кельн - Оснабрюк 0:2 Оснабрюк - Меппен 2:2 Ферль - Оснабрюк 0:1 Оснабрюк - Цвиккау 4:3 Галлешер - Оснабрюк 0:1
Кайзерслаутерн
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Кайзерслаутерн - Ганза 3:1 Карлсруэ - Кайзерслаутерн 1:1 Виктория Кельн - Кайзерслаутерн 1:2 Кайзерслаутерн - Нюрнберг 3:1
Падерборн - Кайзерслаутерн 1:2 Кайзерслаутерн - Эльвeрсберг 3:2 Рот-Вайсс Кобленц - Кайзерслаутерн 0:5 Шальке 04 - Кайзерслаутерн 3:0 Кайзерслаутерн - Санкт-Паули 1:2 Хомбург-08 - Кайзерслаутерн 1:4 Кайзерслаутерн - Норвич 0:0 Миннесота Юнайтед - Кайзерслаутерн 2:1 Луисвилл Сити - Кайзерслаутерн 1:2 Кайзерслаутерн - Фортуна 0:3 Карлсруэ - Кайзерслаутерн 2:0 Кайзерслаутерн - Арминия 1:2 Нюрнберг - Кайзерслаутерн 3:3 Кайзерслаутерн - Ганза 0:1 Ян - Кайзерслаутерн 0:0 Кайзерслаутерн - Гамбург 2:0
Результаты матчей
Оснабрюк
Кайзерслаутерн
Точный счет
2:3
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:1
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
Точное количество голов
2
3 раза 75%
0
1 раз 25%
3
3 раза 75%
1
1 раз 25%
Точный счет
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
7:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Точный счет
2:1
2 раза 29%
2:3
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
7:0
1 раз 14%
1:2
2 раза 29%
3:1
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
3
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Оснабрюк
Кайзерслаутерн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
31
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
61
34
43
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|5
|1
|2
|16 - 9
|16
|2.
|8
|4
|4
|0
|13 - 5
|16
|3.
|8
|5
|0
|3
|14 - 14
|15
|4.
|8
|4
|3
|1
|19 - 8
|15
|5.
|8
|4
|2
|2
|14 - 6
|14
|6.
|1:2
|8
|4
|1
|3
|14 - 13
|13
|7.
|0:0
|8
|3
|4
|1
|17 - 13
|13
|8.
|8
|4
|0
|4
|10 - 12
|12
|9.
|8
|3
|2
|3
|11 - 14
|11
|10.
|1:1
|8
|3
|2
|3
|11 - 14
|11
|11.
|0:0
|8
|2
|4
|2
|11 - 13
|10
|12.
|8
|3
|0
|5
|16 - 15
|9
|13.
|1:1
|8
|2
|3
|3
|13 - 15
|9
|14.
|8
|2
|2
|4
|12 - 15
|8
|15.
|8
|2
|2
|4
|6 - 10
|8
|16.
|8
|2
|1
|5
|13 - 18
|7
|17.
|2:1
|8
|2
|1
|5
|10 - 19
|7
|18.
|8
|1
|2
|5
|5 - 12
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|4
|0
|0
|11 - 3
|12
|2.
|1:2
|4
|3
|0
|1
|10 - 6
|9
|3.
|5
|3
|0
|2
|7 - 6
|9
|4.
|4
|2
|2
|0
|8 - 2
|8
|5.
|0:0
|3
|2
|1
|0
|9 - 6
|7
|6.
|4
|2
|1
|1
|11 - 3
|7
|7.
|1:1
|4
|2
|1
|1
|10 - 6
|7
|8.
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|9.
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|10.
|3
|2
|0
|1
|7 - 5
|6
|11.
|4
|2
|0
|2
|9 - 3
|6
|12.
|4
|2
|0
|2
|8 - 9
|6
|13.
|0:0
|4
|1
|3
|0
|5 - 4
|6
|14.
|2:1
|5
|2
|0
|3
|8 - 9
|6
|15.
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|16.
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|17.
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|18.
|1:1
|4
|1
|1
|2
|4 - 9
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|0
|1
|6 - 5
|9
|2.
|4
|2
|2
|0
|8 - 5
|8
|3.
|4
|2
|2
|0
|5 - 3
|8
|4.
|4
|2
|1
|1
|8 - 2
|7
|5.
|1:1
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|6.
|0:0
|5
|1
|3
|1
|8 - 7
|6
|7.
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|8.
|0:0
|4
|1
|1
|2
|6 - 9
|4
|9.
|1:2
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|10.
|4
|1
|1
|2
|4 - 9
|4
|11.
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|12.
|4
|1
|0
|3
|7 - 10
|3
|13.
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|14.
|4
|1
|0
|3
|7 - 12
|3
|15.
|1:1
|4
|0
|2
|2
|3 - 9
|2
|16.
|2:1
|3
|0
|1
|2
|2 - 10
|1
|17.
|5
|0
|1
|4
|6 - 13
|1
|18.
|4
|0
|0
|4
|1 - 8
|0
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Герта
|Табакович Харис
|7 (2)
|Ганновер 96
|Тойхерт Седрик
|7 (1)
|Гамбург
|Бенеш Ласло
|6 (3)
|Кайзерслаутерн
|Ахе Рагнар
|6
|Гамбург
|Глацель Роберт
|5 (2)
|Веен Висбаден
|Анга-Лётшер Мартин
|1 3
|Шальке 04
|Шалленберг Рон
|1 3
|Магдебург
|Daniel Heber
|1 3
|Оснабрюк
|Айдини Басхким
|1 3
|Ганза
|Россбах Дамиан
|4